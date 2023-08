[이BIO] 대웅제약·동화약품·휴젤 외

[프라임경제] 8월1일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





대웅제약은 지난달 27일 필리핀 마닐라 샹그릴라 호텔에서 열린 '펙수클루(성분명: 펙수프라잔염산염)' 런칭 행사에 맟줘 필리핀에 펙수클루를 정식 출시했다.





이번 출시는 대웅제약이 펙수클루 발매 1년만에 이뤄낸 글로벌 진출 첫 성공 사례다. 펙수클루는 대웅제약이 2008년부터 13년간 자체 기술로 개발에 성공한 순수 국산 신약으로 주요 5대 강점은 △빠른 약효 발현 △신속하고 우수한 증상 개선 △우수한 야간 증상 개선 △복용 편의성 △낮은 약물 상호작용 및 약효의 일관성 등이다.





대웅제약은 지난달 27일 필리핀 마닐라 샹그릴라 호텔에서 열린 '펙수클루' 런칭 행사에 맟줘 필리핀에 펙수클루를 정식 출시했다. © 대웅제약



현지 발매에 맞춰 대웅제약은 27일 펙수클루 런칭 행사에서 현지 의료진을 대상으로 위식도역류질환의 최신 지견과 펙수클루의 특장점을 공유했다. 이날 행사에 참석한 350명의 필리핀 의사들은 △위식도역류질환 치료 현황 및 'P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제)'의 역할 △펙수클루의 특장점 및 임상시험 결과 등을 주제로 한 발표를 들었다.





P-CAB 제제는 기존 PPI(양성자 펌프 억제제) 제제의 단점인 느린 약효 발현과 식이 영향, 약물 상호작용 등을 개선한 차세대 치료제다. 특히 P-CAB 계열의 펙수클루는 위식도역류질환 치료제 가운데 반감기가 9시간으로 가장 길어 한 번 복용만으로도 약효가 오래 지속돼 야간 속쓰림 증상 등을 현저히 개선시킨 것이 강점이다.





동국제약 임직원들로 구성된 '인사돌플러스 사랑봉사단'이 지난달 자원을 재활용하는 '폐지를 수집하는 어르신들을 위한 페이퍼 캔버스'를 제작해 사회공헌활동과 동시에 ESG경영을 실천하고 있다.





'인사돌플러스 사랑봉사단'은 지난달 21일 동국제약 청담빌딩 대강당에서 폐지를 활용한 캔버스 80여개를 제작해 사회적 기업인 러블리페이퍼에 전달했다. 이 캔버스는 재능기부작가들에 의해 페이퍼캔버스아트로 만들어져 판매된 후, 폐지를 수집하는 어르신들에게 기부될 예정이다.





러블리페이퍼는 어르신들이 수집한 폐지를 고가로 매입해 재활용한 DIY 키트 등 다양한 업사이클링 제품을 생산하는 사회적 기업이다. 업사이클 과정에서 물이나 전기 등을 거의 사용하지 않는 친환경 기업이다. 이를 통해 창출한 이익은 어르신들의 열악한 노동환경 개선과 학교, 청소년단체, 봉사활동기관 등의 ESG교육 프로그램을 위해 쓰이고 있다.





동국제약은 올해 2월부터 임직원들 대상의 '우리의 지속 가능한 씨앗, ESG 경영 실천'이란 사내 캠페인을 펼치고 있다. 이를 위해 개인 텀블러 지급 후 '사내 일회용품 사용 줄이기', 정시출근과 정시퇴근으로 '일과 삶의 균형', 18:30분에 사무실 일괄 소등해 '에너지 절감', 퇴근시 '개인 PC 전원 끄기' 등 세부지침을 시행하고 있다.





디엑스앤브이엑스는 최근 포스텍 산학협력단과 '유전자 치료용, 백신용 유전자 포함 지질나노입자 제조를 위한 멤브레인 공정과 진단용 컬러 나노입자 제조 공정 연구 계약'을 체결했다.





이번 연구를 통해 디엑스앤브이엑스는 mRNA(메신저 리보헥산) 백신 및 치료제의 전달 매체로 사용되는 LNP(지질나노입자 : Lipid Nano Particle) 제조 방법과 제조 장치에 대한 글로벌 수준의 기술 확보가 가능할 전망이다.





LNP는 mRNA를 표적 조직과 세포로 안전하게 이동시켜주는 전달체다. 백신 및 신약개발 물질이 인체내에 전달돼 백신 및 치료제의 효능이 발현될 수 있게 도와주는 약물전달시스템의 핵심 기술이다. 글로벌 빅파마에서 LNP 관련 국제 특허를 선점하고 있는 만큼 이번 연구개발을 통해 자체적인 기술력을 확보, 백신 주권 확보에 한걸음 다가설 것으로 기대된다.





특히, LNP의 제조 및 대량생산 기술과 더불어 생산공정에 필요한 제조 장치에 대한 기술을 확보함으로써 향후 백신 생산공정에 활용이 가능할 전망이다.





총 3년간 진행되는 이번 연구는 지난해 코리그룹과 포스텍이 1차년도 연구를 공동 진행했으며, 올해부터는 디엑스앤브이엑스가 코리그룹을 대신해 해당 연구를 이어갈 예정이다. 이미 1차년도 연구를 통해 △mRNA 전달 효율 증대를 위한 mRNA 전달체용 지질나노입자의 제조방법 △지질나노입자 제조를 위한 챔버 장치에 대한 특허를 출원했다.





한편, 코리그룹은 이미 지난 2021년부터 중국 쓰촨(四川)대학교와 '헥산 백신 전달체 및 플랫폼 개발에 대한 공동연구를 진행해오고 있으며, 디엑스앤브이엑스와 백신 개발에 대한 상호 교류를 통해 기술 개발을 앞당겨 나가고 있다.





동화약품은 125년간의 광고활동을 담아낸 '동화약품 125년 광고북(DONGWHA 125YEARS ADVERTISING BOOK)'을 출간했다.





동화약품은 국내 최초의 제약사로, 대한제국이 선포되던 1897년 창립된 국내 유일의 일업백년(一業百年)을 넘어선 기업이다. 국내 최초의 신약 활명수를 개발하며 동화약방(現 동화약품)을 창업했고, 1909년 유가 광고 매체였던 대한매일신보에 광고를 게재하면서 동화약방의 첫 광고가 시작됐다.





동화약품은 125년간의 광고활동을 담아낸 '동화약품 125년 광고북'을 출간했다. © 동화약품



흔히 광고를 '시대를 반영하는 거울'이라고 한다. '동화약품 125년 광고북'은 125년간 지속적으로 전개해 온 광고 활동을 되짚어보며 각 시대별 대한민국 광고의 발전사를 소개하는 책이다. 대한제국 시절의 시대상을 엿볼 수 있는 초기 광고부터 일제강점기 민족 정신을 담아낸 광고, 경제 성장기 대한민국 광고산업을 주도해 온 제약 광고, 시대별로 다양하게 발전해 온 광고 표현, 다채로워진 생활양식의 변화를 반영한 광고 전략, 시대의 아픔을 함께 치유하려는 노력을 담은 캠페인 등 대한민국 발전사와 함께 해 온 동화약품 광고의 모습들을 담아냈다.





이 책은 기업의 히스토리를 담은 일반적인 브랜드 북과는 다르게, 자사의 광고물로 대한민국 광고 역사를 다룬 유일한 책이라는 점에서 그 의미가 있다. 1897년~1966년까지 시대의 변화에 따른 제약 광고의 변천사를 담은 '대한민국 제약 광고의 첫걸음', 1967년~1990년까지 경제 성장기 시대를 묶은 '시대를 반영한 크리에이티브', 1991년~2019년까지 산업 고도화에 따른 치열한 경쟁 시대의 광고 변화를 담은 '경쟁의 심화, 다양해진 광고전략', 그리고 2020년~2022년까지 시대의 아픔을 위로하고자 노력한 동화약품의 캠페인을 담은 '광고로 바라보는 세상' 등 네 개의 챕터로 구성돼 있다.





총 262페이지로 구성된 이 책은 동화약품의 약 2580여개의 광고물 중 224개의 광고물을 수록했으며, 20여 편의 다양한 서적, 논문, 기사, 온라인 자료 등을 참고했다.





휴젤㈜이 지난 30일 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스에서 글로벌 학술 포럼 '2023 H.E.L.F in Seoul'을 성료했다.





'H.E.L.F(Hugel Expert Leader's Forum)'는 2013년부터 개최된 휴젤의 대표적인 글로벌 학술 심포지엄으로, 전 세계 미용ᆞ성형 분야 의료진 및 업계 관계자들이 메디컬 에스테틱 분야 최신 학술 지견과 시술 노하우를 공유하는 학술 교류의 장이다.





특히 올해 H.E.L.F는 역대 최대 규모로 개최됐다. 한국은 물론 중국ᆞ대만ᆞ인도네시아ᆞ필리핀ᆞ일본 등 아시아 주요 국가 의료진 및 관계자가 참석했으며, 연자 또한 한국ᆞ미국ᆞ태국ᆞ중국 지역 업계 권위자 18명이 참여해 총 6개 세션, 20개 강의가 진행됐다.





이번 행사는 '진실성을 향해-욕망을 넘어서(Toward Genuineness - Beyond Aspiration): 다양한 관점으로 보는 연령대별 에스테틱 구성요소(Aesthetic Components of Generations in a Diversity Perspective)'을 주제로 연령대별, 성별로 적용할 수 있는 최신 트렌드 및 시술 테크닉에 대한 폭넓은 논의가 이뤄졌다.





오전 세션에는 △김형문 원장(메이린클리닉 일산) △미국 성형외과 전문의 조나단 사익스(Jonathan Sykes) △김희진 교수(연세대학교 치과대학 구강생물학교실) △조정목 원장(에톤성형외과) △이원 원장(연세이원성형외과) △황승국 원장(세븐데이즈 성형외과) △이영인 교수(연세대학교 의과대학 피부과학교실) △김종우 원장(강남 아이디클리닉) △박현준 원장(메이린클리닉 청담)이 참여, 성공적인 에스테틱 시술을 위한 다학제적 접근법, 2030 세대의 최신 시술 트렌드, 히알루론산 성분을 활용한 안티에이징 시술 등을 발표했다.





오후 세션에는 △정해원 원장(아우름클리닉) △오욱 원장(메이린클리닉 더현대서울) △이상봉 원장(피그말리온클리닉) △최호성 원장(피어나클리닉) △홍기웅 원장(샘스킨성형외과) △태국 피부과 전문의 렁시마(Rungsima Wanitphakdeedecha) △이규호 원장(메이린클리닉 압구정) △중국 사천대 교수 왕항(Wang Hang) △유재욱 원장(바로미클리닉)이 연자로 나서, 4050세대 타깃 안티에이징 방안, 남성 그루밍족을 위한 에스테틱 시술 등 강의를 진행했다.





각 세션별 질의응답 시간에는 활발한 토론이 이뤄졌다. 연자와 참석자들은 범 국가적 차원에서 다양한 임상 경험과 새로운 병행 시술법 등을 논하며 높은 집중도를 이어갔다. 심포지엄이 마무리된 후 참석자들은 글로벌 학술 행사에 걸맞은 높은 수준의 강연이 진행돼 매우 만족스러웠다는 긍정적인 평가를 남겼다.





차 의과학대학교 분당차병원 암센터 전홍재·김찬 교수팀은 티쎈트릭과 아바스틴 병합치료를 받은 간암 환자의 갑상선 부작용과 항암치료 상관관계를 밝혔다. 이번 연구는 아시아태평양간암학회(Asia Pacific Primary Liver cancer Expert association) 공식 학술지인 'Liver Cancer(IF=13.8)' 최신호에 게재됐다.





전홍재·김찬 교수팀은 간암 환자 208명을 대상으로 티쎈트릭과 아바스틴 병합요법을 적용했다. 그 결과 갑상선 기능 이상을 경험한 병합치료 환자 19.7%(41명)가 암이 줄어들거나 암세포가 완전히 사라지는 완전관해비율 즉, 치료 반응율이 58.5%로 높았고 무진행 생존기간도 21개월로 나타났다. 또한 전체 생존율은 데이터 분석 시점까지 중앙값에 도달하지 않아 환자가 장기간 생존해 있음을 확인했다.





(사진 왼쪽부터)분당차병원 혈액종양내과 전홍재, 김찬 교수. © 차병원



갑상선 부작용이 발생하지 않은 않은 환자 반응률 24.6%, 무진행 생존기간 6.3개월, 전체 생존기간 15.3개월인 치료 효과와 비교할 때 매우 높은 수치다. 티쎈트릭과 아바스틴 병용요법 허가의 근거가 된 IMbrave150 연구의 환자 코호트 분석에서도 동일한 결과를 확인했다.





전홍재 교수는 활발한 진료 및 연구활동으로 간암 항암치료를 선도하고 있다. 최근 5년 간 SCI급 학술지에 60편 이상의 논문을 발표했으며, 대한종양내과학회, 대한암학회 최우수 연구상을 수상했다. 또 대한간암학회에서 주관하는 2023년도 임상연구 학술상 수상으로 간암치료 분야의 최고 전문가로 주목받고 있다.





이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구사업(중견연구)의 지원으로 수행됐다.