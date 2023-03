[잇속] SKT·LGU+·SK C&C

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, AI로 무선 네트워크 품질 관리 'A-STAR' 개발





SK텔레콤(017670)은 무선 네트워크 품질 관리 AI 솔루션인 'A-STAR'를 개발해 자사의 전국 기지국에 적용했다고 28일 밝혔다.





SK텔레콤과 SK오앤에스 직원이 A-STAR를 통해 네트워크 품질을 점검하는 모습. ⓒ SK텔레콤



A-STAR는 전국 약 수십만 개 기지국의 상태를 감시하면서 고객 체감 품질에 영향을 줄 것으로 예상되는 기지국을 찾아 현장 운용 담당자에게 전달해 문제의 원인과 개선 방법을 추천해 주는 솔루션이다.





SK텔레콤은 A-STAR를 통해 무선 네트워크 품질 저하에 더욱 선제 대응이 가능해지고 기지국 장비 이상이 고객의 불편으로 이어지는 상황을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





SK텔레콤에 따르면 지난해 A-STAR 활용을 통한 현장 품질 개선 활동을 기존 방식과 비교한 결과, 품질 분석에 소요되는 시간은 80.7% 절감됐고 현장의 기지국 선제적 개선 초치는 약 46.7% 향상됐다.





SK텔레콤은 현재 매 시간 진행되는 A-STAR의 품질 분석 주기를 단축하고, 현장 담당자들의 개선 활동을 효과성을 강화하기 위한 최적 이동 경로 추천 기능을 확장하는 등 지속적으로 A-STAR를 고도화 할 예정이다.





◆LGU+, 우리가게패키지 전용 앱에 '챗GPT' 탑재





LG유플러스(032640)는 소상공인 특화 상품 패키지인 '우리가게패키지'의 전용 앱에 미국 인공지능(AI) 스타트업인 '오픈AI'의 AI챗봇 서비스 '챗GPT' 베타 서비스를 탑재했다.





LG유플러스 직원이 우리가게패키지 앱을 통해 챗GPT와 대화하고 있는 모습. ⓒ LG유플러스



LG유플러스는 우리가게패키지 전용 앱에서 챗봇 기능인 '챗GPT에게 물어보기'를 선보였다. 우리가게패키지를 이용하면 보다 간편하게 챗GPT와 대화가 가능하다.





챗GPT 기능은 LG유플러스 소상공인 전용 상품을 이용하지 않더라도 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 우리가게패키지 앱 설치 후 가입하면 앱 실행만으로 편리하게 서비스 이용이 가능하다. 챗GPT 서비스는 우리가게패키지 앱 'MY메뉴 → 앱 설정 → 챗GPT에게 물어보기' 메뉴를 통해 이용할 수 있다.





LG유플러스는 챗GPT를 통해 수집되는 데이터를 지속 학습하고, 이에 대한 다양한 활용 방안을 검토할 계획이다.





◆SK㈜ C&C, 장애학생에 '행복IT장학금' 전달





SK㈜ C&C는 28일, 경기도 성남시 분당구 SK-u타워에서 IT전문가를 꿈꾸는 장애청년을 위한 '2023년 행복IT장학금 전달식'을 진행했다.





28일 경기도 성남시 분당구 SK-u타워에서 열린 '2023 행복IT장학금 전달식'에서 SK㈜ C&C 김성한 ESG담당(왼쪽 네번째), 장학생 대표 김민수 군(가명, 가운데) 과 관계자들이 기념촬영을 하는 모습. ⓒ SK C&C



올해는 대학생 32명, 대학원생 4명 등 총 36명의 행복IT장학생에게 총 1억1300만원에 달하는 장학금을 지원한다.





행복IT장학금은 지난 1년 간 사내 온∙오프라인 성금 모금 캠페인에 구성원 947명이 참여해 조성한 기금이다. 여기에다 회사에서 운영하고 있는 일상 속 사회적가치 실천 프로그램(행가래)을 통해 획득한 리워드 포인트 기부가 더해져 장학금이 마련됐다.





SK C&C가 지금까지 후원해 온 장학금은 총 15억2000만원에 달하며, 행복IT장학금을 받은 학생 수는 총 969명을 기록했다.





행복IT장학생은 한국장애인재활협회가 안내한 별도 공고를 보고 지원한 학생들 중 서류 평가와 외부 전문가로 구성된 선정위원회 평가를 거쳐 선정됐다. 선정위원회는 지원 학생이 제출한 꿈∙자기개발노력∙진로계획서 등을 중점적으로 평가했다.