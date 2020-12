NHN, IT비전공자 대상 SW 인재양성 직접 나서

[프라임경제] NHN(181710, 대표 정우진)이 기본기를 갖춘 소프트웨어 인재 양성을 위한 전문교육기관 'NHN 아카데미' 설립을 추진한다고 21일 밝혔다.





'NHN아카데미'는 오는 2021년 7월 첫 개원을 목표로, 탄탄한 기초 지식은 물론 실전에 바로 투입 가능한 실무 역량을 갖출 수 있는 교육 커리큘럼을 통해 NHN을 포함한 국내 IT 산업 전반의 필요 인력을 확보하기 위한 우수 인재 양성에 직접 나선다.





특히 NHN 아카데미는 대학과 연계해 컴퓨팅 분야의 비전공자에게 IT 교육 및 취업 기회를 제공하며, 중소기업 대상의 IT 직무 교육 활성화에도 기여할 예정이다.





NHN 아카데미의 설립 배경에는 디지털 트렌스포메이션 가속화에 따른 IT 인력 수요 증가와 우수 인재의 수도권 집중 현상이 있다.





4차 산업혁명의 핵심으로 일컫는 AI, 클라우드, 데이터 분야 뿐만 아니라 전 산업군에 걸쳐 우수한 IT 인력 확보를 위한 경쟁이 치열한 가운데 컴퓨팅 분야의 대학 정원은 한정돼 있어 인력 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정이다.





NHN은 이같은 'IT 인재 부족 현상'을 해결하기 위해 대학과 기업이 협력해 IT 비전공자에게 IT 기초지식을 습득할 수 있는 기회를 제공하고, NHN아카데미를 통해 실전 훈련을 받은 후 다양한 IT직군으로의 취업기회를 지원한다는 계획이다.





또한 지역 기반의 IT 산업 활성화와 인재 양성이 필요한 만큼 수도권이 아닌 경남지역에 첫번째 NHN아카데미 센터를 설립하고, 추후 타 지역 거점 센터도 순차적으로 오픈할 계획이다.





한편 오는 2021년 2학기부터 NHN과 경남지역혁신플랫폼사업(총괄센터장 이은진)에 참여하는 경남지역 17개 대학에서 기업이 요구하는 IT전문과목을 수강할 수 있는 NHN Track이 오픈 된다.





학기 중 NHN Track을 모두 이수한 학생들에게는 NHN 아카데미 지원 자격이 주어지며, NHN 아카데미를 통한 실무 교육을 받을 수 있다.





진은숙 NHN CTO는 "'NHN아카데미'는 NHN의 경험과 노하우를 바탕으로 양질의 실무 교육을 전수하며, 국내 IT 산업 경쟁력 제고에 적극 나서겠다"며 "특히 지역 중심의 우수 인재 양성과 고용을 성공시킨 첫 사례로 만들 것"이라고 밝혔다.