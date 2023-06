[캐리해볼까] 컴투스·컴투스홀딩스·넷마블·넥슨·펄어비스·디랩스 외

[프라임경제] 엔씨소프트문화재단에서 펴낸 '게임사전'에 따르면 '캐리(carry)'는 '게임을 아군의 승리로 이끌어 가는 플레이어 또는 플레이어의 행위'를 뜻한다. 캐리 강도가 높을 경우 '하드 캐리'라고 하는데, 흔히 '멱살 잡고 캐리한다'고도 표현한다. 이 기사를 보는 플레이어들이 하드 캐리할 때까지 매주 유용한 게임 정보를 제공한다.





컴투스(078340, 대표 이주환)가 '크로니클'에서 5성 소환수를 획득할 수 있는 '천공의구름섬 이벤트'를 진행한다. 이번 이벤트는 오는 7월14일까지 주어진 미션을 수행하고 소환 재료를 모아 주요 보상과 교환하는 방식으로 진행된다. 균열이나 레이드 콘텐츠 등을 플레이하고 각종 미션을 해결하면 '천공섬의 구름', '천공섬의 조각'을 획득할 수 있으며, 이를 사용하면 5성 데빌몬과 무지개몬 등을 보상으로 받을 수 있다. 또 소환 재료를 사용해 보상을 획득할 때마다 전설의 소환서나 신비의 소환서, 소환수의 기운 등으로 교환 가능한 '소환 경험치'를 얻을 수 있다. 소환수의 기운을 천공섬의 구름 및 천공섬의 조각과 조합하면 태생 5성 바람 속성 소환수 '실프'를 소환 가능하다. 태생 5성 소환수인 물 속성 오컬트를 보다 쉽게 얻을 수 있는 특별 소환 이벤트도 오는 7월13일까지 열린다. 이 밖에도 정수 던전 콘텐츠를 클리어하고 각종 보상을 획득하는 행운의 빙고판 이벤트가 오는 7월 6일까지 진행된다.





넷마블(251270, 대표 권영식·도기욱)은 액션 RPG '킹 오브 파이터 올스타'에 EX등급 'AS 눈부신 바다의 카스미'와 'AS 눈부신 바다의 제니'를 추가하는 등 다양한 업데이트를 실시했다. 새롭게 공개된 밸런스형 파이터 'AS 눈부신 바다의 카스미'는 리더 스킬로 '익스트림 파이터의 공격력과 치명타 피해량 증가'를 보유하고 있다. 전투 중 특정 조건 만족 시 팀원의 치명타 확률 및 피해량을 증가시키고, 태그아웃 시 팀원의 공격력을 높여주는 것이 특징이다. 공격형 파이터 'AS 눈부신 바다의 제니'는 리더 스킬로 '녹속성 파이터의 공격력 증가'를 갖고 있다. 전투 중 특정 조건 만족 시 '페스티벌' 상태가 돼 특정 스킬의 피해량과 치명타 확률 등이 증가한다. 이와 함께 신규 배틀카드를 추가했다. '눈부신 바다의 카스미 스페셜 카드'는 스킬 종료 시 아군의 치명타 피해량 증가 및 모든 적의 방어력 감소 효과를, '눈부신 바다의 제니 스페셜 카드'는 스킬 종료 시 치명타 피해량 증가 효과를 각각 획득할 수 있다. 이외에도 월드 드랍 이벤트, 릴레이 빙고 이벤트, 바캉스 선물하기 이벤트 등을 통해 이용자들에게 풍성한 혜택을 제공한다.





디랩스(대표 권준모)는 개발 중인 PC 기반의 웹3 게임 '럼블 레이싱 스타'의 프라이빗 파티 테스트를 성황리에 진행했다. 이번 테스트는 지난 28일부터 30일까지 디랩스의 NFT 어드벤처 패스 홀더와 PFP NFT 파트너를 대상으로 진행됐다. 특히, 프라이빗 파티 기간 중 진행된 48인 토너먼트 매치 이벤트에 대해 럼블 레이싱 스타의 짜릿한 승부의 경험을 만끽할 수 있는 파티 플레이 요소에 참가자들의 호평이 이어졌고, 또한 캐릭터의 다양성과 PFP 파트너의 다양한 캐릭터들이 게임 내에서 익살스럽게 구현된 요소에 긍정적인 평가를 줬다. 이번 토너먼트에서 3위를 차지한 위즈뱅은 "이 게임과 사랑에 빠졌다"며 "RRS는 어릴 적 즐겨하던 캐주얼 레이싱 게임의 향수를 불러일으키는 게임이라"고 전하며 럼블 레이싱 스타의 게임성에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 또 유명 PFP NFT 컬렉션 y00ts의 창업자 케빈 헨릭슨는 이번 프라이빗 파티에 직접 참여 후 럼블 레이싱 스타를 "매우 중독성 있는 게임"이라고 평가했다.





컴투스홀딩스(063080, 대표 정철호)의 '제노니아'가 신규 서버 오픈 등 게임 편의성을 높이는 초반 업데이트를 단행한다. 먼저 지난 27일 국내 서비스에 돌입한 제노니아가 출시 4일 만에 신규 월드 '에크네'를 오픈하고 총 4개의 서버를 추가한다. 기존 8개 월드, 32개 서버를 총 9개 월드, 36개 서버로 확장하는 것이다. 아울러 신규 서버 오픈을 기념해 주말 간 더 많은 골드와 경험치를 획득할 수 있는 '핫타임 이벤트'가 진행된다. 커뮤니티에서 열리는 '전투 인증 이벤트'에서는 '마루족 페어리 10+1 소환권'을 참여한 모든 유저들에게 선물한다. 이와 함께 유저들의 초반 피드백을 기반으로 발빠른 게임성 향상에도 나선다. 먼저 노멀부터 레어 등급 코스튬과 페어리에 '공격 속도', '이동 속도' 효과를 추가해 향상된 속도감으로 게임을 즐길 수 있도록 한다. 페어리 성장을 위한 재료 수급처도 확대된다. 체력을 보충해주는 '빨간 물약'의 무게를 감소시켜 필드 체류 시간을 높이고, 마나를 회복하는 '파란 물약'의 효율성을 향상해 유저 편의를 도모한다. 프리 시즌으로 진행 중인 '침공전'은 보상을 늘려 더 많은 유저들이 대규모 경쟁 콘텐츠의 즐거움을 느낄 수 있도록 할 예정이다.





넥슨(대표 이정헌)은 자사 모바일 MMORPG '메이플스토리M'에 신규 캐릭터 '호영' 업데이트를 진행했다. 아니마 종족의 신규 캐릭터 '호영'은 선계에서 도술을 배운 도적 캐릭터로, 그란디스를 혼란에 빠뜨렸던 '도철'의 봉인을 풀고 세상 밖으로 여행을 떠났다는 배경 스토리를 지닌다. '부채'를 무기로 3가지 속성의 강력한 도술과 분신 스킬을 구사해 빠르고 스타일리쉬한 전투를 경험할 수 있다. 한편 넥슨은 신규 캐릭터 출시를 기념해 '메이플스토리M'에서 '메이플스토리' 계정을 연동한 이용자를 대상으로 레벨 달성 이벤트를 진행한다. 이와 함께 '호영'을 더욱 빠르게 성장시킬 수 있는 전용 이벤트를 진행하고, 이 밖에 '용사님의 바캉스 계획' 여름 이벤트를 실시한다.





호요버스는 액션 RPG '붕괴3rd'에서 6.7 버전 '별과 갈림길' 업데이트를 실시했다. 이번 '별과 갈림길'에서는 신규 SP 캐릭터 '슈가스타' 시구레 키라가 등장하며, 테마 이벤트 퍼펙트 콘서트 그리고 메인 스토리 38장이 새롭게 추가됐다. 먼저 슈가스타 시구레 키라는 SP 기계 속성 빙결 대미지 캐릭터로, 쌍권총을 사용해 전투하는 것이 특징이며 전장과 대기 상태를 가리지 않고 파티원에게 버프를 제공한다. 특히 전체 캐릭터의 모든 대미지를 증가시키며, 빙결 게이지를 적에게 대량으로 누적시키는 능력을 보유하고 있다. 또 별빛 투어를 통해 얻을 수 있는 별빛 응원봉으로 공연 무대 준비 진도를 올리고 전투 버프 효과를 보상받는 '퍼펙트 콘서트' 이벤트를 경험할 수 있다. 이와 함께 거품 우주만의 규칙의 뒤틀림이 주인공들에게 큰 어려움으로 작용되는 메인 스토리 38장이 업데이트됐으며, 신규 서브 스테이지 완료 시 △인력 △시간 △혼돈 등 3가지 특성이 담긴 '명각의 문'을 개방 가능하다. 뿐만 아니라 신규 코스튬 △종언의 율자 '달의 바다' △기원의 율자 '파도의 노래' △진리의 율자 '해변의 파라다이스'가 공개될 예정이다.





펄어비스(263750, 대표 허진영)가 오는 7월8일(현지시간)부터 7월9일까지 프랑스 파리에서 열리는 트위치콘에 참가한다고 밝혔다. 펄어비스는 조선을 모티브로 한 검은사막 '아침의 나라' 콘텐츠로 참가하며 글로벌 모험가와 직접 소통해 한국의 문화와 아름다움을 파리와 유럽 전역에 알릴 예정이다. 유럽 게이머들은 트럭형 부스에서 검은사막 '아침의 나라' 콘텐츠를 직접 체험하고 다양한 이벤트에도 참여할 수 있다. 행사 기간 인근 '킥 카페'에서 검은사막 오프라인 팝업스토어도 선보이고, △아침의 나라 체험존 △포토 부스 △다양한 굿즈 △먹거리 등을 즐길 수 있다. 해당 카페는 K팝 마니아들을 위한 공간으로 '오징어 게임' 체험 행사도 진행한 곳이기도 하다. 오는 8일 저녁에는 현지 모험가들을 직접 만나고 소통하는 행사인 'Oasis des aventuriers - Black Desert in Paris'도 진행한다. 한편 지난 14일 전 세계에 공개한 아침의 나라는 글로벌 콘텐츠 평점 집계 사이트 '메타크리틱'에서 81점의 높은 평점을 기록하며 해외 비평가와 게이머들로부터 호평받고 있다.





빅게임스튜디오(대표 최재영)는 신작 모바일 게임 '블랙클로버 모바일: The Opening of Fate(이하 블랙클로버 모바일)'에서 시즌2 업데이트를 진행했다. 이번 시즌2 업데이트에서는 다가오는 여름을 맞이해 수영복 △유노 △노엘 △고슈 등 시즌 마도사는 물론 풍성한 이벤트와 다양한 신규 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 보기만 해도 시원해지는 수영복 의상을 착용하고 있는 시즌 마도사들은 여름 바캉스 컨셉에 맞춰 강력한 전용 스킬을 사용하는데 △유노의 '햇빛의 바람창' △노엘의 '아쿠아 웨이브' △고슈의 '미러스 태닝' 등 여름 시즌에 어울리는 위트 있는 스킬명으로 전투의 재미를 더했다. 또한 수영복 시즌 캐릭터와 함께 오는 7월3일부터는 신규 콘텐츠 월드 보스 '아크벨록스'를 만나볼 수 있다. 아크벨록스는 잊혀진 대지에 자리 잡은 거대한 골렘으로 다른 유저들과 힘을 합쳐 월드 보스를 상대하게 되며, 총 2개의 웨이브를 공략하기 위해 2개의 팀을 구성해 전투를 진행할 수 있다. 이 밖에 블랙클로버 모바일은 시즌2 업데이트를 기념해 △행운의 책갈피 획득 미션 및 룰렛 이벤트 △접속 유지 시간에 따라 보상을 획득할 수 있는 플레이 타임 이벤트 △기간 한정 시즌2 기념 출석체크 이벤트 등을 통해 풍성한 보상을 지급할 예정이다.





