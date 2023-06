[오늘 뭐 먹지] 한솥·푸드나무·초록마을 외

[프라임경제] 6월5일 식음료 및 유통·호텔업계 신제품 출시·이벤트 소식.





한솥이 지난 1일 페루 찬차마요 드립백 커피를 수량한정으로 출시했다. 찬차마요시는 페루를 지나는 안데스 산맥과 아마존 밀림지역의 중간에 위치한 작은 마을로 페루 커피의 40~45% 이상을 생산하는 커피 주요산지다.





농장들이 대부분 안데스 산맥 해발 1200m~2000m에 위치해, 적정 고도, 아열대지방의 날씨, 높은 습도, 비옥한 토양, 그리고 일조량까지 찬차마요시는 세계적으로 유명한 커피산지로써 좋은 품질의 커피나무가 자랄 수 있는 최상의 지리적, 기후적 조건을 갖추고 있다





한솥이 지난 1일 페루 찬차마요 드립백 커피를 수량한정으로 출시했다. © 한솥



페루 찬차마요 드립백 커피는 해발 1,500m 이상 고산지대에서 무농약 무비료로 재배된 남미 최고급 스페셜티 그레이드(Specialty Grade, AA90+)의 핸드피킹(손으로 직접 수확한) 싱글 오리진(Single Origin) 커피로, 부드러운 풍미와 산미가 조화롭게 어우러지는 것이 특징이다.





또한 산지 직거래로 농민들에게는 정당한 노동의 대가를 지불하고 소비자에게는 질 좋은 제품을 공급해드리는 공정무역을 통해 한솥의 ESG 경영을 실천하고 있다.





찬차마요 드립백 커피 출시로 찬차마요시 정흥원 前 시장과 이영덕 한솥 회장의 숨겨진 이야기가 다시 주목받고 있다.





정흥원 前 시장은 중남미 이민 역사상 첫 한인 시장으로 당선된 인물이다. 1996년 페루에 이민 후, 빈민들을 도우며 '빈민의 대부'로 불리다가 2011년 시민들의 추대로 '빈민의 시장'이 됐다. 정흥원 前 시장의 감동적인 이야기를 접한 이영덕 한솥 회장은 크게 감명을 받고 찬차마요 시민들을 위해 기부를 꾸준히 진행해 오며 찬차마요 커피를 국내에 수입하게 된 것이다.





한솥은 지난 2012년 처음으로 찬차마요 커피를 선보인 이후 지속적으로 찬차마요 산지와 직거래를 통해 페루 농민들을 후원하고 있다.





푸드나무의 2030 여성을 위한 식단 큐레이션 플랫폼 '피키다이어트'는 6월 한 달간 '식단에도 스타일이 있다' 기획전을 진행한다.





이번 기획전은 리퀴드 소비로 변화하는 현대인의 소비 패턴에 맞춰 고객들이 원하는 제품들을 보다 더 다양하고 가성비 있게 만나볼 수 있도록 기획했다. 리퀴드 소비란 구매 패턴이 정해져 있지 않고, 가격이나 유행에 민감하게 반응하는 것을 말한다.





피키다이어트는 다이어트 식단의 정석인 닭가슴살, 고구마, 야채 등 클래식 식단 추천을 시작으로 주차별로 빵을 좋아하는 다이어터를 위한 식단, 간단하게 끼니를 떼우는 것을 선호하는 미니멀리스트를 위한 건강간편식, 다이어트 중에도 시원한 음료를 선호하는 분들을 위한 음료 등 다양한 추천 식단을 선보인다. 또한, 기획전 기간에 맞춰 제품 구매 시 최대 1만원의 할인 혜택을 받을 수 있는 쿠폰을 매주 제공한다.





SPC 비알코리아가 운영하는 던킨이 지난 4월 신규 출시한 스페셜 블렌드 '리브레 스페셜티'의 바이럴 영상을 공개했다.





던킨이 '리브레 스페셜티' 출시를 기념해 '던킨 커피를 더 스페셜하게'를 주제로 공개한 바이럴 영상은 '리브레 스페셜티' 커피를 한 모금 마시는 순간 눈이 번쩍 뜨이며, 몸 속 세포 하나하나와 모든 감각이 열리면서 시공간이 멈추는 듯한 장면으로 시작한다.





일상에서 커피를 만날 수 있는 평범한 순간을 주인공의 익살맞은 표정과 감각적인 연출을 통해 특별한 순간으로 변화시키며 커피 맛을 극적으로 표현한 것이 특징이다. 이번 광고는 던킨 공식 유튜브 채널 등 온라인을 통해 확인할 수 있다.





최근 던킨은 더운 여름을 더욱 시원하게 보낼 수 있도록 '리브레 스페셜티'를 709ml 대용량 사이즈의 아이스 음료로 즐길 수 있는 '리브레 킹아메리카노'를 출시하기도 했다. 기존 던킨 아이스 아메리카노 가격에 1000원을 추가하면 구매 가능하다.





던킨의 '리브레 스페셜티'는 커피 마니아 사이에서 '커피 성지순례'의 대표 코스로 불리는 '커피 리브레'와 함께 선보인 스페셜티 커피이다. 커피 리브레가 엄격하게 관리하는 12개국, 100여 개의 커피 농가에서 생산한 고품질의 스페셜티 생두만을 엄선해 구성했으며, 블렌드 배합과 로스팅 레벨 등 원두 개발 또한 던킨과 커피 리브레가 함께 진행했다.





이렇게 탄생한 '리브레 스페셜티'는 향이 풍부한 에티오피아, 묵직한 바디감의 인도, 은은한 단맛의 온두라스 생두를 기반으로 풍부한 바디감과 녹진한 단맛, 견과류의 고소함, 과일과 로즈티의 향긋한 풍미를 살려 최적으로 블렌딩했다. 미디엄 다크 로스팅으로 기분 좋은 쌉쌀함과 깔끔한 산미를 갖춰 커피와 도넛의 이상적인 페어링을 선사한다.





굽네가 오는 9일까지 요기요와 함께 'SKT T Day 할인 프로모션'을 진행한다.





이번 프로모션은 오늘부터 9일까지 5일간 SKT 고객을 대상으로 진행되며 요기요 앱에서 굽네 주문 시 최대 9000원 할인 혜택을 제공한다. 혜택은 포장, 배달 주문 구분 없이 프로모션 기간 중 1회 이용할 수 있다.





이용 방법은 T멤버십 페이지에서 6000원 할인 쿠폰을 발급받고, 해당 쿠폰 번호를 요기요 앱에 등록하면 된다. 굽네 전 메뉴 1만6000원 이상 주문 시 쿠폰 적용 가능하며, 휴대폰 결제를 이용하면 3000원 할인 혜택을 추가로 제공받는다.





굽네가 오는 9일까지 요기요와 함께 'SKT T Day 할인 프로모션'을 진행한다. © 굽네



요기요 주문 이력이 없는 고객이라면 더 큰 할인 혜택을 받을 수 있다. 요기요 첫 주문 시 1만5000원의 통 큰 할인 혜택을 제공한다. 여기에 휴대폰 결제 추가 혜택을 더하면 총 1만8000원을 할인받을 수 있다.





SPC는 6월 호국보훈의 달을 맞아 계열사 전 매장에서 국가유공자에 대한 보은(報恩) 행사인 '함께 기억 캠페인'을 진행한다.





이번 행사는 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌, 쉐이크쉑, 라그릴리아 등 SPC가 운영하는 전국 6600여 개 전 매장이 모두 동참하며, 6일부터 이달 말일까지 국가유공자 카드를 제시하는 고객에게 구매 금액의 15% 할인과 5% 해피포인트 적립 등 최대 20% 혜택을 제공한다. (단, 외식 브랜드 매장은 18% 할인과 2% 해피포인트 적립 적용) 행사 기간 동안 구매 금액이나 횟수에 제한 없이 적용된다.





행사 수익금의 일부는 국가유공자 지원을 위해 기부할 예정이다.





초록마을이 영유아 전용 PB '초록베베' 프리 론칭을 기념하는 '해피벌스위크(Happy Birthweek)' 프로모션을 다음 달 16일까지 6주간 진행한다.





초록베베는 아이 발달주기에 맞춰 가공 및 신선식품 전반을 다루는 초록마을의 새로운 이유식·유아식 전용 브랜드다. 8월 중 최대 80개의 신제품을 갖춰 정식 론칭할 예정이다.





신제품들은 이달부터 내달 중순까지 매주 월요일마다 6주에 걸쳐 순차 출시되며, 이 기간 동안 초록베베 해피벌스위크 프로모션이 함께 진행된다. 초록베베 전용 15% 할인쿠폰이 모든 초록마을 멤버십 회원에게 주차별로 자동 발급되고, 오프라인 매장과 온라인몰에서 모두 사용할 수 있다.





해피벌스위크 첫 주에는 '유기농 찰흑미가루' '유기농 찰수수가루' 등 입자 크기별로 구분한 이유식용 곡물가루 9종, '무농약 미니파프리카' '무농약 비타민' '무농약 햇완두콩' 등 소분 채소 및 과일 10종, '다진대구살' '다진붉은대게살' '다진단새우살' 등 다진 수산물 7종 등 총 26종이 선보였다. 이후 다짐육, 퓨레, 스낵, 양념 등 다양한 카테고리의 신상품들이 순차적으로 출시될 예정이다.





네스카페 돌체구스토가 6월5일부터 6월11일까지 킨포크 도산에서 네스카페 돌체구스토 팝업스토어 '돌체구스토 월드'를 운영한다.





이번 팝업스토어는 네스카페 돌체구스토 전용 스타벅스 앳홈 캡슐을 포함해 네스카페 돌체구스토가 보유한 30여 종 이상의 캡슐 메뉴와 다양한 취향을 존중하는 대표 커피 머신인 '지니오S' 시리즈를 소비자에게 소개하고, 돌체구스토 브랜드만의 유쾌하고 트렌디한 감성을 오프라인 공간에서 직접 체험해볼 수 있는 경험을 선사하기 위해 기획됐다.





마치 놀이공원을 연상케 하는 돌체구스토 월드에서 소비자들은 자신의 취향에 맞는 커피 및 음료를 즐길 수 있는 것은 물론 포토존, 럭키 드로우 등 참여형 이벤트도 즐길 수 있다.





돌체구스토 월드는 총 4가지 체험 공간으로 구성됐다. 팝업스토어에 입장하면 가장 먼저 만날 수 있는 '캡슐 메이즈'는 30여 종이 넘는 네스카페 돌체구스토의 캡슐 커피 중 소비자가 자신에 취향에 맞는 커피를 탐색할 수 있는 공간이다. 미로를 통해 에스프레소, 아메리카노, 룽고, 디카페인 커피, 스타벅스 라테 캡슐, 초콜릿 음료 중 어떤 종류의 캡슐이 자신의 입맛에 가장 잘 맞을지 결과를 확인할 수 있다.





'아이스 캡슐 풀'은 시원한 여름 비주얼을 배경으로 한 포토존 공간으로, 방문객들은 이곳에서 즉석 사진을 찍을 수 있으며 볼풀 속 스타벅스 아이스 아메리카노 캡슐을 찾는 액티비티도 함께 즐길 수 있다.





'돌체구스토 바'에서는 네스카페 돌체구스토의 다양한 캡슐 커피를 맛볼 수 있으며, 참여형 이벤트를 통해 특별한 혜택을 누릴 수 있다. 캡슐 메이즈에서 선택한 캡슐 또는 볼풀에서 찾은 캡슐을 가지고 방문할 경우, 지니오S로 커피를 직접 내릴 수 있으며 인스타그램 팔로우, 온라인몰 회원 가입 등의 현장 이벤트에 참여할 시 특별한 레시피로 제조된 음료도 즐길 수 있다.





마지막 공간인 '룰렛 게임' 코너에서는 경품 증정 이벤트가 진행되며 이를 통해 소비자들에게 다양한 돌체구스토 제품 및 굿즈를 증정할 예정이다.





아이리쉬 위스키 브랜드 '제임슨(JAMESON)'이 가수 크러쉬를 브랜드 앰버서더로 발탁하고 '너의 세상을 넓혀봐(Widen the circle)' 캠페인을 전개한다.





크러쉬는 다채롭고 감각적인 음악 스타일과 특유의 자유분방한 이미지로 트렌드에 민감한 젊은 세대에게 많은 사랑을 받고 있다. 제임슨은 방송을 통해 공개된 크러쉬의 유쾌하고 모두와 서슴없이 어울리는 친근한 매력이 브랜드 정체성에 부합하다고 판단해 앰버서더로 선정했다고 설명했다. 국내외 트렌디한 셀럽들이 가장 좋아하는 술로 손꼽히는 '제임슨'이 '크러쉬'와 만나 국내 시장에 다시 한번 신선한 활력을 불어넣을 예정이다.





아이리쉬 위스키 브랜드 '제임슨'이 가수 크러쉬를 브랜드 앰버서더로 발탁하고 '너의 세상을 넓혀봐' 캠페인을 전개한다. © 페르노리카



제임슨은 이날 크러쉬와 함께한 캠페인 영상을 공개하며, 젊은 성인들의 세대 공략의 본격적인 활동을 알렸다. 공개된 영상은 크러쉬가 직접 작곡, 작사한 제임슨 캠페인명과 동일한 '너의 세상을 넓혀봐(Widen the circle)' 음원을 배경으로 다양한 사회에서 살아가는 사람들이 만나 '제임슨 하이볼'을 통해 세상이 넓혀간다는 제임슨의 메시지가 담겼다. 특히 크러쉬의 매력적인 음색에 맞춰 강강술래를 춤추며 모두가 하나로 어우러지는 모습이 인상적이다.





크러쉬가 제임슨을 위해 직접 프로듀싱한 '너의 세상을 넓혀봐(Widen the circle)'의 음원은 그루비한 비트와 국악의 콜라보가 돋보이는 곡으로, 제임슨과 함께하는 감정을 가사에 녹여냈다. 크러쉬와 호흡을 맞춘 제임슨의 '너의 세상을 넓혀봐(Widen the circle)' 캠페인 영상과 음원은 오는 5일 제임슨 공식 유튜브, 인스타그램 및 페이스북 채널을 통해 확인할 수 있다. 이와 함께 공개된 크러쉬의 인터뷰 영상에서 다시 한번 브랜드 메시지가 담긴 '와이든 더 서클(Widen the circle)'의 매력을 유쾌하게 보여줬다.





코카-콜라가 '코-크 스튜디오™'의 글로벌 앰배서더로 활약하고 있는 K-POP 대표 그룹 뉴진스와 짜릿하게 만난 스페셜 패키지를 출시한다.





이와 함께 오는 9월 K-POP과 대중문화, 그리고 예술을 융합해 새롭게 선보이는 뮤직 페스티벌, 슈퍼팝(SUPERPOP)에 '코-크 스튜디오'가 함께 한다.





이번에 출시되는 '코카-콜라 X 뉴진스 스페셜 패키지'는 '코-크 스튜디오'와 뉴진스의 만남을 독창적인 시각적 경험으로 전하고자 기획됐다. 앞서 코카-콜라의 글로벌 뮤직 플랫폼 '코-크 스튜디오'는 뉴진스와 존 바티스트 등 전 세계에서 주목받고 있는 5팀의 아티스트와 협업한 글로벌 타이틀곡 'Be Who You Are(Real Magic)'을 공개한 바 있다. 이를 통해 다른 음악 장르와 색깔을 지닌 아티스트들이 완벽하게 하나가 되는 마법 같은 순간을 독창적인 음악 콘텐츠로 담아내며 화제를 모았다.





패키지는 로고플레이를 활용한 유니크한 디자인으로 구현됐다. 서로 다른 글씨체의 '코-크 스튜디오'와 뉴진스의 로고를 타이포그래피 요소로 활용해 시각적 강렬함을 더했다. 특히 이번 패키지는 뉴진스 로고 색상을 달리한 2가지 디자인으로 제작돼 소장의 가치까지 더하고 있다. '코카-콜라 X 뉴진스 스페셜 패키지'는 LG생활건강의 자회사 코카-콜라 음료를 통해 마트, 편의점, 온라인 등에서 구매할 수 있다.





이와 함께 오는 9월, 코카-콜라는 K-POP을 기반으로 다양한 장르와 개성을 지닌 아티스트들과 관객이 함께 하는 새로운 뮤직 페스티벌, 슈퍼팝(SUPERPOP)에 후원사로 함께 할 예정이다. 아티스트들의 다채로운 음악적 믹스와 관객들이 하나가 되는 마법처럼 특별한 경험을 선사한다는 계획이다.





KFC가 6월 호국보훈의 달과 현충일을 기념해 메뉴 구매 시 판매 금액의 일부를 독립유공자 단체에 기부하는 행사를 진행한다.

KFC는 사회공헌활동의 일환으로 독립유공자 단체에 도움을 주는 다양한 활동을 펼치고 있다. 삼일절을 앞둔 지난 2월에도 기부 행사를 진행한 바 있다.

이번 행사 역시 KFC의 주요 메뉴들로 기부 팩 메뉴를 구성해, 판매 수익금의 일부를 단체에 전달할 예정이다.

기부 팩 메뉴는 총 2종으로 타워버거, 더블치즈타워버거, 블랙라벨치킨(2조각), 콜라로 구성된 '호국보훈팩'과 블랙라벨치킨 버켓(8조각)으로만 구성한 '기부천사팩' 이다.

해당 메뉴들은 앱 쿠폰 사용 시 약 20% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 오는 15일까지 판매할 예정이다.

기부 팩 메뉴는 KFC 앱을 통한 딜리버리, 징거벨오더를 통해 주문이 가능하다.





한화호텔앤드리조트 더 플라자가 운영하는 카페&바 더라운지(The Lounge)는 여름을 맞아 전통 간식을 활용한 팥빙수를 선보인다.





최근 유통업계에서 '할매니얼'(노년층 패션, 먹거리 등을 즐기는 밀레니얼 세대 문화)이 새로운 소비 트렌드로 급부상 중이다. KB국민카드 분석 자료에 따르면 20대의 떡, 한과 매출액 비중은 2019년 5.5%에서 2022년 7.7%로 다른 연령대보다 비중이 눈에 띄게 늘었다. 같은 기간 떡, 한과 매출액 증가율은 66%에 달해 전체 디저트 제품 가운데 1위를 차지했다.





한화호텔앤드리조트 더 플라자가 운영하는 카페&바 더라운지는 여름을 맞아 전통 간식을 활용한 팥빙수를 선보인다. © 한화호텔앤드리조트



이번에 출시한 더라운지 전통 팥빙수는 우유 얼음에 인절미 가루와 팥, 우도땅콩 EBA 아이스크림을 올린 것이 특징이다. EBA(Everything But Artificial)는 화학 첨가물을 넣지 않고 원재료를 투명하게 공개하는 건강한 아이스크림으로 갤러리아 명품관에서 인기를 끌고 있다. 곁들여 먹을 수 있는 쫄깃한 식감의 감말랭이, 약과, 인절미는 전통 팥빙수의 풍미를 더해준다.





통 파인애플 위에 망고 EBA 아이스크림과 망고 과육을 올린 과일 빙수도 판매한다. 16브릭스 이상의 고당도 망고를 통째로 썰어 올린 것이 특징이다. 파인애플을 설탕에 넣고 조린 퓌레 소스와 코코넛 연유, 망고 소스가 함께 제공된다. 더 플라자 웹 회원은 10% 할인을 받을 수 있으며 자세한 내용은 더 플라자 홈페이지에서 확인 가능하다.





글래드 호텔이다가오는 여름, 시원하고 달콤하게 즐길 수 있는 서머 빙수 & 음료를 선보인다.





먼저, 글래드 여의도의 레스토랑 '그리츠(Greets)'는 무더위를 이겨낼 수 있는 '서머 스페셜' 3종을 2023년 8월31일까지 선보인다.





서머 스페셜 3종은 수제 토마토 청과 바질로 만든 달콤하고 싱그러운 맛의 '바질 토마토 에이드', 부드러운 우유와 곰돌이 모양의 에스프레소 얼음이 더해진 달콤한 아이스 커피 '서머 라떼', 고소한 콩고물, 팥, 인절미, 대추가 어우러진 '옛날 빙수'로 구성됐다. 특히 옛날 빙수는 입안 가득 시원함을 느낄 수 있는 전통 얼음 빙수로 합리적인 가격에 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있는 1인 컵빙수다.

이와 함께, 메종 글래드 제주 내 베이커리 카페 '메종 드 쁘띠푸르(Maison de Petit Four)'는 부드럽고 달콤한 우유 얼음 베이스의 '눈꽃 빙수' 3종을 2023년 9월30일까지 선보인다.





눈꽃 빙수는 제주산 애플망고를 듬뿍 담은 프리미엄 빙수 '제주 애플망고 눈꽃 빙수'와 산딸기, 블루베리와 자두&딸기 수제청이 어우러진 달콤한 '베리베리 눈꽃 빙수', 카스테라와 부드러운 치즈 케이크를 통팥 앙금과 함께 즐길 수 있는 '치즈 케이크&카스테라 통팥 눈꽃 빙수' 3종이다.