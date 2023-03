손예인 작가, 피부와 표면 연구 회화 박사논문 출간

ⓒ 손예인 작가 [프라임경제] UCL에서 미술학 박사학위를 받은 손예인 작가는 귀국 후 본인 영문 박사논문을 책으로 발간했다고 22일 전했다.





손 작가는 "Seeing Above, Through, and Below the Constructed Skin and Surface within an Expanded Painting Practice 논문을 지난 1월 출판해 국회도서관, 국립중앙도서관 등에 납본했다"고 말했다.





그는 미술사적 한국 단색화, 해부학·철학적 피부 관련 비유 상징 등을 연구하면서 정신분석학자 디디에 양지외의 피부 자아 이론을 접목했다고 설명했다.





이어 '미술사에서 존재하지 않은 새로운 시도'라며 '피부와 표면 표현을 통해 추상적이고 회화적인 언어로 숨겨진 내면세계를 그려낸 것"이라고 부연했다.





손 작가는 2017년 런던 내셔널 갤러리에서 모노크롬 특별전을 시작으로 지난 2월 Skin & Surface: The Earliest Days 전시전을 진행한 바 있다. 그리고 오는 29일부터 4월4일까지 삼청동 갤러리 도스에서 Light Layers Scope 개인전을 개최할 예정이다.