네이버 데이터센터 '각 세종' 10월 첫삽 뜬다

[프라임경제] 네이버(035420)는 세종시에 구축될 네이버 데이터센터 '각 세종'의 마스터 플랜 심의를 완료했다고 4일 밝혔다.





각 세종 조감도. ⓒ 네이버



각 세종은 약 9만평(대지 면적 29만3697㎡) 부지에 설계되며, 첫 건축 면적은 1만2000평 규모(건축 면적 4만594㎡)로 서버 및 운영지원 시설을 포함한다. 내달부터 부지 조성에 들어갈 예정이다.





네이버는 지난해 국제 공모전을 통해 네이버 데이터센터 각 세종 설계팀을 선정한 이후 지난 3월부터 총 16개월의 일정으로 설계를 시작했다.





네이버는 우리의 디지털 문화유산을 소중히 보관하고 후대에 전한다는 경영철학 하에, 지난 2014년 데이터센터 '각 춘천'을 설립했으며, 사용자들의 데이터가 빠르게 증가함에 따라 이번 '각 세종' 설립을 추진했다.





각 세종은 'Being with data'와 'Form Follows Function'을 슬로건으로 정하고, 자연과 공존하는 그린테크 기능에 충실할 계획이다.





네이버는 두번째 데이터센터인 '각 세종' 설립을 통해 세계 최고 수준의 인프라를 확보하고, 디지털 보존의 수준을 넘어 다가올 4차산업의 초격차를 확대한다는 방침이다.





박원기 네이버 비즈니스 플랫폼 대표는 "하이퍼스케일로 설립될 각 세종은 데이터를 안전하게 보관하는 저장소의 본질은 지키되, 빅데이터의 활용으로 클라우드·인공지능(AI)·로봇·자율주행 등의 첨단기술을 실현하는 시설이 될 것"이라고 말했다.





한편, 네이버는 각 세종의 건축 인허가 완료에 맞춰 데이터와 AI에 대한 온라인 교육을 세종시 어린이들에게 지원한다.





또한, 온라인 마켓을 구축하는 교육과 서비스를 제공하는 '프로젝트 꽃'도 세종시 SME(중소상공인) 대상으로 실시할 예정이다.