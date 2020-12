[오늘 뭐 먹지] SPC삼립·오뚜기·피자알볼로 외

[프라임경제] 10일 식음료업계 관련 신제품 출시 및 할인 행사 소식.

SPC삼립 카페스노우 홀리데이 에디션. ⓒ SPC삼립

SPC삼립이 디저트 브랜드 '카페스노우' 홀리데이 에디션 케익 2종을 출시했다. 신제품은 초코시트 위에 고소한 우유크림과 새콤한 체리잼을 얹은 '체리 초코케익'과 호주산 크림치즈로 만든 치즈케익 위에 달콤한 딸기잼과 생크림을 토핑한 '스트로베리 치즈케익'이다. 제품에는 포크와 초가 동봉돼 있다. 이번 신제품은 일러스트레이션 디자이너 그룹 '하와이안 샐러드'와 협업해 레트로 콘셉트의 포장 디자인을 입혔다. 신제품 출시를 기념해 SPC삼립 공식 인스타그램, 페이스북을 통해 한달 간 '카페스노우 케익 구매 인증샷 이벤트'를 진행한다. 참여자 중 추첨을 통해 캡슐커피머신(1명), 카페스노우 굿즈 파우치와 엽서(90명)를 증정한다. 자세한 내용은 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

초록마을은 서울시내 15개 지역구의 34개 오프라인 매장을 프레시코드의 샐러드를 픽업할 수 있는 퍼블릭 프코스팟으로 운영한다. 프레시코드 홈페이지에서 주문 후 초록마을 매장에서 배송비 무료로 수령할 수 있다. 프코스팟은 프레시코드 상품을 무료로 배송 받을 수 있는 지정장소로, 현재 초록마을 매장을 포함해 1200개 이상의 장소를 운영 중이다. 소속에 상관 없이 배달 받을 수 있는 퍼블릭 스팟과 일부 인원만 이용하는 프라이빗 스팟으로 구분돼 있다. 초록마을 매장은 퍼블릭 스팟으로 운영되어 누구나 이용 가능하다. 아침 9시 반까지 주문하면 당일 점심시간에, 오후 2시까지 주문하면 당일 저녁시간에 초록마을 매장에서 픽업할 수 있다.

초록마을은 프코스팟을 오픈하면서 4가지 혜택을 프레시코드와 준비했다. 먼저 오픈 당일인 10일과 11일 양일간 주문한 상품을 초록마을 프코스팟에서 픽업하면, 주문 개수와 상관없이 토종곡물간장밥 샐러드 1개를 추가로 제공한다. 또한 프코스팟 첫 주문고객은 3000원 할인 받을 수 있다. 프코스팟을 이용하는 초록마을 신규 회원에게는 에코백을 증정한다. 마지막으로 12월31일까지 초록마을 프코스팟 오픈 매장으로 프레시코드 상품 주문시 10% 할인 혜택을 제공한다.

본아이에프 설렁탕 브랜드 '본설렁탕'이 10일, 사골순댓국 2종과 만두전골, 수육 등 요리류 2종 등 추운 겨울에 든든하게 먹을 수 있는 신메뉴를 선보였다. 먼저 새롭게 신설된 사골순댓국 라인의 '백설사골순댓국'은 한우사골육수에 야채순대를 듬뿍 넣은메뉴로 깊은 감칠맛을 자랑한다. '홍설사골순댓국'은 붉은 홍설 한우사골육수에 야채순대가 가득 들어가 있다. '얼큰평양만두전골'은 평양왕만두와 야채를 홍설육수에 가득 넣어 끓여 먹는 이북식 만두전골로 얼큰한 맛이 특징이다. 본설렁탕은 이번 신메뉴 출시를 기념해, 순댓국 메뉴 1종과 평양왕만두 1개로 구성된 세트 메뉴를 할인가에 판매한다. 또한 오는 1월31일까지 매장방문 고객을 대상으로 요리메뉴 2종 중 한 가지를 주문할 경우 3000 원 할인 쿠폰을 증정한다.

하이트진로가 프랑스 부르고뉴의 4개 도멘(포도원)에서 생산된 고품질의 와인 11종을 출시한다. 부르고뉴는 보르도 지역과 더불어 전세계에서 가장 유명한 와인산지이다. 부르고뉴의 도멘은 잘게 쪼개져 소규모 형태의 가업을 잇는 농장이 많으며 소량생산으로 인해 고가의 와인이 많은 것이 특징이다. 로마네 콩띠를 비롯해 세계에서 가장 비싸게 팔리는 와인 상위 10위중 7개가 부르고뉴이기도 하다. 이번에 선보이는 와인은 각기 다른 도멘의 와인으로 부르고뉴 포도밭 등급 중 1등급인 프리미에 크뤼와 빌라주급에서 생산해 특급 포도밭인 그랑크뤼 등급에 비해 가격접근성이 용이한 와인들이다.

뽀마르 지역에서 400년동안 이어져온 가족경영 와이너리 도멘 드 꾹셀(Domaine de Courcel)에서는 프리미에 크뤼에서 생산된 피노 누아를 출시한다. 부르고뉴 전통적 생산방식만을 고수해 만든 도멘 드 꾹셀의 와인은 파워풀하고 뛰어난 숙성 잠재력을 가졌으며 연간 3만병 미만으로 소량 생산된다. 이번에 출시되는 도멘 드 꾹셀 뽀마르 프리미에 크뤼 그랑 끌로 데 제쁘노(Pommard 1er Cru Le Grand Clos des Epenots) 2009빈티지와 2010빈티지는 와인스펙테이터에서 각각 93점과 90점으로 평가받았으며, 국내에는 각 60병씩만 수입, 판매된다. 도멘 하고(Domaine Ragot)에서 선보이는 와인은 피노 누아 2종과 샤르도네 1종 등 총 3종이다.

도멘 마트로(Domaine Matrot)는 뫼르소 지역에 1835년 설립돼 6대째 내려오고 있는 가족경영와이너리다. 이번에 출시하는 와인은 프리미에 크뤼에서 생산한 도멘 마트로 뫼르소 블라니 프리미에 크뤼(Meursault Blagny 1er Cru)를 비롯한 샤르도네 3종과 피노누아 1종으로, 국내에는 각 120병씩만 수입, 판매된다. 도멘 파트릭 마호하이에(Domaine Patrick Maroiller & Fils)은 100% 유기농으로 생산하고 있으며 빈티지에 따라 생산품목 및 양조 방식을 달리하는 등 지역 특색을 담아낸 와인을 만들고 있다. 이번에 출시하는 와인은 도멘 파트릭 마호아이에 마르사네(Marsannay)로 2017, 2018 빈티지의 피노 누아 제품이다.

오뚜기 크림진짬뽕. ⓒ 오뚜기

오뚜기가 매콤한 진짬뽕에 꾸덕꾸덕한 진한 크림을 더한 '크림진짬뽕'을 봉지면으로 출시했다. '크림진짬뽕'은 진한 해물맛과 화끈한 불맛이 특징인 '진짬뽕'에 꾸덕하고 고소한 크림맛을 더해 고급 레스토랑에서 먹는 매콤한 크림 파스타의 맛을 재현했다. 크림의 고소한 맛을 위해 생크림, 체다치즈, 마스카포네치즈 등을 황금비율로 개발해 부드럽고 고소한 맛이 매콤한 해물맛과 어우러지는 '크림진짬뽕'만의 맛을 완성했다. 소시지, 베이컨, 치즈, 새우 등 다양한 재료와 함께 곁들여 먹으면 더욱 맛있게 즐길 수 있다.

디아지오코리아에서 오는 14일 오후 7시, 다이나믹 듀오와 함께하는 두번째 '랜선 조니파티- KEEP WALKING TO 2021'를 개최한다. 이번 '랜선 조니파티 – KEEP WALKING TO 2021'의 호스트는 다이나믹 듀오다. 다이나믹 듀오는 조니 하이볼 모델로 활동하며, 조니워커 x 쇼미더머니9과의 콜라보레이션 콘텐츠이자, 쇼미더머니9의 뒷 이야기를 확인할 수 있는 디지털 컨텐츠 KEEP THE VIBE를 진행 중이다. 특히, 다이나믹 듀오는 지난 11월 진행된 '랜선 조니파티'의 호스트로 출연해 '조니 하이볼' 레시피를 공개하는 등 참여자들과 소통하며 호응을 이끌어 낸 바 있다.

올 한해를 돌아보고 2021년을 새로이 맞이하는 홈 파티 컨셉으로 마련된 이번 랜선 조니파티는 토크쇼와 단독 미니 공연 등 알찬 프로그램으로 구성될 예정이다. 줌으로 참여 예정인 80명의 게스트들은 다이나믹 듀오와 함께 2020년을 돌아보고, 2021년의 다짐을이야기하는 등 다양한 대화를 나누며 조니 하이볼을 즐길 예정이다. 이후 다이나믹 듀오의 단독 미니 랜선 공연까지 마련되어 있어 연말 모임이 어려운 시기에 더욱 많은 참여자가 몰릴 것으로 기대된다.

앱솔루트 보드카(ABSOLUT VODKA)가 모두가 하나되어 함께 더 나은 미래를 만들어나가자는 긍정의 메시지를 담은 2020 연말 리미티드 에디션 '앱솔루트 무브먼트(ABSOLUT MOVEMENT)'를 출시한다. 이번 리미티드 에디션은 코로나19 상황 속에서 한 마음 한 뜻으로 서로를 응원하고 노력한 올 한 해를 격려하고, 앞으로도 다 함께 더 나은 내일로 나아가자는 의미를 담고 있다. '앱솔루트 무브먼트' 역시 앱솔루트만의 유니크한 제품 패키지를 통해 유대감과 포용의 가치를 상징적으로 표현했다. '앱솔루트 무브먼트'는 700ml 용량에 40%의 알코올 도수로 출시됐으며, 앱솔루트를 대표하는 스테디셀러인 '앱솔루트 오리지널'과 동일하게 스웨덴 아후스 지역의 청정 샘물과 최고급 겨울밀로 만들어졌다.

크리스피크림이 '캠핑카 블록(Camping-car block)'을 오는 11일부터 한정 판매한다. 이번에 선보이는 캠핑카 블록은 크리스피크림 도넛 브랜드 고유의 컬러 이미지를 활용해 자동차, 테이블, 의자 등 각종 소품들을 제작했다. 오리지널 글레이즈드 하프더즌이 포함된 '캠핑카 블록 하프더즌 세트'로 구매하면 정상가 대비 약 15% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 크리스피크림 도넛 브랜드를 활용한 블록 제품은 1차 2018년, 2차 2019년 출시 당시 모두 완판 됐으며 이번이 세 번째 시리즈이다. 제작은 카카오 캐릭터 블록 제작으로 유저들 사이에서 유명한 AN's BRICK사가 맡았다.

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 이번 크리스마스 시즌 협업을 펼치고 있는 작가 나난과 손잡고 뜻깊은 기부 활동을 진행한다. 뚜레쥬르는 서울 종로구 대학로에 위치한 서울대학교병원 어린이병원 건물에 아티스트 나난의 윈도우페인팅 퍼포먼스를 펼친다. 윈도우페인팅은 건물의 투병한 창문에 그리는 그림이다. 대한민국 1호 윈도우페인터로 활발한 활동을 이어가고 있는 나난은 뚜레쥬르의 올해 크리스마스 주제인 '행복이 꽃피는 크리스마스'를 테마로 가로 약 12미터 대형 사이즈의 작품을 완성할 계획이다. 이 페인팅은 연말까지 전시된다. 또한 이날 뚜레쥬르는 서울대학교병원 어린이 병동 환아와 의료진을 위해 뚜레쥬르 모바일 교환권 2만원권 300개를 기부한다.

피자알볼로 서울핫도그피자. ⓒ 피자알볼로

피자 브랜드 피자알볼로가 핫도그를 모티브로 한 신메뉴를 선보였다. 이번 신메뉴 이름은 '서울핫도그피자'로, 순수 국내산 돈육으로 만든 통소시지를 사용한 메뉴다. 특히 피자 조각마다 랜치소스, 체다치즈소스, 레드소스, 브라운소스 등 피자알볼로만의 소스를 사용해 소시지의 풍미를 한층 더 살린 동시에 4가지 맛을 즐길 수 있다. 또한 오리지널 핫도그 맛을 느낄 수 있도록 칠리마요소스, 갈릭디핑소스, 그리고 양파찹이 기본으로 제공되며 푸짐한 토핑과 소스가 흐르지 않도록 서울핫도그피자 전용 핫도그 트레이도 제공된다.

이디야커피가 겨울 시즌을 맞아 따뜻하게 즐기는 '크림 달고나' 음료 2종을 출시했다. 크림 달고나 2종은 올해 상반기 음료업계를 강타한 달고나 음료를 추운 계절에도 따뜻하게 즐길 수 있도록 새롭게 선보인 제품이다. 신제품 '크림 달고나 라떼'는 달콤한 달고나와 우유가 조화롭게 어우러진 음료에 하얀 크림을 듬뿍 올렸다. '크림 달고나 밀크티'는 향긋한 밀크티에 달고나를 더해 달콤한 풍미를 구현한 이색 음료다. 두 제품 모두 실제 달고나를 부셔 만든 바삭한 달고나 분태를 풍성하게 올려 진한 달고나의 맛은 물론 씹는 재미까지 더했다.

CJ제일제당이 배달·전문점 수준 맛 품질을 갖춘 '고메 프리미엄 피자'를 선보이며 냉동피자 시장의 새 시대를 연다. 기존 냉동피자에 대한 편견을 깰 수 있는 외식 수준의 맛 품질로 '맛있는 피자'의 기준을 제시한다. '고메 프리미엄 피자'는 미국 슈완스社와의 교류를 통해 선진 제조기술을 적용, 도우와 소스, 토핑을 전면적으로 업그레이드한 것이 특징이다. CJ제일제당의 제분 노하우로 전용 프리믹스를 개발·사용해 최상의 식감을 만들어냈고 '3단 발효 숙성' 과정을 통한 수타 스타일 반죽으로 숨쉬는 도우를 구현했다. '식탁 위 색다른 경험'이라는 고메의 브랜드 콘셉트에 맞춰 세계 각국 유명 도시의 식문화 특징과 대표 메뉴를 반영했다. 마르게리타(이탈리아 나폴리), 콰트로포르마지(이탈리아 로마), 칠리감바스(스페인 바르셀로나) 등 3종을 먼저 선보였다.

더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 뉴트로 트렌드에 맞춰 전통 식재료인 흑임자에 치즈 더한 신메뉴 '흑임자치즈라떼'를 동절기 시즌 한정으로 출시한다. '흑임자치즈라떼'는 친숙한 맛으로 소비자들로부터 큰 주목을 받고 있는 '흑임자'를 색다르게 즐길 수 있도록 선보인 메뉴로, 흑임자에 치즈를 더하는 빽다방만의 레시피로 고소하고 달콤한 맛을 배가시켰다. 국내산 흑임자를 사용해 원물 특유의 고소함을 진하게 느낄 수 있으며, 치즈의 짭조름하면서도 부드러운 맛이 더해져 조화로운 풍미를 자아낸다. 커피를 선호하는 고객이라면 '흑임자치즈라떼'에 에스프레소 샷을 추가해 은은한 커피 향이 느껴지는 흑임자 음료로도 즐길 수 있다.

웅진식품의 제과류 브랜드 '웅진 스위토리(Sweetory)'가 '젤리초코볼 그레이프'를 출시한다. 신제품 '웅진 스위토리 젤리초코볼 그레이프'는 발리깔레보사의 부드러운 리얼 초콜릿 속에 탱글탱글한 포도 젤리가 들어있는 프리미엄 간식이다. 첫 맛은 초콜릿의 달콤함을 느낄 수 있으며, 이후 오래도록 입 안 가득 남는 포도젤리의 쫀득하고 상큼한 맛이 매력적이다. 초콜릿이 매끄럽게 코팅 돼있어 손에 잘 묻어나지 않으며, 한 입에 쏙 들어오는 크기로 언제 어디서나 즐기기 좋다.

커피빈코리아가 12월 연말 시즌을 맞이해 온라인몰 이벤트 ‘2020 커피빈 베스트 어워드’를 개최한다. 2020 커피빈 베스트 어워드는 커피빈 온라인몰에서만 단독으로 진행하는 이벤트로 오는 11일부터 21일까지 2020년 한 해 동안 가장 많은사랑을 받은 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 이번 이벤트를 통해 커피빈은 인기 상품을 1+1으로 만나볼 수 있는 혜택을 제공한다. 특히, 최근 큰 인기를 끌고 있는 파우치형 커피와 텀블러, 원두, 티 등 17종의 상품을 최대 50%까지 저렴한 가격에 제공할 예정이다. 상품은 한정 수량으로 제공되며 조기 품절될 수 있다.