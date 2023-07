[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 하나금융그룹과 AI 스타트엄 성장 지원





SK텔레콤(017670)과 하나금융그룹은 정보통신기술(ICT) 금융 혁신, 신성장 영역 발굴 등 분야에서 추진하고 있는 다양한 AI 초협력이 속속 결실을 맺고 있다고 12일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



양사는 지난 11일 오전 서울 코엑스에서 성장 잠재력이 뛰어난 AI 분야 스타트업을 지원하는 AI 스타트업 랩 개소식을 열었다. 430㎡ 규모로 마련된 AI 스타트업 랩은 사무실과 회의실, 세미나실 등으로 구성됐으며, 160여명이 이용할 수 있다.





AI스타트업 랩은 역량 있는 스타트업들이 비즈니스 생태계에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 양사가 AI 스타트업 육성을 위해 지난 4월 함께 론칭한 'AI 스타트업 액셀러레이터' 프로그램 진행을 위한 공간인 동시에 파트너사나 투자자들과의 접점으로 활용할 수 있도록 접근성이 좋은 강남권에 자리잡았다.





양사는 AI스타트업 랩을 이용하는 기업들이 AI와 핀테크, 메타버스 등 다양한 기술의 결합을 통해 미래 성장산업을 탐색하고 비즈니스 기회를 발굴할 수 있도록 지원할 계획이다.





AI 스타트업 랩에는 SKT와 하나금융그룹이 선정한 AI 스타트업 액셀러레이터 1기 선정기업들이 입주했다. AI 솔루션 B2B 서비스와 챗봇 서비스를 제공하는 업스테이지, 생성형 AI 기반 3D 데이터 제작 솔루션을 제공하는 네이션에이, 태블릿 주문형 입점 플랫폼 티오더 등 성장 가능성이 높은 스타트업 15개사가 참여했다.





입주사에는 스타트업의 사업전략과 서비스 구성 등 사업 초기 단계에 필요한 멘토링부터 회사 성장기에 도움이 되는 특허, 투자 등에 대한 도움까지 각 기업 맞춤식 프로그램이 제공된다.





또 SKT 실무부서와의 매칭 데이나 구성원 서포터즈 제도 등을 통해 스타트업들이 실제 사업에 연계하거나 투자로 이어질 수 있는 성과를 도출할 수 있도록 돕는다.

◆KT, 베트남서 헬스케어 세미나 열어





KT(030200)는 베트남 현지에서 베트남 하노이의과대학과 디지털 헬스 공동세미나를 개최했다고 12일 밝혔다.





ⓒ KT



지난 11일 하노이의과대학에서 '디지털 헬스 주요 적용 방안'을 주제로 열린 이 세미나에는 현지 25개 병원에서 150여명이 참석했다.





이 세미나에는 KT를 비롯한 국내 디지털 헬스케어 솔루션사들이 참석해 각 기업의 디지털 헬스 기술 및 적용 사례를 공유했다. 세부적으로 각 사는 △인공지능(AI)을 활용한 만성질환 관리(KT) △스마트 문진(비플러스헬스케어) △Medical AI+DX in Korea(웨이센) △환자 원격 모니터링 (휴이노)을 소개했다.





이어 하노이의과대학병원 다오쑤안타잉 부원장이 베트남의 디지털 헬스 적용 현황과 관련 규정을 발표했다.





KT는 K-의료 및 디지털 헬스를 주제로 한 공동세미나를 분기마다 진행할 계획이다. KT가 국내 주요 병원 의료진으로 구성한 의료 자문단은 공동세미나 기획에 참여해 베트남 의료리더들과 함께 현지 수요에 맞는 커리큘럼을 설계할 예정이다.





세미나 개최와 동시에 KT는 베트남 의료진 대상 의료 교육 플랫폼인 'KT 헬스케어 아카데미'도 정식 오픈했다. 이 플랫폼은 베트남어를 기반으로 한국의 의료 지견 강의를 제공한다.





◆LGU+, 설민석의 세계사 대모험 시즌2 공개





LG유플러스(032640)의 키즈 전용 서비스 '아이들나라'가 시즌1으로 큰 인기를 끌었던 '설민석의 세계사 대모험'의 시즌2를 독점 공개한다. 아이들나라는 LG유플러스 IPTV 'U+tv'와 모바일 앱을 통해 프리미엄 교육 콘텐츠를 제공하는 U+3.0 핵심 플랫폼이다.





ⓒ LG유플러스



아이들나라는 지난달 30일부터 매주 금요일 2편씩 15주간 '설민석의 세계사 대모험' 시즌2를 '설쌤TV' 탭에 신규 업로드한다. 부적절한 미디어 콘텐츠에 대한 부모의 불안감을 해소하고 어린이들의 콘텐츠 시청경험을 지속 강화하기 위해 에듀테인먼트 기업인 '단꿈아이'와 손잡고 콘텐츠 기획단계부터 제작, 투자 등 전과정을 공동으로 진행했다.





설민석의 세계사 대모험은 누적판매 100만부 이상의 어린이 베스트셀러 1위인 '설민석의 세계사 대모험'을 원작으로 한 콘텐츠로, '설쌤' 캐릭터를 중심으로 세계 역사 주요 이야기를 다루는 내용이다. 특히 도서 콘텐츠에 움직임과 효과를 더해 생동감을 주는 '무빙툰' 형식으로 제작해 아이들의 몰입도를 높인 것이 특징이다.





◆지니뮤직, 안드로이드TV용 음악앱 지니 출시





지니뮤직(043610)은 TV환경에 최적화된 안드로이드TV용 음악앱 지니를 출시했다.





ⓒ 지니뮤직



지니뮤직은 안드로이드TV용 음악앱 지니를 출시하면서 스마트홈TV에서 음악을 편리하게 감상할 수 있는 최적화된 환경을 제공한다.





TV리모콘사용으로 보다 편리하게 음악감상을 할 수 있도록 화면UI를 구성하는 것은 물론 TV 스크린에서 어플리케이션 사용이 익숙한 MZ세대를 겨냥한 신규 기능도 마련했다. 지니뮤직은 MZ세대들의 '감성적인 공간 만들기' 트렌드를 반영해 이모션(EMOTION)모드를 특색있게 제공해 지니 이용자들이 음악감상과 함께 나의 일상 공간인 집, 사무실 등을 특별한 공간으로 분위기를 변화시킬 수 있도록 했다.





지니 이용자들은 TV용 음악앱 지니를 통해 지니 오리지널 영상 콘텐츠 '진희네 뮤직테라스' 등을 대형화면으로 편리하게 즐길 수 있다.