넥슨 '히트2' 단 하나의 태양 업데이트 예고

[프라임경제] 넥슨은 자회사 넥슨게임즈(225570)에서 개발한 MMORPG '히트2(HIT2)'의 6월 대규모 업데이트 및 300일 이벤트에 대한 세부 정보를 23일 공개했다.





'히트2'는 오는 28일 도입되는 'EPISODE 1. 단 하나의 태양' 업데이트를 앞두고, '6월의 히트투데이' 영상을 통해 신규 콘텐츠와 기획 의도를 소개했다.





일단 'EPIC TALE IV'의 첫 걸음을 맞아 토크쇼 형태로 새롭게 단장했다. 히트투데이에는 게임 개발을 총괄하는 박영식 PD가 출연해 6월 업데이트 소식과 이용자들의 사연을 소개하고, 다가오는 3분기 로드맵을 설명했다. 추후 이용자들이 보내온 다양한 사연은 별도로 다룰 예정이다.





먼저 월드(서버군) 단위로 다른 서버와도 아이템을 사고 팔 수 있는 '인터 거래소'를 오는 28일 게임 내 오픈하며, 거래소에 누적된 세금의 주인은 월드 단위로 열리는 '인터 공성전'에서 가리게 된다.





이외에도 캐릭터 외형을 변경하는 스킨 기능과 주간 단위의 보상 시스템 등 콘텐츠가 신규 적용될 예정이다.





넥슨은 '히트2' 국내 서비스 300일을 맞아 총 3종의 복구권을 제공하는 '히트 THE 쿠폰' 이벤트를 실시한다. 펫 합성 기회를 추가 제공하거나 강화 도중 파괴된 장비 아이템을 복구해주는 쿠폰으로, 7월5일까지 진행되는 14일 출석부 이벤트 보상을 통해 △히트 THE 펫 쿠폰 △히트 THE 방어구 쿠폰 △히트 THE 무기 쿠폰을 받을 수 있다.





이와 함께 '히트2'의 올해 3분기 업데이트 로드맵도 공개됐다. 7월부터는 월드 단위의 인터 서버 콘텐츠가 더욱 다양하게 오픈될 예정으로, 인터 공성전을 비롯해 이용자간 실력을 겨루는 '난투장'의 인터 서버 버전을 새롭게 선보인다.





또한 원작 세계관에는 없던 '히트2'만의 △오리지널 신규 클래스 △게임 플레이를 통해 캐릭터 능력치를 올릴 수 있는 신규 성장 시스템 △클래스간 개성을 강화하는 새로운 영웅 등급 스킬 등 다양한 콘텐츠를 지속적으로 도입할 계획이다.