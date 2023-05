[잇속] SKT·KT·LGU+

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 5G 마이크로웨이브 통신에 SDB 도입





SK텔레콤(017670)은 5G 마이크로웨이브 통신에 주파수 결합 기술 슈퍼 듀얼 밴드(SDB)를 도입, 이를 도서지역 공동망에 적용했다고 18일 밝혔다.





마이크로웨이브 통신은 무선 통신 기술을 사용해 두 지점 간(기지국-기지국, 기지국-중계기 등) 대량의 데이터를 효과적으로 전송하는 기술이다.





SKT는 5G 공동망에서 대용량(최대 10Gbps) 마이크로웨이브 통신 서비스를 제공하기 위해 이번 주파수 결합 기술을 개발했다. 이번에 SDB 기술로 결합한 주파수는 기존 마이크로웨이브 통신에 사용되던 11㎓와 신규 도입된 80㎓ 주파수다.





기존 마이크로웨이브 통신용 주파수인 11㎓은 장거리 통신이 가능하나 5G에 걸맞는 대용량화가 어려웠고, 새롭게 도입된 80㎓은 대용량 전송이 가능하나 장거리 통신에 취약하다는 단점이 있었다.





이에 SKT는 이 두 주파수를 SDB 기술로 결합함으로써 각 주파수의 장점만을 모아 대용량의 데이터 장거리 전송(10km 이내)을 가능하도록 했다.





또 SKT는 안정적인 마이크로웨이브 통신 서비스 제공을 위해 자체적으로 흔들림을 감지해 네트워크 품질을 자동으로 안정화 하는 지능형 안테나도 추가 도입했다.





SKT는 우선 통영 산양-학림도 구간의 공동망에 SDB 기술을 적용해 시험 중이다. 향후 도서 공동망 강화를 위해 기술 적용 구간을 늘려갈 계획이다.





◆KT "2025년까지 미디어 매출 5조 달성"





KT(030200)는 KT스튜디오지니, ENA와 18일 서울 동대문구 노보텔에서 'KT그룹 미디어데이'를 열고 오는 2025년까지 미디어 사업 매출 5조원을 달성하겠다고 밝혔다.





이날 KT는 지난 1년 간의 미디어·콘텐츠 사업 분야의 성과를 되돌아보고, 신규 프리미엄 올인원 셋톱박스(STB)를 공개했다. KT스튜디오지니는 콘텐츠 라인업을 선보였고 'ENA'로 리브랜딩에 성공한 skyTV는 사업 성장전략을 발표했다.





KT는 지난해부터 올해까지 KT스튜디오지니 등을 통해 12편의 오리지널 드라마를 제작해 ENA채널과 지니TV를 통해 공개했다. ENA는 김태호PD 등과 협력한 '지구마불세계여행', '혜미리예체파' 등 오리지널 예능을 17편 제작해 ENA채널, KT그룹 유료방송플랫폼을 통해 선보이고 있다.





이중 '이상한 변호사우영우'는 넷플릭스 글로벌 1위 및 ENA채널 역대 최고시청률(17.5%)을 기록했다.





KT스튜디오지니의 오리지널 드라마는 지니TV에서 주문형 비디오(VOD) 누적 시청건수가 1000만건을 넘는 등 가입자의 중요한 볼거리로 자리잡았다. 또 오리지널 드라마의 대본집, 오디오북이 밀리의서재로 출시되고 지니뮤직이 OST(오리지널 사운드트랙) 제작에 참여하는 등 그룹 전반의 콘텐츠 선순환 구조를 확립했다.





KT는 지난해 콘텐츠 분야(△KT스튜디오지니 △ENA △지니뮤직 △밀리의서재) 매출이 약 5000억원을 돌파하고, 그룹 전체 미디어 매출이 전년 대비 9% 성장한 4조2000억원을 기록하는 등 재무적인 성과로도 이어졌다고 강조했다. 이에 2025년까지 5조원 매출 달성이 기대된다고 밝혔다.





KT는 이날 행사에서 고품질의 콘텐츠를 제대로 즐길 수 있는 '지니 TV 올인원 셋톱박(이하 STB)'를 선보였다. STB는 △IPTV 셋톱박스 △무선인터넷 공유기 △AI스피커를 하나로 통합한 올인원 디자인이 가장 큰 특징이다.





KT스튜디오지니는 스펙트럼 확장과 독창성을 키워드로 제시하면서, 내년까지 방영을 목표로 하는 오리지널 드라마 30여 편 가운데 19편을 공개했다.





개국 1주년을 맞이한 ENA는 채널명을 개편한 뒤 채널 순위가 기존 24위에서 11위로 상승했고, 매출은 67% 성장해 약 1100억원을 돌파했다고 소개했다.





◆LGU+, 한강대로 31개 매장과 세일축제 연다





LG유플러스(032640)는 U+모바일 고객에게 제휴처 할인 혜택을 제공하는 'U+우리동네멤버십-용산 한강대로편'을 진행한다.





오는 28일까지 총 11일간 운영되는 U+우리동네멤버십은 LG유플러스가 소상공인과 함께 제휴를 맺고 자사 모바일 고객에게 혜택을 제공하는 프로그램이다.





이번 용산 한강대로편에는 서울 용산구 한강대로에 위치한 식당 등 총 31개 매장이 참여해 최소 20%에서 최대 80%까지 상품 할인을 비롯해 사이드 메뉴 무료 증정, 원 플러스 원(1+1) 이벤트 등을 진행한다.





LG유플러스는 소상공인이 더 많은 고객을 확보할 수 있도록 지원하고, 자사 모바일 고객에게 추가적인 혜택 제공으로 멤버십 이용 경험을 혁신하기 위해 이번 U+우리동네멤버십 프로그램을 마련했다고 설명했다.





LG유플러스는 프로그램의 일환으로 다양한 이벤트도 진행한다. 우선 제휴 매장 4곳을 이용한 후 직원에게 스탬프를 받아 용산역 인근에 설치된 이벤트 부스에 방문한 고객에게 'CGV영화관람권 2매'를 증정한다.





또 고객은 매장에 비치된 응모권을 작성해 이벤트 부스에서 응모하면 추첨을 통해 △엑스박스(1명) △갤럭시워치5(2명) △드롱기 전기포트(5명) △CGV 골드클래스 티켓(10명)을 받을 수 있다.





이벤트 부스에서는 12시~14시와 17시 30분~19시 사이에 방문한 고객에게 룰렛을 돌려 'CJ제일제당 선물세트' 등 다양한 제품 중 한 가지를 랜덤으로 선물하는 '행운룰렛 이벤트'도 진행된다.