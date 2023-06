[이BIO] 종근당·동아에스티·차병원 외

[프라임경제] 6월14일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





종근당은 최근 중소벤처기업부와 스마트제조혁신추진단이 진행하는 '2023년 메타버스 팩토리 구축 지원사업'에서 국내 제약업계 최초로 메타버스 팩토리 구축 지원기업으로 선정돼 킥오프 회의를 개최했다.





메타버스 팩토리는인공지능(AI)과 빅데이터, 자동화 시스템을 활용해 실제 공장과 동일한 쌍둥이 공장을 가상 공간에 구축하는 통합 가상 플랫폼이다. 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 확장현실(XR) 장비와 메타버스 솔루션을 활용해 공간적 제약 없이 실제 생산현장과 동일한 수준으로 시뮬레이션이 가능하다.





종근당은 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)과 미국 식품의약품(FDA) 인증 등을 위한 핵심 요건 중 하나인 클린룸 관리를 메타버스 공간 안에서 진행하고, 원격 설비제어를 통해 교차 오염을 방지해 제품의 품질 향상에 집중할 예정이다.





종근당은 이번 사업으로 공정, 설비, 품질관리를 통합한 가상 플랫폼을 구축해 제품의 품질을 개선하고, 1인 다설비 구축으로 생산성 혁신을 추구하겠다는 전략이다. 메타버스 팩토리의 현장 적용은 2024년 2분기를 목표로 하고 있다.





이번 사업은 스마트 제조 솔루션 전문회사 임픽스와 디자인 회사 토브웍스가 컨소시엄으로 참여하고 한양대학교와 울산과학기술원(UNIST)이 자문단을 맡아 진행된다.





동아에스티는 서울 동대문구 용두동 본사에서 KT와 베트남 의료교육 협력을 위한 업무협약을 체결했다.





이번 업무협약은 동아에스티의 의료지식 콘텐츠와 KT의 IT 기술을 결합해 베트남 의료진에게 K-의료기술을 전파하기 위해 마련됐다.





협약에 따라 동아에스티는 KT의 의료교육 플랫폼에 동아에스티의 의료지식 공유 플랫폼 '메디플릭스(Mediflix)'의 의료지식 콘텐츠를 제공하고, KT의 신규 자체 콘텐츠 제작을 지원한다.





동아에스티의 '메디플릭스'는 국내 명의들의 진료 노하우와 환자 치료 경험, 각종 질환의 최신 동향 등의 콘텐츠와 국내외 학술행사의 온라인 라이브 송출 서비스 등을 제공하고 있다.





KT는 베트남에서 의료분야 디지털전환(DX, Digital Transformation) 사업을 추진하고 있다. KT는 베트남 디지털전환 사업의 일환으로 의료교육 플랫폼을 개발하고 있으며, 진료과별 한국 명의 최신 지견 강의, 웨비나, 현지 오프라인 세미나 및 교육 안내 등의 서비스를 제공한다.





동아제약은 지난 13일 서울 동대문구 용두동 동아제약 본사에서, 전자약 연구개발 전문 기업 ㈜뉴아인과 편두통 완화 의료기기의 국내 독점 판매 공급 계약을 체결했다.





양사는 이에 앞서 2022년 11월 편두통, 안구건조증, 수면개선 등 만성질환 치료 기술 임상 연구 및 사업개발을 위한 상호 협력을 위해 업무 협약을 체결한 바 있으며, 올해 편두통 완화 의료기기 공급계약 체결을 기점으로 동아제약과 뉴아인의 협업이 더욱 본격화될 전망이다.





이번 공급계약 체결로, 동아제약은 국내에서 유일하게 미 FDA 510K(시판 전 허가) 및 유럽 CE-MDD(유럽 의료기기 지침) 인증을 받은 편두통 완화 의료기기를 독점 판매하게 되며, 뉴아인은 본 의료기기에 대한 생산 및 제품 A/S 등을 담당하게 된다.





편두통 완화 의료기기는 이마에 붙여 사용하는 웨어러블 디바이스로 통증을 완화해주는 급성모드와 발병 빈도를 줄여주는 예방모드 두 가지 기능을 탑재한 편두통 전용 듀얼케어 솔루션이다. 이마 주변에 위치한 삼차신경에 미세전류자극을 인가함으로써 신경조절작용을 일으켜 편두통 완화 및 발병빈도를 감소해준다.





뉴아인은 전자약 의료기술 R&D전문 기업으로, 전기자극 등을 통해서 신경신호를 인위적으로 제어해 면역 및 대사 관련 질환을 치료 또는 완화하는 약물 대체 치료법을 적용한 전자약을 개발하고 있다.





종근당건강의 '건강을 바르다' 뉴트리컬 코스메틱 브랜드 'CKD Guaranteed (씨케이디 개런티드)'가 레티노콜라겐 저분자 300 괄사 목주름크림을 비롯한 레티노콜라겐 라인 인기 제품 7종에 대해 유럽의 공신력 있는 화장품 등록 시스템인 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal) 등록을 완료했다.





CPNP를 획득한 제품은 CKD 레티노콜라겐 저분자 300 크림, 집중크림, 결 토너, 펌핑 앰플, 괄사 목주름크림, 퍼스트 에센스, 모공 클렌징 폼 등 총 7품목이다.





CPNP는 유럽연합(EU)에서 시행하는 화장품 규제에 맞춰 만들어진 온라인 화장품을 등록 시스템으로, 동물실험 및 동물성분 미포함, 제조사, 완제품, 원료, 성분, 표기 등 여러 항목을 모두 확인해야 등록을 완료할 수 있는 검증 제도이다. 엄격하고 까다로운 기준에 부합해야 하기 때문에 제품의 품질과 안정성에 대한 공신력 있는 제도로 알려졌다.





CPNP 등록은 EU 이사회 규정에 따라 화장품 현지 유통을 위해 필수적으로 요구되는 절차로 이후 CPNP에 등록하면 EU에 가입된 모든 국가에서 판매가 가능하다. 씨케이디 개런티드는 이로써 유럽 진출에 필요한 모든 준비를 마치고 현재 네덜란드/독일/노르웨이 등지에 수출을 진행하고 있으며, 향후 프랑스/이태리/폴란드 등 유럽 국가 전반으로 수출을 확대할 예정이다.





대웅제약은 13일 식품의약품안전처로부터 '엔블로멧서방정0.3/1000밀리그램(Envlomet SR Tab. 0.3/1000mg, 성분명: 이나보글리플로진, 메트포르민염산염)' 이 국내 품목허가를 획득했다.





엔블로멧서방정은 '이나보글리플로진'과 '메트포르민염산염'을 조합한 2제 복합제로 두 성분의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위한 식사요법 및 운동요법 보조제로 허가 받았다. 동일 계열 치료제의 30분의 1에 불과한 0.3mg 수준의 적은 용량으로도 뛰어난 혈당 강하를 보인 '엔블로정'에 당뇨병 1차 치료제 '메트포르민'이 더해진 것이다.





2종류 약제의 병용투여가 필요한 당뇨병 환자들은 엔블로멧서방정 1알만 복용하면 되므로 복용편의성도 높아졌다. 대웅제약은 오는 9월에 엔블로멧서방정을 출시할 계획이다.





엔블로멧서방정은 당뇨병 유병률의 지속적인 증가로 복합제 처방이 늘어나고 있는 국내 의료상황에서 유의미한 치료 옵션이다. 대한당뇨병학회가 발표한 '2022 당뇨병 팩트시트'에 따르면 병용요법은 지속적으로 증가해 2019년에는 약 80% 수준까지 증가했다. 복합제에 대한 수요 증가는 지속 예상되는 만큼, 대웅제약의 이번 엔블로멧서방정 품목 허가는 국산 1호 SGLT-2 억제제 당뇨병 치료제의 국내 시장 선점을 위한 전략으로 볼 수 있다.





휴젤㈜이 2023년도 '바이리즌' 심포지엄(REASON SYMPOSIUM, 이하 '리즌 심포지엄')을 성공적으로 마무리했다.





리즌 심포지엄은 휴젤의 '바이리즌 스킨부스터 HA'에 대한 정보를 공유하는 웨비나(Web+Seminar) 프로그램으로, 지난 4월 19일부터 매주 수요일 8주간 미용ㆍ성형 분야 의료진을 대상으로 총 3개 파트, 8개 세션이 진행됐다.





첫 번째 파트 'Here's how to use BYRYZN'에서는 나인원의원 배우리 원장과 글래드성형외과 정규식 원장이 임상적 소견을 바탕으로 '바이리즌 스킨부스터 HA'의 특장점에 대한 기초 이론을 강연했다.





두 번째 파트 'Easy to use BYRYZN'에서는 골드제이의원 이현주 원장, 샤인원의원 박승원 원장, 메이린의원 박현준 원장, 리영의원 안상태 원장이 참여, 톡신·필러·에너지 기반 미용의료기기(Energy Based Device, EBD) 등과의 병행을 통해 HA 성분 스킨부스터의 장점을 극대화할 수 있는 방법에 대해 강의했다. 특히, 박현준 원장은 PN, PDLLA 성분의 생체 자극 주사(Biostimulator)와 고순도의 HA(히알루론산)를 믹스해 사용할 경우 기대할 수 있는 시너지 효과를 자세히 소개했다.





마지막 파트인 'Special way to use BYRYZN'에서는 아라스킨의원 오민진 원장과 바로그의원 박성규 원장이 '바이리즌 스킨부스터 HA'의 특수 부위 사용법에 대한 심화 강연을 진행했다. 입가, 눈 밑 주름, 꺼진 눈가 등에 대한 시술 사례를 소개했으며, 그 중에서도 오민진 원장은 시술 시 주사하는 깊이에 따라 볼류마이징·피부결·광까지 다양한 피부 고민을 개선할 수 있다는 점을 강조하며 이해를 도왔다.





2023년도 리즌 심포지엄은 오는 30일까지 휴젤의 웨비나 사이트 '휴비나' 및 병·의원 전용 온라인 플랫폼 '블루팜코리아'를 통해 VOD 다시보기 서비스가 제공된다.





이대목동병원이 최근 건강보험심사평가원에서 진행한 '난임시술 의료기관 평가'에서 '체외수정시술 1등급'을 획득했다.





'2022년 난임시술 의료기관 평가(2차)'는 건강보험심사평가원이 난임시술 의료기관의 질 향상 제고와 선택권 보장을 위해 매 3년마다 시행하는 평가로 전국의 정부 지정 '난임시술 의료기관' 전체를 대상으로 진행됐다.





체외수정시술 평가지표는 크게 시설, 장비 및 전문인력, 질 관리 현황, 실적 분석의 3가지 분야별 12개 항목으로 나눠져 있다. 이번 평가에서는 배아배양실 공기 청정도 관리, 원인불명 난임 비율이 신규 평가지표로 추가됐다.





이대목동병원은 지정기준, 전문인력, 시설, 장비 충족률 등 모든 항목에서 우수 평가를 받으며 체외수정시술 종합 1등급을 획득했다. 이대목동병원은 병원 산하 이대여성암병원을 운영해 안임 및 난자 냉동 분야에서 탁월한 진료 성과를 거두고 있다.





차 의과학대학교 경영대학원은 6월10일 오전 경기도 판교 소재 차바이오컴플렉스에서 'CHA-Bio MBA 5기 액션러닝 발표회'를 개최했다.





CHA-Bio MBA는 차 의과학대학교와 차병원·바이오그룹이 사내 핵심인재를 육성하기 위해 운영하는 교육프로그램이다. CHA-Bio MBA는 국내 최초로 재무, 회계, 데이터분석 등 MBA과정에 바이오∙헬스케어 교과를 접목해 바이오산업에 특화된 우수인재를 육성한다. 특히 CHA-Bio MBA는 차병원·바이오그룹 내 병원, 기업, 연구소 등 각 기관에 근무하는 임직원들이 한자리에 모여 각자의 분야에서 쌓은 실무지식을 공유하고 소통하며 산학연병(産學硏病) 시너지를 낼 수 있도록 구성됐다.





2018년부터 CHA-Bio MBA 1기 수료생을 배출하면서 현재 5기까지 114명의 사내 핵심인력이 육성됐고, 병원과 기업 등의 경영자 및 핵심 인재로 성장했다.





액션러닝은 수강생들이 MBA과정 때 학습한 내용을 바탕으로 현장의 문제를 진단하고 창의적인 아이디어를 도출해 병원 및 기업 현장에 적용 가능한 해결책을 제시하는 CHA-Bio MBA의 주요 교육과정의 하나이다.





CHA-Bio MBA 5기 재학생들은 MBA 과정을 통해 학습한 마케팅, 회계, 재무, 인적자원관리, 바이오 산업 등의 내용을 바탕으로 조직의 현안 해결을 위한 다양한 아이디어를 도출했다. 우수사례로 선정된 4개 팀은 △4차 산업시대 시그니처 리더쉽 육성 △간호사 이직사유와 영향요인 분석 △CHA HOSPITAL 외국인 환자 유치 활성화 방안 △보건의료 현장에서의 ESG적용을 위한 수술실 내 실천전략 등을 주제로 각각 발표를 진행했다.