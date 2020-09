[오늘의 장바구니] 홈플러스·롯데백화점·GS샵·위커힐 외

[프라임경제] 트레이더스가 안성점 오픈일인 25일에 맞춰 자체 브랜드(PL) '티 스탠다드(T STANDARD)'를 론칭하고, 냉동식품/과자/요가매트 등 10여개의 '티 스탠다드' 상품을 동시 출시한다. 홈플러스는 10월2일까지 전국 점포와 온라인몰에서 인기 건강·위생용품 추석 선물세트를 최대 50% 할인 판매하고, 롯데백화점 노원점에서는 곧 다가올 추석을 맞아 강원도와 함께 추석선물 세트 판매 행사를 23일부터 29일까지 일주일간 진행한다.





◆트레이더스 '티 스탠다드' 론칭





'티 스탠다드'는 기존 자체 브랜드 '트레이더스 딜(TRADERS DEAL)'을 이을 트레이더스의 차세대 자체 브랜드다.





트레이더스가 안성점 오픈일인 25일에 맞춰 자체 브랜드 '티 스탠다드'를 론칭하고, 냉동식품/과자/요가매트 등 10여개의 '티 스탠다드' 상품을 동시 출시한다. © 이마트



'티 스탠다드'는 '트레이더스가 만든 상품 선택의 기준'이라는 의미다. 트레이더스의 역량을 활용해 고민 없이 쇼핑카트에 담을 수 있는 확실한 가치를 가진 상품을 개발해 고객에게 제안하겠다는 의지를 담았다.





트레이더스는 생필품, 트렌드 상품 등 라이프스타일을 포괄하는 다양한 카테고리 상품을 '티 스탠다드'로 개발해 운영할 예정이다. 기존 자체 브랜드 상품은 '티 스탠다드'로 순차 리뉴얼된다.





'티 스탠다드'는 상품의 주요 속성에 집중해 품질을 높인 것이 특징이다. 핵심 원재료를 증량하거나 새로 추가하고, 상품 편의성 등 기능을 강화한 것이다.





또한, 트레이더스만의 대단량 운영, 저마진 정책, 대량 매입 등을 통해 가격 경쟁력을 확보해 스마트한 소비가 가능하다.





대표적으로 'T STANDARD 통모짜 치즈돈까스 150g*4입'와 'T STANDARD 더블치즈볼 40g*16입'은 핵심 원재료에 집중해 개발한 상품이다.





'T STANDARD 통모짜 치즈돈까스'는 모짜렐라치즈 함유량이 일반 냉동 치즈돈까스보다 1.5~2배 높으며, 바삭한 식감을 위해 습식 빵가루를 사용했다. 'T STANDARD 더블치즈볼'은 체다치즈만 활용하는 일반 치즈볼 과자와 달리 체다, 까망베르 치즈를 사용해 풍부한 맛을 냈으며, 1회 분량 소포장해 휴대·편의성도 높였다.





편의성을 강화한 상품은 'T STANDARD TPE 와이드 요가매트'가 대표적이다. 가로185cm/세로80cm/두께1cm로 일반 요가매트보다 크고 두꺼워 초보자도 무리 없이 홈 트레이닝을 할 수 있다.





환경을 고려한 상품도 출시한다. 'T STANDARD 허니 캐모마일티 0.7g*40입'은 플라스틱 티백 대신 미생물에 의해 생분해되는 PLA여과포를 사용했다.





이 밖에도, 일반 키친타월보다 낱장이 크고 두꺼운 'T STANDARD 자이언트 키친타월 100매*12롤', 로션 성분을 넣어 부드럽고 낱장 길이가 긴 'T STANDARD 프리미엄 바스티슈(3겹) 38mx30롤' 등 다양한 상품을 리뉴얼 출시한다.





트레이더스가 '티 스탠다드'를 론칭한 이유는 트레이더스의 역량을 집약한 고품질 상품을 개발해 트레이더스 상품 경쟁력을 강화하기 위해서다.





매년 트레이더스 전체 상품(신선식품 제외) 중 매출 1, 2위를 차지하는 기존 자체 브랜드 물(마이워터), 우유 등과 같이, 고객이 믿고 선택할 수 있는 상품을 지속적으로 선보이고 고객 만족도를 높인다는 것이다.





한편, 트레이더스는 오는 25일 안성시에 19번째 점포를 오픈한다. 트레이더스 안성점은 경기도 안성시 공도읍에 위치한 '스타필드 안성' 지하 1~2층에 9724㎡(2941평) 규모로 자리를 잡는다.





트레이더스 안성점은 스타필드 안성 오픈 전 먼저 개점함으로써, 고객의 추석 준비 편의성을 높이고 그랜드 오픈 당일 혼잡도를 완화한다. 스타필드 안성은 오는 10월5일 프리 오픈에 이어 10월7일 그랜드 오픈한다.





트레이더스 안성점은 '안심 점포' 구현을 위해 25일부터 매일 전문업체를 통한 방역을 진행하며, 출입구에 열화상 카메라를, 매장 내 16곳에 손 소독제를 비치한다.





오픈을 기념해 트레이더스 안성점은 9월25일부터 10월6일까지 단독 론칭 행사, 삼성카드 연계 할인행사 등의 프로모션을 준비했다.

우선 안성점 단독 론칭 행사로, 75인치 초대형 PL TV 'THE UHD TV 75'를 첫 출시하고 100만원대 초반 가격으로 500대 한정 수량 판매한다.





또한 수요 증가로 매년 가격이 상승하는 미국 나파밸리 유명 와인 '오퍼스 원 16'을 51병 한정 수량 판매하며, 트레이더스에서 가장 많이 판매되는 투보틀 와인 '투보틀 샤도네이'를 출시하고 2병 구매시 할인 판매한다.





◆홈플러스, 건강·위생용품 추석 선물세트 할인 판매





홈플러스가 10월2일까지 전국 점포와 온라인몰에서 인기 건강·위생용품 추석 선물세트를 최대 50% 할인 판매한다.





스테디셀러인 정관장 홍삼원(50ml*30포)은 3+1, CJ 한뿌리 흑삼달임액 세트(40ml*30포), GC녹십자웰빙 가화원 석류콜라겐 진액세트(70ml*30포)는 각각 1+1 판매하고, CJ 건강한선택 2호 BYO 온가족 유산균복합(BYO 20억 생유산균 10포*6입, BYO프리바이오틱스 30포), 필세스 크릴56 세트(1000mg*90캡슐)는 각각 20%, 30% 할인해 선보인다.





KF-94 마스크와 손소득제 등 수요와 커진 위생용품 세트도 저렴하게 마련했다.





아모레 선물세트 바디&훼이셜스페셜호(바디워시 500g*2, 비누 80g*2, 클렌징폼 150g), LG 히말라야 핑크솔트 선물세트 41호(샴푸 500ml*2+200ml, 바디워시 500ml+200ml, 치약 100ml*2, 비누 90g*3)는 행사카드 결제 시 각각 50%와 30% 할인해준다.





올해 처음으로 등장한 마스크세트인 애경 랩신선물세트 고급형(KF94 마스크 10매, 핸드워시 250ml*2, 손소독티슈 60매, 새니타이저 겔 500ml, 60ml*2)과 LG 우리가족지킴이 16호(비말마스크 10매, 손소독티슈*2, 비누*2, 핸드워시)는 각각 5+1에 판매한다.





◆롯데백화점 '강원 특산물 한마당'





롯데백화점 노원점에서 곧 다가올 추석을 맞아 강원도와 함께 추석선물 세트 판매 행사를 9월23일부터 29일까지 일주일간 진행한다.





이번 강원도와 협업한 '강원 특산물 한마당'은 상품전은 상반기부터 준비해 서울에서 보기 힘들었던 다양한 지역 농특산물을 엄선해 준비했다. 롯데백화점의 유통 노하우와 강원도의 우수한 상품이 만나 소비자에게 색다른 지역의 특산품을 선보인다.





이번 추석 행사의 주요 상품으로는 강원도청에서 공식으로 인증한 명장들의 주요 품목을 상품화한 '강원도 5대 명인 세트(전통장, 젓갈, 조청 등)', 올해 첫 수확한 자연송이 최상품으로 선별한 '프리미엄 특품 세트(자연송이 1kg)', 강원도지사가 엄선한 춘천, 속초, 횡성, 영월, 양양 지역의 '완판 시리즈' 등을 준비했다. 이번 행사만을 위해 각지의 인기 아이템들으로 구성한 한정 수량의 럭키세트를 추천한다.





행사 첫날에는 최문순 도지사의 일일 판매 깜짝 이벤트도 진행한다. 최문순 도지사는 직접 판매에 참여해 첫 자연송이, 담금주 등 특별히 준비한 도지사 완판시리즈와 함께 불패의 완판 신화를 이어나갈 예정이다.





최문순 도지사는 올 3월 감자 판매에 어려움 있는 농가를 위해 SNS를 통해 판매 홍보를 진행하면서 20만상자를 7분만에 모두 판매한 바 있다.





이번 행사는 롯데백화점 노원점과 강원도청의 세 번째 상생 협업으로 지난 7월 처음 진행한 '강원도 전통시장 상생마켓'을 통해 매출이 97% 증가하고, 신규 고객도 15% 늘어나는 등 협업의 시너지를 톡톡히 거뒀다.





이를 계기로 지난 8월 롯데백화점과 강원도청은 정식으로 MOU를 체결, 파트너십을 맺고 지역의 우수 농특산물의 수도권 판로 확대와 고품질의 현지직송 상품들을 백화점에서 만날 수 있도록 지원하고 있다.





이어서 진행한 SNS 유명한 강원도 감자빵 팝업 스토어 소개해 역시 큰 인기를 끌었고, 지역 인기 아이템을 기반으로 한 후속 컨텐츠도 지속적으로 개발할 계획이다.





이와 함께 롯데백화점이 25일부터 '2020년 롯데 캐시미어 페어'를 진행한다.





지난 해부터 고급 소재, 다양한 컬러와 스타일, 합리적인 가격으로 무장한 '롯데 캐시미어 페어'는 연령대나 성별을 뛰어 넘어 다양한 연령대의 고객에게 사랑받고 있다. 실제로 지난해 행사에 힘입어 '19년 9~12월 기준으로 '유닛(UNIT)'의 신규 고객은 36.5%나 증가했다.





올해는 전년 대비 스타일 수와 컬러를 늘려 총 21스타일, 41컬러의 다채로운 캐시미어 100% 니트와 머플러, 추가로 '캐시미어 블랜디드 코트' 등 아우터 류도 선보인다. 또한 'For me, For my family'라는 콘셉트 하에 연인끼리, 부모님과 함께 더 많은 고객들이 캐시미어 니트를 부담없이 입을 수 있도록 프로모션 혜택을 강화했다.





우선, 2019년 기획 상품에 한해 같은 스타일 캐시미어 니트 두 장을 구매하면 한 장을 50% 할인해 주는 프로모션을 전개한다. 대표적으로 '캐시미어 100% 여성 라운드넥 니트' 등 4스타일의 경우 두 장 구매 시 한 장은 50% 할인된 가격에 구매 가능하며 '캐시미어 100% 남성 라운드넥 니트' 등 3스타일도 두 장 구매 시 한 장을 50% 할인해 판매한다.





또한, 올해 새롭게 선보이는 상품으로는 '캐시미어 100% 여성 라운드넥 원피스' '캐시미어 100% 여성 숏 가디건' 등으로 디테일과 기장감 등에 변화를 주어 고객의 선택 폭을 늘렸다.





특히, 아우터에 대한 고객 선호도를 고려해 추위가 시작되는 10월 중순부터는 '캐시미어 블랜디드 코트'를 비롯해 '캐시미어 100% 코트' 등 3-4스타일의 아우터를 새롭게 선보일 계획이다.





올해 '롯데 캐시미어 페어'는 25일부터 롯데백화점 본점, 잠실점 등 전국 26개 롯데백화점의 유닛(UNIT) 매장뿐 아니라 롯데백화점 전점에서 팝업 형태로 진행되며, 서울/수도권 지역 점포에서 영/호남 지역 점포로 순차적으로 진행된다.





◆현대백화점, 스테이크 선물세트 확대





올해 추석 선물로 '스테이크'가 인기몰이 중이다. 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)로 집에서 요리하는 가정이 늘어난데다, 간편한 조리법 등으로 스테이크에 대한 인기가 높아진 것으로 분석된다.





현대백화점(069960)이 추석 선물세트 판매 기간 정육 매출을 분석한 결과, 스테이크 등 구이용 소고기 판매 비중이 전체의 36.4%를 기록해 불고기용(22.7%), 갈비용(25.3%) 보다 많이 팔렸다.





추석 기간 전체 정육 매출에서 구이용 소고기가 차지하는 비중은 매년 늘고 있다. 실제 구이용 소고기 판매 비중은 2018년 32.1%에서 지난해 33.4%, 올해 36.4%를 기록하면서 큰 폭으로 증가했다.





특히 매장에 직접 방문해 '1cm 이상 두께의 스테이크'를 포함한 구이용 선물세트를 주문 제작하는 고객이 늘어난 것으로 나타났다. 실제로 현대백화점 압구정본점의 경우, 기존 가이드북 상에 판매하지 않는 구성의 정육 선물세트를 주문 제작하는 고객이 지난해 추석에 비해 28% 증가했다.





이러한 스테이크 매출 증가는 코로나19로 '집밥' 열풍이 불면서 20·30대 젊은 고객들이 요리에 대한 관심이 높아진 것이 영향을 미쳤다는 분석이다. 현대백화점 정육 전체 매출 중 20·30대가 차지하는 비중은 32%에 불과하지만, 스테이크 매출에선 44.5%로 유독 높다.





현대백화점은 이런 트렌드를 반영해 오는 29일까지 진행하는 추석 선물세트 판매 기간 스테이크가 포함된 구이용 정육 선물세트 물량을 지난해보다 2배 늘린 2만 세트를 선보인다.





대표 상품은 1~2인 가구를 겨냥해 등심 로스와 채끝 스테이크를 200g씩 소포장한 '현대 한우 소담 화(花) 세트'(총 0.8kg)다. 보통 현대백화점 한우 선물세트는 450g씩 포장해 총 3~4kg로 구성되는데, 소담 세트의 경우 200g씩 소포장해 총 1kg 내외로 만들었다.





올 추석에 처음 선보인 '넘버나인 프리미엄 세트'는 집에서 요리하기 쉽도록 등심(900g)과 채끝(900g) 스테이크와 송로버섯 소금(100g)·송로버섯 치즈크림소스(90g)·송로버섯 머스타드소스(90g)·검은서양송로 올리브오일(250ml) 등 곁들여 먹을 수 있는 고급 그로서리(식료품)를 함께 구성한 것이 특징이다.





◆갤러리아명품관 '워치와인더'





갤러리아명품관은 이색 디자인의 프랑스 워치와인더 '트윈 앤 업&다운(TWIN and Up&Down)' 아이템을 국내 처음으로 선보인다.





최근 명품시계를 사용하는 사람들 사이에서 시계를 더 안전하게 보관하기 위해 시계보관함이나 워치와인더의 수요가 늘어나고 있다. 고가의 제품인 명품시계를 보다 잘 관리하고자 하기 때문이다.





워치와인더란 오토매틱 시계를 착용하지 않는 동안 자동으로 동력을 전달함으로써 자연적으로 시간이 느려지는 현상을 방지하는 기구이다.





갤러리아명품관은 이색 디자인의 프랑스 워치와인더 '트윈 앤 업&다운(TWIN and Up&Down)' 아이템을 국내 처음으로 선보인다. © 갤리리아



해당 상품은 스위스 유명 명품 시계를 재해석한 상품으로 가정 또는 사무실에서 인테리어 효과를 낼 수 있는 워치와인더이다. 제품명은 '트윈 GMT(TWIN GMT)'와 '트윈 서브(TWIN SUB)'로 프랑스에서 수작업으로 만든 제품이다.





제품 내부는 워치와인더 전문 브랜드 스위스 큐빅(Swiss Kubik)사의 제품을 사용했다. 와인더는 하루에 1600회 회전하며, 회전 주기는 어플을 다운 받아 세부 설정이 가능하다는 것이 특징이다.





해당 상품의 브랜드는 갤러리아가 직영으로 운영중인 남성 편집샵 'G.STREET 494 HOMME'(이하 G494H) 에서 전개하는 피넬&피넬(PINEL&PINEL)으로 지난 16년간 트렁크, 가방, 워치와인더 등을 제작한 프랑스 브랜드이다.





한편 'G494H'는 갤러리아가 직접 운영하는 최고급 남성 복합 편집샵으로 7년 만에 리뉴얼 오픈했다. 특히, 이번 리뉴얼을 통해 하이주얼리&워치존을 신설해 국내에서는 볼 수 없었던 명품시계 커스터마이징 워치 브랜드, 고급 워치와인더 등 다양한 아이템을 선보인다.





◆AK플라자 '커피' 구독 서비스





AK플라자가 이달 25일부터 분당점에서 10월 한달 간 '1일 1빵'이 가능한 '베이커리'와 최대 15장의 쿠폰이 담긴 '커피' 구독 서비스를 선보인다.





최근 유통업계에 '구독 경제'가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡으면서 과자, 와인, 과일, 꽃 등 다양한 구독 서비스가 출시되고 있다. 이런 흐름에 맞춰 AK플라자도 고객 혜택이 강화된 구독 서비스를 마련했다. 분당점 고객데이터에 따르면 40~60대 고객이 월 평균 백화점을 7회 방문하는데 이는 다른 연령층에 비해 2배 이상 방문하는 것으로, 이번 서비스의 주요 수요층이 될 것으로 전망된다.





'1일 1빵'이 가능한 베이커리 구독 서비스는 분당점 지하 1층 '라롬드뺑' 매장에서 9월25일부터 10월4일까지 구매할 수 있으며, 10월5일부터 31일까지 4000원 이하의 빵 중에서 하나를 선택해 매일 가져갈 수 있다.





또 '베이커리' 구독 서비스를 이용하는 고객 중 1만원 이상 구매하는 고객에게는 '라롬드뺑' 매장에서 사용 가능한 추가 할인과 바우처를 함께 주는 프로모션도 진행한다.





◆SSG닷컴 '나 혼자 쇤다' 새벽배송 기획전





SSG닷컴은 오는 24일부터 30일까지 일주일간 나홀로 추석을 보내는 '혼추족'을 겨냥한 '나 혼자 쇤다' 새벽배송 기획전을 실시한다고 밝혔다.





이번 기획전은 추석 연휴에 귀성 대신 집에 머무르는 '혼추족' '귀포(귀성포기)족'이 늘어날 것으로 예상돼 집에서 간단히 즐길 수 있는 간편식 상품을 모은 것이 특징이다. 떡, 밀키트 등 관련 상품 100여종을 최대 40% 할인한 특가에 선보인다.





대표 상품으로 50년 전통의 광주 유명 맛집 '창억떡'을 준비했다. 한 입에 먹기 좋은 '흰 찐 송편', 담백한 맛의 '무지개설기' 등이다. 각종 견과류를 넣은 '모듬 찰떡'도 구매할 수 있다.





밀키트 신상품도 가져왔다. 최근 이마트와 요리연구가 백종원 대표가 손잡고 출시한 '매콤 제육 비빔면' '맑은 국물 파육개장' 밀키트 상품을 만나볼 수 있다.





또한, 호텔 셰프가 엄선한 양갈비 '글래드 프랜치 랙'을 25% 할인하고 '혼술족'을 위한 안주로 적합한 '프레시지 감바스 알 아히요'는 29% 할인해 선보인다.





SSG닷컴은 행사 기간 동안 선착순 구매 이벤트도 진행한다. 새벽배송 첫 이용 고객 1000명에게는 7만원 이상 구매 시 '창억떡 호박 인절미'를 무료로 증정한다.





또한, 매일 선착순 3000명에게 '창억떡' 상품 1만원 이상 구매 시 3000원 즉시 할인 쿠폰을 발급할 예정이다.





◆한섬 'EQL' 100일 감사제





현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬(020000)이 자사의 온라인 편집숍 'EQL' 론칭 100일을 맞아 다음달 1일까지 '100일 감사제'를 진행한다.





먼저 금액 할인 프로모션을 진행한다. 아크네 스튜디오・로에베・마르니・오프화이트・써네이 등 8개 해외 유명브랜드와 레어뷰・렉토・다이애그널・인스턴트펑크 등 13개 국내 신진디자이너 브랜드 100여 개의 상품을 50~80% 할인(정상가 기준 할인율) 판매한다. 대표 제품으로는 아크네 스튜디오 '베이커 페턴트', 오프화이트 '캔버스플래그 백', 마르니 '티셔츠' 등이 있다.





이밖에 이벤트 프로모션도 진행한다. EQL 회원은 행사기간내 '100% 당첨 럭키드로우'를 통해 아크네 스튜디오・로에베・오프화이트 등 유명 브랜드 상품을 제공한다. 또한 럭키드로우에 참가하는 고객에게는 24시간 내에 사용할 수 있는 '1만원 할인 쿠폰(3만원 이상 구매 시 적용)' 한 장을 증정한다. EQL 회원은 행사 기간 중 매일 한 번씩 참가할 수 있다.





EQL은 매월 새로운 테마를 선정해 테마에 맞는 감각적인 아이템을 제안하고 있다. 9월 테마는 '일상의 쉼표(Daily pause)'로 EQL 전용 브랜드인 레어뷰를 포함해 아모멘토・이에이・엔오르・잉크・제이리움・포터리・셔터 등 8개의 신진 디자이너 브랜드에서 제작한 EQL 단독 상품을 판매한다.





◆모이몰른 '정장·드레스' 구성 스페셜 라인





한세드림의 유니크 스칸디 스타일 브랜드 모이몰른이 2020년 F/W 시즌을 맞아 정장, 드레스 등으로 구성된 스페셜 라인을 선보인다.





모이몰른 스페셜 라인은 돌, 백일, 가족모임 등 특별한 날을 맞이한 아기들을 위해 정장, 드레스, 우주복 등으로 구성됐다. 지난 S/S 시즌 스페셜 라인이 드레시하고 포멀한 스타일을 제안했다면, 이번 F/W 시즌은 더욱 편안한 소재감과 데일리하게 착용할 수 있는 디자인으로 제작된 것이 특징이다.





모이몰른이 2020년 F/W 시즌을 맞아 정장, 드레스 등으로 구성된 스페셜 라인을 선보인다. © 한세드림



특히, 이번 시즌 콘셉트 인 '소프트 빈티지(Soft Vintage)'에 어울리는 프린트와 컬러를 사용해 선선한 계절감에 꼭 맞는 스타일링을 연출할 수 있어 주목된다.





먼저 '코너정장3SET'는 셔츠, 바지, 베스트 아이템으로 구성된 캐주얼한 무드의 정장룩을 선보인다. 은은한 멀티 체크 셔츠 및 레트로풍 베스트와 타이를 매치해 단정함과 멋스러움을 더했다. '앨버초이원피스'는 탈부착이 가능한 샤 소재의 레이스 스커트가 돋보이는 제품으로, 뒷 부분의 빅 리본이 사랑스러운 포인트로 눈길을 끈다.





유니크한 영아용 우주복 제품들도 눈길을 사로잡는다. 연령대가 더 어린 아기들을 위한 제품인 만큼 피부에 닿는 부분을 고려해 부드러운 모달 미니 쭈리 소재를 사용해 착용감을 강화했다. '티니우주복'은 오버올을 입은듯 한 일체형 우주복으로 귀여운 쁘띠 타이를 매치해 세련미를 더했다.





리본 헤어밴드와 세트로 구성된 '하임우주복'은 여러 겹의 샤 소재 스커트가 덧대어져 있어 귀여우면서도 고급스러운 스타일을 연출할 수 있다.

◆GS샵 '온택트 패션쇼' 앵콜 방송





GS샵은 톱모델 장윤주가 앰베서더로 활약한 '온택트 패션쇼'를 지난 22일 방송했다. 장윤주는 '쏘울(SO,WOOL)' '모르간' 'SJ와니' '라삐아프' '제이슨우' '김서룡 시그니처' '마커스 바이 마커스루퍼' 등 GS샵 7대 패션브랜드의 약 70벌 신상품을 선보이고, 올 F/W 시즌 코디법을 제안했다.





'온택트 패션쇼' 당일 평균 시청가구(UV)는 평균 대비 20% 이상 뛰었다. 또한 GS샵 공식 유튜브 채널에서 '온택트 패션쇼' 관련 영상 조회수는 약 25만건을 기록했으며(23일 오후 6시 기준), 패션쇼 하루 전인 21일 네이버 쇼핑라이브에서 진행한 '패션쇼 맛보기' 방송 시청자 수는 1만6000명에 달했다.





'온택트 패션쇼' 효과에 힘입어 패션 브랜드들은 판매 성과를 냈다. 이날 하루 동안에만 GS샵 패션 프로그램을 통해 주문한 고객 수는 약 9만명에 달했다. 특히 이날 첫 선보인 신규 브랜드 '마커스 바이 마커스루퍼'의 '이태리 램스킨 크롭 재킷'은 목표 대비 233% 이상 실적을 냈다.





고객들의 뜨거운 관심에 힘입어 GS샵은 '온택트 패션쇼'를 앵콜 방송하기로 결정했다. '온택트 패션쇼'는 오는 26일 GS샵의 간판 프로그램인 '더 컬렉션'(오전 9시20분~11시50분), '쇼미더트렌드'(오후 10시30분~다음날 오전 1시)뿐 아니라 같은 시간 데이터홈쇼핑인 'GS MY SHOP'에서도 다시 볼 수 있다.





'온택트 패션쇼'를 시청 인증하는 고객들을 위한 특별 이벤트도 이어진다. '온택트 패션쇼'를 본 후, 오는 10월31일까지 GS샵 모바일앱 이벤트 페이지에서 시청후기와 인증샷을 남긴 고객 중 총 100명을 추첨해 적립금 1만원을 증정한다.





◆11번가 '추석 프로모션'





11번가가 미리 추석 선물을 준비하지 못한 고객들을 위한 추석 프로모션을 이어간다.





11번가의 추석 택배 배송상품 주문 마감은 25일로 예정돼 있다. 추석을 맞아 폭증한 택배물량으로 25일 이후 주문 시 추석 전 배송이 어렵기 때문이다. 하지만 11번가는 25일 이후에도 배송 걱정 없이 상품을 받을 수 있는 다양한 상품들을 모아 연휴 마지막 날인 10월4일까지 판매한다.





먼저 11번가의 당일배송관 '오늘장보기'를 통해 당일배송이 가능한 이마트몰, 홈플러스, GS프레시몰의 상품들을 만날 수 있다. 11번가는 추석 당일(10월1일)을 제외하고 26일부터 다음달 4일까지 3개 사의 일부 휴무 매장 외 각 매장영업일에 당일배송이 가능한 상품들을 모아 판매한다. 11번가에서 주변 매장을 선택 후 상품을 골라 원하는 배송 시간을 선택하면 된다.





과일, 한우, 굴비 등 전통적인 명절 세트 상품부터 홍삼, 유산균 등 건강식품까지 매장에 재고를 보유한 당일배송 상품을 구매할 수 있다. 11번가는 '오늘장보기' 당일배송 이용 고객을 위해 신한, 현대, KB국민, NH농협 등 4개 카드사 장바구니 쿠폰과 함께 묶음할인쿠폰 2종을 추가로 제공한다.





택배 주문이 마감됐어도 11번가의 매장픽업 서비스를 이용하면 연휴전까지 선물을 준비할 수 있다. 11번가는 주문 결제 후 매장을 직접 방문해 수령할 수 있는 매장픽업 서비스를 11번가에 입점한 '정관장몰(정몰)'의 판매상품을 대상으로 제공 중이다. 전국 약 800여 개 매장에서 원하는 날짜에 찾아갈 수 있다.





11번가는 25일부터 추석 연휴 전날인 29일까지 정관장 각 상품별로 최대 20%의 할인가에 판매하고 NH농협카드 결제 시 11%의 추가 할인 혜택(최대 1만원)을 제공한다. '정관장 에브리타임 30포' 외 60여 개 상품을 만날 수 있다.





마지막으로 배송 걱정 없이 선물하고 받는 즉시 바로 사용할 수 있는 E쿠폰 인기 브랜드의 최대 70% 할인 기획전을 진행한다. 기획전은 10월4일까지 진행되며 한정 수량으로 조기 품절될 수 있다.





◆인터파크, 가구 팝업스토어 리뉴얼 오픈





인터파크(108790)가 한남동 블루스퀘어에 마련한 가구 팝업스토어를 리뉴얼 오픈했다.





인터파크 가구 팝업스토어는 복합문화공간 블루스퀘어 북파크 곳곳에 많은 브랜드 가구를 배치해 가구 쇼핑부터 문화생활, 휴식을 한번에 즐길 수 있도록 기획됐다. 다양한 제품을 한 곳에서 비교체험 후 구매가 가능하고, 온라인 전용 제품을 직접 눈으로 볼 수 있어 고객들의 높은 호응을 이끌어 내고 있다.





인터파크가 한남동 블루스퀘어에 마련한 가구 팝업스토어를 리뉴얼 오픈했다. © 인터파크



인터파크는 이 같은 고객들의 큰 관심에 힘입어 블루스퀘어 가구 팝업스토어를 새 단장해 오픈, 오는 12월까지 연장 운영한다.





인터파크는 이번 리뉴얼을 통해 다양한 가구 브랜드를 새롭게 입점시켰다. 먼저 이태리 홈 퍼니처 브랜드 '돈디 홈(Dondi Home)' 제품이 들어섰고, 한샘과 레벤이 함께 출시한 노이스201 소파, 우디 1인 리클라이너, 플랫 소파 등 기존 한샘몰 인기 제품도 전시됐다.





이 밖에 소파전문 브랜드 '자코모'의 2020 FW 신제품을 비롯해 프리미엄 아동 가구 브랜드 '컴프프로'와 의자전문 브랜드 '린백'의 제품 체험 공간도 더욱 확대됐다.





한편, 인터파크 가구 팝업스토어는 비대면 소비 트렌드에 맞춰 직원과 대면하지 않고 제품을 체험하고 구매할 수 있는 방식을 채택하고 있다. 모든 전시 제품에 부착된 QR코드를 스캔하면 인터파크 페이지로 연결돼 자세한 정보확인 및 구매가 가능하다.





◆CJ오쇼핑 '장 미쉘 바스키아' 특별 방송





CJ ENM 오쇼핑부문 단독 브랜드 장 미쉘 바스키아가 10월 브랜드 론칭 4주년을 앞두고 누적 주문 금액 1700억을 넘어섰다. 프리미엄 라이프스타일 골프웨어 브랜드로 출발한 장 미쉘 바스키아는 2016년 론칭 이래 매년 고성장을 거듭하며 홈쇼핑 업계 대표 골프웨어 브랜드로 자리매김했다.





장 미쉘 바스키아는 CJ ENM 오쇼핑부문이 2016년 10월부터 전개해 온 종합 골프웨어 단독 브랜드이다. 골프 의류 브랜드로 시작해서, 현재는 골프 전문 용품 외에 스타일리시한 핏/디자인을 갖춘 일반 패션 아이템까지 선보이며 일상생활 착용 선호도까지 높은 캐주얼 브랜드로 성장했다.





오는 26일 10시20분에 예정된 '바스키아 1700억 판매 기념' 80분 특별 방송에서는, 매 시즌 히트 상품인 트렌치코트와 함께 케이블 니트 스웨터까지 첫 공개한다. 방송 구매 고객 모두에게 결제가의 10%를 적립금으로 제공하며, 상품평을 남긴 고객에겐 바스키아의 고유 디자인을 입힌 '아티스틱 스퀘어백'을 사은품으로 제공한다.





이날 첫 선보이는 '케이블 니트 스웨터'는 뉴질랜드 산 프리미엄 울을 함유해 고급스러운 AW 벌키 원단 위에, 아일랜드 유래 100년 전통 니트 조직을 현대적으로 재구성한 '아란 니트' 조직을 입혀 하나의 작품을 보는 듯한 디자인을 완성했다. 남성/여성용 3종으로 출시됐다. CJmall에서 미리 주문 한 고객 모두에게는 10% 할인과 아티스틱 스퀘어백 혜택을 제공한다.





브랜드 론칭 4주년을 맞는 10월에는 '장 미쉘 바스키아X휠라' 스니커즈를 출시할 예정이다. SS 시즌에 한정판으로 출시해 인기를 모은 '하이브리드 스니커즈'의 FW 모델이다. 장 미쉘 바스키아가 휠라와 협업해 제작하는 마지막 한정판 슈즈라 브랜드 팬 층의 기대가 높다.





화이트/블랙/그레이/오프화이트 색상 위에 바스키아/휠라 시그니처 로고로 포인트 디자인을 완성했고, 두툼한 밑창으로 만들어서 착화감이 좋으며 4CM 정도 키높이 효과까지 느낄 수 있다. 메시와 라텍스 소재로 제작해 통기성이 좋고, 무게도 가볍기 때문에 일상생활부터 조깅과 골프까지 다양한 용도로 신을 수 있다.





◆워커힐 '명월관' 본당 리뉴얼 오픈





워커힐 호텔앤리조트(이하 워커힐)가 한우 숯불구이 전문점 '명월관' 본당을 9월 말 리뉴얼 오픈했다. 아차산과 한강을 조망할 수 있는 자연 속에 자리한 웅장한 전통 한옥 외관은 그대로 유지했으나, 내부 인테리어와 시설을 대대적으로 정비하고, 최상급 한우와 최고급 참숯 만을 사용하면서 보다 품격있는 미식 체험이 가능한 프리미엄 한우 숯불구이 전문점으로 거듭났다.





이번 리뉴얼을 통해 워커힐 명월관은 고객들에게 한단계 더 높은 만족감을 선사할 수 있도록 내부 인테리어를 현대적인 감각으로 재구성한 것에 더해, 전체 주방 시설을 리모델링해 위생과 청결을 강화함은 물론, 최적으로 숙성 시킨 고기의 신선도 유지를 위해 아낌없이 투자했다.





또한, 더욱 쾌적한 미식 체험이 가능하도록 연기가 아래로 빠져나가는 하향식 배관·배기 시설을 대대적으로 도입했다.





워커힐 호텔앤리조트가 한우 숯불구이 전문점 '명월관' 본당을 9월 말 리뉴얼 오픈했다. © 워커힐



리뉴얼을 기념하며 새로운 메뉴들도 추가됐다. 명월관의 대표 메뉴인 한우 통 갈비와 병풍갈비의 조리법으로 준비한 점심 특선 메뉴인 '소담 상차림', 기존 구성보다 더욱 푸짐해진 '명월관 한상 모둠', 그리고 한우 특수 부위를 맛볼 수 있는 '한우 특선 모둠' 등 오랜 노하우가 담긴 메뉴를 선보인다. 뿐만 아니라, 한우와 최상의 마리아주를 자랑하는 와인을 엄선, 차별화된 한우 다이닝 경험을 선사한다.





워커힐 명월관은 조선시대 왕족과 정부관리 등, 당시 상류층만이 이용할 수 있었던 조선 최고급 요리옥 '명월관'을 모티브로 1994년 특 1급 호텔 최초의 숯불구이 전문점으로 개관했다.





이후 최상의 재료를 사용한 숯불갈비는 물론, 장향갈비, 갈비탕 등의 대표 메뉴를 맛보기 위한 고객들의 발길이 끊이지 않는 숯불갈비 명소로 자리잡았다.





또한, 자연 속에서 풍류를 즐겼던 옛 선조들의 정취를 그대로 재현한 아름다운 한옥 외관과 아차산과 한강을 조망할 수 있는 입지 조건을 바탕으로 고객에게 단순한 식사 이상의 경험을 제공하고 있다.





◆서울스카이 '한가위 이색 이벤트'





롯데월드타워 전망대 서울스카이가 바쁜 일상으로 고향에 내려가지 못한 사람들에게 특별한 추석 연휴를 선물하기 위해 풍성한 이벤트와 할인 혜택을 준비했다.





우선, 한가위를 맞아 30일부터 10월3일 단 4일 동안 이색적인 이벤트들을 진행한다. 118층 세계에서 가장 높은 유리바닥 전망대 '스카이데크'(남측)에선 오후 5시부터 '한가위 보름달 포토존'을 운영한다.





대형 LED보름달, 귀여운 달토끼들과 함께하는 귀여운 인증샷을 놓치지 말 것. 오후 6시부터는 '스카이브릿지 투어' 참가자들을 대상으로 '스카이브릿지 보름달 관측 체험'를 진행한다. 롯데월드타워 꼭대기 야외 루프 541m 상공에 설치된 천체망원경으로 전문강사의 설명과 함께 한가위 보름달을 직접 볼 수 있다.





7월 말 오픈 이래 인기를 끌고 있는 '스카이브릿지 투어'도 30일부터 야간까지 연장 운영된다. 스카이브릿지 투어는 롯데월드타워 최상단 루프의 두 개로 갈라진 구조물 사이를 연결한 세계에서 가장 높은 타워브릿지를 건너는 고공 어트랙션이다.





이제 지상 541m 야외 상공의 짜릿한 액티비티를 일몰 후 서울의 화려한 야경과도 함께 즐길 수 있다. 주 5일 운영되며, 수·목·일요일은 저녁 8시 30분까지(8시 마지막 투어 시작), 금·토요일과 추석 연휴기간은 저녁 9시 30분까지(9시 마지막 투어 시작) 운영한다.





대한민국 최고 높이에서 청명한 가을의 낮과 밤을 하루에 모두 즐기고 싶을 관람객들을 위한 아주 특별한 혜택을 소개한다. 서울스카이 '주야권(DAY & NIGHT)'을 구매하면 서울스카이에 하루 2회 입장이 가능하다. 맑은 오전엔 가시거리가 40km까지 확보돼 서해 바다까지 눈에 담는 행운을 만끽할 수 있고, 황혼 무렵 야경으로 물들어가는 도시를 감상하며 힐링할 수 있다.