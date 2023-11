[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 화성국제테마파크 UAM 사업 추진





SK텔레콤(017670)·한국공항공사·한화시스템·티맵모빌리티가 참여하는 'K-UAM 드림팀' 컨소시엄(이하 드림팀)이 신세계프라퍼티와 화성국제테마파크 도심항공교통(UAM) 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 2일 체결했다고 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



드림팀과 신세계프라퍼티는 화성국제테마파크 내에 UAM 서비스 구현을 함께 추진하기로 했다. UAM 이착륙과 항행에 필요한 시설인 버티포트를 건설하고 사람들이 UAM 기체를 타고 이동하는 서비스를 제공할 수 있도록 협력하는 게 골자다.





화성국제테마파크 사업은 신세계프라퍼티가 송산그린시티 내 418만9000제곱미터(m2) 부지에 미래형 첨단 복합도시를 건립하는 프로젝트다. 신세계프라퍼티는 여기에 테마파크, 호텔 등을 설립하고 UAM과 자율주행 등 미래형 모빌리티 환경을 구축할 계획이다.





이번 MOU를 통해 드림팀은 화성국제테마파크 UAM 사업에 필요한 운항 서비스, 버티포트 운영 등 사업 추진 업무를 수행한다. 우선 SKT는 인공지능(AI) 역량을 활용해 UAM 서비스 전반을 운영할 예정이다. UAM 기체를 도입해 안정성을 검증하고 운항관리 시스템 및 상공망을 구축하는 역할을 수행한다.





한국공항공사는 버티포트 운영 및 교통관리서비스 제공을, 한화시스템은 UAM 교통관리 솔루션 개발을 담당한다. 티맵모빌리티는 서비스형 모빌리티(MaaS)를 구현해 UAM과 다른 교통수단을 연계하고 맞춤형 혜택을 제공할 방침이다. 신세계프라퍼티는 현재 개발 중인 화성국제테마파크 사업 부지내에 버티포트를 구축하고 주요 교통시설과 관광시설을 연계하는 업무를 수행한다.





이번 MOU는 개발 단계부터 UAM을 도입하는 새로운 차원의 테마파크를 만드는 첫 시도라는 의미가 있다. 양측은 추후 UAM을 테마파크 주변 주요 관광 자원과 인프라를 연계한 새로운 관광 콘텐츠도 구상하고 있다. 나아가 이번 화성국제테마파크를 시작으로 UAM 생태계 전반에 대한 협력을 추진할 계획이다.





◆KT, DX Summit 2023 콘퍼런스 성료





KT(030200)가 2일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 산업군별 100여개 기업의 고객과 관계자들이 참여한 가운데 '디지털 전환을 통한 비즈니스와 고객가치 혁신'을 주제로 'DX Summit 2023' 콘퍼런스를 진행했다.





ⓒ KT



KT는 지난 2020년 기업 및 B2B 브랜드인 'KT Enterprise'를 선보인 이후 매년 DX Summit 콘퍼런스를 온·오프라인으로 개최하고 있다. 오프라인으로 진행된 올해 콘퍼런스에 KT는 초거대AI '믿:음'과 통신 분야의 디지털전환(DX), 클라우드 기반시설 전략을 발표하고, 이를 적용한 고객 사례도 소개했다.





신수정 Enterprise부문장은 "AI가 가져오는 변화에 대비하고, DX를 고민하는 각 산업군별 다양한 기업에게 KT는 더욱 훌륭하고 준비된 DX 파트너가 될 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.





◆아이들나라 유아동 교육사업 확장 본격화





LG유플러스(032640)는 키즈 전용 서비스 '아이들나라'가 콘텐츠와 연계한 실물 교재∙교구를 선보이고, B2B·B2C 등 유아동 교육 사업 확장에 본격 나선다.





ⓒ LG유플러스



올해 △재미있고 유익한 활동을 제시하는 워크북과 과학 실험을 할 수 있는 과학교구 키트로 구성된 교구 패키지 '쑥쑥 과학놀이' △콘텐츠를 보고·듣는 것 외에도 직접 쓰고∙그리고·상상하며 오감을 활용해 독후활동을 할 수 있는 교재 '남다른 문해력' 등 아이들나라 콘텐츠와 연계된 실물 교구∙교재 2종을 새롭게 제작하고, 이를 활용해 본격적으로 B2C·B2B 등 유아동 교육 사업 확장에 나선다.





먼저 아이들나라는 B2B 교육 사업의 일환으로 군포시와 손잡고 군포시가 운영하는 그림책 복합문화공간 '그림책꿈마루'에서 '쑥쑥 과학놀이'를 활용한 '엄마, 아빠와 함께하는 쑥쑥 그림책 창의융합 클래스'를 운영한다. 전문강사의 지도 하에 부모와 함께하는 체험형 방식의 수업이다.





수업 참여를 원하는 고객은 그림책꿈마루 공식 웹사이트를 통해 신청 가능하며 인원은 회당 10명(아동 및 부모 각 1명, 총 20명) 모집한다. 수업은 회당 4만원이며, '쑥쑥 과학놀이' 패키지는 무료 제공된다. 이달 11일부터 매주 주말 토요일은 14시, 15시, 일요일은 11시, 15시 30분 총 4회에 걸쳐 50분간 진행된다.





◆지니뮤직, 제로베이스원데이 연다





지니뮤직(043610)은 AI음악플랫폼 지니에서 약 2주 간 매일매일 새로운 ZEROBASEONE을 만나는 익사이팅 프로모션 '제로베이스원 데이'를 마련한다.





ⓒ 지니뮤직



ZEROBASEONE이 지난 7월 출시한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE(유스 인 더 셰이드)'는 써클차트의 9월 월간 차트 기준 누적 판매량 203만4594장이 판매되면서 이들은 데뷔 앨범으로 '더블 밀리언셀러'에 등극한 최초의 K-팝 그룹이 됐다. 데뷔 전부터 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받아온 ZEROBASEONE은 오는 6일 미니 2집 'MELTING POINT(멜팅포인트)'를 출시할 예정이다.





이번 앨범에는 타이틀곡 'CRUSH(가시)'를 비롯해 'MELTING POINT', 'Take My Hand' 등 다채로운 장르의 5곡이 수록된다.





지니뮤직은 팬들에게 먼저 ZEROBASEONE 포토와 영상콘텐츠를 독점 공개하고, ZEROBASEONE 앨범을 다각적으로 즐길 수 있는 다양한 프로모션을 연다. 지니뮤직은 ZEROBASEONE 독점 콘텐츠를 만나고 ZEROBASEONE 멤버 스탬프를 모두 모으는 출석 이벤트 등 다양한 콘텐츠와 이벤트를 개최해 ZEROBASEONE이 가진 매력을 다각도로 조명해나갈 계획이다.