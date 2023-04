롯데컬처웍스, 해외 인기 시리즈 'On the Spectrum' 한국판 제작 결정

© 롯데컬처웍스



[프라임경제] 롯데컬처웍스는 해외 인기 시리즈 <On the Spectrum>의 한국판 제작을 결정하고 시리즈 사업의 글로벌 확장에 시동을 걸었다. 또한 직접 제작한 드라마 <종이달>이 최근 '제6회 칸 드라마 페스티벌'에 초청돼 해외 시리즈 업계에 K-콘텐츠를 대표하는 기업으로서 입지를 다질 예정이다.





롯데컬처웍스는 이스라엘 인기 시리즈 <On the Spectrum>의 한국어 버전 공동 제작을 결정하고 글로벌 제작사 '데저트블룸 픽처스(Desert Bloom Pictures)'와 IP 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다.





Dana Idisis와 Yuval Shafferman이 공동기획하고 Yes TV와 Sumayoko Ltd.가 공동 제작한 T<On the Spectrum>은 자폐 스펙트럼을 가진 3명의 룸메이트들의 사랑과 우정 그리고 삶의 다양한 고충을 유쾌하게 그려내며, 14회 서울 드라마 어워즈에서 TV 드라마 대상을 수상한 바 있어 한국 관객들의 까다로운 입맛을 만족시킬 것으로 기대를 모은다.





또한, 해당 콘텐츠는 영어 버전 <As We See it>으로 리메이크돼 현재 아마존 프라임에서 서비스되고 있다. <As We See it>은 프라임타임 에미상을 포함해 각종 시상식에서 6관왕의 기록을 보유한 제이슨 카팀스가 제작한 시리즈로, 2022 할리우드 비평가 협회에서 스포트라이트 상을 수상하며 IP의 우수성을 입증했다.





최병환 롯데컬처웍스 대표는 "새롭게 제작하게 된 작품을 시작으로 해외의 우수한 IP에 한국 콘텐츠만의 재미를 더한 특별한 시리즈 제작에 더욱 박차를 가할 예정이다"라며 "국내 관객뿐만 아니라 글로벌 시장까지 겨냥할 수 있는 완성도 높은 작품을 선보일 수 있도록 다양한 기회를 물색할 계획이다"라고 밝혔다.





<콘크리트 마켓>(가제), <머니게임> 등 확장성 높은 IP를 활용한 시리즈물 제작을 통해 콘텐츠 포트폴리오를 확장한 롯데컬처웍스는 2022년 JTBC 드라마 <서른, 아홉>을 성공적으로 런칭하며 드라마 제작사로 발돋움했다.





또한, 롯데컬처웍스가 제작에 참여한 드라마 <종이달>은 제6회 칸 드라마 페스티벌에(Cannes International Series Festival) 비경쟁부문 랑데부 섹션에서 상영될 예정으로 화제를 모은 바 있다.





곽정환 롯데컬처웍스 시리즈부문장은 "방영을 앞둔 <종이달>이 화제를 모으며 관객들의 관심도가 높아지고 있다"며 "국내를 비롯해 글로벌 시장에서 한국 시리즈의 위상이 높아진 만큼, 더욱 완성도 높은 작품으로 관객들을 찾아갈 수 있도록 노력을 지속하겠다"고 전했다.