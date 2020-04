손오공 "따뜻하고 예쁜 마음 모은다"… 5번째 이벤트 특별한 메시지 담아

[프라임경제] 손오공(066910)은 올해로 시즌 2기를 맞이하는 어린이 희망 장려 캠페인 '바비 드림-하이 아카데미'의 5번째 이벤트에 특별한 메시지를 담았다고 20일 밝혔다.





세계적인 애니메이션 채널 카툰네트워크와 함께하는 '바비 드림-하이 아카데미'는 전세계 소녀들의 아이콘인 바비의 브랜드 정신 '너는 무엇이든 될 수 있어(You can be anything)' 슬로건 아래, 다양한 직업군을 소개하고 연관된 참여 미션을 통한 간접 체험이나 재미있는 추억을 공유하는 비상업적 공익 캠페인이다.





ⓒ 손오공



이번 바비 드림-하이 아카데미 캠페인 '#감사합니다'는 사회적 이슈를 반영, 전세계 모든 의료진과 봉사자들을 향한 응원과 감사의 메시지를 보내는 미션을 테마로 준비했다.





오는 5월5일 어린이날까지 진행되는 이번 이벤트는 바비의 팬이라면 남녀노소 모두 참여 가능하며, 카툰네트워크 카카오톡 ID 'CNKFUN' 친구 추가를 통해 간편하게 응모할 수 있다. 응모작은 20일부터 카툰네트워크 홈페이지에 공개되며 누구나 투표할 수 있다.





투표수에 따라 1등에게는 '바비 드림하우스(1명)'를 증정하고 2등과 3등에게는 본 행사의 테마가 반영된 바비의 커리어 제품 '바비의 핑크 구급차(3명)' '의사 바비의 아기 병원 세트(5명)'가 선물로 제공된다. 또한 선정된 작품은 카툰네트워크 채널에서 약 한 달 간 공개될 예정이다.





바비 브랜드 담당자는 "모두 다 함께 지켜야 할 손 씻기, 마스크 쓰기 등의 수칙을 되새기자는 취지를 담아 특별한 테마로 준비했다"며 "따뜻하고 예쁜 마음이 모두의 응원과 함께 모인다면 애쓰시는 의료진과 자원봉사자 분들에게 큰 힘이 될 것이다"라고 말했다.