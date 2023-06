[이BIO] 대웅제약·동화약품·경희의료원 외

[프라임경제] 6월5일 제약·병원 및 바이오업계 소식.

대웅제약은 뉴로가스트릭스(Neurogastrx)와 지난 2021년 6월 체결한 미국·캐나다 시장에서의 펙수프라잔 임상 개발 및 상업화에 대한 독점권 라이선스 계약을 양사 합의하에 종료했다.

계약 종료에 따라 대웅제약은 미국과 캐나다에서 펙수프라잔 임상 개발과 상업화에 대한 모든 권리를 회수했다. 지난 21년 계약 당시 대웅제약이 취득한 뉴로가스트릭스 지분 5%는 반환하지 않는다.

대웅제약은 이번 계기로 북미뿐만 아니라 유럽, 일본 등 글로벌 빅마켓에서 동시에 임상 개발을 진행할 수 있는 복수의 다국적 제약사와 협상에 돌입했다. 자금력과 임상 경험이 풍부한 제약사와 파트너십을 갖고 글로벌 빅마켓 진출 속도를 높이는 전략적 선택을 한 것이다.

한편, 대웅제약의 국산 34호 신약 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 계열 위식도역류질환 치료제 펙수클루는 지난해 7월 국내 출시했다. 기존 PPI 제제의 단점을 개선, 위산에 의한 활성화 없이 빠르고 안정적으로 위산 분비를 억제하는 기전으로 빠르게 성장해 현재 국내 위식도역류질환 치료제 중 처방액 3위를 기록하고 있다.

동화약품은 '2023 가송 예술상' 시상식을 지난 1일 서울 인사동 인사아트센터에서 개최하고, 대상으로 Lili Lee 작가의 '이어질 리邐'를 선정했다. 우수상은 최희정, ADHD 작가, 콜라보레이션상은 김다슬 작가가 선정됐다.

가송 예술상은 예술계의 숨은 인재 발굴과 후원을 통해 문화예술 발전에 기여하고자 2012년에 제정했고 '접선'(접는 부채)을 모티브로 젊은 작가들이 참여하는 시각예술 전 분야 대상의 공모전이다.

대상을 수상한 Lili Lee 작가의 '이어질 리邐'는 샤머니즘에 주술적 이동순간을 접선의 의미로 해석하였고, 샤먼의 의식과정에서 관찰한 퍼포먼스와 무복, 무구 그리고 음악, 악기 등 수집한 다양한 시각적 파편들을 비가시적 요소들과 함께 연결시켜 각 단계들로 나누어 주술적 이동순간으로 재현하고, 이것을 하나의 염원의 공간으로 구축했다.

올해에는 우수상을 두 명의 작가를 선정했는데, 최희정 작가는 'Hace viento' '갈라테이아' 영상설치 작업으로 종이 접기의 모양에 따라 다른 형태를 보이는 조명 조각과 부채의 형상 같은 악기 반도네온 연주 영상을 보여준다. 양측이 움직여야 하모니를 만드는 악기이며 이러한 특성은 작가가 지향하는 연대의 의미를 은유하고 있다.

ADHD 작가의 '고리'는 전통적인 쥘부채에 영감을 얻어 접힘과 펼쳐짐으로 순환하는 고리형태의 종이접기 구조체를 키네틱 인스톨레이션으로 보여준다. 기계장치가 접목된 구조체는 안쪽에서 바깥으로 회전하며 접혔다 펴짐을 반복하며 순환하고, 서서히 밝아지며 발광하다 어두워지는 빛은 끊임없이 회전하는 구조체의 탄생에서 죽음에 이르는 과정을 표현했다.

김다슬 작가는 국내 유일 접선장(摺扇長) 김대석 장인과 협업한 '아네모텍스: 바람풍경'으로 콜라보레이션상을 수상했다. 증강현실과 실시간으로 촬영된 영상이 매핑 돼 상호작용할 수 있는 멀티미디어 인터렉티브 작품이다. 휴대폰으로 QR코드를 찍어 김대석 장인의 부채에 실시간 영상이 매핑 되는데 과거와 현대의 교감, 실제와 가상의 동시확장을 탐구한다.

대상을 수상한 Lili Lee 작가는 "한국에서 여는 첫 전시에 대상을 타게 되었다며 좋은 기회를 만들어 준 부채표 가송재단에 감사의 말을 전하며, 앞으로 더욱 좋은 활동 보여주겠다"고 포부를 밝혔다.

수상 및 입선 작가 10인의 작품은 6월1일부터 6월12일까지 인사동 인사아트센터에서 열리는 제 8회 '여름생색'展에서 전시된다. 전시명 '여름생색'은 '여름 생색은 부채요, 겨울 생색은 달력이라(鄕中生色 夏扇冬曆)'는 속담에서 유래했다.

GC케어의 건강한 생활습관 관리 앱 '어떠케어'가 '찍고 먹고! 찍먹챌린지' 이벤트를 전개한다.

찍먹챌린지는 어떠케어 앱 내 칼로리·영양 관리 서비스인 푸드카메라를 통해 참여가 가능하며, 음식 사진을 찍어 칼로리를 확인하고 맛있게 먹자는 의미를 담고 있다.

푸드카메라는 음식 사진을 찍으면 AI가 사진을 분석해 음식의 칼로리와 영양정보를 알려주는 서비스로, 내가 먹은 음식을 기록해 식습관을 관리할 수 있어 다이어트에 관심이 있는 사용자에게 특히 유용하다. 또한 촬영한 음식 사진은 칼로리와 영양 성분이 표시돼 내 사진첩에 저장하거나 SNS에 공유도 가능하다.

6월 한 달간 진행되는 이번 챌린지는 어떠케어 앱을 다운받고 가입하면 누구나 참여할 수 있고, 지정된 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드 하면 당첨 확률이 높아진다.

칼로리와 영양 관리를 위해 매일 사용하기 좋은 기능인만큼 많이 참여할수록 더 풍성한 경품의 기회도 주어진다. 참여 횟수에 따라 △1등 최고급 호텔 애프터눈티 세트(3명) △2등 치킨 교환권(30명) △3등 커피 교환권(100명)을 추첨을 통해 증정한다.

찍먹챌린지 이벤트 진행과 더불어 유튜브 광고 영상 2편도 함께 공개될 예정이다. 영상에서는 '칼로리 관리 어떡해요?' '찍으면 칼로리가 보여요' 등의 메시지를 통해 음식을 먹기 전 고민하는 사람들에게 어떠케어를 통한 칼로리 관리의 필요성을 제시한다.

이화여자대학교 의료원이 몽골 심장전문의 Batmunkh Khashchuluun (바트문크 하쉬촐롱)을 글로벌 홍보대사로 위촉했다.

지난 달 30일 이대서울병원 보구녀관에서 열린 이화의료원 Global Honorary Ambassador 위촉식에는 윤하나 이화의료원 국제의료사업단장과 하쉬촐롱 등이 참석했다.

하쉬촐롱은 3년 전, 우리나라 대학병원에서 수련을 받은 뒤 몽골로 돌아가 의술을 펼치고 있는 심장 전문의로, 몽골 내의 영향력이 높은 차세대 명의 중 한 명이다. 이화의료원은 이번 글로벌 홍보대사 위촉을 통해 이화의료원의 글로벌 네트워크를 강화하고 국내외 브랜드 인지도를 제고할 계획이다.

경희대병원 종양혈액내과 맹치훈 교수가 지난 5월19일, 소공동 롯데호텔에서 개최된 대한종양내과학회 제21차 정기 심포지엄 및 총회에서 학술연구비상을 수상했다.

맹치훈 경희대병원 종양혈액내과 교수. © 경희의료원

선정된 연구명은 '암 환자의 CT 추적관찰 및 반응평가주기 최적화 연구'(A Study on the optimization of CT follow-up surveillance and interval of response evaluation in cancer patients)로 연구결과는 1년 후인 2024년 제22차 심포지엄 및 총회에서 발표될 예정이다.