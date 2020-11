[오늘 뭐 먹지] 탐앤탐스·빙그레·커피빈 외

[프라임경제] 18일 식음료업계 관련 신제품 출시 및 할인 행사 소식.

탐앤탐스X텐바이텐 다꾸홈카페 기획전. ⓒ 탐앤탐스

커피전문점 탐앤탐스가 '다꾸 홈카페 기획전'을 선보였다. 이번 기획전은 '텐바이텐X탐앤탐스, 놀러와! 우리의 다꾸 홈카페로!' 콘셉트로 다음달 1일까지 진행된다. 아스카소 드림 머신, 커피밀, 더치 커피 메이커, 더 칼립소 에스프레소 잔세트와 골드 로고 머그컵과 홈카페족을 위한 탐앤탐스 프레즐 등 다양한 상품을 만날 수 있다. 탐앤탐스와 텐바이텐은 이번 기획전을 기념하여 다양한 이벤트도 함께 진행한다. '텐바이텐X탐앤탐스, 다꾸 홈카페 기획전' 영상 시청 후, 영상 속 내용에서 '텐텐X탐탐' 단어가 나오는 횟수를 확인해 응모하는 이벤트다. 추첨을 통해 총 3명에게 2021 탐앤탐스 플래너 1종을 비롯해 아스카소 드림 머신, 마샬 액톤2 스피커, 텐바이텐 다꾸 아이템, 더 칼립소 에스프레소 잔세트와 골드 로고 머그컵 등으로 구성된 다꾸 홈카페 세트를 증정한다.

삼양식품은 치킨 프랜차이즈 멕시카나와 협업해 미니짱구 멕시카나 후라이드치킨맛, 양념치킨맛 2종을 출시했다. '미니짱구'는 1973년에 출시된 삼양식품의 장수 스낵 '오리지널 짱구'의 크기와 중량을 줄이고 멕시카나 치킨맛을 더해 새롭게 선보인 제품이다. 딱딱하지 않으면서도 더욱 바삭해진 미니짱구는 멕시카나의 후라이드치킨 파우더, 양념치킨 소스를 더해 실제 치킨의 맛과 풍미를 잘 구현한 것이 특징이며, 멕시카나의 노하우를 그대로 적용해 맛의 완성도를 높였다. 미니짱구 2종은 오리지널 짱구를 연상시키는 패키지 디자인에 패키지를 가늘고 길게 만들어 한 손으로 쥐고 간편하게 즐길 수 있도록 했다.

롯데칠성음료가 2020년산 햇와인 '보졸레 누보(Beaujolais Nouveau)'를 선보인다. 이번에 선보이는 '보졸레 누보'는 프랑스 보졸레 지역을 대표하는 품종인 '가메(Gamay)'로 만든 레드와인으로 조르쥐 뒤뵈프 보졸레 누보(Georges Duboeuf Beaujolais Nouveau) 1종, 조르쥐 뒤뵈프 보졸레 빌라쥬 누보(Georges Duboeuf Beaujolais Villages Nouveau) 2종, 총 3종으로 구성됐다. 보졸레 누보는 프랑스 보졸레 지방에서 생산되는 햇와인으로 매년 9월 초에 수확한 햇포도를 4~6주간 숙성해 11월 세 번째 목요일(올해의 경우 11월 19일)에 출시한다. 일반적인 레드 와인과 달리 가벼운 탄닌의 느낌과 풍부한 과실향이 특징인 와인이다.

하이트진로가 패션매거진 보그 코리아와 콜라보레이션을 진행해 화보를 촬영하고 포스터 3종을 제작했다. 이번 콜라보는 소주 브랜드 참이슬 모델인 아이유와 '참이슬과 아이유의 시크릿 바(bar)'라는 콘셉트로 진행됐다. 아이유는 세상의 시선에서 벗어나 자신의 솔직한 모습을 보여주며 깨끗한 참이슬과 즐겁게 촬영에 임했다. 이번에 촬영된 화보는 패션매거진 보그 11월호에 수록됐으며 깨끗한 참이슬과 아이유 포스터 3종은 하이트진로의 영업지점을 통해 전국 음식점과 술집 등에서 만날 수 있다. 추후 참이슬 공식 인스타그램을 통해 미공개 화보를 지속적으로 업로드할 예정이다.

투썸플레이스가 배달의민족에 입점을 기념해, 오는 24일까지 매일 2000원의 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다. 투썸플레이스는 11월18일부터 24일까지 1만2000원 이상 구매하는 고객을 대상으로 2000원의 할인을 제공한다. 배달의민족 앱에서 투썸플레이스 이벤트 배너를 클릭하면 ID당 1일 1회 발급 및 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 다운로드 할 수 있다. 이번 행사는 배달의민족 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 행사에 대한 자세한 정보 및 주문 가능한 매장은 배달의민족 앱을 통해 확인할 수 있다.

요플레 밀 호박고구마&사과. ⓒ 요플레

빙그레가 발효유 신제품 '요플레 밀(meal) 호박고구마&사과'를 출시했다. '요플레 밀 호박고구마&사과'는 요플레의 발효유 노하우를 바탕으로 제작됐다. 신선한 국내산 원유를 사용하고 장 건강을 위한 프로바이오틱스를 함유했으며, 100% 국내산 고구마와 사과 원물을 첨가해 포만감과 부드럽고 아삭한 식감을 주는 것이 특징이다. 든든하고 맛있는 영양 간식을 표방하며 탄수화물, 단백질, 지방, 칼슘, 식이섬유 등 다양한 영양소가 골고루 들어있다.

CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 연말 홈파티를 화려하게 장식할 크리스마스시즌 제품을 출시한다. 올해 뚜레쥬르 크리스마스 시즌 제품은 '행복이 꽃피는 크리스마스'를 콘셉트로 작품을 통해 사랑과 우정을 나누며 활발하게 활동 중인 인기 일러스트레이터 작가 나난과 협업해 선보인다. 대표 제품은 '나난X바닐라베리 위시 리스'로 새하얀 눈을 연상시키는 케이크 위에 나난 작가의 크리스마스 리스 작품을 더했다. 바닐라무스 사이 상큼한 산딸기 꿀리를 샌드해 아이스크림처럼 사르르 녹는 맛이 특징이다. '나난X초코 얼그레이 노르웨이 숲'은 촉촉한 초코시트 사이 진한 얼그레이 크림과 밀크초코 글레이즈가 어우러진 케이크다. 이 외에도 △행복이 꽃피는 초코트리 △산타의 샤이닝 모자 등 홈파티 분위기를 더해 줄 대표 제품들을 다양하게 출시한다.

롯데제과 나뚜루가 올 8월 선보였던 '장 미쉘 바스키아' 한정판이 인기를 끌자 해당 제품을 추가 생산하기로 결정했다. '나뚜루X바스키아' 한정판은 '장 미쉘 바스키아'의 작품을 제품 디자인에 그대로 삽입한제품으로 '녹차' '딸기' 파인트와 '럼 진저 레이즌' 컵 3종이 있다. '나뚜루X바스키아' 한정판 3종은 28만개의 한정 수량으로 출시한 이후, 두 달여 만에 전체 물량의 약 90%가 소진되며 기대를 휠씬 웃도는 판매 추세를 보였다. 지난 달 녹차와 스트로베리의 경우 10월 매출이 전년 대비 30% 이상 신장할 정도로 높은 인기를 끌었다. 이에 롯데제과는 제품을 추가로 생산하고 '바닐라 아몬드' 바에도 바스키아 콜라보 라인업에 추가하기로 결정했다.

바나나 전문 글로벌 청과기업 스미후루코리아가 1~2인 가구도 부담 없이 즐길 수 있도록 선보인 4입 소포장 제품 '매일매일 바나나' 판매 점포를 기존 4개 지점에서 46개 지점으로 확대했다. 본래 홈플러스 4개 지점(광양점, 인천논현점, 강동점, 구월점)에서만 만나볼 수 있었으나, 11월부터는 잠실점을 비롯해 영통점, 김해점, 울산점 등 42개 점포가 추가, 총 46개의 홈플러스 매장에서 만나볼 수 있게 돼 소비자들과의 접점 기회가 많아졌다. 또한 추후 판매 점포를 계속해서 확대해 나갈 예정이다.

대상이 온택트(Ontact) 시대를 맞아 글로벌 공용 SNS 채널 'Ask Savorista'를 개설했다. 한류의 영향으로 한식을 즐기는 해외 소비자가 늘고 있는 가운데, 글로벌 온라인 플랫폼을 적극 활용해 한식의 가치를 전파하고, 소비자들과의 소통을 강화하겠다는 취지다. 'Ask Savorista'라는 채널명은 'savory(맛좋은, 풍미 있는)'라는 단어에서 착안한 것으로, 한국 음식의 다양한 맛과 조리법을 널리 알리겠다는 포부를 담았다. 대상은 유튜브와 인스타그램에 채널을 개설하고, 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다. 향후 공용 채널인 'Ask Savorista'의 콘텐츠를 통해 각 지사의 SNS 계정을 연결, 전 채널을 효율적으로 운영해 나갈 계획이다.

커피빈이11번가와 손잡고 폴딩박스를 출시했다. ⓒ 커피빈

커피빈코리아가 11번가와 손잡고 폴딩박스 2종을 선보인다. 커피빈은 지난 10월 매장에서 캠핑 또는 홈 데코용으로 활용도 높은 폴딩 밀크박스 2종을 출시한 바 있다. 오는 19일 자정에 11번가에서 단독으로 판매되는 폴딩박스는 클래식 퍼플과 클래식 핑크 2종으로 만나볼 수 있다. 한정 판매되는 제품으로 캠핑에서 함께 즐기기 좋은 커피빈 커피와 세트로 구성됐다. 폴딩박스 색상 및 커피 종류는 옵션별로 고를 수 있다. 커피의 경우 아이스 커피를 선호하면 파우치형, 따뜻한 커피를 선호하면 스틱형으로 골라 주문할 수 있다.

신세계푸드가 케이크 판매 최대 성수기인 연말을 앞두고 온라인 전용 냉동 케이크 라인업을 확대하며 시장 공략에 나섰다. 신세계푸드는 5종이었던 베키아에누보 냉동 케이크 라인업에 신제품 2종을 추가하며 연말 케이크 시장 공략에 나선 것. 이번에 출시된 '베키아에누보 디아볼 쇼콜라 케이크'는 100년 전통의 프랑스 대표 초콜릿 브랜드 발로나의 다크 초콜릿을 사용해 쫀득하고 진한 초콜릿 풍미를 가득 느낄 수 있는 것이 특징이다. 케이크 시트는 발로나 에콰토리얼누아(카카오 함량 55%)를 넣어 구워내 묵직한 식감과 당도, 산미의 균형이 조화롭다. 여기에 케이크 전체를 발로나 초콜릿의 베스트 라인업 중 하나인 과나하(카카오 함량 70%)로 코팅해 깊은 초콜릿 맛을 느낄 수 있다.

동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 동원몰이 반려동물 전문몰 '츄츄닷컴'과 연계한 '펫전문관'을 오픈했다. 동원F&B는 펫전문관에서 프리미엄 펫푸드 브랜드 '뉴트리플랜' 등 국내외 48개 브랜드의 500여 가지 반려동물 상품을 판매한다. 판매 상품은 향후 1000개 이상으로 확대해나갈 예정이다. 동원몰은 펫전문관 내 입점된 모든 상품을 브랜드 상관없이 일괄적으로 합배송하는 '츄배송' 서비스를 제공한다. 반려인들을 위한 다양한 행사를 마련했다. 오는 11월 말까지 노령견을 위한 부드러운 간식 '도기맨 사야' 4종과 치석제거용 기능성 간식 '덴티페어리' 7종을 각각 20%, 10% 할인 판매하며, 고양이 배변용품 대표 브랜드 '퀸오브샌드'의 두부모래 6종을 40% 할인된 특가로 한정수량 판매한다.



국내 프로바이오틱스 수출 기업 쎌바이오텍이 정밀의학·생명공학 기업 마크로젠과 함께 NGS 분석(Next-Generation-Sequencing; 차세대 염기서열 분석)으로 장내 미생물을 검사하고 이를 바탕으로 한 장 건강 관리 프로그램 '쎌바이옴(Cellbiome)'을 론칭한다 쎌바이옴은 쎌바이오텍(Cellbiotech)과 마이크로바이옴(Microbiome)의 합성어로, 분변의 수많은 균총을 분석하는 NGS 분석 기술을 통해 장 안에 유익균과 유해균, 균총 다양성, 균총 밸런스, 프로바이오틱스 19종 지수, 장 불편 지수 등을 파악한 후 듀오락 유산균을 섭취하면서 장 건강을 관리할 수 있는 프로그램이다.

바이옴 프로그램 신청을 위해서는 듀오락 몰에서 쎌바이옴 패키지를 구매한 다음 듀오락 유산균과 분석용 키트가 동봉된 패키지를 받은 후 3일 이내 안내된 순서에따라 채취한 분변을 마크로젠으로 보내면 된다. 분석 서비스 결과지는 3주 이내 집으로 배송된다. 쎌바이오텍은 쎌바이옴 구매 고객을 대상으로 국내 최고 전문가들의 생생한 건강 정보, 전문가 칼럼, 식단 가이드 등 마이크로바이옴과 관련된 정보를 확인할 수 있는 웹사이트를 개설했다.