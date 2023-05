[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SK ICT 패밀리-하나금융그룹, 통신·금융 데이터 결합





SK텔레콤(017670)과 SK브로드밴드, 11번가 등 ICT 패밀리 3사와 하나은행·하나증권·하나카드 등 하나금융그룹 계열 3사는 서울 중구 소재 하나은행 본사에서 '통신·금융·미디어·유통 데이터 결합 신사업 추진 협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



6개사는 이날 협약식에서 업종간 고객 데이터 가명결합을 통해 금융소외계층을 위한 차세대 신용평가 모형을 개발하고, 통신-금융이 결합된 데이터 기반의 신규상품 개발을 추진하기로 합의했다.





하나금융그룹은 차세대 신용평가 모형 개발이 완료되면, 이를 개인 대출 심사과정에서 활용한다는 계획이다.





6개사는 차세대 신용평가 모형 개발을 위해 이동통신과 금융, 온라인 정보 등을 가명정보 결합 방식으로 활용한다. 가명정보 결합은 서로 다른 정보처리자가 공통으로 보유중인 정보를 가명처리해 결합하는 과정을 말한다. 이는 개인정보를 가명처리한 뒤 결합해 더욱 가치 있는 데이터를 생성할 목적으로 사용된다.





SK ICT 패밀리와 하나금융그룹은 이 밖에 데이터 결합을 통해 각 사의 기존 통신∙금융 상품을 고도화하고, 고객맞춤형 상품 타겟팅 등 새로운 비즈니스 모델과 데이터 기반의 신규 상품도 발굴할 계획이다.





◆KT, 나로우주센터 통신·방송 인프라 구축





KT(030200)는 오는 24일 '누리호(KSLV-II)' 3차 발사를 앞두고 있는 전남 고흥 나로우주센터에 통신·방송 인프라를 안정적으로 구축하고 주요 전송시설에 대한 보안을 강화했다.





ⓒ KT



통신회선은 누리호 발사는 물론 발사체의 비행위치, 비행상태 등에 대한 데이터를 얻기 위해 필수적이다. 나로우주센터는 누리호 발사를 위해 KT 통신회선을 이용하고 있다.





누리호 발사 통신망 운용을 전담하는 KT는 지난해 2차 발사 시점까지 통신망 전송구간의 안정성과 품질을 강화했다. 발사 당일 추적회선의 안정화를 위해 전송장비를 신형으로 교체했고 일부 단일 전송구간은 이원화했다. 제주추적소 전용회선과 팔라우 국제회선에는 백업 무선통신망(마이크로웨이브)을 추가로 개통했다.





올해는 누리호 3차 발사를 앞두고 지난 3월 나로우주센터와 함께 제주 추적소 회선과 국제회선 전송 품질을 측정했다. 또 유사 시 활용 가능한 백업 무선통신망에 자동 절체 기능을 적용하는 등 완벽한 통신 지원 준비를 마쳤다.





KT는 누리호가 성공적으로 발사되는 순간을 전 세계가 함께할 수 있도록 방송망 구축에도 만전을 기했다. 주 무대인 우주과학관을 비롯해 △발사통제동 △미디어센터 △낭도방파제 △우주전망대 △연구동 등 6개소에 방송장비를 구축했다. 총 40회선의 방송회선을 구성해 KBS·MBC·SBS 등 지상파를 포함한 국내 방송사의 중계방송을 지원한다.





또한 KT는 주요 전송시설에 대한 보안을 한층 강화하는 한편 발사 당일에는 긴급상황에 발 빠른 대처를 위해 전담요원을 배치할 계획이다. 참관 인파가 몰려들 것으로 예상되는 우주발사 전망대, 남열해수욕장 등에는 이동기지국 차량 3대를 배치한다.

◆LGU+, 구직사이트 10곳 데이터 무료 제공





LG유플러스(032640)가 구직 사이트 이용 시 데이터를 무료로 제공하는 '제로레이팅'을 실시한다.





ⓒ LG유플러스



제로레이팅은 통신사업자가 특정 웹사이트 또는 서비스 접속 시 발생하는 데이터 사용량에 대해 요금을 부과하지 않는 운영 정책이다. LG유플러스는 지속적인 물가 상승으로 소비자들의 어려움이 커지고 있다는 점을 감안, 정부의 물가 안정화 대책에 동참하고자 이번 제로레이팅 적용을 결정했다.





LG유플러스는 취업을 준비하는 청년층이 정보를 얻기 위해 구직 사이트 접속 빈도가 높다는 점을 고려해 정부가 운영하는 구직 사이트를 대상으로 제로레이팅을 적용키로 하고, 사이트 10곳을 선정했다.





제로레이팅은 우선 내년 4월30일까지 약 1년간 적용된다. 향후 고객들의 이용 패턴 등을 분석해 연장, 확대 여부를 검토할 계획이다.





LG유플러스 모바일 고객은 별도의 설정 없이 스마트폰을 통해 10곳의 구직 사이트에 접속하면 자동으로 제로레이팅을 적용 받을 수 있다.





LG유플러스는 이번 구직사이트 제로레이팅을 비롯해 고객들의 통신료 부담 경감하기 위해 다양한 방안을 검토할 방침이다.





◆카카오, 마음 배경 갤러리 프로모션





카카오(035720)가 카카오브레인과 협업해 오는 16일부터 31일까지 생성형 인공지능(AI) '칼로'가 카카오톡 프로필 배경을 만들어 주는 '마음 배경 갤러리' 프로모션을 진행한다.





ⓒ 카카오



프로모션 기간동안 이용자들은 카카오브레인의 칼로로 카카오톡 프로필 배경 이미지를 만들 수 있다. 프로모션 페이지에서 마음, 장소 등 몇 가지 키워드를 선택하면 칼로가 일상의 풍경을 담은 친근한 화풍으로 세상에 하나뿐인 나만의 배경화면을 그려준다.





이용자는 여러 배경 중 마음에 드는 이미지를 선택하고 화풍과 어울리는 프레임을 적용한 후 이미지를 저장해 소장할 수 있다. 프로모션 페이지 내 '배경화면 적용하기'를 눌러 카카오톡 프로필 배경화면으로 바로 설정할 수 있다. 칼로가 생성하는 이미지는 생성 AI 특성상 같은 키워드 조합을 선택한 이용자일지라도 모두 다른 이미지가 생성된다.