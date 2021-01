대구시 동구청 '청년센터 지자체 유일 최우수 기관' 선정

[프라임경제] 대구시 동구청(구청장 배기철)은 고용노동부가 주관한 2020년 청년센터 프로그램 성과 평가에서 최우수 기관으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

동구청소년문화의집 전경. ⓒ 대구 동구청

전국 청년센터를 대상으로 2차례 사전 현장 모니터링 검증 후 1차 서면심사, 2차 비대면 화상평가를 통한 청년 프로그램의 충실성과 다양성 등 지난 한해 사업운영 성과 평가에서 대구 동구청이 기초 지자체 유일 최우수 기관으로 선정되는 영예를 얻었다.동구 안심로16길 51에 위치한 동구 청년센터는 청년정책을 수혜 받은 청년이 직접 또래 청년에게 정책을 전달하는 '청년정책 홍보단', 장기간 취업활동으로 지친 청년들을 위로하는 '청년 심리지원 프로그램 HOW ARE YOU?', 치열한 경쟁 및 고용악조건으로 인해 스스로 사회와 단절한 청년들을 다시 사회로 인도하는 '취업 취약청년 발굴지원 CHEER UP!', 청년과 지역 유관기관의 연계협력을 통해 청년 고용 및 사회 참여 활성화를 위한 '대구지역문제해결플랫폼' 사업 등 21개 프로그램을 운영해 청년들의 다양한 꿈을 실현하는 핵심거점공간으로 자리매김함과 동시에 지역특색에 맞는 청년 정책 사업 및 교육지원으로 청년 일자리 창출에 이바지했다.배기철 동구청장은 "청년들이 코로나19라는 힘든 시기에도 희망을 잃지 않고 긍정적으로 자신의 꿈을 설계하고 도전할 수 있도록 앞으로도 다양한 청년 지원 프로그램을 추진하고 청년 친화적 인프라 구축에 최선을 다하겠다"라고 말했다.