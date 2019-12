한컴그룹 'CES 2020'서 혁신 기술 선봬

[프라임경제] 한글과컴퓨터그룹(030520, 회장 김상철, 이하 한컴그룹)이 오는 1월7일부터 10일까지 미국 라스베가스에서 열리는 'CES 2020'에 참가한다고 23일 밝혔다.

ⓒ 한컴그룹

한컴그룹은 그룹사들이 보유한 첨단 기술을 통해 꿈을 현실로 구현한다는 의미를 담아 전시 컨셉트를 'HANCOM, from dreams to realities through technology'로 정하고, 라스베이거스컨벤션센터 사우스홀에 부스를 마련한다.