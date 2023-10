'EV5·EV4·EV3' 최초 공개, 기아의 전동화 전환 필살기들

[프라임경제] 기아(000270)가 준중형 전동화 SUV The Kia EV5(이하 EV5)를 국내에 처음 공개하고 콘셉트카 The Kia Concept EV4(이하 EV4 콘셉트), The Kia Concept EV3(이하 EV3 콘셉트)를 세계 최초로 선보였다.





이번 공개는 12일 기아가 EV 시대로의 전환을 앞당기기 위한 자신들의 청사진을 공개하는 자리 '2023 기아 EV 데이'에서 진행됐다.





먼저 EV5는 우수한 상품성을 바탕으로 전기차의 대중화 및 보편화를 선도할 준중형 전동화 SUV 모델이다. 특히 EV5는 EV6·EV9에 이은 기아의 세 번째 전용 전기차 모델이자, E-GMP 최초의 전륜 기반 전용 EV다.





조상운 기아 글로벌사업기획사업부장(상무)은 "EV5는 EV 대중화의 시작점에 있는 기아의 글로벌 전기차 모델이다"라며 "EV5는 향후 기아가 출시할 EV4 및 EV3와 함께 전기차 대중화 트렌드를 이끌 것이다"라고 설명했다.





기아의 EV 라인업. ⓒ 기아





EV5 외장은 대담하고 각진 정통 SUV 형태이며, 실내는 정통 SUV에 걸맞은 넓은 공간을 바탕으로 고객의 경험을 확장시켜 줄 다채로운 요소를 곳곳에 적용했다.





브랜드 디자인 철학 오퍼짓 유나이티드의 다섯 방향성 중 '자연과 조화되는 대담함(Bold for Nature)'을 반영한 외장은 강인하면서도 역동적인 인상을 준다. 여기에 △디지털 타이거 페이스 △스타맵 시그니처 라이팅 △기하학적이고 기술적인 형상의 휠과 휠아치 등의 디자인 요소가 깔끔한 차체 면과 어우러져 미래 지향적 느낌을 나타낸다.





'자연과 인공의 경계 없는 조화'를 콘셉트로 디자인된 실내는 기능성을 높인 시트를 적용하고 다양한 수납공간을 구현한 것이 특징이다.





EV5 외관. ⓒ 기아





운전석에는 마사지 기능이 제공되는 릴랙션 시트가 적용돼 충전 시 혹은 정차·주행 시 피로를 줄일 수 있도록 했다. 2열은 앞으로 접었을 때 0도(수평)에 달하는 완전 평탄화 접이 시트와 센터콘솔 후방 슬라이딩 트레이, 조수석 시트 후면 테이블로 공간 활용 가치를 높였다.





EV5 중국 생산 모델에는 1열 벤치 시트와 접이식 콘솔 암레스트를 적용해 좌·우가 연결된 듯한 개방감과 편안한 거실 분위기를 연출하며, 트렁크에 넓은 테일게이트와 함께 가변형 러기지 보드를 구현했다.





EV5 중국 생산 모델은 스탠다드 2WD와 롱레인지 2WD·ᆞAWD 총 3가지로 운영한다. 롱레인지 AWD 모델은 88㎾h의 배터리를 탑재하고 230㎾의 합산 출력을 갖췄으며, 중국 CLTC 기준 650㎞의 1회 충전 주행거리를 목표로 한다.





EV5 내부 모습. ⓒ 기아





한국에서 생산할 EV5도 3가지로 운영한다. 81㎾h 용량의 배터리를 탑재한 롱레인지 AWD 모델은 195~225㎾ 수준의 합산 출력을 갖출 예정이며, 1회 충전 주행거리는 시장에 맞게 최적화 개발 중이다.





기아는 EV5에 차세대 인포테인먼트 시스템 ccNC(connected car Navigation Cockpit)와 차량 시스템 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트 기능을 탑재해 SDV를 지향하는 새로운 모빌리티 시대의 이동 경험을 제공한다.





각각 12.3인치의 클러스터 및 인포테인먼트 시스템과 5인치 공조 디스플레이를 통합한 파노라믹 와이드 디스플레이는 운전자에게 다양한 정보와 콘텐츠를 보여준다. 운전석, 조수석, 2열 냉난방 기능을 독립적으로 제어 가능한 3존 공조 시스템과 에어컨 냄새 저감 효과가 있는 애프터 블로우가 적용됐다.





EV4 콘셉트 외관. ⓒ 기아





아울러 △고속도로 주행 보조 2(HDA2) △원격 스마트 주차 보조 2(RSPA 2) 등 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재해 도로 위에서 최고 수준의 안전성과 편의성을 확보했다.





더불어 기아는 EV5에 기존 V2L(Vehicle to Load) 기능에 추가로 V2G(Vehicle to Grid) 기능을 적용해 차량 전력 활용도를 높일 예정이다. V2G는 배터리의 유휴 전력량을 전체 전력망에 공급 및 판매할 수 있도록 하는 차량ᆞ 전력망 양방향 충전 기술로, 제반 환경이 구축된 국가 위주로 적용한다는 계획이다.





이와 함께 기아는 이날 세계 최초로 EV4 콘셉트와 EV3 콘셉트를 공개하며 기아 전기차 라인업에 새롭게 추가될 모델을 예고했다.





EV4 콘셉트 내부 모습. ⓒ 기아





카림 하비브 기아글로벌디자인센터 부사장은 "기아는 EV9과 EV6를 비롯해 EV5, EV4 콘셉트, EV3 콘셉트의 디자인을 통해 새로운 세대의 고객에게 더욱 의미 있고 더 나은 방향의 경험과 가치를 제공할 것을 약속하고 있다"고 말했다.





먼저 EV4 콘셉트는 미래를 향한 혁신적 시도(Power to Progress)를 주제로 세단에 대한 고정관념을 깨고 기아가 추구하는 차세대 전동화 세단의 방향성을 보여준다.





전면부는 낮은 후드 형상을 강조하는 넓고 당당한 자세가 담대한 인상을 나타내며 기하학적 조화를 이룬 세부 디자인 요소와 패턴, 스타맵 시그니처 라이팅을 적용해 기술적으로 완성도 높은 느낌을 연출했다.





EV3 콘셉트 외관. ⓒ 기아





측면부는 롱-테일(Long-tail) 이미지를 구현하는 데크(Deck, 리어 글라스에서 트렁크 끝단까지 이어지는 부분)가 낮게 떨어지는 후드 끝단과 함께 새로운 유형의 실루엣을 연출한다. 후면부는 기존 세단에서 볼 수 없었던 독창적인 형상의 루프 스포일러와 수직 방향의 테일램프로 테일게이트의 넓은 폭과 깔끔한 면을 강조한다.





실내는 깔끔하고 넓은 수평형 구조를 바탕으로 세련된 디자인 요소를 운전자의 시야가 방해되지 않도록 적용해 운전자 지향적인 공간을 갖췄다. 이를 위해 미사용 시 센터페시아에 수납할 수 있는 공조 조작 패널을 배치하고, 패턴을 바꿀 수 있는 핀(Pin) 스타일 에어벤트를 적용하는 등 실내 디자인 요소를 다듬었다.





지속가능성을 고려해 대지(Earth)의 요소에서 영감을 받아 100% 재활용된 면사에 호두껍질 등을 천연 염료로 사용해 실내에 다양한 색상을 구현했다.





EV3 콘셉트 내부 모습. ⓒ 기아





EV3 콘셉트는 강인하고 기하학적으로 조화를 이룬 차체에 역동적인 루프라인으로 '이유 있는 즐거운 경험(Joy for Reason)'을 잘 표현한 실루엣을 갖췄다.





전면부는 깨끗하고 볼륨감 있는 차체 면과 새로운 EV 타이거 페이스를 적용해 견고하면서도 다가가기 쉬운 친근한 모습을 보여주며, 미래지향적 느낌의 스타맵 시그니처 라이팅과 차폭을 강조하는 수직형 헤드램프가 기술적인 완성도를 높여준다.





측면부는 사각형을 비대칭적인 각도로 잘라낸 듯한 휠 아치의 구조가 강건한 인상을 연출하고, 휠 아치를 감싼 면들이 매끄럽게 서로 맞물리며 감성적인 디자인을 만들어낸다.





왼쪽부터 EV3 콘셉트, EV5, EV4 콘셉트. ⓒ 기아





후면부는 기하학적으로 조화를 이룬 형상의 리어 펜더와 볼륨감이 느껴지는 테일게이트가 강건한 인상을 강조하고, 전면부와 통일감을 부여하는 스타맵 시그니처 테일램프가 미래지향적인 인상과 넓은 공간감을 자아낸다.





EV3 콘셉트 실내는 고객의 취향과 생활방식에 맞게 변경할 수 있어 최적의 사용성을 제공한다. 기아는 EV3 실내에 깔끔한 면과 수직과 수평 요소가 조화를 이룬 도어 디자인으로 차분하고 개방감 있는 느낌을 연출하고 무드 조명을 적용해 감성을 더했다.





센터콘솔에 적용한 미니 테이블은 길이·위치·각도를 변경할 수 있어 다양하게 활용이 가능하며, 시트 쿠션을 위로 접을 수 있는 2열 벤치 시트는 전동 자전거나 스쿠터를 싣고 실내 V2L 기능을 활용해 충전할 수 있어 고객에게 새로운 이동경험을 제공한다.