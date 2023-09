"이왕이면 캐릭터" 식품업계 콜라보 '소비자 눈길'

[프라임경제] 식품업계가 소비자 눈길을 사로잡는 이색 마케팅에 한창이다. 특히 인기 IP(지식재산권)과 손을 잡고 색다른 경험과 재미를 추구하는 펀슈머(Fun+Consumer)를 공략해 제품에 대한 주목도를 높이고 있다.





SPC 비알코리아(005610)가 운영하는 던킨은 데브시스터즈의 모바일 게임 '쿠키런: 킹덤'과 협업한 쿠키런 인형 키링 2종을 출시하고, 사전 예약 프로모션을 진행한다.





식품업계가 소비자 눈길을 사로잡는 이색 마케팅에 한창이다. ⓒ SPC



'쿠키런 인형 키링' 2종은 데브시스터즈의 '쿠키런: 킹덤'에 등장하는 인기 캐릭터인 '용감한 쿠키'와 '딸기맛 쿠키' 모양을 그대로 만든 봉제 인형 키링이다. 쿠키런의 캐릭터가 도넛을 들고 있는 모양으로 디자인해, 던킨의 아이덴티티까지 녹여낸 것이 특징이다. SPC 배스킨라빈스는 쿠키런과 협업한 쿠션담요 세트도 공개했다.





국순당(043650)은 IPX와 협업해 △브라운(BROWN) △코니(CONY) △샐리(SALLY) △레너드(LEONARD) △초코(CHOCO) 등 라인프렌즈(LINE FRIENDS) 캐릭터와 함께한 막걸리 제품을 개발하고 이 제품을 일본과 대만에 수출키로 했다. 협업제품은 국순당 플레이버 막걸리다.





이들 제품은 국순당이 바나나 및 복숭아, 청포도, 밤 등 외국인이 선호하며 막걸리에 잘 어울리는 과일과 곡물을 소재로 개발한 막걸리다. 국순당은 이번 라인프렌즈 캐릭터 제품을 위해 기존제품의 레시피를 변경하고 디자인을 새롭게 개선할 예정이다.





이번 협업은 IPX의 글로벌 인기 캐릭터인 라인프렌즈와 협업해 해외시장의 고객들에게 우리나라 전통주인 막걸리의 새로운 이미지를 알리고자 성사됐다. 라인프렌즈 캐릭터 제품을 통해 일본과 대만 시장에서 새로운 소비자 유입을 확대하고 현지 MZ와 소통이 강화될 것으로 기대한다.





스타벅스코리아는 월트디즈니컴퍼니코리아와 협업한 다양한 상품을 선보이고 있다. 스타벅스는 '미키 앤 프렌즈' '칩 앤 데일' 등 디즈니 캐릭터를 활용해 오직 한국에서만 만나볼 수 있는 음료와 푸드, MD 등을 선보인다. '미키 딜라이트 콜드 브루' 음료에는 미키 마우스 형태 번트 캐러멜 파우더가 토핑됐다. 국내 최초로 선보이는 제조 음료다.





스타벅스코리아는 월트디즈니컴퍼니코리아와 협업한 다양한 상품을 선보이고 있다. ⓒ 스타벅스코리아



푸드로는 '미키 마우스'를 형상화한 '미키 티라미수' '미키 마카롱' '미키 마들렌' 3종을 선보인다. 디즈니와의 공식 협업을 기념한 이벤트도 진행된다. 스타벅스는 자사 앱 사이렌오더를 통해 디즈니 협업과 가을 프로모션 음료와 푸드를 주문한 고객 대상으로 '디즈니+ 이용권' 특별 혜택을 제공한다.





투썸플레이스는 이번 시즌 피너츠의 유명한 메세지 '행복이란(Happiness is…)'를 모티브로 한 시즌 테마 '너와 함께할 때가 가장 행복해(Happiness is getting together)' 아래 함께 하는 행복한 순간을 표현하는 피너츠 협업 메뉴들을 선보이고 있다.





9월 초 음료와 디저트를 출시한 데 이어 이번에는 사랑스러운 피너츠 캐릭터들의 모습이 돋보이는 굿즈 2종과 함께 풍성한 이벤트를 준비했다.





업계 관계자는 "최근 식품업계가 캐릭터의 특징들을 제품에 투영해 콘셉트를 강조하고 정체성을 재정립하는데 노력 중"이라며 "캐릭터와 제품 콜라보는 소비자에게 제품에 대한 이미지를 즉각적으로 보여줄 수 있는 쉬운 방법이다. 때문에 고저가 브랜드 두루 활용되고 있다"고 설명했다.