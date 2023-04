덱스터, 부산 KF 아세안문화원 실감콘텐츠 제작 '주목'

아세안문화원 내 인도네시아 구눙 르우제르 국립공원 실시간 정보 반영 리얼타임 콘텐츠 '함께 호흡하다' ⓒ 덱스터





[프라임경제] 덱스터스튜디오가(206560, 이하 덱스터)가 한국국제교류재단 아세안문화원 내 아세안 국가의 문화와 정체성을 알리는 다양한 실감콘텐츠를 선보였다고 28일 밝혔다.





한국국제교류재단(KF) 아세안문화원은 지난 26일 부산에서 새롭게 재탄생한 '아세안 디지털 문화체험존'을 선보이는 개막식을 진행했다.





개막식에 참석한 간디 술리스티얀토(Gandi Sulistiyanto) 주한인도네시아 대사는 "올해는 한국과 인도네시아가 수교 50주년을 맞이한 의미있는 기간"이라며 "특별히 아세안 디지털 문화체험존 메인 미디어 월에 인도네시아 국립공원의 실시간 풍경을 소개하게 돼 무척 뜻 깊게 생각한다"고 언급했다.





또 다른 참석자인 다툭 림 주에 진(Datuk Lim Juay Jin) 주한말레이시아 대사도 "디지털 테크놀로지의 다양한 기술을 활용해 아세안 문화들을 보여줄 수 있어 기쁘다"며 "이런 활동이 아세안과 한국 상호간 이해 증진에 큰 장을 열 것"이라고 디지털 외교 중요성을 강조했다.





한국국제교류재단 산하 기관인 아세안문화원은 한국과 아세안(ASEAN)을 잇는 문화 플랫폼으로서 아세안을 소개하는 전시회, 공연, 축제 등 문화체험 프로그램을 제공하고 있다. '아세안'은 동남아시아 국가연합을 의미하며 현재 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아 총 10개국이 모인 국제기구다.





덱스터는 이번 아세안 디지털 문화체험존 내 디지털 실감콘텐츠 기획 및 제작을 맡아 아세안의 다채로운 문화를 담아냈다. 'One Vision, One Identity, One Community(하나의 비전, 하나의 정체성, 하나의 공동체)'라는 슬로건과 서로 화합하고자 하는 콘셉트에 맞춰 실감 콘텐츠를 기획했다.





이번 작품은 총 5개로 △아세안 국가들의 정체성을 미디어 월(Wall)에 담은 '서로 마주하다' △인도네시아 열대우림의 자연환경을 실시간으로 반영하는 '함께 호흡하다' △태국 설화를 현대적으로 연출한 몰입형 영상 콘텐츠 '전해 듣다' △아세안 주요 도시 전경을 3D 파티클(Particle; 입자)로 나타낸 파노라마 실감영상 '나란히 거닐다' △직접 꾸민 캐릭터가 아바타로 적용돼 반응하는 스캔 기반 인터랙티브 콘텐츠 '더불어 놀이하다'로 구성했다.





이번 프로젝트를 총괄한 이현민 덱스터 실감콘텐츠본부 본부장은 "당사는 앞서 문체부 광화벽화, 문화재청 조선왕릉, 국립중앙박물관 평생도, 경주시 계림 등 많은 실감 미디어 콘텐츠 제작으로 축적된 사업 노하우와 기술력을 이번 프로젝트에 적극 활용했다"고 설명했다.





이어 "특히 '함께 호흡하다' 콘텐츠는 유네스코 세계자연유산으로 선정된 인도네시아 수마트라 열대우림 구눙 르우제르 국립공원의 실제 지형, 기후, 낮과 밤 변화까지 섬세하게 담아내 이색적인 풍경을 직접 만끽할 수 있다"고 덧붙였다.





또한 "인도네시아의 실시간 강우량과 풍속에 따라 흔들리는 나무, 구름의 양 등 실제와 같은 생태 조건을 반영한 어셋(Asset) 데이터 구축에 힘썼다"고 소회했다.





김욱 덱스터 대표는 "이번 프로젝트는 아세안 국가들의 전통과 정체성을 현대의 고도화된 실감 콘텐츠 기술과 결합해 선보인 새로운 엔터테인먼트 콘텐츠"라며 "기존 미디어 아트 사업 노하우와 이번 아세안문화원 콘텐츠 경험을 양분 삼아 향후 글로벌 진출을 목표로 사업에 박차를 가하겠다"고 강조했다.





한편, 덱스터는 유·무형의 문화유산을 디지털 실감콘텐츠로 제작해 보존하고 현대인들에게 신선한 볼거리를 제공하는 디지텉 헤리티지(Digital Heritage) 사업에서도 존재감을 드러내고 있다.





지난해 6월 문화재청 궁능유적본부와 손잡고 △선릉 △융릉 △숭릉 △목릉 등 왕릉 공간을 가상현실 속에서 자유롭게 탐색할 수 있는 '조선왕릉 VR' 콘텐츠를 선보였다. 이후 8월에는 국립중앙박물관과 협업해 조선 후기 8폭 병풍 '평생도'를 미디어 아트로 재탄생 시키며 정부기관과 협력을 지속하고 있다.





현재는 경상북도와 경주시가 협력하는 '프로젝트 계림' 사업을 적극 추진 중으로 미디어아트 콘텐츠 추가 공개가 예정돼 사업 기대감을 더하고 있다.