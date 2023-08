[잇속] SKT·SKB·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 기업·공공용 멀티LLM AI 추진





SK텔레콤(017670)은 기업·공공용 '생성형 인공지능(AI) 시장' 공략을 위한 '멀티 LLM(Large Language Model)' 전략을 23일 발표했다.





ⓒ SK텔레콤



SKT는 기업 및 공공기관 등의 요구에 맞춰 △대화 및 고객센터 등 통신사 기반 서비스를 중심으로 자체 개발해온 에이닷 LLM과 △윤리적 답변 및 대용량 텍스트(Text) 입력에 강점이 있는 엔트로픽(Anthropic)의 LLM △한국어 데이터가 풍부한 코난 LLM 등을 조합해 고객 맞춤형으로 제공하기 위한 기술 및 사업적 준비를 진행 중이다.





먼저 한국어 기반의 SKT 에이닷 LLM은 이달부터 엔터프라이즈용 기본모델을 출시하고 고객사 대상 모델을 학습시키고 최적화 작업을 진행하고 있다. LLM 기본모델은 문서요약, 문서생성 등을 수행할 수 있는 기본 기능을 갖춘 AI 소프트웨어다.





또한 SKT의 지분투자 이후 다양한 분야에서 협력을 확대하고 있는 코난의 LLM도 활용할 계획이다. 지난 13일 지분 투자를 발표한 엔트로픽 LLM의 경우 SKT의 주요 B2B 서비스에 LLM 기능을 결합해 판매하는 방식을 우선 협의 중이다. 기능 통합 작업이 완료되는 4분기부터 실제 서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.





SKT는 우선 행안부, 과기부 등 정부에서 추진중인 LLM 기반 시범 사업과 본 사업 참여를 준비 중이다. 금융권을 중심으로 한 LLM 기반 서비스 구축 프로젝트도 개별 고객사와 함께 추진 중에 있다.





SK그룹내 대형 제조 계열사 등과도 LLM기반 AI 기술의 제조 영역 적용을 위한 협의를 진행하고 있다. SKT가 강점을 보여본 빅데이터 분석사업과 결합할 경우 제조 공정에서 일하는 작업자들이 LLM AI 기술을 통해 생산 시간을 단축하는 등 생산성 향상에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.





◆SKB, 블러썸 청소년 음악제 B tv로 서비스





SK브로드밴드는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 LOVE FNC와 손잡고 개최한 '2023 블러썸 청소년 음악제'의 감동을 특별 영상으로 제작, B tv 고객에게도 선보인다.





ⓒ SK브로드밴드



올해로 2회를 맞는 2023 블러썸 청소년 음악제는 청소년들이 행복의 의미를 직접 작곡하거나 편곡한 음악으로 표현하는 무대로 지난 19일 성황리에 진행됐다.





SK브로드밴드는 B tv와 B tv 케이블 등 자체 미디어 채널을 활용해 적극적인 음악 홍보를 지원한다. 오는 9월 이번 음악제의 전 과정을 담은 영상(30분)과 본선 공연(1시간)을 B tv에서 공개한다. 또 B tv 케이블을 통해 실시간 방송으로도 편성해 지역 사회에 적극 알릴 예정이다.





◆카카오, 어피치 숏폼 콘텐츠 '피치파이브' 6억뷰 돌파





카카오(035720)가 카카오프렌즈 인기 캐릭터 '어피치'를 주인공으로 한 숏폼 콘텐츠 '피치파이브'의 누적 조회수가 6억뷰를 돌파했다. 이같은 글로벌 흥행에 힘입어 단독 유튜브 채널 '어피치 APEACH'도 오픈했다.





ⓒ 카카오



카카오는 어피치의 온∙오프라인 활동을 강화해 국내외 팬들에 다양한 즐거움을 선사할 계획이다.





피치파이브는 2021년부터 카카오프렌즈 유튜브 채널과 틱톡 어피치 계정에서 공개한 숏폼 콘텐츠다. 어피치 캐릭터의 디저트 먹방 콘텐츠로 인기를 끌면서 피치파이브 시즌1~3 콘텐츠의 누적 조회수는 지난 22일 기준 6억2000만을 돌파했다.





피치파이브 시청 국가를 분석한 결과, 국내뿐 아니라 미국, 일본, 인도네시아 등 아시아와 북남미를 중심으로 글로벌 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다.

어피치 유튜브 채널에선 매주 월∙수∙금 피치파이브를 연재한다. 또 먹방 지도와 함께 세계 여행을 떠나는 '어피치의 상상투어'를 공개하고, 해당 영상은 인천공항 내 대형 전광판에서도 선보일 예정이다.





이와 함께 카카오는 카카오톡에서도 어피치 캐릭터를 다채롭게 즐길 수 있는 아이템도 선보인다. 7월부터 피치파이브 이모티콘 시리즈를 차례로 출시한 데 이어 '앙큼어피치' 카카오톡 프로필 세트도 출시했다. 카카오톡 프로필 이미지와 배경 이미지를 한 번에 꾸밀 수 있는 아이템으로 카카오톡 이용자라면 누구나 무료로 사용할 수 있다.





◆웨이브, 독립 단편 영화 90여편 공개





웨이브(Wavve)가 국내 최대 독립영화 배급사 인디스토리와 함께 총 93편의 독립 단편 영화를 제공한다. 이날 공개되는 45편을 시작으로 나머지 작품들 역시 순차 오픈될 예정이다.





ⓒ 웨이브



이번 작품 라인업에는 박찬욱, 연상호 등 거장들의 초기작은 물론, 구교환, 박정민 등 대세 배우들의 출연작이 대거 포함됐다.





'심판'(1999)은 박찬욱 감독의 초기 연출작으로 사고 희생자를 둘러싼 타락한 인간 군상의 모습을 통해 한국 사회의 부조리함을 풍자한다. 배우 구교환의 데뷔작 '아이들'(2008)도 추후 공개된다.

이 밖에 연상호 감독의 '지옥: 두개의 삶'(2006), '사랑은 단백질'(2008)과 독립 영화 '벌새'로 영화제를 휩쓴 김보라 감독의 '리코더 시험'(2011), 영화 '밀수'로 돌아온 배우 박정민의 '종말의 바보'(2011), 멜로 장인 김종관 감독의 연출작이자 배우 정유미 데뷔작 '폴라로이드 작동법'(2004) 등을 감상할 수 있다.





웨이브 월정액 이용자는 해당 작품들 모두 추가 결제 없이 관람 가능하다.





◆지니뮤직, KT 보야지 투 자라섬 페스티벌 주관





지니뮤직(043610)은 '2023 KT 보야지 투 자라섬' 페스티벌 주관사로 참여한다.





오는 26일 가평군 자라섬에서 열릴 '2023 KT 보야지 투 자라섬' 페스티벌 에 이적, 빅마마, 김필 등 국내 아티스트들의 무대가 펼쳐질 예정이다.





올해 7회를 맞은 2023 KT 보야지 투 자라섬 페스티벌은 누구나 KT 멤버십 앱을 활용해 예매가 가능하다. 또 KT멤버십 포인트(1인기준 1만 포인트)로 본인포함 최대 4인까지 예매할 수 있다.





65세 이상, 장애인(복지카드 소지자), 미취학 아동은 무료 입장할 수 있어 온가족이 함께 즐기는 음악페스티벌이 될 것으로 기대된다.





또 음악페스티벌 현장에서 다양한 브랜드체험을 할 수 있게 KT 20대 브랜드 Y, KT 스포츠 선수 5인의 고객 소통 프로젝트 '컨택! KT 오대장' 등이 마련된다.