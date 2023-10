"수평적 조직문화 조성" 교보생명, DE&I 컨퍼런스 개최

[프라임경제] 교보생명은 임직원의 성장·발전을 돕고 수평적이고 유연한 조직문화를 확산하기 위해 '2023 DE&I(Diversity, Equity & Inclusion, 다양성·형평성·포용성) 컨퍼런스'를 개최했다고 18일 밝혔다.





교보생명은 2012년부터 매년 D&I를 주제로 KWIN(Korea Women's Innovative Network) 컨퍼런스를 진행했다. 지난해부터는 ESG경영과 연계한 컨퍼런스로 확대 운영하고 있다.





해당 컨퍼런스는 개인의 성장과 발전을 위한 동기 부여, 리더십 역량 개발 등을 지원하는 대표적인 네트워킹 프로그램으로 자리매김했다.





DE&I란 성별·나이·지위·종교 등에 관계없이 모든 사람이 조직 구성원으로 인정받고 성장할 수 있도록 지원하는 문화를 말한다.





올해 컨퍼런스는 지난 17일 서울 광화문 교보생명 본사에서 'DE&I의 올바른 이해와 공감대 형성'을 주제로 개최됐다. 행사에는 교보생명 및 관계사, 법인고객사 임직원 등 340여명이 참석했다.





'2023 DE&I 컨퍼런스'에서 이주원 켈로그 상무가 '모두를 위한 식탁'을 주제로 강연을 하고 있다. ⓒ 교보생명





박정식 교보생명 인력개발팀 상무는 환영사를 통해 "교보생명은 '모든 이해관계자와의 공동발전 추구'라는 인본주의적 경영철학에 기반해 DE&I 컨퍼런스를 지속적으로 추진해오고 있다"며, "그동안 여성인력의 성장과 발전 중심의 컨퍼런스에서 한걸음 더 나아가 올해는 'DE&I의 올바른 이해와 공감대 형성'으로 주제를 확대해 운영하게 됐다"고 말했다.





첫 번째 세션에서는 김혜숙 한국여성재단 이사 'DE&I의 올바른 이해와 필요성'을 주제로 한 특별 강연에 나섰다.





이어 △김혜영 OB맥주 부장(성장하는 조직문화 Key 'DE&I') △이주원 켈로그 상무(A Place at the Table for Everyone, 모두를 위한 식탁) △전양숙 유한킴벌리 본부장(유한킴벌리의 포용과 다양성 활동 사례)이 'DE&I 사례를 통한 공감대 형성'을 주제로 한 사례 발표를 진행했다.





마지막 세션에서는 'DE&I에 임하는 현명한 마음가짐'을 주제로 김경일 아주대 심리학과 교수의 전문가 특강이 이어졌다.





교보생명 관계자는 "이번 DE&I 컨퍼런스는 임직원들에게 다양성과 형평성, 포용성에 대한 이해를 돕고 임직원들의 장기적인 성장·발전을 지원하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 ESG 경영과 연계한 DE&I 문화 확산을 통해 임직원의 역량 개발을 돕고 수평적인 조직문화를 조성하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.