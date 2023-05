[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT "T우주서 유튜브 프리미엄 보자"





SK텔레콤(017670)은 월 9900원에 '유튜브 프리미엄'과 함께 세븐일레븐과 투썸플레이스 할인(최대 30%)을 받을 수 있는 '우주패스life'를 출시한다고 9일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



SKT는 우주패스all에서도 11번가와 아마존∙구글원 등 국내외 쇼핑∙디지털 서비스 혜택과 함께 유튜브 프리미엄을 1만450원에 이용할 수 있도록 했다.





유튜브 프리미엄은 △유튜브내 광고로 인한 끊김 없는 동영상 시청 △동영상 오프라인 저장∙시청 △백그라운드 재생 △유튜브 뮤직 등을 제공하는 인기 유료 멤버십 서비스이다.





유튜브 프리미엄은 전 세계에서 8000만명 이상의 회원을 보유하고 있다. 이에 따라 T우주의 가입자 성장이 더욱 탄력을 받게 될 것으로 전망된다.





또 유튜브 프리미엄 서비스가 구독 상품에 추가됨에 따라 T우주 고객들은 기존의 커머스와 F&B(식음료)∙모빌리티는 물론, 글로벌 동영상 플랫폼 서비스까지 구독 상품 선택 폭을 넓힐 수 있게 됐다.





SKT는 이번 T우주 유튜브 프리미엄 상품 출시와 함께 9일부터 다양한 고객 프로모션도 시행한다. 우주패스를 처음 가입하는 고객은 SKT가 제공하는 할인쿠폰 이벤트를 통해 유튜브 프리미엄을 첫 달 무료로 사용할 수 있다. 또 해당 쿠폰을 사용해 가입한 고객 중 9명을 추첨해 인당 900만원 상당의 해외 여행 상품권을 제공한다.





◆KT, 소상공인 DX 테이블오더 서비스 '하이오더' 선봬





KT(030200)는 소상공인 디지털전환(DX)을 위해 태블릿을 이용해 주문, 결제 등을 할 수 있는 테이블오더 서비스 '하이오더'를 2일 출시했다.





KT 직원이 서울 종로구에 위치한 뭄뭄 광화문점에서 하이오더를 소개하고 있다. ⓒ KT



하이오더는 좌석에 앉은 고객이 비치된 태블릿을 통해 음식 메뉴를 선택하고 바로 결제까지 할 수 있는 프리미엄 테이블 오더 서비스다. 이 서비스는 손님이 직접 주문하는 태블릿 메뉴판과 사장님이 주문 내용을 확인하는 태블릿 알림판, 와이파이 AP 등을 포함한 부속품들로 구성된다.





KT 무선인터넷(WiFi)을 기반으로 제공되는 하이오더는 KT의 안정적인 네트워크 역량과 전국 직영 A/S망을 갖춰 업계 유일하게 서비스 장애 시 원스톱 처리를 한다. 관리자가 매장 상황이나 고객 요구에 맞춰 음식 사진과 메뉴 등을 수정할 수 있다. 또 더치페이 등 다양한 결제 방식을 제공하고 10개 국어를 지원힌다.





아울러 하이오더와 AI 서비스로봇을 연계한 서비스도 제공한다. 예를 들어 하이오더로 들어온 음식이 조리되면 관리자가 몇 번 테이블인지 확인하지 않아도 하이오더와 연동한 AI 서비스로봇이 주문한 테이블까지 자율주행으로 음식을 가져다 준다. 하이오더에 '빈그릇 치우기' 기능도 있다.





◆LGU+, 갤 S23 슈퍼말차 피크닉 에디션 단독 출시





LG유플러스(032640)가 삼성전자, 캐주얼 말차 전문 브랜드 '슈퍼말차', 갤럭시 전문 액세서리 브랜드 'SLBS'와 함께 '갤럭시 S23 슈퍼말차 피크닉 에디션'을 오는 16일 단독 출시한다.





갤럭시 S23 슈퍼말차 피크닉 에디션을 소개하는 LG유플러스 모델의 모습. ⓒ LG유플러스



총 1000대 한정으로 출시된 슈퍼말차 피크닉 에디션은 대기·잠금·홈·다이얼·메시지 화면에 슈퍼말차 피크닉 에디션 전용 테마를 적용한 것이 특징이다. 패키지에는 갤럭시 S23 256GB 크림 컬러와 함께 피크닉을 컨셉으로 슈퍼말차와 콜라보한 전용 휴대폰 케이스, 피크닉 매트 등 굿즈와 '슈퍼말차 텐' 2개입이 포함됐다. 굿즈는 모두 친환경 소재를 사용해 제작됐다.





이번 슈퍼말차 피크닉 에디션은 개성있고 독창적인 스마트폰에 대한 니즈가 강한 MZ세대 고객을 대상으로 차별화된 디자인 등 스마트폰 사용 경험을 혁신하기 위한 것이라고 LG유플러스는 설명했다.





LG유플러스는 갤럭시 S23 슈퍼말차 피크닉 에디션 정식 출시에 앞서 9일 오전 10시부터 자사 공식 온라인 스토어인 '유플러스닷컴'과 라이프디자인 펀딩 플랫폼 '와디즈'에서 사전예약을 실시하고 다양한 경품을 제공한다.





◆SKB, 시니어 행복 증진 위한 전용 공간 운영





SK브로드밴드는 가정의 달인 5월을 맞아 서울 종로에 위치한 허리우드극장과 제휴를 맺고 시니어 행복 증진 프로그램을 운영한다.

ⓒ SK브로드밴드



이번 제휴를 통해 양측은 현재 허리우드극장에서 상영 중인 고전영화를 SK브로드밴드 B tv 해피시니어 내 '추억을 파는 극장' 메뉴에서도 제공한다. '보리수', '길은 멀어도 마음만은' 등 시니어에게 인기가 높은 수십 편의 해외 명작영화를 엄선해 일반 영화보다 2배 이상 큰 자막으로 제공한다.

또 이달 18일까지 B tv 해피시니어에서 OCEAN 시니어 월정액 상품에 가입하면 스타벅스 쿠폰과 함께 허리우드극장에서 명작영화를 무료로 관람할 수 있는 티켓과 극장 매점에서 즐길 수 있는 다방커피 할인쿠폰도 증정한다.





매주 월요일 오전에는 허리우드극장 내 '낭만극장'에서 시니어들이 함께 참여하는 프로그램도 운영한다. 전문강사가 음성인식으로 작동하는 B tv AI 셋톱박스와 리모컨 사용법을 교육하고 극장 무대에서 실제로 체험해보는 교육과정을 올해 말까지 운영할 예정이다.





이와 함께 허리우드극장 매점 키오스크에 디지털 코치 2명을 배치해 시니어들이 실제로 메뉴 주문을 해볼 수 있도록 도와주는 체험존을 운영할 계획이다. 특히 SK브로드밴드는 허리우드극장 매점 키오스크 단말기로 제품 구매 시 영화 및 음료 할인쿠폰을 증정한다.





아울러 박일준, 전영록 등 한 시대를 풍미한 유명가수들의 공연과 함께 떼창 부르기 프로그램도 진행한다.





◆카카오, 이용자 참여형 '레벨' 서비스 오픈





카카오(035720)는 위치 기반 라이프플랫폼 카카오맵에 이용자 활동에 따른 '레벨' 서비스를 도입했다.





ⓒ 카카오



이번에 도입한 카카오맵 레벨 서비스는 카카오맵 로그인 이용자들에게 서비스 내 활동에 따라 레벨과 캐릭터를 부여한다. 후기 작성, 장소 제안 등의 활동을 하면 점수가 쌓이고, 점수에 따라 레벨과 배지가 부여되는 형태다.





브론즈·실버·골드·블루·퍼플 등 총 5개 배지와 1부터 100까지 총 100개의 레벨로 이뤄져 있다. 퀵탭과 사이드메뉴, 마이페이지에서 나의 레벨과 배지를 확인할 수 있다. 레벨과 배지 변화에 따라 이를 축하하는 재미 요소도 있으며, 새로운 배지 획득시 다른 이용자와 공유할 수도 있다.





활동 형태에 따라 '맛집만 콕 찝는 프로 맛집러', '톡톡 튀는 핫플 탐험가' 등과 같은 이용 특징에 맞는 8개의 캐릭터 중 하나가 부여된다. 방문자 후기 페이지에서 다른 이용자의 배지, 레벨, 장소 후기 등을 볼 수 있고, 다른 사용자의 즐겨찾기 그룹을 구독하는 것도 가능하다.





이번 개편과 함께 카카오맵 하단 퀵탭에 있는 '마이로그'탭도 업데이트 됐다. 해당 탭에서 지난 달 나의 이동 및 활동 기록과 통계를 한눈에 볼 수 있으며, 내가 방문한 장소의 후기나 장소제안으로 바로 연결되는 추천 카드도 확인 가능하다.