스마게, '로아크' 업데이트 로드맵 공개

[프라임경제] 스마일게이트 RPG(대표 지원길)가 개발하고 서비스하는 블록버스터 핵앤슬래시 MMORPG '로스트아크(이하 로아크)'가 2020년 새해를 맞아 로아크 팬들을 위한 유저 간담회 '루테란 신년 감사제(이하 감사제)'를 지난 11일 성황리에 개최했다고 13일 밝혔다.





ⓒ 스마일게이트 이번 감사제에서는 이용자들과의 소통에 방점을 둔 운영 개선안 발표와 장기 업데이트 플랜 '시즌2: 꿈꾸지 않는 자들의 낙원'에 대한 소개가 이뤄져 로아크의 새로운 비전을 확인해 볼 수 있는 뜻 깊은 자리로 마무리 됐다.





11일 광화문에 위치한 포시즌스 호텔 그랜드볼룸에서 로아크 론칭 1주년과 더불어 2020년 새해를 축하하는 자리로 마련된 감사제에는 230명의 유저가 참여했다.





이날 감사제에서는 로아크 OST를 즉석에서 연주한 미니 음악회, 다양한 경품이 걸린 퀴즈 대결 등 다채로운 프로그램으로 채워졌으며, 특히 로아크 로열로더스 8강 진출자들의 이벤트 경기로 펼쳐진 '로스트아크 올스타 매치'는 색다른 재미를 선사하며 현장의 열기를 한층 끌어올렸다.





또 로아크에 새로운 변화를 가져다 줄 운영 개선안과 2020년 업데이트 로드맵의 발표는 스마일게이트 RPG 금강선 디렉터가 무대에 올라 진행했다.





1년 동안 로아크를 사랑해 준 팬들에 대한 감사로 말문을 연 금강선 디렉터는 2020년 업데이트 플랜과 그 이후의 비전을 제시한 '시즌2: 꿈꾸지 않는 자들의 낙원'의 소개를 통해 로아크의 비전이 이용자들과의 소통을 기반으로 개발사와 이용자가 함께 더 좋은 게임을 만들어 나가는 것임을 명확히 했다.





금강선 디렉터는 발표에서 "로아크는 앞으로 이용자들과의 소통 채널을 크게 확대한다"며 "이를 위해 작은 규모의 유저 간담회를 더욱 자주 개최해 이용자들의 목소리를 수시로 듣는 한편 패치를 진행하기 전 개발자가 직접 작성하는 개발자 코멘터리를 공개해 충분한 설명을 제공할 예정"이라고 말했다.





이어 금강선 디렉터는 "설문조사 시스템과 아바타 제작 시 이용자의 의견을 직접적으로 반영할 수 있는 프로세스를 도입해 게임의 개선에 대한 이용자들의 참여 기회를 확대할 것"이라고 덧붙였다.





금강선 디렉터는 "2020년을 책임질 업데이트 플랜도 탄탄하게 준비돼 있다"며 "특히 2020년에는 신규 콘텐츠를 선보이는 것 외에도 현재 로아크가 가진 콘텐츠를 더욱 다듬고 최적화 하는 데에도 집중할 것이라고 밝혀 더욱 진화한 로스트아크를 만나볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.





한편 이날 공개된 핵심 콘텐츠로는 자신만의 영지를 꾸미고 발전시켜 나갈 수 있는 '원정대 영지'와 생활 및 항해 콘텐츠 개편이 눈에 띄었으며, 타임어택 대결이 가능한 신규 레이드 콘텐츠 '시련 레이드'와 최초의 배틀로열 PVP섬 '태초의 섬', 신규 해양 던전 '낙원의 문' 등이 높은 호응을 받았다.





이와 더불어 2020년 이후 로아크의 비전을 제시하는 장기적인 업데이트 플랜 '시즌2: 꿈꾸지 않는 자들의 낙원'도 소개됐다.





로아크는 시즌2를 통해 새로운 스토리가 펼쳐지는 신규 에피소드 '카단', 신규 클래스 2종, 신규 대륙 파푸니카 등 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.





또 성별이 고정돼 있는 클래스에 성별을 추가하는 '젠더락 클래스'는 단순히 성별만 바뀌는 것이 아닌 새로운 스킬과 운용방법을 가진 신규 클래스 수준으로 업데이트 되며 로아크의 연출력을 집대성 한 대규모 레이드 콘텐츠 '군단장 레이드'도 추가된다.





지원길 스마일게이트 RPG 대표는 "'For All RPG Fans'를 마음에 새기고 서비스를 시작한 로아크는 이제 'With All RPG Fans'를 비전으로 로아크를 사랑해 주시는 이용자 여러분과 함께 더 재미있는 게임, 더 완성도 높은 게임으로 진화해 나가려고 한다"며 "앞으로 더욱 이용자 여러분과의 소통을 통해 팬 분들이 자부심을 가지고 플레이 할 수 있는 게임이 될 것을 약속 드린다"고 말했다.