[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT-마스오토, AI로 대형트럭 자율주행 고도화





SK텔레콤(017670)은 트럭 자율주행 스타트업 마스오토와 인공지능(AI) 대형트럭 자율주행 고도화 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



양사는 미들마일(기업 간 물류 이동)에서의 자율주행 화물운송에 필요한 주행 데이터 수집과 AI 분석을 통해 보다 안정적이고 고도화된 자율주행기술을 개발할 계획이다.





마스오토의 자율주행 시스템인 '마스파일럿'은 트럭 전·후·측방에 설치된 카메라 7대가 도로나 사물 정보를 촬영하면 머신러닝이 이를 토대로 거리를 계산해 실시간으로 판단하고 제어하는 기술이 핵심이다. 마스오토는 '마스박스'라는 데이터 수집장치를 활용해 내년까지 누적 1억km의 주행 데이터를 실시간 통신으로 주고 받으며 학습시키고, 파트너사를 위한 관제 솔루션까지 제공할 계획이다.





자율주행의 경우 대형트럭은 승용차에 비해 차체가 크고 무거우며 제동거리도 2배 이상 길어 실시간 통신과 정확한 정보를 기반으로 한 상황 판단, 예측이 중요하다.





SKT는 마스오토와 보다 빠른 속도와 높은 안정성을 제공하는 5G등 커넥티비티(Connectivity)와 AI, 자율주행 등 다방면에서 기술과 노하우를 공유하고 글로벌 화물 자율주행 시장에서 주도권을 확보하는 데 힘을 모으기로 했다.





◆KT, AI 해커톤 대회 성료





KT(030200)는 인공지능(AI)·디지털 기술 역량을 높이기 위한 AI 해커톤대회 'AI Play 2023'이 임직원들의 높은 관심과 참여 아래 성공적으로 마무리됐다.





ⓒ KT



올해로 4회째를 맞는 이번 대회는 KT그룹의 모든 임직원을 대상으로 8월11일까지 참가 접수를 받아 9월 2주간의 예선을 거쳐 10월19일부터 20일까지 이틀 동안 KT 원주연수원에서 본선을 치렀다.





본선에는 총 8개팀이 올라왔으며 2023년 ICT산업계의 최신 트렌드를 반영한 '생성형 AI(GenAI)'를 활용해 업무나 상품·서비스를 개선할 수 있는 다양한 방안들을 과제로 제시해 바로 업무에 적용할 수 있는 높은 수준으로 눈길을 끌었다. KT의 사내 AI 개발 플랫폼과 로봇프로세스자동화(RPA) 개발 플랫폼 등을 모두 활용해 제한시간 내에 UI·UX까지 구현해야 했기에 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.





올해는 105개팀 336명이 참여했다. 최종 심사 결과 올해 대상은 부산·경남NW운용본부 소속 '썬데이오프클럽'팀이 차지했다. 산업 안전에 대해서 물어볼 수 있는 '산업안전 챗봇' 주제로 수상했다.





최우수상은 강북·강원NW운용본부의 'JUST DO IT'팀이 차지했다. 언제 어디서든 누구나 이용할 수 있는 법률검토 서비스 'bylaw(바로)'를 주제로 수상했다.





우수상 3팀은 각각 융합기술원, KT DS, 충남·충북광역본부 소속 팀이 수상했다. 장려상 3팀은 △IT부문·Enterprise부문 연합팀 △네트워크부문 △충남·충북광역본부 팀이 수상했다.





◆쇼핑플랫폼 U+tv '한눈에쇼핑' 개편





LG유플러스(032640)는 여러 홈쇼핑 방송을 모아 보며 쇼핑에 필요한 정보와 혜택을 빠르게 알려주는 서비스 '한눈에쇼핑'을 개편했다.





ⓒ LG유플러스



지난 2021년 말 출시한 한눈에쇼핑은 17개 홈쇼핑 채널의 방송과 상품을 한 곳에 모아 이용자들에게 편리한 쇼핑경험을 제공하는 U+tv만의 서비스다. 카테고리나 테마별로 상품을 모아 보며 할인, 무이자 혜택을 쉽게 확인할 수 있다.





관심있는 상품은 '찜하기'를 누르거나 문자메시지로 전송해 휴대폰으로 간편하게 주문 가능하다. 이처럼 쉽고 편리한 사용성 덕분에 한눈에쇼핑의 9월 기준 월간 이용자 수(UV)는 지난해 말 대비 2배 이상 증가한 95만으로 빠르게 성장하고 있다.





LG유플러스는 한눈에쇼핑을 시청하는 고객의 편의성을 높이고 더 많은 정보와 재미, 혜택을 제공하기 위해 서비스를 개편했다. 우선 별도의 모바일 페이지를 보지 않고도 TV 화면에서 상품의 리뷰 정보를 제공하도록 실시간 홈쇼핑 방송을 모아서 보는 'TV라이브' 화면을 개편했다. 방송화면 크기를 확대하고 메뉴 배치를 최적화해 몰입감을 높였고, 고객의 빠르고 정확한 구매 결정을 돕는 '상품 리뷰'를 화면 우측에 띄워서 볼 수 있도록 했다.





이와 함께 한눈에쇼핑에 눈길이 가는 상품을 골라 놓는 '관심상품 찜하기', 상시 할인율이 높은 상품과 VOD 보기를 제공하는 '아울렛' 등 신규 기능을 추가했다.





◆카카오톡 예약하기, 2023 대한민국 숙박세일 페스타 동참





카카오(035720)는 '카카오톡 예약하기' 서비스를 통해 '2023~2024 한국방문의 해와 함께하는 대한민국 숙박세일 페스타 전국편'에 동참한다. 숙박세일 페스타는 문화체육관광부, 한국관광공사 주관으로 진행하는 민관 협력 프로젝트다.





ⓒ 카카오



지난 3월 선보인 카카오톡 예약하기는 카카오톡 채널을 기반으로 숙소, 티켓 등 다양한 예약 상품을 발견하고 간편히 예약할 수 있는 서비스다. 상품 예약 후 카카오톡으로 결제 및 예약 정보 확인, 친구 공유까지 가능해 한층 쉽고 편리한 예약 경험을 제공하고 있다. 지도 서비스 카카오맵을 통해서도 예약하기 서비스를 사용할 수 있다.





이번 숙박세일 페스타에서 카카오는 국내 여행 및 관광 산업의 활기를 위해 전국 17개 광역 지역 내 숙박 시설 예약 시 이용할 수 있는 쿠폰을 선착순으로 지급한다. 카카오톡 ‘더보기’ 탭의 ‘예약하기’ 내 이벤트 페이지에서 쿠폰을 받을 수 있다. 카카오맵에서 장소 클릭을 통해서도 가능하다. 해당 기간동안 숙박세일 페스타를 검색한 뒤 상세 화면에서 쿠폰 받기 버튼을 누르면 된다.





제공하는 쿠폰은 카카오톡 예약하기에서 5만원 초과 숙박 상품 구매 시 3만원을 할인 받을 수 있다. 10월27일부터 11월24일까지 매일 오전 10시에 발급을 시작한다. 1인당 1매 지급되며, 발급받은 쿠폰은 다음날 오전 7시까지 유효하고 미사용 시 재발급이 가능하다.





◆네이버클라우드-전라북도교육청 MOU 체결

네이버클라우드는 전라북도교육청과 '웨일 스페이스 기반의 전북형 교육 플랫폼 개발을 위한 협력 강화'를 골자로 한 MOU를 체결했다.

ⓒ 네이버클라우드

전라북도교육청은 미래형 학습환경 조성을 위해 2022년 5월부터 웨일 스페이스를 활용해왔다. 웨일 스페이스는 웹 기반 오픈형 플랫폼으로, 교육현장이 브라우저 인터페이스, 학습 솔루션 등을 자유롭게 구성해 학생들에게 맞춤형 학습 환경을 제공할 수 있다는 점이 특징이다.

또 웨일의 데이터 정책에 따라 웨일 스페이스에서 생성된 교육 데이터에 대한 권리는 해당 교육현장에 부여된다. 이는 교육기관과 선생님이 교육 관련 데이터를 가장 잘 활용할 수 있다는 방향성 하에 수립됐다.

이번 협약을 통해 전북교육청은 웨일 스페이스를 전북 교육환경에 맞게 최적화해 새로운 교육 플랫폼을 구축할 계획이다. 국내 교육현장에서는 웨일 스페이스의 범용성을 살려 웨일 스페이스를 기반으로 독자적 교육 플랫폼을 운영하는 사례가 증가하고 있다. △경상남도교육청의 '아이톡톡' △전라남도교육청의 '전남메타스쿨' △충청남도교육청의 '마주온'이 대표적이다.

네이버클라우드는 웨일 스페이스를 기반으로 전북형 교육 플랫폼이 안정적으로 개발·운영될 수 있도록 지원할 예정이다. 또 전북교육청이 '하이퍼클로바X'를 활용해 교육 플랫폼을 고도화하고, 다양한 미래형 교육 사례를 구상할 수 있도록 지원한다.

나아가 네이버클라우드와 전북교육청은 웨일 스페이스와 시너지를 내는 디바이스 '웨일북'을 활용해 미래형 수업환경 조성에 박차를 가할 계획이다. 양 기관은 웨일북의 수업 활용성을 한층 높이기 위해 선생님을 대상으로 디지털 교육 역량 강화 연수 및 설명회를 추진할 예정이다.