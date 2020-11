[오늘의 장바구니] 홈플러스·현대백화점·미샤·GS샵 외

[프라임경제] 홈플러스의 패션브랜드 F2F가 경량패딩과 플리스 등 최근 트렌드에 맞는 방한의류를 마련해 판매한다. 롯데백화점은 빅히트아이피와 파트너십을 맺고 오는 21일부터 서울, 부산, 대구, 광주 지역에 글로벌 보이그룹 방탄소년단 공식 팝업스토어 'BTS POP-UP : SPACE OF BTS'를 오픈하고, 현대백화점은 온라인 식품몰 현대식품관 '투홈'에서 고객의 건강상태 따라 맞춤 쇼핑정보는 제공하는 '투홈 H케어' 서비스를 선보인다.





◆홈플러스 F2F '방한의류' 선봬





홈플러스가 패션브랜드 F2F와 홈플러스 점포 내 입점된 패션몰(Mall)에서 겨울철 방한의류를 다양하게 선보인다.





우선 홈플러스의 패션브랜드 F2F는 경량패딩과 플리스 등 최근 트렌드에 맞는 방한의류를 마련해 판매한다.





홈플러스의 패션브랜드 F2F가 경량패딩과 플리스 등 최근 트렌드에 맞는 방한의류를 마련해 판매한다. © 홈플러스



경량패딩은 베스트와 점퍼 스타일로 남성용과 여성용은 구스다운 80:20(솜털:깃털)을 충전재로 사용했다. 특히 여성용은 엉덩이를 살짝 덮는 롱베스트 스타일과 짧은 기장 상품을 모두 마련했고, 남성용은 카라(collar) 변형이 가능해 자켓이나 코트 안에 입을 수 있는 베스트 스타일과 목을 감싸주는 스탠드카라 스타일로 라인업을 구성했다.





블랙 등의 기본컬러뿐 아니라 외투 안에 겹쳐 입었을 때 밝은 느낌을 주는 핑크, 베이지, 카키 컬러 상품을 선보였다.





아울러 지난해부터 젊은 층을 중심으로 유행하고 있는 레트로한 디자인의 플리스 상품도 새롭게 선보인다.





F2F 남성·여성·아동복 플리스는 표면을 양털처럼 복슬복슬하게 가공한 소재를 사용해 가볍고 풍성한 느낌을 준 것이 특징이다. 합성소재를 사용해 물에 쉽게 젖지 않아 겨울철 눈을 맞아도 빨리 건조돼 관리가 용이하다.





투박하지만 캐주얼한 스타일로 오버사이즈 단품으로 입거나 또 다른 아우터와 겹쳐 입는(레이어드) 믹스매치도 가능하다.





홈플러스 F2F는 오는 18일까지 플리스 기모웨어를 행사카드(신한·삼성카드)로 결제 시 20% 할인 혜택을 제공한다.





◆롯데백화점 'SPACE OF BTS'





방탄소년단의 새로운 팝업스토어 'SPACE OF BTS'가 전국 4개 지역에 찾아간다.





롯데백화점이 빅히트아이피와 파트너십을 맺고 오는 21일부터 서울, 부산, 대구, 광주 지역에 글로벌 보이그룹 방탄소년단 공식 팝업스토어 'BTS POP-UP : SPACE OF BTS'를 오픈한다.





'BTS POP-UP : SPACE OF BTS'에서는 현재 온라인과 쇼케이스로 운영되고 있는 'BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL' 등 기존 팝업스토어에서 공개되지 않았던 신상품들을 대규모로 선보일 예정이다. 최초로 공개되는 BASIC 테마 상품은 누구나 어울릴만한 맨투맨, 티셔츠, 재킷 등 데일리 패션 아이템들로 구성돼 있다.





또한 방탄소년단 대표 곡인 'DNA' 'MIC Drop' 'IDOL' '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 의 테마로 만들어진 신상품들이 순차적으로 공개될 예정이다. 대표 상품으로는 후드티, 다운 재킷, 셔츠 등 패션 상품 외에도 펜, 스티커 세트 등 문구류부터 인형, 스노우볼 등 토이류까지 다양한 상품들이 준비돼 있다.





방탄소년단 팝업스토어 'SPACE OF BTS'는 제품들을 직접 확인하고 구매할 수 있는 상품 판매 공간과 보라색 테마로 꾸며진 'I PURPLE U' 포토존이 설치돼 있으며, 방탄소년단 캐릭터인 '타이니탄'을 활용한 시그니처 공간 또한 마련된다.





해당 팝업스토어는 4개점 모두 2월28일까지 약 3개월간 운영되며, 코로나19 확산 예방을 위한 방역 지침에 따라 현장 예약자에 한해 순차적으로 입장할 수 있다.





이와 함께 롯데백화점이 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'을 직접 체험해 볼 수 있도록, 13일 본점 8층에 프리미엄 팝업 매장을 선보였다.





롯데백화점을 찾는 고객분들이 편안한 휴식공간에서 세계 최초의 롤러블 TV를 직접 시연해보고 구매도 할 수 있는 이번 팝업 매장은 26일까지 2주간 진행될 예정이다.





LG 시그니처 올레드 R은 화면을 둥글게 말거나 펼 수 있는 플렉서블 TV로 백라이트가 필요 없어 얇고, 다양한 형태로 만들 수 있는 OLED 디스플레이의 강점을 극대화했다.





65인치에 4K 화질을 갖췄으며 4.2채널 100W 출력 스피커를 탑재했다.





◆현대백화점 '투홈 H케어' 서비스





현대백화점(069960)이 온라인 식품몰 현대식품관 '투홈'에서 고객의 건강상태 따라 맞춤 쇼핑정보는 제공하는 '투홈 H케어' 서비스를 선보인다.





이 서비스는 고객이 현대식품관 투홈 앱에서 본인의 건강검진데이터를 바탕으로 건강정보를 입력하면 신체부위별 건강상태에 따라 도움을 줄 수 있는 건강 보조 식품을 추천해준다. 예를 들어 고객이 등록한 건강정보가 '간' 건강이 좋지 않은 것으로 나타나면 간 건강에 도움을 줄 수 있는 상품을 찾아 보여준다. 서비스는 현대식품관 '투홈' 앱에서 이용 가능하다.





또한 일주일에 5일 이상 '7777걸음'을 걸으면 매주 H포인트(500포인트)를 지급하는 이벤트도 진행한다. 매주 월요일부터 일요일까지 요일에 관계없이 5일 이상 걷기 미션을 달성하면 포인트가 지급된다.





더불어 현대백화점은 무역센터점 등 전국 15개 점포 식품관에서 프리미엄 가정 간편식(HMR) '원테이블(1 TABLE)'의 신제품 '든든한끼' 3종을 선보인다.





'든든한끼'는 200kcal(칼로리) 내외의 '분말 형태 식사 대용식'으로 열량은 낮고 영양가는 높은 것이 특징이다. 흑미·검정콩·검은깨가 들어간 '블랙'과 '새싹보리' '단호박' 등 3가지 상품으로 구성됐으며, 모든 상품에는 '통곡물 가바현미'를 첨가해 오독오독한 식감과 영양을 높였다. 또한 뚜껑 달린 파우치형으로 만들어져 휴대가 간편하고, 물을 넣고 쉽게 흔들어 먹을 수 있도록 했다.





◆에이블씨엔씨 '탄력 로그온'





에이블씨엔씨(078520) 화장품 브랜드 미샤가 이달 24일까지 '탄력 로그온' 행사를 진행한다.





이번 행사에는 '타임 레볼루션 나이트 리페어 프로바이오 보랏빛 앰플(50㎖)'과 '타임 레볼루션 더 퍼스트 트리트먼트 에센스(100㎖)' '비폴렌 리뉴 라인' 등 미샤의 유명 제품들을 비롯한 120여 개 품목이 포함됐다.





지난 2월 출시된 '비타씨플러스 잡티씨 탄력앰플'도 이번 행사에 포함돼 30% 저렴해진다. 거뭇한 피부 잡티 고민은 물론, '콜라겐' '아데노신' 등도 더해져 피부 탄력에 도움을 주는 제품이다. 화장품 리뷰 및 랭킹 서비스 플랫폼 '글로우픽'의 2020 상반기 어워드에서 브라이트닝 에센스 부문 1위를 차지했다.





이외에도 '초공진 영안'과 '미사 예현 진본' '미사 금설' 등 한방 라인과 개똥쑥 추출물이 함유된 '개똥쑥 트리트먼트 에센스' 등 다양한 인기 제품들을 저렴하게 만나볼 수 있다.





◆GS샵 '노보텔 앰배서더 서울 강남' 숙박권 판매 방송





GS샵이 다가오는 연말을 맞아 서울 강남 도심 속에서 가족이 함께 즐길 수 있는 호캉스 패키지를 선보인다.





GS샵은 15일 18시25분부터 '노보텔 앰배서더 서울 강남' 숙박권 판매 방송을 진행한다.





'노보텔 앰배서더 서울 강남'은 전 세계 400여개의 노보텔 글로벌 체인 중 하나로 서울 강남 중심권에 위치하고 있다. 강남 코엑스와 무역센터를 이용할 수 있으며, 논현동 먹자골목, 강남의 대형 쇼핑문화 시설도 편리하게 이용 가능하다.





GS샵이 다가오는 연말을 맞아 서울 강남 도심 속에서 가족이 함께 즐길 수 있는 호캉스 패키지를 선보인다. © GS샵



개방형 돔 형태의 천정을 자랑하는 실내 수영장과 야외 테라스의 자쿠지, 핀란드식 사우나 시설은 하루의 피로와 스트레스를 풀 수 있어 도심 속 휴가를 즐기는 호캉스족 사이에서 인기다.





GS샵에서 '노보텔 앰배서더 서울 강남' 패키지 구입시 성인 2인 조식과 16세 이하 자녀 1인까지 무료로 조식을 즐길 수 있으며 수영장 및 사우나 등 부대시설을 이용할 수 있다. 객실 내 미니바를 무료로 이용할 수 있고, 호텔 내 레스토랑 이용 시 30% 할인 혜택도 제공된다. 이 패키지를 주중에 이용할 경우 레이트 체크아웃 서비스까지 제공한다.





특별한 프로모션 또한 준비했다. 생방송 중 결제하는 고객을 대상으로 총 11명을 추첨해 '프리미어 스위트' 또는 '프리미어 이그제큐티브' 숙박권 또는 '노보텔 뷔페 이용권'을 경품으로 제공한다.





◆롯데자산개발 '왕좌의 게임' 주인공 피규어





롯데월드몰에 '왕좌의 게임' 주인공 '대너리스'를 피규어로 만날 수 있는 공간이 등장했다. '대너리스'는 국내에서 인기를 끌고 있는 미국 판타지 드라마 '왕좌의 게임'에 등장하는 여자 주인공이다. 오프라인 공간에서는 최초로 공개되는 피규어다.





롯데월드몰은 오는 29일까지 지하 1층에서 아트토이 팝업스토어를 운영한다. 행사는 코로나19로 집에서 여가를 즐기는 홈테인먼트(Home + Entertainment)족들을 위해 마련됐다.





팝업스토어 '어른이 장난감 가게'에는 세계적으로 유명한 국내 대표 피규어 전문 브랜드들이 참여한다. 캐릭터 피규어 전문 제작사 '블리츠웨이'는 배우 '오드리 헵번', '이소룡', 가수 '김성재' 등 연예인 피규어를 선보이고 있다.





DIY 토이 브랜드 '도토이'는 중국에서 제2의 베어브릭으로 유명한 '베베콩' 피규어 등을 판매한다. 또 캐릭터 상품 전문 'GNF'의 웹툰 피규어도 구매 가능하다.





이와 함께, 랜덤 피규어가 들어 있는 1만 5천원 또는 5만원 상당의 럭키 박스 구매 고객을 대상으로 경품 뽑기 이벤트를 진행한다. 고객들은 배트맨 전용차 '배트모빌' RC카, 데드풀, 마릴린 먼로 피규어를 득템할 수 있다.





◆롯데호텔 서울 'BMW SUITE 6 패키지'





롯데호텔 서울이 특별한 경험을 원하는 이들을 위해 고품격 숙박도 즐기고 BMW의 새로운 모델인 뉴 6시리즈 차량도 시승해 볼 수 있는 파격적인 혜택의 'BMW SUITE 6 패키지'를 선보인다.





오는 23일부터 27일까지 투숙 가능하며, 롯데호텔 이그제큐티브 타워의 그랜드 디럭스룸 1박, 투숙객 전용 라운지 르살롱 2인, BMW 프리미엄 차량용 디퓨저가 포함된다.





롯데호텔 서울이 'BMW SUITE 6 패키지'를 선보인다. © 롯데호텔



무엇보다도 BMW의 럭셔리 투어러 모델인 뉴 6시리즈 그란 투리스모와 프리미엄 비즈니스 세단인 뉴 5시리즈 차량을 투숙 기간 동안 자유롭게 시승할 수 있는 점은 놓칠 수 없는 혜택이다.





해당 패키지는 17일 15시부터 유선 예약 가능하며, 총 50실 한정으로 판매된다. 또한 BMW 차량은 1일 선착순 10대가 제공되며 상기 패키지 고객 전용으로 운영된다. 체크인 당일 오후 4시부터 다음날 오전 11시까지 자유롭게 이용 할 수 있다.





이와 함께 롯데호텔 서울 메인 타워 1층 로비에서는 이벤트 기간 동안 BMW 뉴 6시리즈를 만나볼 수 있는 럭셔리 전시 부스를 운영한다. BMW 전시 포토존에서 사진을 찍고 지정된 해시태그와 함께 인스타그램에 인증 사진을 업로드 하면 추첨을 통해 스킨케어 세트, BMW 기념품 등 다채로운 경품을 받을 수 있다.