[오늘 뭐 먹지] 스타벅스·bhc치킨·대상 외

[프라임경제] 12일 식음료업계 관련 신제품 출시 및 할인 행사 소식.

환구단을 배경으로 한 환구단 머그 및 텀블러. ⓒ 스타벅스

스타벅스커피 코리아는 대한제국 선포일을 기념하고, 환구단의 역사와 문화 유산 가치를 전파하기 위해 환구단 텀블러와 머그 총 2종을 출시한다.

스타벅스는 지난 6월 문화재청, 문화유산국민신탁과 함께 환구단점 개점 기념식과 문화유산보호 후원 행사를 진행하며 문화유산보존기금 기부 협약을 맺었다. 협약의 일환으로 스타벅스는 근대 문화유산 보호 후원을 위해 환구단 텀블러, 머그 판매 수익금 등으로 총 5000만원의 문화유산보존 기금마련해 문화유산국민신탁에 기부할 예정이다.



이번에 출시하는 환구단 텀블러와 머그는 환구단이 가진 역사적 배경과 의지를 표현하는 디자인을 담았다. 상품의 색상은 근현대사의 한국 건축물에는 많이 사용됐던 붉은색 벽돌의 진한 살구색에서 영감을 얻었으며, 매화나무 디자인은 환구단의 황궁우 내부 벽면에 새겨진 매화 그림을 재현해 매화가 화려하게 피어있는 대한제국의 따스한 봄날을 담고자 했다. 이번 대한제국 선포일(10월12일) 기념 환구단 텀블러와 머그는 서울 중구 소공동에 위치한 스타벅스 환구단점에서 구매할 수 있다.

이탈리안 레스토랑 더 키친 살바토레 쿠오모가 집이나 사무실, 호텔 등에서 안전하게 맛있는 식사를 즐길 수 있도록 다양한 'To go' 메뉴를 선보인다. 살바토레 To go 메뉴는 혼자서 간편하게 즐길 수 있는 '런치 투고 박스'와 가족이나 친구와 함께 즐길 수 있는 '파티 투고 박스' 연말 홀리데이 시즌을 기념한 '터키 투고' 등이다. 또한 모든 피자와 파스타, 샐러드 메뉴도 포장 판매한다.

살바토레 '런치 투고 박스'는 한끼 식사가 되는 파우치 샌드위치 2종(치킨 시저 파우치, 채끝 등심 파우치)과 파스타 2종(포모도로 링귀네, 볼로네제 팬네)그리고 포르치니 크림 리조토로 구성됐다. 여기에 삼겹살&바비큐 소스와 수란, 빵, 시저 샐러드 등도 함께 구성됐다. '파티 투고 박스'는 피자와 리조토 아란치니, 로스트 삼겹살, 콥샐러드 등으로 구성됐다. 할로윈 데이와 추수 감사절, 크리스마스 등 홀리데이 시즌에 즐기기 좋은 '터키 투고 박스'는 칠면조 구이와 파스타, 그릴 야채 등 사이드 디시 7종을 제공한다.

오뚜기가 전통 간식인 메밀전병을 만두로 만든 '맛있는 메밀전병만두'를 출시했다. '맛있는 메밀전병만두'는 강원도의 유명한 음식인 메밀전병을 가정에서도 손쉽고 간편하게 먹을 수 있도록 만든 제품이다. '맛있는 메밀전병만두'는 국내산 메밀가루를 사용한 얇은피에 절임배추에 김치양념을 따로해 만든 잘 익은 김치맛 소로 맛있는 메밀전병의 맛을 구현했다. 참기름과 들깨가루로 고소한 맛을 잘 살렸으며, 특히 고기를 사용하지 않고 오직 배추와 무를 사용해 아삭한 식감을 살린 것이 특징이다.

도미노피자가 피자와 사이드디시, 음료를 한 번에 즐길 수 있는 '이달의 스페셜 세트'를 출시하고, 푸짐한 할인 혜택과 착한 기부의 기회까지 함께 제공한다. 도미노피자는 가을신제품 글로벌 레전드4 피자(M), 스파이시 씨푸드 로제 파스타, 코카-콜라 1.25L로 구성된 이달의 스페셜 세트 A와 포테이토 피자(M), 스파이시 씨푸드 로제 파스타, 코카-콜라 1.25L로 구성된 이달의 스페셜 세트 B를 할인된 가격에 판매한다.

교촌에프앤비가 요기요 주문 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. 교촌은 요기요를 통해 교촌시그니처세트 또는 순살 메뉴를 주문하는 고객을 대상으로 10월 한달간 2000원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 교촌시그니처세트는 교촌 반반오리지날에 교촌허니순살(S)를 추가한 1.5마리 세트로 구성된다. 교촌의 대표 메뉴군인 교촌(간장)시리즈, 레드시리즈, 허니시리즈를 한번에 구성해 모두 맛볼 수 있는 제품이다.

버거킹이 맛과 가성비를 모두 만족시키는 신메뉴 '바비큐 킹치킨버거'를 출시한다. 새롭게 선보이는 '바비큐 킹치킨버거'는 바삭한 킹치킨패티와 폭신하고 부드러운 에그번으로 소비자들의 입맛을 사로잡은 '킹치킨버거'에 기네스를 넣어 만든 달콤한 바비큐 소스로 진한 풍미를 더한 것이 특징이다. 신제품 '바비큐 킹치킨버거'는 12일부터 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있다.

'치킨과 사이드 메뉴 Best 조합을 찾아라' BSR 댓글 이벤트 이미지. ⓒ bhc치킨

bhc치킨이 BSR와 함께하는 '치킨과 사이드메뉴 Best 조합을 찾아라' 댓글 이벤트를 진행한다. bhc치킨은 지난해 12월 선보인 '골드킹 시리즈'와 올해 하반기에 선보인 '맵소킹 시리즈'가 연일 높은 관심을 얻고 있어 이에 보답하고자 댓글 이벤트를 기획하게 됐다. 이벤트 참여 방법은 bhc의 치킨 메뉴와 이와 어울리는 사이드 메뉴 Best 조합을 선택해 간단한 이유와 함께 BSR 공식 블로그 또는 페이스북 이벤트 게시글에 댓글을 남기면 자동 응모된다. 해당 이벤트는 10월18일까지 진행되며 당첨자는 20일 BSR 공식 블로그와 페이스북을 통해 발표될 예정이다. 당첨자에게는 모바일 치킨 상품권을 증정한다.

본아이에프에서 운영하는 죽 전문점 '본죽'과 한식 캐주얼 다이닝 레스토랑 '본죽&비빔밥 카페'가 충남 서산시의 대표 특산물인 6쪽마늘을 활용한 별미죽 '6쪽마늘닭죽'을 새롭게 선보였다. 본아이에프는 지난해 서산시와의 MOU를 통해 인연을 맺은 이후 서산달래 및 냉이를 활용한 계절 메뉴를 출시, 서산 뜸부기쌀을 납품 받은 데 이어 다시 한 번 서산시 대표 특산물을 활용한 메뉴를 선보이게 됐다. 이번 본죽 '6쪽마늘닭죽'은 코로나 19 확산세 속 유례없는 긴 장마와 태풍까지 겹쳐 어려움을 겪고 있는 서산시 마늘 농가를 살리기 위해 본아이에프와 서산시가 손잡고 기획한 신메뉴다.

CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 SK텔레콤 V 컬러링 가입 고객을 대상으로 파격 할인 혜택을 제공하는 '티데이(T-day) 프로모션'을 진행한다. 뚜레쥬르는 10월14, 21, 28일 총 3일간 SK텔레콤 'V컬러링' 가입 고객이 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원당 300원 할인 혜택을 제공한다. 행사 기간 동안 할인 전 구매 금액 최대 4만 원까지 할인 혜택 적용 가능하며, 1일 1회 이용할 수 있다. T-Day 혜택 이용 시 T멤버십 상시 할인 혜택도 같은 날 이용할 수 있으나, 결제 1건 당 1개의 혜택만 적용된다. 'V 컬러링'은 SK텔레콤이 9월 국내 통신사 최초로 선보인 숏폼(Short form) 영상을 활용한 '보이는 컬러링' 서비스다. 현재 SK텔레콤 이벤트를 통해 'V컬러링' 신규가입 고객은 올 12월까지 본래 월정액 3300원 서비스를 월정액 100원으로 이용할 수 있다.

배스킨라빈스와 던킨을 운영하는 SPC그룹 비알코리아가 10월 할로윈을 맞아 'DC코믹스 캠페인'을 진행한다. 비알코리아는 'DC코믹스 캠페인'을 통해 "슈퍼 히어로와 만나 더 멋있고, 맛있어진 배스킨라빈스와 던킨"을 콘셉트로 한 마케팅 활동을 펼친다. 먼저, DC코믹스 캠페인의 첫 번째 공동 마케팅으로 '손 소독제' 프로모션을 실시한다. 배스킨라빈스는 쿼터 이상 구매시 손 소독제를 할인가에, 던킨은 제품 1만원 이상 구매시 손 소독제를 저렴한 가격에 판매한다. 10월13일까지 해피포인트 어플리케이션을 통한 '사전예약' 프로모션을 운영하며, 사전예약 참여 고객에 한해 2000원의 할인 혜택을 제공한다.

이와 함께, 배스킨라빈스는 '배트맨&조커 파티세트'를 20% 할인된 가격에 판매하는 '파티데이' 프로모션을 추가로 진행한다. △쿼터 △미찐 감자 아이스모찌 △미찐 감자 블록팩 △배트맨&조커 핫 텀블러 등 총 4종으로 구성된 상품이다.

엔제리너스가 Fresh한 청도홍시를 자연 그대로 담은 가을 한정 메뉴 4종(음료 3종, 디저트 1종)을 오는 11월18일까지 한정적으로 선보인다. 이번에 선보이는 신제품 음료는 △청도홍시를 통째로 블렌딩해 Fresh함을 강조한 '청도홍시 듬쁙 스노우' △청도홍시와 코코넛 특유의 달콤함이 조화를 이룬 '청도홍시 담은 코코스노우' △청도홍시를 듬뿍 담고 고소한 우유의 부드러움을 더한 '청도홍시 듬뿍 라떼' 등이다. 이와함께 아이스 청도홍시를 와플에 그대로 올린 디저트 '청도아이스홍시 와플'을 출시한다.

하겐다즈가 프리미엄 초콜릿 원재료를 담은 '다크 초콜릿 가나슈&아몬드'와 '벨지안 초콜릿&헤이즐넛' 신제품(파인트, 미니컵, 스틱바 총 5종)을 선보인다. '다크 초콜릿 가나슈&아몬드'는 높은 카카오 함량의 다크 초콜릿 아이스크림 베이스에 프리미엄 가나슈 소스, 카라멜라이즈드 아몬드가 어우러진 제품이다. '벨지안 초콜릿&헤이즐넛'은 고품질 벨기에산 초콜릿 아이스크림 베이스에 초콜릿 헤이즐넛 소스가 가미됐다.

또한, 벨지안 초콜릿&헤이즐넛 스틱바는 최근 화제를 끈 '네고왕' 하겐다즈 편에서 방송인 광희가 맛을 보고 극찬해 많은 관심을 끈 제품이기도 하다. 헤이즐넛 초콜릿 코팅에 로스티드 헤이즐넛 조각이 콕콕 박혀 부드러움 가운데 바삭함을 느낄 수 있으며, 부드러운 벨지안 초콜렛 아이스크림 베이스와 초콜렛 조각이 어우러지며 완성도 높은 초콜릿 맛을 즐길 수 있다.

대상 청정원, 12일 단 하루 '네이버 브랜드데이' 진행. ⓒ 대상

대상 청정원은 12일 단 하루 동안 '네이버 브랜드데이' 행사를 진행한다. 이번 행사는 청정원 네이버 스마트 스토어에서 진행하는 파격 특가 이벤트로 '집밥족'을 위한 청정원의 인기 제품을 최대 57% 할인가에 만나볼 수 있다. 할인 품목은 청정원의 대표 인기 상품인 안주야(夜), 원물간식 츄앤 등을 비롯해 스파게티소스, 리치부어스트, 즉석 카레/짜장 등 다양한 종류로 구성됐다. 이번 행사에는 청정원의 온라인 전문 브랜드 '집으로ON'과 '라이틀리'도 동참했다.



아울러 청정원은 12일 오후 8시, 언택트 소비 트렌드에 맞춰 라이브 커머스 방송을 진행한다. 이번 라이브 방송에서는 안주야(夜) 인기 제품 11종을 최대 53% 할인가에 선보일 예정이며, 라이브 커머스 플랫폼 '네이버 쇼핑라이브'와 '잼라이브'를 통해 시청할 수 있다. 방송 중 구매 고객에게는 네이버 포인트 3% 추가 지급과 함께 안주야(夜) '매운껍데기' '마늘근위' 제품을 추가로 증정한다.

초록마을이 '유기농 첫걸음 챌린지'의 일환으로 25일까지 '전 국민 건강한 유기농 한끼 프로젝트 행사'로 500가지 이상 품목을 최대 40% 할인행사를 진행한다. 7만원 이상 구매시 1일 1회 한정 '초록마을 주방세제'를 증정하며, 이벤트 기간 동안 삼성카드 결제 누적금액이 20만원 이상일 경우 5000원 캐시백 혜택이 제공된다. 현대카드로 3만원 이상 결제시 3000 M포인트를 사용할 수 있다.

13일부터는 초록마을 인스타그램을 통해 '유기농 한끼를 선물해 드립니다' <고마운사람편>을 진행한다. 이벤트 게시물 댓글에 유기농 한끼를 선물하고 싶은 고마운 사람과 사연을 남긴 후 유기농 밥상 인증샷을 남기면 된다. 추첨을 통해 경품으로 초록마을 5만원 상품권을 100명에게 증정한다. '전 국민 건강한 유기농 한끼 프로젝트 행사'는 25일까지 전국 초록마을 매장 및 온라인 몰에서 진행된다.

하림이 집에서 간편하게 즐기기 좋은 '손수 만든 안심튀김'을 출시했다. '손수 만든 안심튀김'은 닭 한 마리에서 딱 두 조각 나오는 안심 통살에 고소한 빵가루를 입힌 제품이다. 신선한 국내산 닭고기 안심을 사용해 부드럽고, 육즙이 빠져나가지 않아 퍽퍽하지 않다. 프라이팬이나 에어프라이어에 익히면 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 닭 안심 튀김을 즐길 수 있다. '손수 만든 안심튀김'은 하림 전용 대리점과 공식 온라인몰 하림e닭, GS수퍼마켓 전 지점에서 구매할 수 있다.

더본코리아의 실내포차브랜드 한신포차가 합리적인 가격에 푸짐한 양으로 가성비와 가심비를 모두 만족시켜줄 신메뉴 3종을 출시한다. 먼저 '치즈듬뿍 계란말이'는 부드러운 계란말이 속에 고소한 모짜렐라와 체다 치즈를 풍성히 넣었다. '고기 한판'은 돼지고기와 부추를 가득 넣고 전으로 부쳐내 고기의 고소함과 씹는 맛을 그대로 즐길 수 있으며 '닭다리살 통큰튀김'은 두툼한 닭다리살을 바삭하게 튀겨 특제 매콤소스와 마요네즈, 데미글라스소스의 3가지 소스와 다양한 토핑 조합으로 다채로운 맛의 향연을 느낄 수 있다.

원앤원이 운영하는 원할머니 보쌈족발이 지난달 새롭게 선보인 곱빼기보쌈도시락 출시를 기념해 e쿠폰 3종을 최대 16% 할인된 금액으로 판매하는 프로모션을 진행한다. 소셜 마켓 티몬을 통해 진행되는 이번 프로모션은 1인 소비자에게 제격인 신메뉴 '곱빼기보쌈도시락'을 포함해 '보쌈도시락' '의성마늘떡맵쌈' 등 인기 메뉴 3종을 대상으로 한다. 12일 자정부터 17일까지 총 6일간 티몬 내 플레이타임 카테고리에서 구매할 수 있으며 1인 3매까지 구매 가능하다.