[오늘의 장바구니] 이마트24·신라면세점·이랜드 외

[프라임경제] '합리적 소비'에 가치관이 달라진 요즘. 누구에게나 필요한 소비지만, 가성비와 가심비부터 친환경, 사회공헌까지 고려하는 등 한 제품을 구매하기까지 많은 고민을 한다. 이에 '오늘의 장바구니'에서는 다양한 유통, 식음료 기업들의 행사와 이벤트를 소개하며 '입고, 먹고, 마시고, 바르는' 현명한 소비에 고민하는 독자들에게 꼭 필요한 정보를 제공하고자 한다.





이마트24는 안주 브랜드 '요즘돼세'를 론칭하고, 냉장안주류 상품을 선보인다.





'요즘돼세'라는 네이밍은 '요즘 돼지런하게 먹는 세상' 이라는 뜻으로, 이마트24가 처음 선보이는 냉장안주 브랜드다.





이달 23일부터 △국내산 돼지곱창과 막창을 한번에 즐길 수 있는 '양념막곱창' △훈제 삼겹살을 냄새, 기름 걱정 없이 간편하게 즐길 수 있는 '참나무훈제삼겹살' △포장마차 인기 안주 메뉴인 닭똥집을 통마늘과 함께 즐길 수 있는 '통마늘닭근위' 등 3종을 선보이며, 25일에는 △쫄깃한순살족발 △맛있는찰순대, 6월 1일에는 △부드러운삼겹수육을 순차적으로 출시한다.





이마트24가 안주 브랜드 '요즘돼세'를 론칭하고, 냉장안주류 상품을 선보인다. © 이마트24



이마트24는 코로나19를 기점으로 홈술족이 급증한 데 이어, 고물가로 인해 편의점에서 주류와 함께 간편하게 즐길 수 있는 안주류를 찾는 고객들이 늘어나는 추세에 맞춰 안주브랜드를 론칭하고, 차별화된 상품을 선보이게 됐다.





이마트24는 이번에 선보이는 요즘돼세 6종과 함께, 돼지고기, 닭고기 등 다양한 식재료를 활용해 포장마차의 인기 안주 메뉴 상품을 하반기에도 지속적으로 선보인다는 계획이다. 요즘돼세 안주 상품은 종이패키지만 벗긴 뒤, 전자레인지로 1분30초~2분30초만 데워 간편하게 즐길 수 있다.





또한, 요즘돼세 각 상품에 어울리는 주종을 패키지에 표시해 고객들이 안주를 구입할 때 도움이 될 수 있도록 한 것도 특징이다. 예를 들어, 양념막곱창은 하이볼, 참나무훈제삼겹살은 와인, 통마늘닭근위는 소주에 잘 어울리는 안주라는 내용을 패키지에 담았다.





신라면세점은 이달 20일부터 서울점 지하1층 'Café LA (카페 라)' 오픈라운지에서 '그 시절, 우리가 사랑했던 유행화장展'(이하 '유행화장전') 전시를 진행한다.





‘유행화장전'은 아모레퍼시픽의 77년 뷰티 헤리티지를 담은 뷰티 큐레이션 단행본 '유행화장' 출시와 더불어, 공간에서도 시대를 관통하는 '유행화장'을 체험할 수 있도록 기획된 행사다.





1980년대를 재현한 공간에서 당시의 스타일링과 아카이브 자료를 통해 그 시절을 회상하고 체험할 수 있도록 화장대, 옷장, 응접실 등 다양하게 꾸며진 공간으로 구성되었다.





'유행화장전' 전시는 6월15일까지며, 네이버 홈페이지에서 유행화장전을 검색하면 사전예약 가능하다. 신라면세점 아모레퍼시픽 매장에서 배부하는 입장권을 통해서도 무료로 방문 가능하다.





신라면세점 서울점과 전시를 모두 방문한 고객을 대상으로 다양한 혜택도 준비돼 있다. 전시 관람을 인증한 고객 중 설화수 또는 헤라 브랜드에서 상품을 구매한 고객에게는 구매금액대별로 사은품을 증정한다. 유행화장전 방문 인증샷을 인스타그램에 게시한 후 베스트 리뷰어 이벤트에도 참여할 수 있다.





한편, 'Café LA (카페 라)'는 신라면세점이 익선동의 유명카페 '청수당'으로 알려진 공간 기획 기업 '글로우서울'과 함께 콜라보해 서울점 지하 1층에 런칭한 카페다.





면세점을 찾는 고객들의 쉼터가 됨은 물론, 한양도성 다산성곽길 인근의 명소로 새롭게 자리했다. 면세점과 호텔, 남산 조망이 가능한 잔디밭 공간과 폴딩도어로 연결돼 있는 카페의 개방감이 특징으로, 오는 6월에는 면세점 옥상 공간까지 루프탑 카페로 오픈 예정이다.





이랜드의 글로벌 SPA 브랜드 스파오가 '2023년 콜라보 티셔츠 페스티벌'을 진행한다.





콜라보 장인으로 잘 알려진 스파오가 본격적으로 더워지는 시즌에 맞춰 스파오만의 특색을 담은 반팔 티셔츠를 약 100여종 출시한다.





이번 페스티벌에서는 꾸준히 사랑 받고 있는 짱구, 포켓몬, 산리오, 잔망루피 등 스테디셀러 캐릭터를 일상에서 유쾌하게 풀어낸 새로운 디자인의 그래픽 티셔츠를 선보인다.





특히, 전 연령이 좋아하는 캐릭터인 포켓몬과 짱구 티셔츠는 키즈 전용 사이즈도 함께 출시돼 온 가족이 패밀리룩으로 착용할 수 있다.





이와 더불어 마음 속에 항상 퇴사를 꿈꾸고 있는 직장인들을 위한 '도비 이즈 프리'(DOBBY IS FREE)와 '해리포터 도비 컬렉션'도 새롭게 공개됐다.





도비 컬렉션은 파자마와 반팔티셔츠 그리고 양말 세트로 각각 출시되며, 양말 세트의 경우 스파오닷컴과 카카오톡선물하기에서 선물용 패키지로도 따로 만나볼 수 있다.





스파오는 이번 티셔츠 페스티벌에 맞춰 새로운 파자마 라인도 공개했다.





'미피 반팔 잠옷'과 '톰과제리 티자마(티셔츠+파자마)'가 커플용으로 새롭게 찾아왔고, 출시 후 품절로 구매하지 못했던 '헬로키티'와 '망그러진 곰' 반팔 잠옷 또한 이번에 재입고돼 바로 만나볼 수 있다.





스파오는 이번 페스티벌을 맞아 다채로운 이벤트도 함께 제공한다.





콜라보 상품을 구매하는 모든 고객에게는 '망그러진 곰' 부채를 증정하고, '짱구 오수 티셔츠'와 '오수 반바지'는 선착순 한정으로 증정한다.





현대백화점그룹 계열 글로벌 가구·매트리스 전문기업 지누스는 오는 6월6일까지 현대백화점 킨텍스점 9층 토파즈홀에서 체험형 팝업 스토어 '지누스 원더 베드(ZINUS Wonder Bed)'를 연다. 지누스는 세계 최초로 박스를 활용한 압축 포장 방식의 혁신적인 판매 방식을 도입한 것으로 유명하다. 현재 매트리스의 본고장 미국을 비롯, 북미 온라인 매트리스 시장 1위는 물론, 아마존 매트리스 부문 누적판매 1위를 기록 중이다.

현대백화점 킨텍스점에서 열리는 이번 팝업 스토어는 세상에서 가장 편안한 롤러코스터를 주제로 기획한 40m 규모의 '지누스 매트리스 롤러코스터 조형물'을 비롯해 다양한 볼거리와 체험형 콘텐츠를 제공한다.

지누스는 이번 킨텍스점에서 열리는 '지누스 원더 베드'에서 그간 만나볼 수 없었던 다양한 고객 참여형 이벤트도 선보인다. '꿈을 담은 종이 비행기 체험존'에서는 방문객들이 행사장에 마련된 종이 비행기에 자신만의 그림과 메시지를 적으면 '축제의 밤 하늘' 콘셉트로 연출된 미디어월에 해당 종이 비행기 이미지가 입체적으로 구현된다. 이외에도 야간 놀이공원의 분위기를 느낄 수 있는 불꽃놀이 미디어 연출 등 화려한 볼거리도 만나볼 수 있다.

이밖에 OOTD 거울존, 80년대 레트로 음악이 흘러나오는 수화기, 라디오부스 등의 포토존을 마련하고 방문객들에게 폴라로이드 사진을 촬영해주는 서비스도 제공한다.

또한 이번 팝업 스토어 기간 중 행사장 방문 고객에게 최대 20% 할인 혜택을 제공하는 등 다양한 할인 행사도 함께 진행할 예정이다.





신세계백화점은 오는 6월까지 쓱닷컴 겨울 패딩 역시즌 행사를 펼친다.





© 신세계백화점 먼저 22일부터 28일까지 10% 추가 할인쿠폰을 지급하는 등 겨울 패딩 행사의 열기를 이어간다는 계획이다.





또 6월에는 '스포츠 쓱세일'을 열고 노스페이스, 디스커버리, 내셔널지오그래픽 등 MZ 인기 브랜드들을 합리적인 가격에 판매할 예정이다.





'스포츠 쓱세일'은 상반기 스포츠 장르 최대 규모의 행사로 최대 12%의 추가 쿠폰과 카드 청구할인 혜택이 제공된다.





캠핑, 여행, 물놀이 등 야외활동이 많아지는 바캉스 시즌에 맞춰 MLB키즈가 키즈샌들을 제안한다.





먼저 MLB키즈 '청키샌들'은 발 전체를 편하게 감싸주는 디자인으로 업그레이드되었으며, 벨크로 타입이 적용돼 활동성을 높여준다. 발사이즈에 맞게 사이즈를 조절해서 신으면 발을 핏하게 잡아주기 때문에 뛰어놀기 좋아하는 아이들도 불편함 없이 마음껏 움직일 수 있다.





MLB키즈 '애플샌들'은 MLB 메이저 팀로고 디자인과 청량한 컬러감으로 출시돼 무더운 여름에 시원한 느낌을 선사한다. 어린 아이도 혼자 신고 벗을 수 있도록 원터치 매직 테이프가 적용돼 손쉽게 착용 가능한 것이 특징이다.





부드러운 쿠셔닝과 촉감이 장점이며, 120g의 가벼운 무게감을 자랑하는 경량 패션샌들로 매일 착용하기 좋아 신발의 촉감이나 무게감에 예민한 아이들도 부담 없이 신을 수 있다. 색상은 블루, 퍼플, 아이보리, 블랙과 경쾌한 컬러감이 돋보이는 홀로그램 소재의 샤이너 핑크, 샤이너 화이트까지 총 6가지로 다양하게 구성됐다.





MLB키즈 '청키바운서 클로그 샌들'은 MLB키즈에서 처음 선보이는 클로그형 샌들로 키즈는 물론 성인들도 여름철에 많이 찾는 인기 아이템이다. 클로그 타입은 물이 닿아도 스타일리쉬하게 코디할 수 있는 제품으로 바닷가나 계곡, 워터파크 등 물놀이에서 편안하게 신을 수 있는 착용감을 갖췄다.





또한 둥근 앞코가 발을 보호해주기 때문에 무거운 키즈레인부츠 대신 편하게 신을 수 있는 장마철 코디 아이템으로 적합하다. 여름 바캉스와 장마시즌까지 활용할 수 있는 데일리 슈즈인 만큼 신상품 발매 소식을 기다리는 이들의 문의가 이어지고 있다. 색상은 베이지, 블랙, 핑크 3가지다.





ABC마트가 글로벌 스니커즈 브랜드 컨버스(Converse)와 함께 오는 6월11일까지 '해피 컨벌스 데이(HAPPY CONVERSE DAY)' 프로모션을 진행한다.





ABC마트는 스트릿 문화의 아이콘으로 자리잡은 브랜드 '컨버스'와 손잡고 스니커즈로 자신만의 스타일을 연출할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다. 행사는 ABC마트 그랜드 스테이지와 전국 ABC마트 매장에서 멤버십 회원을 대상으로 다채롭게 전개된다.





먼저 디지털, 패션, 문화 등이 어우러져 새로운 쇼핑 경험을 선사하는 ABC마트 그랜드 스테이지에서는 패션 피플을 위한 이색 이벤트를 준비했다. 최신 패션 트렌드를 공유하는 커뮤니티 'G-log(지-로그)'에 자신만의 컨버스 스타일링을 업로드하면 참여자 모두에게 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다.





또한 'G-log' 내 컨버스 스타일링 게시물에 좋아요를 누르기만 해도 실속 있는 혜택이 주어진다. 그랜드 스테이지 매장 방문 후 직원에게 좋아요를 누른 게시물 인증 시 '컨버스 척 70' 5000원 할인을 제공한다.





전국 ABC마트 매장에서는 '꽝 없는 스크래치 복권 이벤트'를 실시한다. 컨버스 상품 구매 시 참여 가능하며 LG 슈케이스, 에어팟 맥스, 30만 원 상당의 하나투어 상품권을 비롯해 ABC마트 기프트카드 5000원~10만원권, 메가박스 영화관람권 등 푸짐한 상품이 준비됐다. '컨버스 척 70'을 구매하면 5000원 할인까지 받을 수 있다.





LG생활건강의 클린 뷰티 브랜드 '비욘드'가 실천 가능한 친환경 활동을 체험하고 확산하는 경험을 통해 '행동하는' 클린 뷰티 메시지를 전달하는 'Less plastic, Paper is enough' 캠페인 팝업스토어를 오픈한다. 팝업스토어는 성수동에 위치하며 5월25일부터 6월18일(월요일 휴무)까지 운영된다.





이번 캠페인 팝업스토어는 플라스틱 사용량을 줄이고 제품 본질에 집중하자는 의미로 리필 제품 사용을 권장하며, 향후 점진적으로 플라스틱 자재들을 재활용이 용이한 종이로 대체해 나가고자 하는 의지를 담아 만들어졌다. 비욘드에서 운영중인 바디워시와 샴푸 리필 제품 하나당 페트 용기 사용 대비 플라스틱 사용량 37g 감소효과가 있으며, 이를 통해 비욘드는 리필 운영에 따른 플라스틱 저감량 4톤을 달성하기도 했다.





종이로도 충분히 구현 가능한 것이 많다는 것을 직관적으로 보여주기 위해 팝업스토어의 공간은 대부분 종이를 활용해 표현됐다. 뿐만 아니라 다양한 페이퍼 오브젝트(굿즈, 가구, 소품 등)들도 만나볼 수 있다.





팝업스토어 오픈 전 다 사용한 화장품을 가져오면 리워드를 증정하는 행사를 통해 모아진 플라스틱들이 인테리어 연출물로 재활용됐고, 팝업스토어가 운영되는 동안 일정량의 화장품 쓰레기를 모아오는 고객들에게 바디 리필 제품 혹은 한정판 보틀을 자판기에서 뽑을 수 있는 기회가 제공된다.





내부에서는 화장품 분리배출 상식 관련 모의고사 진행과 함께 실제로 분리배출을 해보는 활동을 바탕으로 분리배출에 대한 정확한 지식을 전달하고, 두가지 활동을 모두 마친 고객들에게는 젤라또 아이스크림을 증정한다. 또한, 분리배출 이후에는 플라스틱 소비를 줄이기 위해 실천 가능한 목표와 다짐을 적어 챌린지 조명에 거는 활동도 해볼 수 있다.





레고그룹(LEGO Group)이 장수 인기 시리즈 '레고 닌자고'의 신작 애니메이션 '닌자고: 드래곤 라이징' 테마 신제품 14종을 내달 1일 출시한다.





'닌자고: 드래곤 라이징'은 레고그룹이 닌자고 출시 12년만에 선보이는 차세대 시리즈다. 서로 다른 닌자고 세계가 하나로 합쳐진 세상을 배경으로 신입 닌자 소라, 아린과 아기 드래곤 리유가 새로운 주인공으로 등장한다. 이들이 힘을 합쳐 사라진 예전 닌자들을 찾고 악의 세력으로부터 닌자고 세계를 영원히 통합하거나 파괴할 수 있는 가공할 존재인 '원소 드래곤'을 지켜내는 모험을 담았다.





이번 신작을 바탕으로 한 신제품 14종은 만 4세 이상을 위한 입문용부터 대형 세트까지 다양한 라인업으로 구성됐다. 먼저 새로운 닌자고 도시의 모습을 집약한 '닌자고 시티 시장(71799)'은 총 브릭 수 6163개에 달하는 역대 최대 닌자고 세트다. 각종 매장, 주거 공간과 움직이는 케이블카, 휠체어 리프트 등 즐길 거리가 가득한 4층 건물을 중심으로 생동감 넘치는 닌자고 세상을 연출할 수 있다. 신규 캐릭터 소라, 아린과 기존 주인공 카이까지 미니피겨도 총 21개나 포함됐다.





인기 테마인 드래곤과 로봇 제품도 다채롭게 선보인다. '원소 드래곤 대 여제의 로봇(71796)'은 전용 블레이드 윙과 스터드 슈터 장비를 장착한 드래곤과 황금 로봇의 공중전을 재현했다. '드래곤 전함 – 시간과의 경주(71797)'는 드래곤의 힘으로 나는 거대한 비행선을 조립하고 돛과 회전식 엔진, 각종 무기를 실제로 작동시켜볼 수 있다.





만 7세 미만의 어린이들도 재미있게 가지고 놀 수 있는 액션 놀이 제품도 출시한다. '스핀짓주' 3종은 닌자고 미니피겨가 탑승한 스피너를 돌려 장애물을 격파하고 각종 묘기를 펼칠 수 있다. '쟌의 드래곤 파워 스핀짓주 레이스카(71791)'는 레고 자동차 최초로 회전 공격 기능을 탑재했다.





'닌자고: 드래곤 라이징' 애니메이션은 내달 13일부터 투니버스, 카툰네트워크 등 국내 어린이 케이블 채널과 레고 공식 유튜브를 통해 공개된다. 특히 이번 작품은 3D 그래픽 엔진 '언리얼 엔진(Unreal Engine)'으로 생생하게 구현한 고품질의 시각 효과를 선보일 예정이다.





쿠팡의 여행 전문관 '쿠팡트래블'이 전국 프리미엄 펜션 및 풀빌라를 최대 15% 할인하는 단독 특가 행사를 오는 29일까지 진행한다.





이번 기획전에서는 쿠팡트래블과 떠나요닷컴이 시설 퀄리티, 판매량, 고객들의 선호도 등을 기준으로 엄선한 전국의 프리미엄급 펜션 및 풀빌라 140여곳을 만나볼 수 있다. 오직 쿠팡트래블에서만 최대 15% 할인가로 예약할 수 있는 숙소들이다. 할인 혜택이 적용되는 투숙기간은 6월30일까지다.





쿠팡의 여행 전문관 '쿠팡트래블'이 전국 프리미엄 펜션 및 풀빌라를 최대 15% 할인하는 단독 특가 행사를 오는 29일까지 진행한다. © 쿠팡



대표 상품으로는 바다 바로 앞에 위치해 있고 루프탑 수영장을 구비한 부산 기장 '타이드어웨이풀빌라', 전객실북한강뷰를 가진 춘천 '더반풀빌라', 600평 규모의 애견운동장이 있는 가평 '더리조트멍풀빌라', 전 객실 개별수영장으로 프라이버시를 확보한 경주 '오푸스11풀빌라펜션' 등이 있다.





위메프가 25일까지 3일간 '브랜드 페스타' 행사를 진행한다.





'브랜드 페스타'는 인기 브랜드의 특가 프로모션으로 랭킹·베스트 리뷰 등 다양한 콘셉트의 세부 코너로 구성됐다. 행사기간 50% 할인 쿠폰을 총 3만명에게 선착순 지급한다.





메인 코너인 '랭킹 TOP 5'는 뚜레쥬르·폴햄 등 5개 브랜드 대표 상품으로 구성됐다. 주요 상품은 △마켓비 미니수납장 △폴햄 밴딩 리넨 팬츠 △뚜레쥬르 1만원권 등이다.





시즌 상품도 큐레이션해 특가 판매한다. 성큼 다가온 여름을 앞두고 △위닉스 무선 써큘레이터 △아르페지오 피칸 시어서커 여름 누빔패드 △팸퍼스 2023 에어차차 팬티 3팩 기저귀 등의 시즌 인기 상품을 선보인다.





'베스트 리뷰' 코너도 진행한다. 평점 4.5 이상의 검증된 리뷰로 믿고 구입할 수 있는 상품을 엄선했다. 대표 상품으로는 △삼성전자 갤럭시북2 △한샘 샘키즈 수납장 △로레알 토탈 리페어 미라클 헤어팩 등을 판매한다.





이밖에 '1+1' 코너에서는 동일 상품 추가 증정 혜택을 제공한다. 1+1 크리오 덴티메이트 오리지널 등 인기 생필품 위주로 구성해 특가로 선보인다.





11번가가 본격적인 여름에 앞서 '초특가로 여름 미리보기! 썸머 프리뷰' 프로모션을 실시한다. 때 이른 더위 속에서 미리 구매해두면 좋을 여름철 인기 상품을 특가에 선보이는 행사다.





최근 11번가에 따르면 이달 들어(5월1~21일) '민소매 원피스'의 결제거래액이 전월 대비 5배(422%) 이상 상승했고, '선파우더/쿠션'은 220%, 제습기와 선풍기는 각각 286%, 307%씩 증가하는 등 최근 여름 상품의 구매 수요가 늘고있다.





11번가는 '썸머 프리뷰'를 통해 6월4일까지 패션·뷰티(~24일), 레저·스포츠(25~28일), 리빙(29~31일), 계절가전(6/1~4일) 등 각 카테고리별 여름 상품을 순차적으로 선보인다.





11번가는 무더위를 대비할 시원한 소재감의 여성의류를 '초특가'로 마련했다. 통기성이 우수한 'SOUP 셔링 페미닌 원피스'를 정가 대비 73% 할인한 가격에, 가벼운 여름용 반팔 재킷 '솔로이스트 써머 트위드 파스텔 라운드넥'을 56% 할인해 판매한다.





뜨거운 여름 햇빛으로부터 피부를 보호할 '싸이닉 엔조이 슈퍼 마일드 선 에센스'부터 선 에센스(45ml), 패리어 수분크림(20ml), 쿨링 마스크(2매)로 구성된 11번가 단독 상품 '셀퓨전씨 아쿠아티카 썬스크린 기획세트' '닥터지 그린 마일드 업 선 플러스 3종 기프트 세트' 등 인기 선케어 제품을 중심으로 여름 뷰티 상품도 다채롭게 모았다.





11번가는 행사에 잇따라 참여하는 레저·스포츠, 리빙, 계절가전 상품군에서도 여름 상품을 '초특가'로 선보일 계획이다.





11번가는 '썸머 프리뷰' 기간 각 상품군에 따라 할인쿠폰을 순차 발급하며, 오는 24일까지는 '패션·뷰티' 전용 '3000원 장바구니 할인쿠폰'을 발급한다.





티몬이 고객들의 성원에 힘입어 '2023 티몬투어 여행박람회' 기간을 31일까지 연장하고, 국내외 여행상품 특가 릴레이를 이어간다.





'티몬투어 여행박람회'가 고객 성원에 힘입어 31일까지 행사 기간을 사흘 연장한다. 최고의 혜택으로 전하는 '스페셜 딜'을 비롯해 '올인데이' '단하루 등 대표 원데이 행사를 중심으로 특가 릴레이를 전개하며, 최대 15% 전용 할인 쿠폰 혜택도 전한다.





먼저, 23일 하루 '소노호텔앤리조트'와 올인데이를 실시하고 다양한 국내여행·나들이 상품을 초특가 판매한다. 특히 △소노호텔앤리조트 16개 전지점 룸 온리/조식 패키지를 최대 71% 할인가에 선보인다. 티몬 단독으로 특별 구성한 △인기 9개점 객실 패키지는 최대 73% 할인한다. 워터파크, 곤돌라, 키즈카페, 조식 이용권 등 지점별 패키지 구성도 다채롭다. 숙박 상품의 경우, 오는 24일부터 최대 7월20일 이내 투숙 가능해 여름휴가도 미리 계획할 수 있다.





여름맞이 워터파크 이용권도 최대 64% 특급 할인한다. △오션월드 △오션어드벤처 천안/거제 △오션플레이 전지점 등이며 구매자 전원에게 구명재킷을 무료로 대여한다. 실제, 때이른 더위에 최근(5월1~15일) '워터파크' 카테고리 매출은 전월 동기 대비 131% 신장하며 물놀이를 찾는 고객들이 늘어나는 추세다. 또, 나들이로 제격인 △춘천 삼악산 호수 케이블카 2인 왕복권도 올인데이를 기념해 최대 33% 할인 판매한다.





해외 인기 휴양지 패키지도 특가다. 23일 대표 상품으로 5성급 '알란씨 호텔'에서 머무는 △다낭/호이안 4/5일 특급 패키지, '로얄타워 디럭스룸'으로 전 일정 객실 업그레이드 혜택을 누릴 수 있는 △'PIC 괌' 골드카드 4/5일 자유여행 등이 있다. 이밖에도 오는 26일 투어 '단하루' 기획전, 29일 '괌 올인데이' 등 특별 프로모션을 이어가며 알뜰한 여름 휴가 준비를 돕는다.





신세계라이브쇼핑이 24일 밤 9시35분에 VR로 제작한 '한샘 리하우스' 특집 방송을 실시한다.





이번 한샘 리하우스 특집은 업계 최초로 한 시간 전체가 VR(Virtual Reality) 방송으로 제작됐다.





기존 시공 방송은 시공상품을 스튜디오에 직접 설치하거나, 인테리어 전후 모습을 자료화면으로 보여주는 방식으로 진행되었는데 비해, 이번 특집 방송은 스튜디오에 상품 설치 없이 전 과정을 VR로 준비했다.





특히 인테리어 전과 인테리어 후의 비교 VR을 별도로 제작해 오래된 집이 인테리어를 한 후 어떻게 변하는 지 눈으로 비교해서 보여준다.





고객은 인테리어를 직접 하지 않더라도 오래되고 낡은 집을 어떻게 바꿔야 할지 한눈에 살펴볼 수 있고, 별도의 쇼룸을 방문하지 않아도 변화될 인테리어 공간을 3D입체 영상으로 쇼핑호스트와 함께 체험할 수 있다.





방송을 보고 신세계라이브쇼핑에 상담 예약을 남기면, 한샘의 전문 디자이너가 진단 및 무료컨설팅을 해준 후 실측과 계약을 진행하고 시공하는 구조다.





G마켓과 옥션이 오는 28일까지 '농산甲(갑)' 프로모션'을 열고, 우수 제철 농산물을 엄선해 최대 30% 할인가에 판매한다.





이번 행사는 신선식품 카테고리 강화를 위해 지난 2월 런칭한 월간 정기 프로모션 '신선식품 甲(갑)'의 5월 행사로, 제철을 맞은 신선한 농산물을 강력한 할인혜택과 함께 선보인다.





G마켓과 옥션이 오는 28일까지 '농산甲(갑)' 프로모션'을 열고, 우수 제철 농산물을 엄선해 최대 30% 할인가에 판매한다. © G마켓



쿠폰은 전체 고객 대상 '20% 중복쿠폰'을 제공한다. 1만원 이상 구매 시 최대 1만원 할인된다. 사업자회원에게는 '7% 할인쿠폰'을 제공하며, 각 쿠폰은 ID당 매일 3회씩 증정한다.





추천 상품으로, 평점 높은 고객 후기를 다량 보유한 △품질 보장 채소로 감자, 옥수수, 햇양파 등을 판매하고, 다가오는 여름철을 대비해 삶은 무청시래기, 곰취나물, 자색양파, 취나물 등의 △장아찌용 채소와 파프리카, 오이, 아스파라거스 등의 △식단관리/샐러드채소 등을 판매한다.





이 외, 장바구니 부담을 줄일 수 있는 대용량채소와 실속형 못난이채소, 간편하게 즐길 수 있는 손질채소 등도 선보인다. '전라남도 도청' '익산시청' '농림축산부' 등 지자체별 전문관도 운영해, 최대 25% 할인 혜택을 제공한다.





MD가 엄선한 데일리 특가상품도 매일 밤 12시에 공개한다. 신선함은 물론, 특가일 기준 최저가 수준으로 선보이는 상품이다. 23일 G마켓에서 '금산농협 깻잎' '국내산 다진마늘' '희망작목반 대추방울토마토' 등을, 옥션은 '국내산 햇 초당 옥수수' '신세계푸드 스테비아 컬러풀 토마토' 등을 추천한다.





인터파크가 운영하는 초개인화 여행 플랫폼 트리플이 AI 언어모델인 GPT를 접목한 추천 여행일정 요약 서비스를 오픈했다.





신규 서비스는 트리플이 자체 보유한 초개인화 일정 추천 AI 기능에 GPT를 연동해 일자별로 방문지의 특징부터 맛집, 관광명소 등 상세 여행 계획을 요약해 설명해준다. 트리플을 이용하는 여행객이라면 보다 쉽고 빠르게 여행 일정을 수립하고 파악할 것으로 기대된다.





이번 서비스 도입으로 트리플의 최대 강점인 개인별 일정을 추천하는 AI 서비스가 보다 고도화된다. 트리플은 최근 개인 맞춤형 여행 일정을 추천하는 AI 서비스의 범위도 기존 다낭, 방콕, 타이베이 3곳에서 도시 200여곳으로 확대했다. 단순히 여행 정보만을 전달하는 기존 플랫폼들과 달리, 개인의 여행 취향과 실제 실행 가능성을 고려해 직관적인 여행 정보를 제공하는 것이 가장 특징이다.





파라다이스 호텔 부산이 설채현 수의사의 펫 강좌를 비롯해 반려견과 반려인이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠가 가득한 '펫 토크 콘서트'를 내달 2일 개최한다.





파라다이스 호텔 부산은 반려동물을 가족으로 여기며 동반 액티비티를 즐기는 '펫밀리테인먼트(Pet+Family+Entertainment)' 수요 증가에 맞춰 올바른 펫 문화 확산을 위한 축제의 장을 마련했다. 시실리 룸과 시실리 가든에서 오후 12시부터 3시까지 소형견(5~7kg)과 반려인을 대상으로 열린다.





‘동물 행동 교정 전문가' 설채현 수의사는 오후 1시30분부터 2시30분까지 '애완견이 아닌 반려견, 새로운 가족의 의미'를 주제로 강연을 펼친다. 반려동물에 대한 이해를 높이는 소통 방법, 반드시 지켜야 하는 펫티켓 등을 상세히 다룰 예정이다.





오후 2시30분부터 30분간 반려견과 교감하며 웰니스를 실천할 수 있는 '도가(도그+요가) 클래스'도 진행한다. 전문 강사진과 함께 반려견과 반려인의 정서적 유대를 돕는 다양한 요가 자세를 익혀볼 수 있다. 심신 치유 효과를 극대화하는 명상과 아로마 테라피도 준비됐다.





국내 유수의 펫 전문 브랜드와 협업한 팝업 스토어도 만나볼 수 있다. 정관장 '지니펫'을 비롯해 '로블릭' '벨렐레' '리꼬르소' '치즈앤무드' '레이지키친'에서 의류, 간식, 장난감, 비건 스킨케어 등 다양한 펫 용품을 선보인다. 파라다이스 호텔 부산의 프리미엄 편집숍 '샵파트(#PART)'는 '폴로 랄프로렌'과 '도그피버'의 제품을 판매한다. 반려견의 모습을 그림으로 남길 수 있는 펫 드로잉, '심바네 펫스토랑'과 함께 하는 펫 케이크 쿠킹 프로그램도 실시한다.





이번 행사는 선착순 20팀 한정 사전예약제로 운영되며 반려견 리드(목줄), 반려견 유모차 또는 이동 가방 지참이 필수다. 참가자에게는 특급호텔 미식으로 가득한 '런치 박스'와 '더레스트오브라이프'의 의류 액세서리, 간식, 비건 반려견 케어 용품 등 푸짐한 상품으로 구성된 웰컴 기프트도 제공한다.