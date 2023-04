[브리핑 대구] 대구광역시-경상북도, 지역 거점 정보보호 클러스터 유치 도전

■ 경북대병원 정형외과 윤종필 교수, 대한견주관절의학회 청강의학상 수상

■ DGB대구은행, 2000억원 규모 신종자본증권 콜옵션 행사

■ 대구여행 '대구트립' 앱 하나로 딱!

[프라임경제] 대구광역시(시장 홍준표)와 경상북도(도지사 이철우)는 과학기술정보통신부에 지역 거점 정보보호 클러스터 구축 사업 공모신청서와 사업계획서를 제출한다.

지역 거점 정보보호 클러스터 구축사업은 정보보안 침해사고의 73%가 지역 기업에서 발생하고 있으나 정보보안 기업의 73%, 인력의 67%가 서울에 편중돼 있어, 이러한 정보보호 산업의 편차를 해소하고 정보보호산업의 지역 거점을 육성하기 위해 국정과제로써 추진되는 사업이다.

5년간(2023~2027년) 총사업비 358억원(국비 241억원, 지방비 117억원)이 투입되고 수도권 제외 4개 권역(대경, 전라, 충청, 부울경) 중 1개 권역을 선정하며 주요 사업 내용은 앵커시설 구축(기업 입주공간, 테스트베드, 실전형 사이버 훈련장 등), 정보보호 기업 육성, 정보보호 전문인력 양성 등이다.

현재 대구광역시는 수성알파시티(수성구 대흥동 일원, 100만㎢)를 거점으로 정보보호 클러스터를 유치할 계획이다. 수성알파시티는 100만㎢에 ICT/SW기업 139개사, 종사자 3,600명, ICT기업지원기관 13개사가 집적화되어 있는 비수도권 최대 규모의 융합산업 거점도시이며 제2의 판교테크노밸리를 꿈꾸고 있다.

또한 지식산업센터에 100여 개의 ICT 소기업이 입주예정이며 8만2000㎢의 용지를 용도변경해 ICT기업이 입주할 용지를 확대하고 있어 수성알파시티는 계속 확장을 거듭할 예정이다.

대구광역시는 이러한 수성알파시티의 장점에 더하여 지역특화산업인 미래모빌리티 분야의 성장가능성 및 정보보안 필요성, 교통접근성(수성IC 1㎞ 이내), 대구광역시 최고의 교육·문화 환경 정주 여건 등 최적의 입지조건을 가지고 있다.

대구광역시와 경상북도는 지역 거점 정보보호 클러스터 유치를 위해 2월에 산업체·학교·연구기관·지자체 전문가 22명으로 대경권 정보보호 산업 육성 협의체를 구성하고 3월에는 대구광역시·경상북도·대경ICT산업협회·대구디지털혁신진흥원·포항테크노파크 5개 기관이 정보보호 산업 육성 업무협약을 체결했다. 4월7일 공모신청서 접수, 4월 중 현장평가·발표평가를 거쳐 5월 선정 결과가 발표될 예정이다.

서경현 대구광역시 미래ICT국장은 "우수한 디지털 기업과 인력이 집적화되어 있는 수성알파시티에 지역 거점 정보보호 클러스터를 유치해 경쟁력 있는 지역 특화 보안 우수기업 육성과 인재 발굴·육성 생태계를 조성해 나날이 중요성을 더해가는 정보보호 산업육성에 앞장서겠다"라고 말했다.

■ 경북대병원 정형외과 윤종필 교수, 대한견주관절의학회 청강의학상 수상

(왼쪽)청강의학상 제정자인 청강 이광진 전 대한견주관절의학회장 (오른쪽) 경북대병원 정형외과 윤종필 교수. ⓒ 경북대병원

경북대병원 정형외과 윤종필 교수는 지난 3월31일, 서울 SC컨벤션센터에서 열린 '제30차 대한견주관절의학회 춘계학술대회 및 정기총회'에서 '고지혈증을 동반한 회전근개 파열받은 환자들에서의 IL-6 및 TP 53 신호전달체계의 특성(Increased interleukin-6 and TP5 levels in rotator cuff tendon repair patients with hypercholesterolemia)'이라는 연구로'청강의학상 최우수상'을 수상했다.이번 연구는 노령화와 과도한 어깨 사용 등으로 인하여 최근 국내에서 어깨 힘줄손상이 해마다 급증하고 있는 상황에서, 고지혈증 환자들에게 나타나는 분자의학적 특징들을 분석해 이를 어깨 힘줄 손상의 회복과 수술에 적용할 수 있는 치료 모델을 제시했다는 평가를 받았다.