[이BIO] 동화약품·동국제약·유비케어 외

[프라임경제] 5월16일 제약·바이오업계 소식.





동화약품은 후시딘이 사회공헌활동의 일환으로 '후시딘 어린이 교통안전 캠페인'을 도로교통공단과 함께 펼친다.

동화약품은 도로교통공단과 올 연말까지 전국 약 800개 초등학교의 10만명 대상으로 어린이 교통사고 예방을 위한 교통안전 교육을 대대적으로 진행할 계획이다. 또한, 스쿨존 교통사고 중 가장 높은 유형으로 나타난 '보행 중 사고'의 예방 효과를 높이기 위해 '후시딘 오렌지카드'를 제작해 교통안전 교육을 받은 초등학생들에게 전할 예정이다. 후시딘 오렌지카드는 빛을 반사해서 보행자 발견 거리를 9배 가량 증가시켜 아동 보행자에 대한 운전자의 시인성을 개선시키는데 효과적이다.





동화약품은 후시딘이 사회공헌활동의 일환으로 '후시딘 어린이 교통안전 캠페인'을 도로교통공단과 함께 펼친다. © 동화약품



후시딘은 어린이의 상처를 치료해 줄 뿐만 아니라 안전사고에 취약한 어린이들의 생활 속 안전의식 제고 및 건강한 성장을 돕기 위해 다양한 사회공헌활동을 전개해 왔다. 지난 2019년 어린이들의 등·하교 교통안전을 위한 '스쿨존 안전 캠페인'에 이어 이번 캠페인을 기획했다.





동국제약과 제넨셀이 공동 연구를 통해 자체 개발한 천연물 소재 '맥아 및 구절초 복합물(원료명: 프리멘시아, Freemensia)'이 식품의약품안전처로부터 여성 월경 전 증후군(생리 전 증후군, PMS) 개선에 관한 개별인정형 기능성 원료 승인을 획득(인정번호: 제2023-12호)했다.





동국제약과 제넨셀은 지난 2017년부터 약 6년간 30여 억원을 투입한, 공동 연구를 통해 이번 원료 개발에 성공했다. 현재 관련 증상 개선 기능성 원료는 고시형인 '감마리놀렌산 함유 유지' 하나만 있으며, 개별인정형 원료는 처음으로 '월경 전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있다'는 내용으로 기능성을 인정받았다.





동국제약은 '맥아구절초추출복합물' 원료 제조 공정 표준화 연구에 참여했으며, 인체적용시험용 시험식품 및 대조식품을 생산해 식품의약품안전처 개별인정형 신청서를 제출하고 보완 사항에 대응했다. 현재 타깃 맞춤 제형으로 제품을 개발 중이며 메인 타깃으로는 10대 청소년, 서브 타깃으로는 20대 직장 여성을 선정했다. 오는 12월, 온라인 공식몰에서 연령대별 우먼케어로 프로그램화해 제품을 출시해 판매할 예정이다.





한편, 제넨셀은 본 발명에 대해 총 3건의 국내 특허 등록을 완료했으며 미국, 유럽, 호주, 일본 등 해외 9개 지역에는 특허를 출원한 상태다.





유비케어는 지난 16일 에듀팜과 부산 사상구에 위치한 에듀팜 본사에서 약국 전산원 무상 교육 지원을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.





이번 협약은 유비케어 '유팜'을 처음 사용하는 약국에 무상으로 전산원 교육을 지원해 보다 빠르게 '유팜' 사용에 적응 할 수 있도록 도와 약국 운영 부담을 줄이는 것에 목적이 있다.





유비케어 '유팜'은 처방조제, 보험청구, 복약지도 기능을 갖춘 약국 청구 관리 솔루션으로, 약국 환경에 필요한 업무 전반을 정보화해 효율적인 약국 운영을 돕는 제품이다. 유비케어는 '유팜'을 기반으로△ 약국 전용 신용카드 단말기 'VAN Plus'△ 처방전 자동 입력 솔루션 '2D 바코드'△ 약품 자동 조제기 '오토팩'까지 약국 운영에 필요한 모든 아이템을 통합 제공한다. 지난 4월말 기준 유팜 사용약국은 약 8000처로 신규 개국 약사들 사이에서 선호도가 높다.





에듀팜은 약국 전산/행정 교육과 긴급인력(약사/직원)파견 및 구인구직 홈페이지를 운영하는 약국인력관리 전문 업체다. 다양한 약국에 공통적으로 적용시킬 수 있는 약국 업무 교육을 전문으로 하고 있으며, 자체 제작 교재를 통해 약국 운영 업무에 도움을 주고 있다는 평가를 받고 있다.





HK이노엔이 세계 각국의 소화기 석학 2만여 명이 모이는 자리에서 P-CAB 계열의 위식도역류질환 신약 '케이캡'의 새로운 임상 연구 결과를 공개했다. 미란성 위식도역류질환 환자 대상 단기간 투약 후 치유율을 확인한 임상 연구를 포함해 총 3가지로, 연구 결과는 구두 발표 및 포스터를 통해 공개됐다.





HK이노엔은 최근 미국 시카고에서 열린 2023년 소화기질환주간(Digestive Disease Week 2023, 이하 'DDW 2023')에서 국내·해외 석학들을 대상으로 위식도역류질환 신약 케이캡(성분명 테고프라잔)의 최신 연구결과를 발표했다.





이번에 공개한 내용은 △미란성 위식도역류질환(ERD)환자 대상 2주/4주간 케이캡정(테고프라잔) 투약 후 치유율을 확인한 다기관 4상 임상 △위점막하박리술(ESD) 후 의인성 궤양 환자에서 케이캡정의 효과를 확인한 연구자 주도 임상 △케이캡정 복용 시 위 배출 변화를 확인한 연구자 주도 임상 등 총 3가지다.





HK이노엔이 세계 각국의 소화기 석학 2만여 명이 모이는 자리에서 P-CAB 계열의 위식도역류질환 신약 '케이캡'의 새로운 임상 연구 결과를 공개했다. © HK이노엔



먼저 '미란성 위식도역류질환(ERD)환자 대상 2주/4주간 케이캡정(테고프라잔) 투약 후 치유율'연구는 최석채 원광대학교병원 소화기내과 교수가 주도하고 신철민 분당서울대학교병원 소화기내과 교수가 구두 발표했다.





케이캡정(테고프라잔)50mg을 2주 및 4주간 투약했을 때 치유율을 확인한 결과, 케이캡정 은 대조군인 PPI 투여군에 비해 비열등성을 입증했다. 뿐만 아니라 식도염의 중증도나 CYP2C19 유전형에 따라 치유율의 차이를 보이는 PPI와 달리, 케이캡정은 중등도 이상의 식도염(LA grade C/D)과 CYP2C19 유전형에 상관없이 유사한 치유율을 확인했다.





이 날 현장에서는 세계 각 국의 소화기 석학을 포함해 연구자들이 자리를 가득 메워 질의응답과 지견을 나누며 케이캡에 대한 높은 관심을 나타냈다.





박종재 고려대학교구로병원 소화기내과 교수가 주도한 '위점막하박리술(ESD) 후 의인성 궤양 환자에서 케이캡정의 효과'연구는 김병욱 인천성모병원 소화기내과 교수의 포스터 발표를 통해 공개됐다. 이 연구 결과는 지난 해 국내에서 열린 KDDW에서 공개된 후 올해 DDW를 통해 전 세계의 연구자들에게 또 한번 공개됐다.





연구결과 케이캡정은 PPI계열의 에소메프라졸과 비교해 의인성 궤양 치료에 대한 비열등성을 입증했고, 4주 치유율에서 더 높은 치유율(30.3% vs 22.1%)을 보였다.





위점막하박리술(ESD)은 위선종이나 조기위암의 내시경적 치료 방법으로, 이에 의해 발생하는 궤양을 '의인성 궤양'이라고 부른다. 위점막하박리술 후 빠른 위산 분비 억제는 궤양의 빠른 치유와 출혈 및 천공 예방을 위해서도 필수적이다. HK이노엔은 이번 연구 결과를 통해 궤양에 대한 케이캡정의 치료 효과를 뒷받침할 수 있는 임상 데이터를 확보했다.





휴젤㈜이 2023년도 '바이리즌' 심포지엄(REASON SYMPOSIUM, 이하 '리즌 심포지엄') 첫번째 파트를 성료한 후 두번째 파트에 돌입했다.





리즌 심포지엄은 휴젤의 HA 스킨부스터 브랜드 '바이리즌'에 관련된 다양한 정보를 교류하는 웨비나(Web+Seminar) 프로그램이다. 총 3개 파트 8개 세션으로 마련돼, 지난 4월 19일부터 8주간 매주 수요일 20시에 휴젤의 웨비나 사이트 '휴비나' 및 병·의원 전용 온라인 플랫폼 '블루팜코리아'에서 진행 중이다.





첫 번째 파트 'Here's how to use BYRYZN'에서는 나인원의원 배우리 원장(4월19일)과 글래드성형외과 정규식 원장(4월26일)이 HA 스킨부스터에 대한 기초 이론 강연을 진행했다. HA 스킨부스터 시술은 진피층에 히알루론산 성분을 직접 주입, 노화 등으로 콜라겐, 엘라스틴, 섬유아세포와 같은 진피층 구성 요소가 파괴되는 것을 예방하고, 피부 톤부터 결ᆞ광ᆞ탄력까지 피부의 근본적인 환경 개선(Foundation treatment)에 도움을 준다고 설명했다.





지난 3일부터 시작된 두 번째 파트 'Easy to use BYRYZN'에서는 HA 스킨부스터 효과를 극대화할 수 있는 다양한 병행 시술에 대한 강연을 진행하고 있다. 골드제이의원 이현주 원장(5월3일)은 보툴리눔 톡신 '보툴렉스'와의 병행을 통한 얼굴 전체 및 목주름 개선 시술을, 샤인원의원 박승원 원장(5월10일)은 HA 필러 브랜드 '더채움'과의 병행을 통한 볼류마이징ᆞ하이드레이션 시술 케이스를 소개했다.





이어서 메이린의원 박현준 원장(5월17일)과 리영의원 안상태 원장(5월24일)이 생체 자극 주사(Biostimulator), 에너지 기반 미용의료기기(Energy Based Device, EBD) 등과의 병행 시술법에 대해 발표할 예정이다.





마지막 파트 'Special way to use BYRYZN'에서는 아라스킨의원 오민진 원장(5월31일)과 바로그의원 박성규 원장(6월7일)이 바이리즌을 활용해 특수 부위 주름, 다크서클, 꺼진 눈가 등 안면 부위의 다양한 피부 고민을 해소할 수 있는 방안을 소개한다.





유한건강생활이 '소아암환우돕기 제20회 서울시민마라톤대회' 협찬사로 참여해 뉴오리진 '코어리셋 프로틴'을 참가자들에게 전달하고 임직원 참여로 기부 마라톤에 함께 하며 소아암 환우들의 쾌차를 응원했다.





유한건강생활이 '소아암환우돕기 제20회 서울시민마라톤대회' 협찬사로 참여해 뉴오리진 '코어리셋 프로틴'을 참가자들에게 전달하고 임직원 참여로 기부 마라톤에 함께 하며 소아암 환우들의 쾌차를 응원했다. © 유한건강생활



올해로 20회째를 맞이한 '소아암환우돕기 서울시민마라톤대회'는 '일 년에 하루는 이웃을 위해 달리자!'는 슬로건 아래, 거대한 병마와 맞서 힘겨운 싸움을 하는 어린이들에게 희망의 불씨가 되고자 2002년부터 시작됐다. 대회 수익금 및 참가 비용 전액이 소아암 환우들에게 전달되는 기부 마라톤으로 유한건강생활 임직원팀은 건강한 사회를 만드는데 기여한다는 취지로 마라톤에 직접 참여해 그 의미와 마음을 더했다.





또한, 마라톤을 끝까지 완주한 참가자를 위해 뉴오리진 코어리셋 프로틴 300g 제품 6000개 상당을 전달하며 참여자들이 건강하게 달릴 수 있도록 응원했다. 후원 제품인 코어리셋 프로틴은 올바른 근육 건강 관리는 물론 뼈 건강부터 에너지 생성을 도와 온 가족이 쉽게 섭취하는 단백질 건강기능식품이다.