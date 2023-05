[오늘의 장바구니] 홈플러스·LF몰·아이소이·롯데호텔 외

[프라임경제] '합리적 소비'에 가치관이 달라진 요즘. 누구에게나 필요한 소비지만, 가성비와 가심비부터 친환경, 사회공헌까지 고려하는 등 한 제품을 구매하기까지 많은 고민을 한다. 이에 '오늘의 장바구니'에서는 다양한 유통, 식음료 기업들의 행사와 이벤트를 소개하며 '입고, 먹고, 마시고, 바르는' 현명한 소비에 고민하는 독자들에게 꼭 필요한 정보를 제공하고자 한다.





홈플러스는 '전기료 걱정 없는 하하하(夏夏夏) 냉방가전 페스티벌'을 열고 여름 필수 아이템을 다양한 혜택과 함께 선보인다. 이번 행사는 '고효율 가전으로 전기료 절감하(夏)고, 가성비 가전으로 냉방을 시원하(夏)게, 언제 어디서나 부담없이 쿨하(夏)게' 의미를 담았다.





우선 전기료 급등으로 생활물가가 높아진 가운데 고객 부담을 낮출 수 있는 고효율, 가성비 가전을 합리적인 가격에 내놨다. 에너지소비효율등급이 뛰어난 고효율 에어컨 대표 상품으로 '삼성 홈멀티 에어컨'(AF19BX733LSRT)과 'LG 2in1 에어컨'(FQ18DDTHB2)을 준비했다. 해당 상품은 신한/삼성카드 결제 시 10% 추가 할인 혜택도 제공한다.





1~2인 가구에게 적합한 창문형 에어컨, 선풍기 등도 다양한 혜택과 함께 만나볼 수 있다. 5월 론칭 기간 동안 '삼성 창문형 에어컨'(AW06C7155WWAZ) 구매 시 5만원에 상당하는 설치비를 무상 지원한다. 특히 '보국 BLDC 선풍기'는 50% 할인가에 판매한다.





여름하면 빠질 수 없는 반팔 티셔츠는 홈플러스 의류 PB 브랜드 'F2F'와 디저트 브랜드 '설빙'이 컬래버레이션하며 색다르게 준비했다. 설빙 인절미빙수 등 빙수의 시원함을 F2F만의 감성 디자인으로 위트 있게 담아냈다. 특히 무더위에도 쾌적한 촉감을 느낄 수 있는 코튼 폴리 혼방 원단을 사용해 시원함을 더했다.





설빙 컬래버레이션 티셔츠는 전국 홈플러스 매장에서 오는 31일까지 2장 이상 구매 시 30% 할인 혜택가에 만나볼 수 있으며, 홈플러스 5개점(김해점/전주효자점/금천점/부천상동점/월곡점)에서는 2장 이상 구매 시 설빙 빙수 1만원 상품권 30명 선착순 증정 이벤트도 진행한다.





입으면 더 시원한 이너웨어도 홈플러스 단독으로 준비했다. '쿨 플러스'는 여름 시즌 고객 선호도가 제일 높은 인견 원단을 사용해 쾌적함 유지에 강한 것이 특징이다.





열대야 시즌 수면에 도움을 주는 여름 침구로는 '쿨 엠보 차렵 이불'을 30% 할인가에 준비했다. 최근 어린이에게 큰 인기를 끌고 있는 산리오 캐릭터로 깜찍함을 더한 '시나모롤 뱀부 리플 홑이불'도 20% 할인 판매한다. 두 제품은 각 엠보, 리플 가공으로 피부에 닿는 면적이 적어 여름에도 시원하게 덮을 수 있다.





뜨거운 자외선을 막아 줄 선케어 제품으로는 '메디힐 1+1 기획 티트리 수딩 선크림'을 마이홈플러스 멤버 대상 10% 할인가에 준비했고 스틱으로 돼 있어 바르기 편리한 '김정문알로에 큐어워터 스플래쉬 쿨링 선스틱'도 3000원 할인 판매한다.





이마트가 차세대 OS '구글 TV'를 탑재한 65형(인치, 163cm) PL(자체브랜드) TV '일렉트로맨 65형 구글 TV' 본격 판매에 나선다.





이마트는 '일렉트로맨 65형 구글 TV' 출시를 기념해 오는 17일(수)까지 행사카드 전액 결제 시 15만원 할인된 가격에 판매한다.





이마트가 새롭게 선보이는 '일렉트로맨 65형 구글 TV'는 기존 이마트에서 운영했던 PL TV인 '일렉트로맨 55형 안드로이드 TV'의 업그레이드 버전으로, 갈수록 큰 화면을 선호하는 고객들의 성향에 맞춰 화면 크기는 늘리고 차세대 OS 구글 TV 탑재를 통해 활용성은 더욱 늘린 제품이다.





롯데마트와 슈퍼는 농림축산식품부와 함께 오는 11일부터 14일까지 4일간 전 점에서 '정부비축 제주 상생무'를 선보인다.





롯데마트와 슈퍼는 소비자의 장바구니 물가 부담을 덜고자 농림축산식품부와 협업해 제주산 무 비축 물량 50톤 가량을 확보, 이를 시세보다 약 50% 저렴한 가격에 판매한다.





이번에 선보이는 '정부비축 제주 상생무'는 농림축산식품부 주관으로 지난 3월에 수확 후 별도 선별작업 없이 비축한 상품이다. 따라서 롯데마트와 슈퍼에서 통상적으로 취급하는 '특'등급 상품과 비교해 조금 작거나 외관에 흠이 있을 수 있지만, 맛과 영양에는 차이가 없으며 가격은 저렴하다.





이마트24는 이달 11일부터 31일까지 Apple 정품 액세서리 전 품목을 Apple Pay로 결제 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 이마트24 제휴 서비스 중복 할인 및 적립 또한 가능하다.





앞서 이마트24는 지난 2020년, 업계 최초로 오프라인 매장 내에 Apple 정품 액세서리 전용 판매대를 설치하고 AirPods Pro(에어팟 프로), AirPods(에어팟), EarPods(이어팟), 어댑터, 케이블 등 총 20여 종의 Apple 정품 액세서리 판매하고 있다.





현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 뉴욕 럭셔리 디자이너 브랜드 'DKNY 여성'이 여행을 키워드로 기획한 '레디 투 테이크 오프 컬렉션'을 출시했다.

이번 컬렉션은 부드럽고 가벼운 나일론 소재의 '숏 블루종 점퍼, 바스락거리는 얇고 부드러운 소재의 아웃포켓스커트, 솔리드한 색감의 깔끔한 디자인이 돋보이는 '캐주얼 슬리브리스 티셔츠 등 총 11종으로 구성됐다. 한섬 DKNY 여성 '레디 투 테이크 오프 컬렉션'은 전국 43개 백화점 매장과 한섬의 해외패션 전문몰 'h패션몰'에서 만나볼 수 있다.





이랜드의 아메리칸 헤리티지 캐주얼 브랜드 후아유가 첫 팝업스토어 'Part1. Vacation in California: Han-nam'을 오픈한다.





이번 팝업스토어는 후아유가 23SS 출시를 기념해 최초로 선보이는 팝업스토어로, 캘리포니아 다운타운의 한 카페를 모티브한 것이 특징이다.





후아유는 팝업스토어를 찾는 고객들을 위해 다양한 이벤트를 준비했다.





팝업스토어를 방문한 고객은 홀로그램을 통해 후아유 아이코닉 카라티를 착장해볼 수 있을 뿐만 아니라 다양한 컬러 및 자수를 선택해 직접 옷을 커스터마이징 해볼 수 있다.





이와 더불어 뽑기 이벤트를 통해 28cm 규모의 대형 후아유 스티브 쿠키, 스티브 키링, 스티커 등 다양한 상품을 받을 수 있으며, 후아유만의 캘리포니아 감성을 담은 7종의 굿즈를 만나볼 수 있다.





LF가 운영하는 프리미엄 라이프스타일 전문 LF몰이 5월 가정의 달을 맞아 '니치 향수' 추천 행사를 오는 22일까지 진행한다.





다가오는 로즈데이(5/14)과 성년의 날(5/15)을 앞두고 마련한 이번 행사는 LF가 수입·판매하는 프랑스 향수 브랜드 '오피신 유니버셀 불리'와 프랑스 니치 향수 편집숍 '조보이'의 100여종 상품을 선보인다. 전 제품 10% 할인에 추가 5% 할인쿠폰 및 증정품 제공 등 LF몰 단독 혜택을 마련했다.





'오피신 유니버셀 불리'의 워터베이스 향수인 오 트리쁠 8종과, 니치 향수 편집숍 '조보이'의 자체 브랜드 '조보이'(JOVOY)와 '제로보암'(JEROBOAM)을 포함해 '쟈끄파뜨'(JACQUES FATH), '퍼퓸 드 엠파이어'(PARFUM D'EMPIRE), '카너 바르셀로나'(CARNER BARCELONA), '윈느 뉘 노마드'(UNE UNIT NOMADE), '바스티유'(BASTILLE), '벤티 콰트로'(VENTI4) 등 전 세계 곳곳에서 엄선한 브랜드의 니치 향수들을 만나볼 수 있다.





기획전 내 LF몰 단독 증정 혜택도 풍성하다. '오피신 유니버셀 불리' 제품 구매 시 바디오일(윌 앙띠끄 바디오일 샤쉐 2종)을, 오 트리쁠 향수 구매 시 종이비누(센티드 솝)를, '오 트리쁠 페루 헬리오트로프' 구매 시 노트 패드를 증정하며, '조보이' 제품 구매 시에는 향수 샘플, 파리 포스트 카드 등을 추가로 받을 수 있다.





아이소이에서 괄사마사지와 탄력케어를 동시에 할 수 있는 '인텐시브 리프팅 앰플 스틱(이하 괄사앰플스틱)'을 11일 출시한다.





신제품 괄사앰플스틱은 제품 상단 구슬모양의 어플리케이터를 부착해 눈가부터 이마, 미간, 팔자, 입가, 목주름 등 굴곡진 부위의 탄력케어를 빠르고 쉽게 도와주는 초간편, 고성능 탄력케어 제품이다. 단백질 구성 요소이자 콜라겐 생성 촉진 및 피부의 유연성을 길러주는 4중 펩타이드를 함유해 피부 탄력의 근본부터 탄탄하게 채워준다.





손 대신 괄사 구슬을 롤링해 사용해 굴곡진 부위(이마, 미간, 눈가, 팔자, 입가 등)에도 쉽고 빠르게 사용 가능하며, 빠른 흡수력과 가벼운 수분감의 제형으로 수시로 덧바르기 편리하다. 특히 그 제형이 촉촉하지만 번들거리거나 끈적이지 않아 메이크업 위에 덧발라도 밀림 없이 산뜻하게 사용할 수 있다. 콤팩트한 사이즈로 언제 어디서나 틈틈이 사용할 수 있어 365일 수시로 주름질 틈없이 탄력케어가 가능하다.





아이소이 괄사앰플스틱은 출시를 기념해 1+1 행사를 진행하며, 해당 이벤트는 온라인 공식몰 또는 브랜드 공식 앱에서 자세히 확인할 수 있다.





라카(Laka)가 신제품 '본딩 글로우 립스틱' 10종을 론칭했다.





이번 신제품은 색과 빛이 입술에 매끄럽게 본딩(밀착)되는 글로우 립스틱으로, 바르는 순간 풍부하게 차오르는 유리알 광택과 수채화 컬러처럼 남는 자연스러운 착색이 특징이다. 높은 굴절율로 빛을 강하게 반사시키는 '하이-샤인 오일 콤플렉스'가 함유돼 고광택의 생기 있는 립 컬러를 선사한다. 뭉침 없이 매끄럽게 녹아들면서 고광택에도 끈적임 없이 촉촉하게 마무리된다.





유니크한 누드 컬러부터 자연스러운 뉴트럴 컬러, 깊고 선명한 포인트 컬러까지 총 10종 컬러로 구성된 '본딩 글로우 립스틱'은 각 컬러가 가진 명채도에 가장 적합한 투명률을 적용했다. 양조절이 간편해 오버립, 그라데이션립 등 누구나 전문가처럼 완성도 높은 립 메이크업을 완성할 수 있다.





또한 바르는 순간 체온에 녹아 입술 본연의 색과 어우러져 발색되면서 시간이 지날수록 수채화처럼 자연스러운 농도로 물들어 장기간 생기 있는 입술 컬러를 유지할 수 있다. 동물 유래 성분과 동물 실험 이력이 있는 성분을 모두 배제한 포뮬러로, 프랑스 기관 '이브 비건(EVE)'의 인증을 받은 100% 비건 제품으로 제작됐다.





CJ온스타일이 론칭 2주년을 맞아 5월2일부터 5월31일까지 초대형 3D 미디어아트 광고를 삼성동 코엑스 케이팝 스퀘어에서 선보인다.





이번 광고는 '언박싱 온스타일'이 콘셉트다. 트렌디한 쇼핑 경험을 제공하는 종합 쇼핑 플랫폼으로서 CJ온스타일만의 브랜드 세계관을 표현했다. 도심 한복판에 등장한 거대한 보라색 박스가 열리면 패션·뷰티·리빙 카테고리별 가상 쇼핑 세계가 펼쳐지고 다양한 쇼핑 아이템들이 튀어나오듯 공개된다. 광고 속 아이템 중 베라왕 깃털백, 테일러센츠 향수, 오덴세 커피잔 등 CJ온스타일의 대표 브랜드 상품들을 찾아보는 재미도 있다.





5월10일부터 5월21일까지 다채로운 연계 이벤트도 진행한다. CJ온스타일 모바일 앱에서는 '언박싱 퀴즈'와 '더블 럭키박스'가 준비됐다. 먼저 '언박싱 퀴즈'는 광고 영상을 보고 간단한 퀴즈 정답을 맞힌 30명을 추첨해 경품을 증정한다.





'비비안웨스트우드 시계', '설화수 스킨케어 세트' 등 최신 유행 인기 상품들이 경품으로 준비됐다. 또한 '더블 럭키박스'는 CJ온스타일 앱에서 최근 6개월간 앱 내 구매이력이 없는 신규/휴면 고객 대상 매일 선착순 1천명에게 적립금 3000원을 지급하고 행사기간 내 앱 구매 후 응모 시 추첨을 통해 '보테가베네타 카드지갑' '네스프레소 커피머신' 등 푸짐한 경품을 증정한다.





생활맥주가 '2023 대구 KFA 프랜차이즈 창업박람회'에 참가한다.





KFA 대구 프랜차이즈 박람회는 오는 5월11일부터 13일까지 3일간 대구 엑스코에서 열린다.





생활맥주는 직영점 40개를 포함한 전국 220여개의 매장을 운영하며 국내 수제맥주 시장 점유율 30%를 차지하고 있는 독보적인 수제맥주 브랜드다. 전국 50여개 이상의 지역 양조장과 협업을 통해 생활맥주만의 특색 있는 수제맥주를 선보이고 있는데, 오리지널 수제맥주만 60여종에 달해 트렌드 및 상권 특성에 따라 가맹점주가 판매 맥주를 수시로 변경할 수 있다는 점이 특징이다.





또한 올해로 10년차에 접어들며 안정적인 브랜드로 인정받아 초보 창업자들에게 각광받는 창업 아이템으로 손꼽힌다.





배달시장이 빠르게 성장함에 따라 지난 2017년부터 배달서비스를 시범 운영해왔으며, 2019년 치킨 배달 전문브랜드 '생활치킨'을 정식 론칭함으로 수제맥주와 치킨업계를 아우르는 배달시장까지 영역을 확대해 나가고 있다.





정관장 공식 온라인몰 정몰에서 KGC인삼공사 프로농구 통합우승을 기념해 "인삼즈가 선물을 드립니다!" 기획전을 오는 14일까지 진행한다.





프로농구 안양 KGC인삼공사는 올 시즌 정규리그를 우승한데 이어 플레이오프 챔피언결정전에서 7차전 연장전까지 가는 접전 끝에 승리하며 '통합우승'의 영예를 안았다. 지난 3월 EASL(동아시아 슈퍼리그) 챔피언스 위크에서도 우승을 차지하며, KGC인삼공사는 올 시즌에만 트로피를 3개나 거머쥐었다.





KGC인삼공사 선수들은 챔피언결정전에서 7차전 연장까지 가는 접전 끝에 승리할 수 있었던 요인 중 하나로 정관장 홍삼의 힘을 꼽는다. 면역력 증진, 피로회복 등의 기능성을 인정받은 정관장 홍삼으로 마지막까지 지치지 않는 체력과 꺾이지 않는 기세를 유지할 수 있었다는 것이다.





정몰은 KGC인삼공사 통합우승을 기념해, '홍삼정 에브리타임 밸런스' '활기력 부스터' '찐생' 등 정관장 인기 제품부터 콤비타, 아하핏 등 입점 제품까지 다양한 할인혜택을 제공한다.





행사기간 중 정몰에서 제품 구매 시 선수 우승 굿즈를 증정하는 이벤트도 진행한다. 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 변준형, 박지훈, 문성곤, 양희종, 렌즈 아반도, 오세근 등 통합우승 주역선수들의 애장품인 직접 신은 농구화부터 사인 티셔츠, 모자 등을 경품으로 증정한다.





일동후디스가 헬스&이너뷰티 브랜드 '뷰빗'을 론칭하며 이너뷰티 시장에 진출한다고 밝혔다. 이로써 일동후디스는 올해 들어 남성 맞춤 건기식, 펫푸드에 이어 이너뷰티까지 본격적으로 사업 다각화에 박차를 가한다.





'뷰빗'은 피부 건강과 다이어트를 위한 먹는 제품들로 구성됐다. 수십 년간 쌓아온 원료 배합 노하우로 자연유래 성분을 찾았으며, 복합 기능성의 제품을 간편하게 섭취할 수 있는 것이 특징이다. 또한 합성 첨가물과 화학 부형제 등 불필요한 첨가물을 넣지 않아 안전하게 먹을 수 있다.





이번 신제품은 △뷰빗 청귤 콜라겐C △뷰빗 청귤 콜라겐 젤리 △뷰빗 팻바이 부스터 △뷰빗 필업뮤신 등 4종으로 구성됐다.





11번가의 '반값 쇼핑지원금' 이벤트는 5월 11일부터 15일까지 5일 간, '월간 십일절' 기간 중 구매한 고객이 구매 당일에 한해 응모할 수 있다. 추첨을 통해 매일 50명 씩, 총 250명의 당첨자에게 '반값 쇼핑지원금'으로 구매한 결제 금액의 절반을, 최대 5만 포인트까지 SK페이포인트로 적립해 준다.





11번가의 명품 전문관 '우아럭스'와 함께하는 명품 드로우도 진행된다. 매일 한 번 참여할 수 있는 '우아럭스 드로우'는 루이비통, 셀린느, 프라다, 에르메스, 생로랑의 상품을 매일 하나씩 공개한다.





11번가의 5월 '월간 십일절' 주제는 'Early Summer 성큼 다가온 여름으로 퐁당'으로 부쩍 더워진 5월 날씨에 미리 준비하는 여름 쇼핑을 콘셉트로 진행된다. CJ제일제당, 유한킴벌리, P&G, 다이슨 등 국내외 톱 브랜드 15곳이 십일절 대표 브랜드로 함께하며, 그 외에도 300개 인기 브랜드가 십일절 행사에 브랜드 특가 상품과 함께 참여한다.





냉장고, 세탁기, 건조기, 무선청소기 등 십일절 인기 상품인 대표 생활가전을 비롯해 에어컨, 제습기, 써큘레이터 등 여름 계절가전 들이 타임딜로 진행되고, 스마트폰, 태블릿 등 디지털 가전과 여름 의류와 호텔 숙박권, 여행가방 등 여름 바캉스 대비 상품들도 타임딜에서 만날 수 있다. 그 외 롯데시네마, 제주항공 등 쏠쏠한 E쿠폰 할인상품들이 최대 85% 할인된 가격에 매일 공개된다.





롯데시네마가 'BTS SOLO DOCUMENTARIES'를 국내 극장 단독으로 상영한다.





전 세계가 사랑하는 글로벌 그룹 방탄소년단의 멤버 제이홉과 슈가의 솔로 다큐멘터리 <j-hope IN THE BOX>, <SUGA: Road to D-DAY>가 오는 6월 방탄소년단의 데뷔 10주년을 맞이해, 전 세계 개봉을 확정하고, 포스터를 공개해 전 세계 영화 관객들의 마음을 한껏 설레게 하고 있다.





© 롯데시네마 각각 지난 2월, 4월 디즈니+를 통해 공개된 , 는 솔로 활동에 나선 방탄소년단 멤버 제이홉과 슈가의 솔로 앨범 제작기부터 라이브 퍼포먼스까지, 쉽게 볼 수 없었던 그들의 활동 비하인드를 면면히 살펴볼 수 있는 다큐멘터리로 공개 전부터 뜨거운 화제를 모았다.





먼저, <j-hope IN THE BOX>는 제이홉의 첫 공식 솔로 앨범 제작 및 활동기부터 대한민국 뮤지션 최초 메인 스테이지 헤드라이너로 공연한 '롤라팔루자' 무대 위 모습까지 모두 담았다. 이어서, <SUGA: Road to D-DAY>는 슈가가 자신의 솔로 앨범을 제작하면서 전 세계 여러 도시의 아티스트들과 교류하며 음악을 통해 전하고자 하는 메시지를 찾아가는 여정을 담은 로드 무비 다큐멘터리다.





전 세계 극장에서 선보이는 <j-hope IN THE BOX>, <SUGA: Road to D-DAY>는 대형 스크린과 입체적인 사운드를 통해, 오직 영화관에서만 느낄 수 있는 뛰어난 몰입감으로 보다 커다란 즐거움과 생생한 감동을 전할 전망이다. 영화는 오는 6월 국내 롯데시네마 단독 개봉을 시작으로, 미국, 영국, 일본 등 전 세계에서 순차 개봉될 예정이다.





시그니엘 서울은 롯데뮤지엄에서 열리고 있는 세계적인 아티스트 제이알(JR)의 개인전 '제이알: 크로니클스(JR : CHRONICLES)'를 기념해 전시 패키지를 출시했다.





프랑스 출신 사진작가이자 거리 예술가 제이알의 지난 20년간의 작품 세계를 조망하는 이번 전시는 2019년 뉴욕 브루클린 미술관, 2022년 독일 뮌헨 쿤스트할레에 이어 아시아 최초로 열리는 제이알의 대규모 단독 회고전이다. 사진과 영상을 비롯해 페이스트업, 프로젝트 과정을 기록한 아카이브 등 약 140여 점의 작품을 만나볼 수 있다.





시그니엘 서울은 오는 8월6일까지 전시 패키지를 롯데호텔 리워즈 회원 대상으로 한정 판매한다. 객실 1박과 함께 전시 티켓 2매를 결합해 일반가보다 할인된 요금에 제공한다. 롯데호텔 공식 홈페이지와 앱을 통해서만 예약이 가능하다.





제이알은 확대 인쇄한 사진을 건물 외벽과 거리에 붙여 전시장의 작품처럼 선보이던 거리 전시회 형식의 초기 작업을 지나 공공미술 프로젝트로 점차 유명해졌다. 특히, 2005년 큰 반향을 일으킨 '세대의 초상' 프로젝트 중 미디어의 편향을 비판한 '브라카쥐, 래드 리(Ladj Braquage)'는 그의 이름을 알린 대표작이다.