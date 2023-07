[프라임경제] 체외면역진단기기 전문기업 피씨엘(241820)이 세계 최대 진단검사의학회 'AACC 2023 Expo' 학회 발표 행사에 참여, 현지 시각 26일에 발표자로 발표했다고 27일 밝혔다.





AACC(American Association for Clinical Chemistry)는 미국에서 개최되는 세계 최대 규모의 연례 국제학술행사이자 전시회로, 다양한 제품이 출품돼 연구 동향과 진단·분석기기의 개발 동향을 한눈에 볼 수 있는 행사이다.





이번 전시회에서는 국내 의료기기 산업의 우수성과 국내 기업의 북미 시장 진출을 위해 학회 발표 지원, 미국 헬스케어 IR 행사를 개최하고 홍보관을 운영했다.





25일 진행된 AACC 학회발표 행사에서 피씨엘은 '팬데믹 시대의 효율적인 다중면역진단 기술을 통한 혈액감염바이러스 관리방안(Efficvient Multiplex TTiD Management in the Era of Pandamics)'에 대해 발표했다.