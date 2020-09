르노삼성, 8월 내수판매 6104대 전년比 21.5%↓

[프라임경제] 르노삼성자동차는 지난 8월 내수시장에서 전년 동기 대비 21.5% 감소한 6104대를 판매했다. 아울러 이 기간 수출은 1466대를 기록하며, 8월 한 달간 총 7570대의 월 판매 실적을 거뒀다.





8월 내수판매에서 가장 큰 역할을 한 차종은 THE NEW QM6였다. THE NEW QM6는 전년 동월 대비로는 26.4% 감소했지만, 전월 대비로는 25.7% 증가한 3317대 판매되며 내수판매를 주도했다.





특히 국내 유일 LPG SUV인 LPe 모델이 1998대로 전체 QM6 판매의 60.2%를 차지하며, THE NEW QM6 판매를 견인했다.





QM6. ⓒ 르노삼성자동차





7월 중순 새로운 터보엔진과 함께 페이스리프트 모델을 선보인 프리미엄 중형세단 THE NEW SM6는 8월 한 달 간 562대 판매됐다. 실제 본격적인 물량공급이 8월 하순부터 이뤄진 점, 8월 여름휴가 기간, 코로나19 등 요인을 고려하면 본격적인 판매실적은 9월부터 나타날 전망이다.

XM3는 2030 고객들의 관심과 고객 시승을 통한 직접적인 성능 확인을 통해 지난 달 1717대 판매됐다.





이외에도 르노 브랜드 모델은 △트위지 48대 △캡처 270대 △마스터 142대가 판매됐으며, 8월 중순 국내시장에 선보인 전기차 조에(ZOE)는 9월부터 고객출고를 본격 진행한다.





르노삼성 수출은 △QM6(수출명 르노 꼴레오스) 1310대 △XM3 20대 △르노 트위지 136대로 총 1466대를 기록했다. 르노삼성의 8월 수출은 전년 동기 대비 71.9% 감소했다.