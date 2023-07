가민, '에펙스·피닉스7 프로' 대여 서비스 운영

[프라임경제] 가민(지사장 스코펀 린)은 '에픽스 프로'와 '피닉스7 프로' 제품 구매를 고려하는 고객을 대상으로 대여 서비스 'Go out with Pro'를 운영한다고 11일 밝혔다.





가민은 고객들이 이번 서비스를 통해 '에픽스 프로'와 '피닉스 7 프로' 제품에 대한 궁금증을 해소하고 밀도 있는 제품 경험을 할 수 있도록 이 같은 체험 기회를 마련했다. ⓒ 가민 'Go out with Pro'는 최근 출시된 '에픽스 프로'와 '피닉스 7 프로' 제품을 직접 체험해 보고 싶은 고객을 위해 최대 5일간 제품을 대여해 주고, 체험 고객 대상으로 다양한 혜택과 이벤트까지 제공해 주는 마케팅 서비스다.





이번 대여 서비스는 오는 9월10일까지 운영될 예정이며, 체험 가능한 제품은 '에픽스 프로'와 '피닉스 7 프로'다.





체험 기간은 최대 5일로 모집에 당첨된 해당 주차의 수요일부터 일요일까지 대여 가능하고, 체험을 원하는 고객은 가민코리아 공식 인스타그램 계정에서 'Go out with Pro' 게시물을 본인의 스토리로 공유한 후 신청서를 제출해서 응모하면 된다.





신청 기간은 월요일 오전 11시부터 화요일 오후 4시까지 매주 갱신돼 오픈되며, 당첨 결과는 매주 화요일 오후 4시부터 6시까지 문자 메시지와 이메일로 발표된다.





아울러 가민은 'Go out with Pro' 서비스 체험 고객 한정으로 특별 할인 혜택과 이벤트를 제공한다.





고객은 제품 반납 후 '에픽스 프로' 혹은 '피닉스 7 프로' 구매 시 해당 매장에서 사용 가능한 5% 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 체험 후기를 본인 SNS에 올리고 인증하면 '에픽스 프로' 및 '피닉스 7 프로'를 경품으로 받을 수 있는 기회도 얻을 수 있다.





가민코리아 관계자는 "직접 경험해 보지 않으면 성능과 기능을 제대로 알기 어려운 스마트워치 제품 특성을 고려해 이번 마케팅 서비스를 기획했다"며 "이번 'Go out with Pro' 서비스를 통해 가민은 체험에 대한 선호도가 높은 MZ 세대를 포함한 다양한 연령층의 고객에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 이번 'Go out with Pro' 서비스와 함께할 매장은 △DDP점 △가로수길점 △천호점 △대전점 △해운대점을 포함한 총 5곳의 가민 브랜드샵이며, 당첨자는 신청서 제출 시 작성한 매장을 통해서만 제품 픽업 및 반납이 가능하다.