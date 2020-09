세라젬 척추 의료가전 '스트레스·우울감 개선' 효과 입증

[프라임경제] 세라젬(CERAGEM)은 세라젬 척추 의료가전의 근육통 및 스트레스, 우울감 개선 효과에 대한 임상연구 논문이 지난 7월28일 KCI급 저널에 게재됐다고 4일 밝혔다.





게재된 논문명은 '척추 온열 마사지 기기를 이용한 근육통, 우울감 및 스트레스 개선 효과(The Effectiveness of Using a Spinal Column Thermal Massage Device on Muscle Pain, Depression and Stress)'다.





세라젬 척추 의료가전의 근육통 및 스트레스, 우울감 개선 효과에 대한 임상연구 논문이 지난 7월28일 KCI급 저널에 게재됐다. © 세라젬



연구는 어깨, 등, 허리 중 한 곳 이상에 근육통을 겪고 있는 일반 환자를 대상으로 진행했으며 척추 온열 마사지 기기 사용 전후(약 4주간) 환자들의 근육통, 스트레스, 우울감 비교 분석을 중점적으로 다뤘다.





연구 결과에 따르면, 환자들은 세라젬 척추 의료가전을 사용한 뒤 눈에 띄는 통증 감소 효과를 보였다. 환자가 느끼는 통증의 강도를 평가하는 '통증 척도(VAS)' 수치가 기존에 비해 46.32% 낮아졌으며, 환자가 통증에 의해 기능 장애가 일어나는 정도를 평가하는 '통증장애지수(PDI)' 역시 44.86% 낮아졌음을 확인했다.





아울러 논문은 세라젬 척추 의료가전이 가정에서 언제든지 사용이 가능하다는 점을 강조하며, 근육통 환자의 척추 주변에 온열 마사지 기기의 적용이 환자들이 느끼는 통증 정도에 긍정적 영향을 미친다는 것을 다시 한번 확인하였다고 언급했다.





또한 환자들의 스트레스 및 우울감 개선 효과도 뚜렷했다. 환자들은 우울 정도를 측정하는 '우울증 자가진단 지수(BDI)'에서 21.84% 감소세를 보였으며 '스트레스 반응 척도(SRI)' 역시 11.48% 낮아지는 결과를 보였다.





세라젬 의과학연구소 관계자는 "이번 임상 연구 논문을 통해 세라젬 척추 의료가전의 지속적인 사용이 근육통 개선은 물론 스트레스 및 우울감에도 긍정적인 효과를 가져올 수 있을 것에 대한 가능성을 시사한다"며 "건강에 대한 관심이 깊어짐에 따라, 세라젬 역시 고객 건강을 위한 다양한 연구 개발 투자와 효능 입증에 최선을 다할 것"이라고 말했다.