[골프홀릭] 르꼬끄골프·까스텔바작·힐크릭·골프존 외

[프라임경제] '골프'는 1번홀부터 18번홀까지 차례로 규칙에 따라 골프공을 골프채로 쳐서 홀에 넣는 경기로, 홀에 들어가기까지 걸린 타수가 적은 사람이 경기에 이기는 운동이다. 18홀까지 총 72타를 기록한 경우 '싱글 플레이어'라고 한다. 프로에 준하는 실력을 갖춘 사람을 이르는 표현이기도 하다. 이 기사를 보는 골퍼들이 모두 싱글 플레이어가 되기를 바라는 마음으로 유용한 골프 정보를 제공한다.





데상트코리아가 전개하는 컨템포러리 골프웨어 브랜드 르꼬끄골프가 신사동 가로수길에 위치한 타코바 '타코스타코'와 '고알레 골프라운지'와의 협업을 통한 팝업스토어 'TAKE A SHOT(테이크 어 샷)'을 오는 25일까지 운영한다. 이번 팝업스토어는 하반기의 테마인 '골프' 본질에 집중함으로써, 골퍼와 비골퍼 모두 함께 골프를 경험할 수 있는 개념으로 기획했다. 동일한 건물 1층에 위치한 타코바 '타코스타코'와 지하1층 '고알레 골프라운지' 두 곳과 협업했다. 팝업스토어 'TAKE A SHOT' 은 골프와 사진에서 흔히 사용하는 용어 '샷(SHOT)'의 중의적 의미를 담고 있다. 1층 타코스타코에는 르꼬끄골프 브랜드를 경험할 수 있는 감각적 연출의 포토존을 마련했다. 해당 포토존에서 'TAKE A [PHOTO] SHOT' 이벤트 참여를 통해 스티커, 타코스타코 음료 등 다양한 경품을 증정한다. 지하 1층 '고알레 골프라운지'에서는 골프를 직접 체험할 수 있는 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. 퍼팅 이벤트와 롱기스트 이벤트 등 'TAKE A [GOLF] SHOT' 이벤트를 즐길 수 있고, △골프양말 △우산 △항공커버 등 다양한 경품이 마련돼 있다.





올해부터 르꼬끄골프는 '컨템포러리 골프웨어 브랜드'라는 컨셉에 걸맞게 매 시즌 새로운 공간과의 협업을 통해 브랜드 정체성을 전달하고 있다. ⓒ 르꼬끄골프





까스텔바작(대표 최준호)이 후원 선수인 함정우 프로의 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 우승을 기념해 오는 16일까지 프로모션을 진행한다. 팀까스텔바작 함정우 프로는 지난 8일 진행된 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 마지막 라운드에서 1타를 줄여 최종 합계 6언더파 282타를 기록하며 '와이어 투 와이어'로 시즌 첫승이자 통산 3승을 달성했다. 올시즌 출전한 18개 대회에서 모두 컷통과하며 안정적인 활약을 보이고 있는 함정우 프로는 이번 우승으로 KPGA 제네시스 포인트 1위로 올라섰다. 아울러 함정우 프로는 이번 시즌까지 6년째 까스텔바작 의류를 착용하고 경기에 나서고 있다. 이에 까스텔바작은 함정우 프로의 우승을 기념해 오는 16일까지 구매 금액별 즉시 사용 가능한 마일리지를 적립해주는 프로모션을 진행한다. 10만 원 이상 구매 시 2만 원, 20만 원 이상 구매 시 5만 원의 마일리지가 즉시 적립되며, 기존 보유한 마일리지와도 함께 사용이 가능하다.





까스텔바작은 함정우 프로 외에도 많은 선수들을 후원하고 있으며 KPGA 신인상 공식 스폰서로 참여 중이다. ⓒ 까스텔바작





BYN블랙야크그룹(회장 강태선)이 전개하는 모던 브리티시 골프웨어 힐크릭이 후원 선수 김효주 프로의 LPGA 투어 우승의 기쁨을 나누고자 특별한 이벤트를 진행한다. 김효주 프로는 지난 9일(한국시간) 미국 텍사스주 더콜로니에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 어센던트 LPGA 대회에서 최종 합계 13언더파 271타로 정상에 올랐다. 대회 나흘내내 선두자리를 놓치지 않는 완벽함으로 '와이어 투 와이어' 우승을 달성하며, LPGA 투어 통산 6승을 기록했다. 이번 우승으로 김효주 프로는 LPGA 투어에서 3년 연속 우승이라는 쾌거 또한 달성했다. 지난 2018년부터 김효주 프로를 공식 후원하며 뜻깊은 인연을 이어가고 있는 힐크릭은 김효주 프로의 LPGA 통산 6승을 기념하기 위해 오는 15일까지 전국 오프라인 매장 및 온라인 공식몰에서 우승 기념 프로모션을 진행한다. 김효주 프로의 우승 착장과 더불어 2023년 F/W시즌 신제품을 20% 할인된 가격에 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.





힐크릭은 김효주 프로 LPGA투어 우승을 기념해 자사몰과 오프라인 매장서 F/W시즌 신제품 20%에 추가 10% 할인 혜택을 진행한다. ⓒ 힐크릭





골프존뉴딘그룹(회장 김영찬)이 오는 19일 아동·청소년을 대상으로 한 온라인 진로콘서트를 진행한다. '골프와 AI의 특별한 만남'을 주제로 한 골프존뉴딘그룹의 진로콘서트는 오는 19일 오후 1시부터 원격영상 진로멘토링 홈페이지에서 약 1시간30분 동안 진행될 예정이다. 이번 진로 멘토링에는 '대한민국 인공지능 웨비나 2022'에서 강연을 진행한 안웅기 골프존 GDR아카데미 상무와 골프 국가대표 코치로 활약한 골프존레드베터아카데미의 성시우 총감독이 멘토로 참여한다. 온라인 진로콘서트는 1부와 2부로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 골프선수와 골프산업의 측면으로 나눠 관련된 직업과 진로를 설명하고 2부에서는 AI를 활용한 훈련, 골프레슨 등 첨단산업의 발전을 중심으로 한 스포츠산업의 미래를 다룰 예정이다. 한편 골프존뉴딘그룹은 진로콘서트를 통해 참여 학교 및 학생의 사전 질문에 대한 답변을 제공하며 학생들이 실질적으로 필요로 하는 내용을 전달할 예정이다. 참여를 원하는 학생은 '원격영상 진로멘토링' 홈페이지에서 진로콘서트'를 검색해 신청하면 된다.





골프존뉴딘그룹은 사회공헌 활동 '스윙유어드림'을 통해 △골프 △IT △문화 △나눔 전영역에서 다양한 활동을 전개하고 있다. ⓒ 골프존





골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 오라클 레드불 레이싱과 손잡고 한정판 스피드 크래프트 컬렉션을 출시한다. 이번 협업의 결과물은 스피드 크래프트 컬렉션으로, 오라클 레드불 레이싱의 시즌을 지배하는 2023년형 RB19 자동차에서 영감을 받은 테일러메이드 제품과 팀의 레이스 슈트 등이 총망라됐다. 현재 월드 챔피언인 오라클 레드불 레이싱의 상징적인 스탬프를 적용했고, 특히 탁월한 성능과 세련된 디자인, 스포츠와 라이프 스타일이 조화롭다. 컬렉션에는 스페셜 에디션 버전의 스텔스 2 플러스 드라이버인 카본우드™가 포함됐다. 테일러메이드 계약 선수인 스코티 셰플러와 로리 맥길로이가 투어에서 사용하는 모델로, 트랙에서 볼 수 있는 레이싱 카의 상징적인 짙은 남색과 붉은색의 리본이 포인트로 들어갔다. 또 오라클 레드 불 레이싱 스파이더 GTX 퍼터도 라인업 됐다. 전속력으로 커브를 돌아도 안정성이 돋보이는 오라클 레드불 레이싱 카와 닮은 퍼터로, 높은 관성모멘트로 볼을 똑바로 굴리는 능력이 탁월한 퍼터라고 할 수 있다. 이에 더해 로리 맥길로이와 토미 플릿우드가 사랑하는 테일러메이드 주요 용품도 포함됐다. 스탠드 골프백을 비롯해 △타월 △골프 티 △헤드 커버 △빠른 스피드로 비거리를 극대화한 'TP5x' 골프볼 등으로 'TP5X' 골프볼은 새로운 플라이트 딤플 패턴과 한 단계 높은 공기역학 디자인으로 비거리를 늘린 볼이다.