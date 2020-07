[오늘 뭐 먹지] 투썸플레이스·뉴트리플랜·미스터피자 외

[프라임경제] 27일 식음료업계 관련 신제품 출시 및 할인 행사 소식.

투썸플레이스가 감성 캠핑을 위한 필수 아이템 '피크닉 테이블 화이트'를 출시했다. 이번에 선보인 투썸 피크닉 테이블은 전체적으로 화이트 색상에 가죽패턴 포인트를 더한 감각적인 디자인이 돋보이는 제품이다. 스트랩이 달려있는 접이식 타원형 상판은 반으로 접으면 반달 모양 가방으로 변신하는 트랜스포밍 제품으로 휴대, 보관 및 사용이 편리해 실용적이다. 구성품으로 제공되는 모던한 그레이 컬러의 2인용 식기 세트는 상판 아래쪽에 고정시킬 수 있도록 설계돼 이동 시에도 흔들림 없이 제품 보관이 가능하다.

투썸플레이스 '피크닉 테이블 화이트'. ⓒ 투썸플레이스

동원F&B의 펫푸드 전문 브랜드 뉴트리플랜이 다음웹툰과 협업해 '뽀짜툰'의 캐릭터가 그려진 반려묘용 기능성 습식캔 '뉴트리플랜 건강프로젝트' 4종(장건강, 피부건강, 체중조절, 면역)을 출시했다. '뽀짜툰'은 반려묘와 함께 살고 있는 작가의 일상을 그린 웹툰이다. '뉴트리플랜 건강프로젝트' 4종은 뽀짜툰 캐릭터 3종(포비, 봉구, 꽁지)이 각각 캔 디자인에 그려져 있으며, 제품당 각기 다른 표정의 4가지 디자인으로 구성됐다.

반려묘용 습식캔 '뉴트리플랜 건강프로젝트' 4종은 각각 장건강, 피부건강, 체중조절, 면역을 돕는 기능캔 4종으로 구성됐다. '뉴트리플랜 건강프로젝트' 4종은 고양이 필수 아미노산인 타우린을 풍부하게 함유한 참치를 주원료로, 각각 면역력 증진에 도움이 되는 홍삼과 장건강 및 배변상태 개선을 돕는 이눌린 등 다양한 영양 성분이 함께 담겨 있다.

풀무원다논은 이마트와 손잡고 고품질·고단백질 요거트 '오이코스(OIKOS)' 4종을 선보였다. 오이코스는 우유 유래 단백질만을 담아 고품질의 단백질을 풍부하고 맛있게 즐길 수 있는 고단백 요거트이며, 칼슘이 풍부한 것이 특징이다. 플레인 제품 1컵(100g) 기준으로 계란 1.3개에 해당하는 8g의 풍부한 단백질을 빠르고 간편하게 떠먹을 수 있어 섭취 편의성이 높다. 또한 안정제와 증점제 같은 첨가물을 사용하지 않았다. △플레인 △생크림 △딸기 △바닐라 등 총 4가지 맛으로 출시됐다.

남양유업의 어린이 요구르트 브랜드 '이오'가 25일 '이오데이'를 맞아 8월2일까지 SNS 이벤트를 진행한다. '이오데이' 이벤트는 이오의 브랜드명에서 착안한 정기 이벤트로, 매달 25일마다 SNS를 통해 진행되고 있다. 이벤트 참여 방법은 남양유업 공식 인스타그램에 게재된 이벤트 페이지 댓글에 '올여름 자녀와 함께 하고 싶은 버킷리스트'를 댓글로 공유하면 된다. 추첨을 통해 총 20명에게 이오 제품을 지급할 예정이다.

버거킹이 여름 무더위를 식혀줄 '바나나 선데'를 출시한다. 신제품 바나나 선데는 천연 바닐라빈과 건강한 퓨어 발효 버터로 풍미를 높여 진하면서도 부드럽고 크리미한 소프트 아이스크림에 향긋한 바나나 시럽을 듬뿍 올려 한층 더 달콤하고 시원하게 즐길 수 있는 디저트 메뉴다. 이번 신제품 출시로 버거킹의 아이스크림 메뉴는 선데 4종(바닐라선데/초코선데/딸기선데/바나나선데)과 콘아이스크림으로 확대됐다.

롯데제과가 '초통령'이라고 불리는 '흔한남매' 캐릭터를 활용해 4종의 빵 제품을 선보였다. 흔한남매 빵 4종은 △치즈솔솔토스트 △초코엔초코크림 △바나나카스텔라 △꿀떡꿀떡브레드 등이다. '치즈솔솔토스트'는 달콤하게 만들어진 직사각형의 토스트에 치즈가 뿌려져 있다. '초코엔초코크림'은 초콜릿 맛의 소보로 위에 초코칩이 알알이 박혀 있고, 빵 사이에 초콜릿 크림이 들어있다. '바나나카스텔라'는 바나나 농축 분말을 사용, 카스텔라의 부드러운 식감과 달콤한 바나나 맛을 즐길 수 있다. '꿀떡꿀떡브레드'는 부드러운 빵 속에 달콤한 꿀이 들어간 찰떡이 들어 있다. 흔한남매 빵에는 흔한남매의 '에이미'와 '으뜸이'의 캐릭터 스티커가 제품마다 하나씩 들어있으며, 스티커의 종류는 총 30종이다.

커피빈코리아가 글로벌 브랜드 '캐스키드슨'과 손 잡고 오는 28일 럭키박스를 선보인다. 11번가에서 단독 판매하는 이번 럭키박스는 커피빈 MD와 커피 제품 그리고 캐스키드슨 상품을 3가지 세트로 구성해 랜덤으로 제공된다. 3000개 한정 수량으로 제작됐다. 럭키박스 각 세트는 커피빈 스틱커피와 파우치 커피 그리고 리유저블 텀블러가 기본 제공된다. 커피빈 머그, 텀블러, 캐스키드슨 지갑, 토트백 등이 무작위로 담겨 있다. 럭키박스 구매시 캐스키드슨 고유 패턴으로 디자인된 박스에 담겨 배송된다. 전체 세트 중 111개 세트에는 커피빈 오프라인 매장과 온라인 몰에서 사용 가능한 2만원 실물카드가 추가로 증정된다.

미스터피자 민영또 챌린지. ⓒ MP그룹

미스터피자가 모델 장민호, 영탁, 이찬원이 광고에서 착용했던 의상을 증정하는 '민영또 챌린지'를 진행한다. 참여 방법은 미스터트리오 피자 라지 사이즈 주문 시 증정되는 민영또 브로마이드 속 포즈를 따라 한 인증 사진을 촬영한다. 이때 인증 사진에는 주문한 미스터트리오 피자(L)와 브로마이드가 포함돼야 한다. 촬영한 사진을 지정 해시태그(#미스터피자_민영또 #미스터트리오 #민영또챌린지)와 함께 개인 인스타그램에 올린 후 미스터피자 인스타그램계정을 태그하면 된다. 민영또 챌린지는 8월16일까지 진행되며, 미스터피자 인스타그램 계정을 팔로우하지 않거나 비공개 계정일 경우 당첨에서 제외된다. 당첨자 3인은 8월21일 미스터피자 인스타그램 계정을 통해 발표된다.

대상㈜은 통합 온라인 쇼핑몰 정원e샵에서 내달 14일까지 '집으로ON X 라이틀리 오만개의 행복'기획전을 진행한다. 8월14일까지 해당 브랜드 상품 판매량이 5만개를 넘어설 경우 '집으로ON' 및 '라이틀리' 상품을 1만원 이상 구매한 고객 전원에게는 적립금 2000원을 제공하며, 합산 결제액이 3만5000원 이상인 고객 중 추첨을 통해 선정된 30명에게는 적립금 1만원을 추가 증정한다. 해당 적립금은 기획전 종료 이후 7일 이내 개별 지급된다.

이번 기획전에서는 집으로ON △누룽지 반계탕 △듬뿍 어린이볶음밥 △대구식 파육개장 △서울식 양지설렁탕과 라이틀리 △곤약브리또 △곤약죽 △면이 된 곤약 △밥이 될 곤약 등 인기 간편식을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

롯데리아가 오는29일까지 인기 메뉴 치킨버거 2개를 할인가에 제공하는 프로모션을 실시한다. 이번 할인 프로모션은 지치기 쉬운 요즘 '든든하게 여름 나기!' 라는 응원의 메시지를 담아 오전 10시에서 오후 10시까지 매장방문 시 할인혜택을 제공 받을 수있으며 홈서비스 및 추가 할인 등 중복혜택 적용은 불가능하다.

CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 SK텔레콤 T멤버십 고객에게 최대 2만원까지 할인 혜택을 제공하는 '티데이(T-Day) 프로모션'을 진행한다. T멤버십고객이라면 누구나7월 29일 오전 9시부터 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원당 300원 할인 혜택을 받을 수 있다. T멤버십 앱 T Day 안내 페이지에서 '매직 바코드'를 활성화한 후 결제 시 제시하면 혜택을 제공한다. 행사 기간 동안 할인 전 구매 금액 최대 2만 원 내에서 1인 1회에 한해 사용할 수 있다.

카페베네가 SNS 콘텐츠를 활용해 브랜드 소식을 전할 서포터즈 '베네랑'을 모집한다. 베네랑은 오는 8월부터 12월까지 5개월간 신메뉴 출시에 앞서 맛을 평가하고 인스타그램, 유튜브 등 개인 SNS에 자유롭게 브랜드 콘텐츠를 제작 및 업로드 해 카페베네를 홍보하는 역할을 수행한다. 서포터즈 전원에게는 카페베네 음료쿠폰, MD제품 등 소정의 활동비가 지급되고 수료증 제공 등의 활동혜택이 주어진다. 총 선발 인원은 20명이다.

지원자 중 영상 제작이 가능할 경우 본인이 제작한 영상이나 카드뉴스 제작물을 첨부할 시 우대 혜택이 주어지며, 카페베네 멤버십 회원이거나 카페베네 공식 인스타그램을 팔로우한 경우에도 가산점이 부여된다. 베네랑 모집 기간은 오는 27일부터 다음 달 17일까지로, 카페베네 공식 홈페이지와 애플리케이션, 인스타그램을 통해 접수할 수 있다. 합격자는 8월19일 발표될 예정이다.

매일유업이 뉴이스트 소속 가수 황민현과 신규 광고 계약을 체결 '매일두유, Better Me' 캠페인을 재개한다. 황민현이 모델로 활약할 '매일두유, Better Me'는 '어제보다 더 나은 나를 만들자'는 캠페인이다. 달지 않아 매일 마시는 매일두유로 어제보다 건강하고 행복하게 지내자는 의미와 더불어, 매일두유로 내 건강 뿐 아니라 엄마의 건강도 생각하자는 메시지를 전달한다.

매일유업은 이날 모델 발탁 소식을 공개함과 동시에 G마켓에서 '브랜드 기획전'을 열었다. 진행 기간은 8월2일까지며, 기간 내 매일두유 99.89를 구매하는 고객에게 선착순으로 한정판 황민현 굿즈를 증정한다. 매일유업은 본 기획전 외에도 황민현의 모델 활동 기간 동안 다양한 이벤트를 진행할 계획이다.

롯데네슬레코리아는 본격적인 여름을 맞아 네스카페 커피와 함께 시원한 홈카페를 즐길 수 있도록 '나만의 카페, 네스카페' 이벤트를 실시한다. 먼저 9월20일까지 네스카페 공식 인스타그램 계정에서 '네스카페 수프리모'와 '네스카페 콜드브루'를 활용한 여름 레시피 챌린지를 진행한다. 네스카페 수프리모 및 네스카페 콜드브루 레시피를 따라 만들어 개인 인스타그램에 지정 해시태그(#나만의카페 #네스카페 #레시피명)와 함께 업로드하면 참여 가능하다. 추첨을 통해 ∆마샬 액톤 스피커 화이트(1명) ∆드롱기 크레마(3명) ∆파리바게트 E쿠폰 1만원권(100명) 등 푸짐한 경품이 주어진다. 이벤트 참여를 위한 네스카페 제품 2종은 해당 레시피 콘텐츠의 쇼핑태그를 통해 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이와 함께 한층 더 고급스러운 여름 홈카페 감성을 즐길 수 있는 아이스볼 메이커 증정 이벤트도 동시 진행된다. 네스카페 숍을 비롯한 G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크 등 온라인 판매처(쿠팡 제외)에서 네스카페 커피 및 분말음료 제품을 구매하는 고객에게 아이스볼 메이커를 증정한다. 해당 제품은 ∆네스카페 수프리모 ∆네스카페 콜드브루 ∆네스카페 오리진스 ∆네스카페 크레마 ∆네스티 아이스티 등이며, 이벤트는 증정품 소진시까지 진행된다.