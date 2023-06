[잇속] SKT·LGU+·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 에이닷에 챗GPT 접목





SK텔레콤(017670)은 고객들이 에이닷(A.) 안의 다양한 콘텐츠를 개인의 선호도에 따라 즐길 수 있도록 사용자 경험(UX)을 전면 개편하고, 다양한 페르소나를 가진 감성형 AI 에이전트를 추가하는 등 에이닷 서비스를 전면 개편했다고 30일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



SK텔레콤은 에이닷 메인 화면을 개인의 선호도에 맞춰 한 화면에서 콘텐츠들을 한 번에 볼 수 있도록 UX를 전면 개편했다.





개편된 앱은 개인의 선호도에 맞춘 다양한 볼거리와 콘텐츠를 캐릭터와 함께 홈 화면에서 바로 즐길 수 있도록 배치해 개인화 영역을 강화하고 직관성을 높인 것이 큰 특징이다.





SKT는 캐릭터와 대화를 나눌 수 있는 AI 챗봇 전용 대화방도 에이닷 안에 개설했다. 또 에이닷 안에 MS 애저 오픈AI 서비스의 챗GPT 모델을 활용한 '챗T'도 추가했다.





SKT는 자체 거대언어모델(LLM)도 고도화했다. 이를 통해 에이닷 이용자와 단답형 대화가 아닌 이용자의 맥락을 이해하고 복잡한 의도를 파악하며 연속적으로 말을 주고 받을 수 있는 멀티턴 방식의 대화(Multiturn Dialog)를 처리하는 등 보다 논리적이고 유용한 답변을 할 수 있게 됐다고 SKT는 설명했다.





SKT는 스캐터랩과 공동 개발을 통해 에이닷 안에 개성있는 페르소나(독립된 인격체)를 가진 감성형 AI 에이전트 'A. 프렌즈'를 선보였다.





A. 프렌즈는 각각의 페르소나에 맞춰 특색있는 대화가 가능한 길빛나·육제이·강하루 등으로, 고객별 특성에 맞는 더욱 친근한 개인화 서비스를 제공한다.





SKT는 스캐터랩과의 협업을 통해 '자연스러운 대화', '사람과 나누는 듯한 대화' 등이 가능한 감성대화 AI 기술을 적용해 고민상담이나 코칭 등 복합적인 주제의 대화가 가능하도록 개발했다.





A. 프렌즈는 안드로이드 버전에서 우선 적용되며 iOS버전은 7월 말 제공될 예정이다.





◆LGU+, 와이낫크루로 '제주 ESG 관광' 알려





LG유플러스(032640)는 제주관광공사와 ESG 관광 및 '2040 플라스틱 제로 제주' 프로젝트 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.





ⓒ LG유플러스



양측은 여행 예능 콘텐츠 '와이낫크루(Why Not Crew)' 시즌2를 통해 인기 관광지에 가려졌던 제주의 새로운 관광지, 놀거리를 발굴하고 빈집을 재생한 'ESG 숙소'를 선보인다. 또 여행 시 일회용품 대신 다회용기를 사용하도록 장려하는 '와이낫용기내 프로젝트'를 통해 'ESG 관광'을 알린다.





와이낫크루 시즌2에서는 제주특별자치도의 친환경 정책 비전인 '2040 플라스틱 제로 제주' 프로젝트를 소개한다. 특히 와이낫크루 출연진들이 직접 일회용 컵 없는 청정 우도에서 추진하고 있는 '친환경 여행을 위한 우도 디지털 서약'에 직접 참여했다.





◆카카오, 1015 장애 피해 지원 절차 마무리





카카오(035720)가 지난해 10월15일 발생한 SK판교데이터센터 화재로 인한 서비스 장애 피해 지원 절차를 마무리했다.





ⓒ 카카오



30일 소상공인 피해 지원 접수가 종료됨에 따라 카카오 공동체의 이용자 및 비즈니스 파트너 대상 전체 피해 보상 규모는 약 275억원으로 최종 집계됐다.





카카오를 비롯해 카카오게임즈, 카카오모빌리티, 카카오엔터테인먼트 등은 장애 복구 즉시 유료 서비스 이용자 및 파트너에게 약관에 따라 12월 말까지 보상을 완료했다. 피해를 본 파트너들을 위해 추가 지원책을 마련했다.





카카오는 이용자들의 생활과 비즈니스 활동에 불편을 끼친 부분에 대해 사회적 책임을 다하기 위해 무료 서비스에 대해서도 보상을 진행하기로 결정했다.

전례없는 무료 서비스 보상에 대한 합리적 기준을 마련하기 위해 지난해 11월14일 소상공인연합회, 코리아스타트업포럼 등 다양한 단체와공정거래-소비자보호 전문가로 구성된 '1015 피해지원 협의체(이하 협의체)'를 구성했다.





협의체는 장애 직후 신고된 약 8만7000여건의 피해 사례에 대해면밀히 분석해 일반 이용자와 소상공인 대상의 피해지원 정책을 12월29일 발표했다.





협의체 결정에 따라 카카오는 지난 1월 일반 이용자 대상으로 카카오톡 이모티콘 총 3종을 제공했고, 약 1730만명의이용자가 다운로드 받았다.





소상공인 대상으로는 협의체가 마련한 기준에 따라 지원금을 지급했다. 영업이익률, 대체 서비스 유무, 해당 서비스에 대한 카카오 점유율 등이 기준에 반영됐다. △매출 손실 규모액이 30만원 이하인 경우 3만원 △30만원 초과 50만원 이하인 경우 5만원 △50만원 초과인경우 개별 논의를 거쳐 지급액을 결정했다.





접수된 451건 중 협의체 기준을 충족하는 205건에 대해 지급을 확정해 총 지원 금액은 약 5000만원이다. 지원금은 접수 및 검토 완료 순서에 따라 지난 3월 중순부터 총 3차례에 걸쳐 지급됐다.





카카오는 이와 별개로 소상공인들의 안정적인 성장을 지원하기 위해 소상공인연합회와 7월초 상생 협력 기구를 구성해 추가 지원 방안을 마련할 예정이다.





카카오는 협의체에 피해지원 관련 과정과 결과를 담은 '1015 피해 지원 보고서'를 전달했고, 협의체는 더 이상의 연장없이 절차를 마무리하기로 결정했다. 다만, 접수는 진행했으나 서류 보완 등이 필요한 소상공인들은 고객센터를 통해 해당 절차를 진행할 수 있다.





◆네이버, ESG 실천·성과 담은 통합보고서 공개





네이버(035420)가 지난해 한 해 동안 회사의 ESG 경영 노력과 성과를 담은 통합보고서를 공개했다. 이와 함께 회사의 기후변화 대응 전략을 담은 TCFD 보고서와 그린커머스 현황·성과에 대한 내용을 담은 그린커머스 보고서도 함께 공개했다.

ⓒ 네이버



이번 통합보고서에는 지난해 새롭게 개선된 회사의 '7대 ESG 전략'이 처음으로 소개됐다. 회사의 비재무적 활동 성과에 대해서도 GRI 및 SASB에서 제시하는 기준에 따라 작성했다.





이번 통합보고서에서 새로 공개된 네이버의 7대 ESG 전략은 △ESG 가치창출 플랫폼 구축 △구성원 성장 및 만족 △파트너 성장 지원 및 지역사회 상생 △지배구조 투명성 유지 및 선진화 △2040 Carbon Negative 달성 △정보보호·사이버 보안 리스크 최소화 △책임있는 비즈니스 운영이다.





네이버는 각 전략의 지난해 성과와 장기적인 방향성 및 목표 등에 대해서도 상세히 공개했다.





네이버는 지난해 재생에너지 도입 등을 통해 총 1만7414tCO2e 분량의 온실가스 배출을 절감해 2021년(1만6697tCO2e) 보다 더 많은 양을 절감했다.





네이버는 지난해 1784 운영에 필요한 전력 일부를 재생에너지로 활용하는 제3자 PPA 계약을 체결하고, 글로벌 인터넷 기업 가운데 최초로 RE100과 EV100에 동시 가입을 완료하기도 했다. 이 결과 지난해 5.49GWh의 재생 에너지를 사용해 전년(1.08GWh) 대비 약 5배 많은 재생에너지를 사용했다.





또 네이버는 국내 최초로 실시한 PER 제도, 서울대학교 AI 정책 이니셔티브와 함께 발간한 두 번째 AI 리포트인 'NAVER-SAPI AI 리포트' 등을 통해 사용자 정보보호 및 AI 등 기술 윤리 분야에서도 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

SME와 창작자를 발굴·지원하는 상생 캠페인 '프로젝트 꽃'도 그 규모가 지속적으로 커져가고 있다. 지난 한 해 SME 사업자들을 위한 교육 지원 및 스타트 제로수수료, 성장포인트, 빠른정산 등을 통한 제도적, 재무적 지원 규모는 398억6000만원에 이른다.





여기에 △커넥트재단을 통한 디지털 소외계층 교육 지원 △해피빈을 통한 재난재해 등 다양한 기부 및 펀딩 △네이버 문화재단을 통한 문화·예술 분야 창작자 지원 활동까지 고려하면, 네이버는 지난해 총 988억3000만원 규모의 사회적 가치를 창출한 셈이다.





이번 통합보고서와 함께 공개된 TCFD 보고서에는 네이버의 '2040 Carbon Negative'에 대한 로드맵 및 구체적 이행 전략에 대한 정보를 보완했다.





또 지난해 스페셜 보고서로 발간된 그린 커머스 보고서에는 네이버의 ESG 경영 방침이 실제 서비스까지 연계된 사례와 성과가 다뤄졌다. 네이버는 그린커머스 보고서를 통해 지난 한 해 동안 네이버 플랫폼과 다양한 프로모션 지원 등을 통해 426만명의 '그린슈머(친환경 소비자)'가 SME들과 접점을 가졌다.