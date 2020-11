함께일하는재단, 사회적기업월드포럼 참가 보고서 발간

[프라임경제] 함께일하는재단(이사장 송현섭)은 국내 사회적기업 사례를 해외에 홍보하고자 사회적기업월드포럼 참가 경험을 담은 'More Buzz, More Vibes: Eyes on Korean Social Enterprise(한국의 사회적기업에 대한 세계인의 주목)'이라는 제목으로 영문 보고서를 발간했다고 25일 밝혔다.

사회적기업월드포럼 참가 경험을 담은 'More Buzz, More Vibes: Eyes on Korean Social Enterprise(한국의 사회적기업에 대한 세계인의 주목)' 영문 보고서. ⓒ 함께일하는재단

재단은 지난 9월22일 디지털로 개최된 제13회 2020 사회적기업월드포럼에 한국국제협력단과 함께 골드스폰서로 참여해 '코로나19 시대, 지속가능한 국제개발협력을 위한 사회적경제조직의 협력방안'을 주제로 공동세션을 진행했으며, 50여 개국 5000여 명 이상의 사회적경제조직 종사자들이 온라인 디지털 포럼에 참가했다.

보고서는 함께일하는재단과 한국국제협력단, 인천국제공항공사의 협력으로 제작됐다.

한국국제협력단은 2020 디지털 사회적기업월드포럼 골드스폰서십 지원을 통해 국내 사회적경제조직들이 행사에 참여하고 공동 세션을 운영할 수 있도록 했고, 인천국제공항공사는 보고서 제작비용을 지원했다.

이번 보고서는 사회적기업월드포럼의 역사 및 활동 소개, 사회적기업월드포럼 사전 행사인 '포스트코로나챌린지' 소개, 재단-코이카 공동 세션 대담 정리 및 마켓플레이스에 참가한 국내외 사회적기업가 인터뷰, 행사에 참가한 사회적기업 및 공공기관 소개 등으로 구성됐다.



보고서에 소개된 국내 사회적경제조직으로는 △에이유디협동조합 △코너스톤 T&M △공감만세 △가온 IPM △제리백 △마보 △열매나눔인터내셔널 △오버플로우 △상상우리 △대지를위한바느질 △위허들링(이하 알파벳 순서)이 있으며 기업의 사례와 성과를 구체적으로 살펴볼 수 있도록 정리했다.

해당 보고서는 국내뿐만 아니라 사회적기업월드포럼 사무국을 통해 전 세계에 공유될 예정이며, 국내 사회적경제조직의 성장을 확인하고 싶다면 함께일하는재단의 홈페이지를 통해서 다운로드가 가능하다.



박지영 함께일하는재단 사무국장은 "사회적기업월드포럼은 매년 1천여 명의 사회적기업 관계자가 참여해 전 세계적인 네트워크를 구축하는 자리"라며 "앞으로 재단은 국내 사회적경제조직의 활동 및 성과를 포럼을 통해 전 세계적으로 알리기 위해 노력할 것"이라고 말했다.