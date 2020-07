[오늘 뭐 먹지] 파리바게뜨·인덜지·팔도 외

[프라임경제] 30일 식음료업계 관련 신제품 출시 및 할인 행사 소식.

후르티아 3종. ⓒ 파리바게뜨

SPC그룹의 계열사 파리크라상이 운영하는 파리바게뜨가 과일 고유의 맛과 향을 느낄 수 있는 젤리 제품인 '후르티아(fruitia)' 3종을 출시한다. 후르티아는 △청포도 잼과 비타민D를 함유한 '후르티아 쨍쨍젤리' △망고퓨레와 아연을 함유한 '후르티아 망고아연젤리' △석류주스와 콜라겐을 담은 '후르티아 석류콜라겐젤리' 등 3종이다. 이 제품은 1봉지에 1일 권장 섭취량에 준하는 비타민D와 아연을 함유했다.

매일유업이 평년보다 무더울 것으로 예상하는 여름을 맞아 네이버 브랜드스토어에서 '떠먹는 데르뜨' 3종을 최대 40% 할인한 가격으로 선보인다. 떠먹는 데르뜨는 복숭아, 감귤, 파인애플 총 3종으로 부드러운 젤리 속에 진짜 과일을 넣어 상큼한 맛을 자랑한다. 특히 IQF(Individual Quick Freezing, 개벽급속냉동) 기술을 적용한 신선한 과육을 넣어 탱글탱글한 젤리와 함께 식감과 맛을 살렸다.

할리스커피가 멤버십 고객을 대상으로 크라운 추가 적립 프로모션 '썸머리워드'를 진행한다. 크라운은 3000원 이상의 구매 영수증 당 1개씩 적립되는 할리스커피 멤버십 혜택 중 하나다. 이번 프로모션에서는 프로모션 메뉴를 구매하는 고객에 한해 크라운 2개를 추가로 적립해 총 3개를 제공한다.

아울러 할리스커피는 크라운 적립 갯수에 따라 실버회원, 골드회원, 레드회원으로 구분해 1+1 쿠폰, 생일 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공한다. 또한 크라운 12개가 적립되면 회원 등급에 따라 아메리카노(R) 또는 제조음료(R) 1잔을 무료로 증정한다.

SPC그룹 계열사 비알코리아가 운영하는 배스킨라빈스가 방탄소년단과 함께 한 '방탄은 배라다' TV 광고를 8월1일 공개한다. '방탄은 배라다' TV 광고는 방탄소년단 멤버들이 '엄마는 외계인' '아몬드 봉봉봉' '쫀떡궁합' 등 배스킨라빈스의 인기 메뉴 이름으로 대화하는 일상 속 모습을 유쾌하게 그려냈다. 총 3편으로 구성됐으며, 각각 8월 1일, 3일, 5일에 맞춰 순차 공개된다. 모든 영상은 배스킨라빈스가 8월 이달의 맛으로 선보일 예정인 신제품 '보라보라' 아이스크림으로 마무리된다.

대용량 커피 프랜차이즈 더벤티가 본격적인 여름을 맞아 시원하게 즐기는 콜드브루 커피를 리뉴얼 출시한다. 새롭게 선보이는 더벤티 콜드브루는 '바디감이 풍부한, 최고의 커피(Good Body, Best Coffee)'라는 슬로건 아래 더욱 깊은 맛과 진한 향으로 업그레이드됐다. 묵직한 바디감이 특징인 더벤티 '뉴 에스프레소 블렌드' 원두를 18도 이하 저온에서 고농도로 추출해 원두 고유의 맛과 향을 그대로 느낄 수 있는 것이 특징이다. 특히 원두를 0.1mm로 미세하게 분쇄하는 마이크로 그라인딩(Micro Grinding) 공법으로 고농도 고속 추출을 통해 원두 본연의 깊은 풍미를 그대로 담았다.

인덜지에서 선보이는 캔 칵테일 4종. ⓒ 인덜지

주류수입 유통사 '인덜지'가 유럽 등 해외에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 캔 칵테일을 오는 8월부터 국내에 선보인다. 이번에 선보이는 제품은 '올슉업 (All Shook Up) 패션후르츠 마티니'와 '올슉업 하와이안 다이키리' '쉐이크베이비쉐이크 패션후르츠 마티니'와 '쉐이크베이비쉐이크 라즈베리 모히토' 4종이다. 추가적인 제조 없이 개봉 후 바로 칵테일을 즐길 수 있는 RTS(Ready to Serve) 제품으로, 칵테일을 만들기 위한 다양한 재료들과 도구를 준비하는 번거로움 없이 언제 어디서든 간편하게 마실 수 있는 것이 특징이다.

롯데칠성음료가 핑크퐁 키즈홍삼 '파인애플∙케일' 및 '배∙도라지'를 출시하며 어린이 홍삼 음료 라인업 강화에 나섰다. 핑크퐁 키즈홍삼 파인애플∙케일은 홍삼 특유의 향과 쓴맛을 최소화하고 파인애플의 상큼하고 달콤한 맛을 살려 어린이들이 거부감 없이 마실 수 있다. 배∙도라지는 국산 배와 도라지를 사용해 배 특유의 시원하고 달콤한 풍미를 더한 제품이다. 핑크퐁 키즈홍삼은 국내산 6년근 농협 홍삼 농축액에 과일과 평소 섭취가 어려운 여러 가지 야채를 섞어 원료에 민감한 부모들의 눈높이를 고려했다.

2003년 홈페이지를 오픈한 도미노피자는 2010년 스마트폰에서 직접 주문까지 가능한 애플리케이션을 오픈했으며, 고객 편의를 위해 노력한 결과 온라인 매니아 회원 수 500만명을 돌파했다. 도미노피자는 온라인 매니아 회원 500만명 돌파를 기념해 3가지 파격 프로모션을 진행한다.

먼저 31일부터 오는 9월3일까지 '최강 씨푸드 하프앤하프 피자'를 온라인 매니아 회원 주문 시 배달 25%, 포장 35% 할인한다. 더불어, 31일부터 모든 피자 온라인 매니아 회원 주문 시 매주 사이드디시를 500원에 제공하는 '500원의 행복' 이벤트를 진행한다. 또한, 같은 기간 동안 온라인 매니아 회원 주문 시 프리미엄 피자 라지 사이즈 재 주문에 사용 가능한 1만원 리워드 쿠폰을 추가로 제공한다.

롯데리아가 본격적인 8월 여름 휴가철을 앞두고 컴팩트한 사이즈로 휴대가 간편해 나들이용 '펩시 피크닉 폴딩박스'를 오는 31일부터 선보인다. 펩시 피크닉 폴딩박스는 가로 34Cm, 세로 25Cm, 높이 13Cm 규격의 접이식 피크닉 박스로 나만의 디자인이 가능한 포인트 스티커와 간편히 휴대할 수 있도록 포장백에 넣어서 제공된다. 세트나 단품 구매시 할인가에 구입할 수 있으며 1인당 최대 2개까지 구매 가능하다.

서울장수는 그간 국내 및 미국에서만 판매해 온 '장홍삼 장수 막걸리'를 수출 전용인 4도짜리 '장홍삼 막걸리'로 새롭게 출시, 해외 시장 강화에 나선다. 해외 소비자 입맛에 맞춰 개발된 제품은 7월 중 일본과 베트남을 첫 시작으로, 수출국을 점진적으로 확대해 나갈 예정이다.

이번에 수출 전용으로 출시한 '장홍삼 막걸리'는 백미를 주원료로 한 알코올 도수 4도짜리 750ml 페트 제품으로, 술을 보다 건강하게 즐기려는 해외 현지인 입맛과 기호에 맞춰 기존 제품의 도수인 6도에서 4도로 낮춰 저도주로 개발했다. 해당 제품은 서울장수가 현지 소비자를 대상으로 진행한 시음 테스트와 선호도 조사 결과 등을 기반으로 만들어졌다.

팔도 어린이 건강간식 '뽀로로 크리스피 핫도그' 2종. ⓒ 팔도

팔도가 건강하게 즐기는 어린이 간식 '뽀로로 크리스피 핫도그' 2종을 출시한다. '뽀로로 핫도그'는 '오리지널'과 '치즈&소시지' 2종이다. 제품은 모두 크리스피 핫도그로, 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감이 특징이다. 여기에 보존료와 산화방지제, 발색제, 합성향료 4가지 첨가물이 없는 소시지를 사용했다. 빵 반죽에는 단호박, 당근, 양파, 파슬리로 구성된 4가지 녹황채소분말이 들어가 성장기 어린이를 위한 영양도 담았다.

풀무원샘물이 자동차극장 영화 관람 기회와 특별 제작한 굿즈를 증정하는 '썸머 씨티 카캉스(Car+Vacation)'를 진행하고, 공식 인스타그램을 통해 오는 8월5일까지 약 260명의 참가자를 모집한다. 풀무원샘물이 기획한 '썸머 씨티 카캉스'는 차 안에서 편안하게 즐기는 일상 속 휴가를 선물하는 이벤트로, 잠실 자동차극장에서의 영화 관람 기회와 업사이클링 가방과 와펜, 여행용 담요 및 도서, 먹는 샘물 등으로 구성된 굿즈를 증정한다.

대상㈜ '종가집'은 포장김치 성수기로 구매가 증가하는 여름철을 맞아 30일 '네이버 브랜드데이' 행사를 진행한다. 이번 행사에서 종가집의 인기 제품을 최대 40% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또한, 일부 품목에 한해 열무김치(500g), 총각김치(500g) 등 추가 김치를 증정, 제품 구성과 가격적인 측면에서 소비자들에게 많은 혜택을 제공할 예정이다. 추가 할인 혜택 이벤트도 마련된다. 종가집 '스토어찜'과 '소식받기' 알람을 설정한 고객에게는 1000원 할인 쿠폰을 지급한다.

에스에프이노베이션이 운영하는 배달 전문 프리미엄 분식 프랜차이즈 '스쿨푸드 딜리버리'가 신간 '당신의 떡볶이로부터' 증정 SNS 댓글 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 떡볶이 주제로 한 '당신의 떡볶이로부터' 출간을 기념해 마련됐다. 내달 2일까지 스쿨푸드 공식 인스타그램 및 홈페이지에서 진행된다.

해당 이벤트 게시물에 가장 좋아하는 '스쿨푸드 떡볶이 메뉴'를 댓글로 남기면 응모가 가능하다. 추첨을 통해 총 10명에게 '당신의 떡볶이로부터' 도서를 한 권씩 증정한다.

유제품 전문기업 푸르밀이 건강기능식품 전문기업 ㈜에이플네이처 칼로바이와 손잡고 마시는 고단백질 '퍼펙트 파워쉐이크' 2종을 출시했다. 이번 신제품은 휴대성, 편의성이 높은 액상 컵 형태로 개발됐다. 한 컵당 삶은 계란 2개가 넘는 분량의 단백질 13g이 함유돼 운동 전후에 간단하게 에너지를 보충할 수 있다. 저지방 제품으로 체중을 관리하는 소비자들에게도 도움을 준다. '초코맛'과 '곡물맛' 2종으로 선보이며. 단백질 특유의 인공적인 맛을 줄이고 자연스러운 맛을 구현했다.



프리미엄 비타민 전문 브랜드 한국솔가㈜가 내달 2일 하루 동안 '네이버 브랜드데이'를 진행한다. '네이버 브랜드 스토어'에서 진행하는 이번 프로모션은 솔가비타민 인기 제품 20여 종을 최대 72% 할인된 가격에 판매한다. 프로모션 진행 제품은 △솔가 에스터-C 500 △솔가 남성용∙여성용 멀티 비타민&미네랄 △솔가 엽산 400 등이다.

한국솔가는 '스토어 찜'과 '소식 받기'를 설정한 고객에게 최대 7000원의 추가 할인 혜택도 제공하며 프로모션 기간 동안 제품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 20명에게는 '신세계 모바일 상품권 3만원권'을, 30명에게는 '솔가 네이처바이트 종합비타민 위드 미네랄'을 제공한다.