AIA생명, 고객-기업 업계 'BOLOCO 캠페인' 실시

AIA생명은 고객 감사이벤트와 사회공헌활동을 동시에 진행하는 BOLOCO 캠페인을 실시한다고 10일 밝혔다.



[프라임경제] AIA생명(대표 피터 정)은 고객 감사이벤트와 사회공헌활동을 동시에 진행하는 'BOLOCO(Buy One, Love One, Care One)' 캠페인을 실시한다고 10일 밝혔다.





BOLOCO 캠페인은 △보험가입 이벤트(Buy One) △친구소개 이벤트(Love One) △매칭 펀드를 통한 기부(Care One)를 함께 실시하는 고객·기업 연계 사회공헌활동이다. 캠페인은 이날부터 오는 12월31일까지 진행된다.





AIA생명은 보험가입 이벤트를 통해 캠페인 기간 동안 기존 어린이보험을 제외한 △일반보험상품 1건과 △어린이보험 신상품 1건을 동시에 가입한 고객에게 3만 원 상품권을 제공한다.





혜택을 받은 고객은 친구소개 이벤트에 참여할 수 있다. 대상 고객이 자신의 지인을 AIA생명에 소개하고, 지인이 1건 이상의 보험 상품에 가입한 경우 3만 원 상품권을 추가로 제공한다.





또한 AIA생명은 사회공헌활동의 일환으로 고객이 가입한 어린이보험 건당 1만원씩 한국백혈병소아암협회에 기부한다. 더불어 AIA생명의 대표 암 상품인 '(무)원스톱 100세 암보험(갱신형)'을 신규 가입 한 경우 가입 건당 1000원씩 소아암 치료 지원에 기부할 계획이다.





한편, AIA생명은 이번 캠페인 런칭과 동시에 어린이보험 신상품 '(무)우리아이 지켜주는 어린이보험'을 출시했다. 이 상품은 △입원급여금 △수술급여금 △암진단급여금 △화상입원·수술급여금 등을 주계약으로 보장하며 특약을 통해 상장기 자녀에게 필요한 다양한 보장을 추가 제공한다.





피터 정 AIA생명 대표는 "이번 BOLOCO 캠페인은 AIA 고객들에게 다양한 혜택을 통해 감사한 마음을 전하고, 지역 사회에 도움을 주기 위한 사회공헌활동의 일환으로 실시하게 됐다"라며 "항상 고객을 우선으로 생각하고, 기업 시민으로서 사회에 이바지하며 앞으로도 더욱 많은 사람들이 '더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶'을 실현할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.