현대차 '아이오닉 5·코나 일렉트릭' 영국 판매량 견인 중

[프라임경제] 현대자동차(005380)가 영국에서 지난 2018년 이후 상반기 최대 판매량을 달성했다. 특히 아이오닉 5를 내세운 친환경차 판매 호조가 이어지며 괄목할 성장을 이뤄냈다.





현대차 영국법인(Hyundai Motor UK)에 따르면 올해 상반기 영국 내 현대차의 신차 등록대수는 4만6351대로, 지난해 같은 기간 대비(4만908대) 13.3% 증가했다. 시장점유율은 4.88%를 기록하며, 전체 브랜드 중 8위에 올랐다.





이런 성과의 배경에는 △전기차(EV) △하이브리드(HEV) △플러그인 하이브리드(PHEV) 등 다양한 친환경차 제품군을 선보인 점이 요인으로 꼽힌다.





현대차는 상반기 기준 영국에서 △2021년1만4505대 △2022년 2만1474대 △2023년 2만2821대의 친환경차를 판매하며 꾸준히 판매량이 증가했고, 이를 기반으로 올해는 친환경차 판매 4위에 올랐다.





특히 그 중에서도 전기차가 영국 판매량을 견인하는 한 축으로서 자리매김했다. 현대차는 올해 상반기 영국에서 전기차 7276대를 판매하며 지난해 하반기 판매량 6891대에서 반등을 이뤘다.





지난해 현대차 아이오닉 5가 영국에서 가장 경쟁력 있는 차로 선정됐다. ⓒ 현대자동차





현대차의 영국 전기차 판매량은 아이오닉 5가 본격적으로 판매되기 시작한 2021년부터 급증했다. 2020년 6988대였던 전기차 판매량은 2021년 1만2565대로 2배 가까이 성장했으며, 2022년에는 1만4449대를 기록했다.





2021년 아이오닉 5는 출시 6개월 만에 판매대수 2267대를 기록하며 시장에 성공적으로 안착했다. 이듬해 현대차의 영국 전기차 판매량 중 40%가 넘는 5986대를 판매한 아이오닉 5는 전동화 시대의 새로운 열풍을 이끌며 성장을 이어가고 있고, 올해 상반기 판매량은 2525대를 기록했다.





이에 현대차는 올해 하반기 아이오닉 5와 아이오닉 6의 공급을 확대하고 7월부터 판매를 시작한 디 올 뉴 코나 일렉트릭를 앞세워 영국 전기차시장에서의 입지를 더욱 확고히 다지겠다는 계획이다.





애슐리 앤드류(Ashley Andrew) 현대차 영국법인 대표는 "올해 상반기 판매는 매력적이고 혁신적인 모델들을 통해 고객들의 마음을 사로잡았다는 것을 입증한 결과다"라며 "글로벌 전동화를 선도하는 모빌리티 기업으로서 영국 내 전기차 공급을 확대하고 하반기에도 좋은 흐름을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편 현대차는 영국 유력 시상식에서 연이은 수상을 거두며 상품성과 기술력을 인정받고 있다.





지난해 아이오닉 5는 세계 유수의 자동차를 제치고 2022 영국 올해의 차(UK Car of the Year 2022)를 수상하며 △디자인 △성능 △실용성 등 모든 면에서 우수한 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받았다. 올해 초 아이오닉 6는 영국 유명 매거진 GQ가 진행한 2023 GQ 카 어워즈(GQ Car Awards 2023)에서 올해의 세단(Saloon of the Year)으로 선정됐다.





더불어 영국 자동차 전문 매체 오토 익스프레스(Auto Express)가 주관한 2023 오토 익스프레스 신차 어워즈(Auto Express New Car Awards 2023)에서 디 올 뉴 코나가 올해의 자동차(Car of the Year), 투싼이 올해의 중형 SUV(Mid-size SUV of the Year)로 선정되는 등 영국 고객의 선택과 신뢰를 받고 있다.