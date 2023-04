현대차 아이오닉 6 '2023 세계 올해의 자동차' 수상

[프라임경제] 현대자동차(005380) 아이오닉 6가 2023 월드카 어워즈(2023 World Car Awards)에서 세계 올해의 자동차(World Car of the Year, WCOTY)를 수상했다. 이로써 현대차는 지난해 아이오닉 5에 이어 2년 연속 세계 올해의 자동차를 제패했다.





특히 아이오닉 6는 세계 올해의 자동차는 물론, 세계 올해의 전기차(World Electric Vehicle of the Year), 세계 올해의 자동차 디자인(World Car Design of the Year)에도 선정되며 3관왕을 달성했다.





이와 함께 기아(000270) EV6 GT는 세계 고성능 자동차(World Performance Car)에 이름을 올리면서 현대차그룹은 월드카 어워즈의 전체 6개 부문 중 4개 부문을 휩쓸었다.





아이오닉 6. ⓒ 현대자동차





현대차그룹은 2020년 기아 텔루라이드를 시작으로 2022년 아이오닉 5, 2023년 아이오닉 6까지 4년간 3차례 세계 올해의 자동차를 수상하는 기염을 토했다. 특히 아이오닉 5와 아이오닉 6의 연속 수상은 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 개발된 전용 전기차의 우수성을 입증했다는 점에서 의미를 더한다.





월드카 어워즈는 캐나다 토론토에 본부를 두고 있으며 2004년 출범했다. 한국·미국·유럽·중국·일본·인도 등 전 세계 32개 국가의 저명한 자동차 전문기자 100명으로 구성된 심사위원단이 매년 비밀 투표로 수상작을 선정해 수상의 객관성과 공신력이 높다.





세계 올해의 자동차는 △북미 올해의 차(The North American Car and Truck of the Year, NACTOY) △유럽 올해의 차(the Car of the Year, COTY)와 함께 세계 3대 자동차 상으로 꼽히며, 특정 지역 시장을 기반으로 평가하는 다른 두 상과 달리 전 세계를 대상으로 한다.





현대차그룹은 지난 1월 기아 EV6가 2023 북미 올해의 차로 선정된 데 이어 아이오닉 6가 세계 올해의 자동차를 수상하면서 세계 3대 자동차 상 중 2개 상을 석권하는 영예를 거머쥐었다.





왼쪽부터 이상엽 현대글로벌디자인센터장(부사장)과 호세 무뇨스(Jose Munoz) 현대차 글로벌 최고운영책임자(COO)가 세계 올해의 자동차 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ 현대자동차





올해 세계 올해의 자동차는 30개 차종이 후보에 오른 가운데 △현대차 아이오닉 6 △기아 니로 △BMW X1·iX1 총 3개 차종이 경합을 벌인 끝에 아이오닉 6가 수상의 영광을 누렸다. 여기에 아이오닉 6는 프리미엄 전기차인 BMW i7과 루시드 에어를 제치고 세계 올해의 전기차로, 랜드로버 레인지로버와 루시드 에어를 누르고 세계 올해의 자동차 디자인에도 선정됐다.





이밖에도 기아 EV6 GT는 내연기관 차량인 닛산 Z와 토요타 GR 코롤라를 제치고 세계 고성능 자동차 부문을 수상하며, 고성능 전기차의 우수한 동력성능을 입증했다.





장재훈 현대차 대표이사 사장은 "영예로운 세계 올해의 자동차를 2년 연속 수상하게 돼 영광이고, 이는 현대차 임직원과 협력사 모두의 노력으로 만들어낸 결과다"라며 "이번 수상은 현대차가 전동화 시대의 글로벌 리더로 발돋움하고 스마트 모빌리티 솔루션 프로바이더로 나아가기 위한 원동력이 될 것이다"라고 말했다.