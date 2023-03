[주간#신상태그] LG생활건강·이랜드·메이필드 호텔 외

[프라임경제] 이번 주 뷰티·패션 및 유통·호텔업계 신제품 출시·프로모션 소식.





LG생활건강의 숨37°이 피부를 위한 오랜 연구와 숨 쉬는 자연을 위한 브랜드 철학을 담은 신규 라인 '마이크로액티브'의 신제품 '마이크로액티브 리페어 세럼'과 '마이크로액티브 소프트 핏 크림' 2종을 출시했다.





숨37°에서 새롭게 선보이는 '마이크로액티브' 라인은 다양한 외부 자극으로 인해 손상되기 쉬운 피부에 오랜 기다림으로 응집한 대자연의 에너지를 담았다. 10년 발효를 통해 얻은 핵심 성분 '트루-액티브™'가 40가지 피부 영양 성분을 섬세하게 채워주고 마이크로바이옴 연구로 찾은 민감 케어 특허성분 '바이오펩타이드190™'가 미세한 자극으로 매일 더 민감해지는 피부의 작은 부분까지 살펴 더 맑고 빛나게 숨쉬는 피부를 완성해준다.





숨 쉬는 피부를 만들기 위한 브랜드 철학을 담아 동물성 원료, 합성 향료, 미네랄 오일 등 20가지 성분은 제외하고 예민한 피부까지 부드럽게 감싸줄 천연 유래 성분을 90% 이상 담아냈다. 또한 독일 더마테스트의 안전성 평가 최고등급인 '엑셀런트'를 획득했으며, 자사 최초로 유럽 마이크로바이옴 프렌들리 테스트를 완료하는 등 민감 피부 사용 적합 테스트를 완료했다.





마이크로액티브 라인의 대표 신제품 '마이크로액티브 리페어 세럼'은 미세한 자극으로 민감해진 피부에 깊은 보습과 맑은 생기를 선사한다. 피부에 즉각적이고 지속적인 수분감을 부여하는 피부 10층 보습 효과와 손상된 피부 장벽 개선에 도움을 주는 피부 장벽 리페어 효과가 자극으로부터 피부를 탄탄하게 보호해 준다. 특히, 피부 결을 부드럽게 정돈해 민감한 피부에도 맑고 건강한 10중 자연광을 선사하는 것이 특징이다.





함께 출시된 '마이크로액티브 소프트 핏 크림'은 촉촉하게 밀착되는 포뮬러가 피부를 편안하게 감싸주며 자극받은 피부를 진정시켜준다. 또한 자극으로 인한 트러블을 개선하고 예민해진 피부를 보호하며, 보이지 않는 피부 탄력까지 채워주는 10중 미세 탄력 충전 효과로 피부에 풍부한 탄력감을 부여한다. 또한 끈적임 없이 부드럽고 촉촉하게 스며드는 텍스처가 편안한 사용감을 전해 사계절 내내 사용 가능하다.





애경산업의 클린 케어 브랜드 '포인트앤'(point&)에서 쫀쫀한 거품으로 모공 속 노폐물을 말끔히 세정해주는 '딥 클린 휩 클렌징 폼(DEEP CLEAN WHIP CLEANSING FOAM)'를 새롭게 선보였다.





포인트앤 딥 클린 휩 클렌징 폼은 조밀하고 풍성한 거품으로 미세먼지는 물론 블랙헤드부터 모공 속 노폐물까지 99.3% 말끔하게 세정해주는 클렌징 폼이다. 특히 코코넛에서 추출한 자연유래 아미노산계 계면활성제를 함유한 풍성한 거품이 부드러운 클렌징을 도와주는 것이 특징이다.





포인트앤 딥 클린 휩 클렌징 폼은 겉은 번들거리고 수분이 부족한 지성 피부를 위해 피부 정화에 도움을 주는 '모링가씨드오일', 피부 수분 충전에 도움을 주는 '히알루론산', 피부 장벽 보호를 위한 '판테놀' 성분을 함유해 피부 부담 없는 말끔한 세정이 가능하다.





아모레퍼시픽 덴탈 전문 브랜드 메디안과 젠티스트가 각각 그린 프로폴리스향 치약과 젠티스트 솔티 치약을 출시한다.





브라질 청정 고산 지대에서 채취하는 그린 프로폴리스는 일반 프로폴리스에서 볼 수 없는 '아르테필린C' 성분이 있어 항균, 항염, 항암 효과가 우수하다. 메디안 그린 프로폴리스향 치약은 잇몸 염증을 88% 예방하고 잇몸질환 원인균을 99.9% 억제한다. 미국 비영리 환경단체 EWG에서 그린 등급으로 인증 받은 불소를 1450ppm 함유해 강력한 충치 예방 효과는 물론 7가지 무첨가 처방으로 온 가족이 사용하기에 적합하다.





젠티스트 솔티 치약은 불순물을 제거한 뉴질랜드 99% 정제 소금을 담았다. 시린이, 잇몸 붓기, 잇몸 출혈, 치은염, 치주염 등의 잇몸질환에 대한 예방효과를 임상시험으로 확인했다.





신세계인터내셔날이 수입·판매하는 프랑스 니치 향수 브랜드 엑스니힐로(EX NIHILO)가 브랜드의 근원인 프랑스 파리의 밤에서 영감을 받은 올해 첫 신상 향수 '베스퍼 글리츠 오 드 퍼퓸'을 출시한다.





엑스니힐로는 2013년 프랑스 파리에서 설립된 럭셔리 향수 브랜드로 전 세계 최상위 고객을 위한 향수 컬렉션을 선보이고 있다. 국내에는 지난 2020년 론칭했으며, 진귀한 원료와 고급스러운 향으로 국내 향수 애호가들 사이에서 입소문을 타며 인기가 급상승 중이다.





엑스니힐로의 모든 향수는 비용에 제한 없이 최고급 원료를 자유롭게 사용해 제작되는 것으로 유명하다.





국내에서는 대표 제품인 '플뢰르 나르코띠끄 오 드 퍼퓸'을 비롯해 중성적인 향으로 좋은 반응을 얻고 있는 '상탈 콜링 오 드 퍼퓸' 등이 매출 성장을 견인 중이다. 엑스니힐로의 지난해 매출은 직전 해 동기 대비 82% 증가했으며, 올해 들어서도 매출이 2배 이상 늘며 호실적을 기록 중이다.





이번 신제품 '베스퍼 글리츠 오 드 퍼퓸'은 엑스니힐로의 발상지인 프랑스 파리의 화려한 밤에서 영감을 받아 제작됐다. 황홀하게 빛나는 파리의 밤과 이를 즐기는 자유분방한 파리지앵을 매혹적인 플로럴 향으로 표현한 것이 특징이다.





LF가 수입 및 판매하는 프랑스 보헤미안 럭셔리 브랜드 '이자벨마랑(ISABEL MARANT)'이 '오스칸 문 백(OSKAN MOON Bag)' 라인을 론칭한다.





© LF 이자벨마랑이 23 봄/여름 시즌 런웨이에서 선보인 오스칸 문 백을 글로벌 시장에 출시한다. 오스칸 문 백은 90년대 분위기에서 영감을 받아 탄생한 신규 가방 라인으로, 매력적인 반달 모양의 스타일과 메탈릭한 스터드 장식으로 독창적인 개성을 표현한 것이 특징이다.





길이 조절이 가능한 스트랩이 있어 크로스, 숄더, 멀티 배깅 등 다양한 스타일로 연출할 수 있다. 이자벨마랑의 스테디셀러 아이템인 프린트 블라우스나 구조적인 실루엣의 재킷과 함께 매치하면 자연스러우면서도 멋스러운 프렌치 시크룩을 완성할 수 있다.





오스칸 문 백은 고객들의 섬세한 취향에 맞춰 다양한 소재와 색상의 조합으로 출시된다. 소재는 부드럽고 섬세한 광택이 돋보이는 '베지터블 레더', 정교한 결을 살린 탄탄하고 부드러운 '매트 그레인 레더' '매끈한 광택감으로 트렌디한 감성을 지닌 '글로시 레더' 총 3가지로 구성된다. 특히, 베지터블 레더의 경우에는 식물성 용제로 가공한 가죽으로 친환경적인 것은 물론, 시간이 지날수록 멋이 더해지는 것이 특징이다.





누구나 쉽게 소화할 수 있는 블랙, 카멜, 크림 색상뿐만 아니라, 여름철 수박을 연상시키는 레드, 꼬냑에서 모티브를 딴 깊이 있는 브라운 등 경쾌하면서도 세련된 다채로운 컬러 총 12종이 국내 출시된다. 이자벨마랑 청담 플래그십 스토어를 비롯한 전국 매장과 프리미엄 라이프스타일 전문몰인 LF몰에서 만나볼 수 있다. 이를 기념해 15일 플래그십 스토어에서는 오스칸 문 백을 집중 소개하는 팝업스토어를 열고 다양한 행사를 진행한다.





이랜드가 운영하는 슈즈 SPA 브랜드 슈펜이 23SS 시즌을 맞아 '스프링 우먼 컬렉션'을 출시했다.





슈펜은 '스텝 인투 스프링 가든'(STEP into SPRING GARDEN)이라는 테마로 올 봄 시즌 트랜드로 부상한 플랫슈즈 라인을 새롭게 업그레이드해 출시했다.





이번 신상품은 4중 쿠셔닝 인솔을 사용해 기존 플랫슈즈의 단점인 딱딱한 착화감을 크게 개선했다. 또한, 23SS 시즌에 맞는 색상 및 소재를 추가 출시하며 합리적인 가격은 그대로 유지한 것이 가장 큰 특징이다.





대표 상품인 '스윗버튼 메리제인 플랫'은 봄에 맞는 파스텔 색상에 은은한 광택감이 도는 샤틴 소재를 사용해 여성 고객 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.





플랫슈즈와 함께 봄 스타일링을 완성시킬 가방 컬렉션도 함께 선보인다. 선명한 컬러감에 알찬 수납력을 갖춰 캐주얼부터 포멀까지 다양한 코디에 활용할 수 있다.





패션 유튜버 '쭈언니'와 함께 23SS 신상 소개 영상도 함께 공개했다.





이랜드의 주얼리 전문 브랜드 오에스티(OST)가 오늘(10일) '럭키락 컬렉션'을 공개한다.





'럭키락 컬렉션'은 오에스티에서 새롭게 선보이는 퓨어몬드(PUREMOND) 라인이다.





퓨어몬드는 순도 높은 빛(PURE) + 시뮬럿 다이아몬드(MOND)를 의미하는 오에스티만의 컬렉션으로 일반 다이아몬드 브릴리언트컷의 반짝임 이상을 재현하기 위해 62면을 더 커팅한 100면 컷의 프리미엄 시뮬럿 다이아몬드다.





이번 신상품은 행운을 상징하는 말발굽과 자물쇠가 결합된 디자인으로, 말발굽에 담긴 행운이 날아가지 않도록 자물쇠로 가둬 '행운을 지켜준다'는 의미를 담고 있다.





대표 상품인 '럭키락 목걸이'는 펜던트가 2가지 유형으로 구성돼 있어, 그날의 기분과 TPO에 따라 다양한 스타일링 연출이 가능한 것이 특징이다.





쌤소나이트 레드(Samsonite RED)가 레트로 감성을 상징하는 브랜드 '사운드 숍 발란사(SOUNDSHOP BALANSA)'와 콜라보레이션 컬렉션을 런칭한다.





지난 2009년 부산에서 탄생한 '사운드 숍 발란사'는 다양한 빈티지 패션 아이템과 음악 관련 상품들을 선보이는 셀렉트 샵으로 출발해, 현재는 국내 서브컬처를 대표하는 브랜드로 자리잡으며 Z세대를 중심으로 인기를 얻고 있다.





이번에 출시하는 'Balansa for Samsonite RED' 컬렉션은 '레트로 액티브(Retro Active)' 감성을 담아낸 총 8가지 제품들로 구성됐다. 캐리어부터 백팩, 토트백, 헤드폰을 보관할 수 있는 헤드폰백까지 다양한 아이템들에 사운드 숍이라는 정체성을 담은 발란사의 음악 레이블 'SOUND DEALER' 패턴과 두 브랜드의 시그니처 로고를 결합한 디테일로 스타일을 더했다.





또한, 이번 콜라보레이션 컬렉션은 발란사만의 레트로 무드에 쌤소나이트 레드의 강점인 실용성을 접목한 뛰어난 디자인과 기능성을 자랑한다. 내구성이 뛰어난 코듀라 소재를 적용한 오버사이즈 백팩은 트렌디한 버클 웨빙 디테일로 포인트를 주었다. 시크한 블랙 컬러로 선보이는 기내용 사이즈의 캐리어 2종은 부드럽게 움직이는 더블 휠을 장착해 편안하고 안정적인 주행이 가능하며, 캐리어 외관은 함께 제공되는 스티커팩으로 본인 취향에 맞게 커스텀할 수 있다. 백팩과 캐리어 내부 안감에는 발란사의 유니크한 무드가 돋보이는 일러스트를 더했고, 일러스트레이션 실리콘 택도 제공돼 개성있는 연출이 가능하다.





한세엠케이의 유니크 스칸디 스타일 브랜드 모이몰른이 지속가능성의 가치를 담은 '리리(ReRe) 화섬점퍼' 봄 시즌 신상품을 선보였다.





새롭게 선보인 리리화섬점퍼 봄 신상품 역시 간절기 시즌에 적합한 두께와 가벼운 무게감, 높은 활용도와 깜찍한 디자인을 갖춰 올 봄 아이들의 아우터를 찾는 MZ 부모들의 눈길을 끌 것으로 보인다.





우선, 베이비 라인은 총 3종의 화섬점퍼가 출시됐다. 리사이클 폴리에스터 소재의 △라이트리리화섬점퍼는 부드러운 아이보리 색상으로 다양한 매치가 가능하며, 비행기 놀이기구 패턴으로 깜찍함을 더했다.





탈부착이 가능한 후드는 소매, 밑단의 시보리 배색 포인트와 함께 바시티 점퍼 스타일로도 연출하기 좋다. △레디래빗리리화섬점퍼는 유니크한 무드의 컵토끼 패턴과 어깨 셔링 부분과 밑단의 프릴단으로 러블리한 감성을 한껏 더했다. 리사이클 나일론 소재를 활용한 △머그리리화섬점퍼는 상큼한 컬러감과 귀여운 와펜 포인트가 눈길을 끈다.





리사이클 폴리에스터 원단으로 제작된 토들러 라인 화섬점퍼 2종 역시 모이몰른 특유의 유니크한 감성을 담아내 눈길을 끈다. 메쉬 안감을 더해 바람막이로도 활용 가능한 △피터리리화섬점퍼는 화사하면서도 컬러풀한 나염이 포인트로 청바지와 함께 매치해 레트로하면서도 캐주얼한 스타일링이 가능하다. 또한, △블로썸리리화섬점퍼는 화사한 컬러감과 스트라이프형 플라워 나염, 귀여운 프릴 디테일로 여아들의 취향을 저격할 것으로 기대된다.





라엘이 세계 여성의 날을 기념해 '우먼 웰니스 패키지 시즌2'를 출시한다.





라엘은 지난해 많은 사랑을 받았던 '우먼 웰니스 패키지'를 올해도 선보인다. 전 세계 모든 여성을 응원하는 마음을 담은 우먼 웰니스 패키지는 '여성은 그 자체만으로도 충분한 자격이 있다(You deserve the best)'라는 메시지를 전한다.





올해는 '우리들의 블루스'에서 진한 감동을 선사한 정은혜 작가 겸 배우와의 콜라보레이션을 통해 탄생했다. 여성의 모습을 작가 특유의 사랑스러운 일러스트로 표현한 패키지를 통해 정은혜 작가의 독창적인 예술 세계를 느낄 수 있다. '우먼 웰니스 패키지 시즌2'에서만 만나볼 수 있는 정은혜 작가와의 콜라보 파우치, 그립톡으로 소장 가치까지 더했다.





'우먼 웰니스 패키지 시즌2'는 라엘을 처음 접하는 분들을 위한 '라엘 입문'과 라엘 생리대를 다양하게 써보고 싶은 분들을 위한 '라엘 매니아'로 구성했다. '라엘 입문'은 아마존 1위 생리대로 유명한 '유기농 순면 커버 생리대'(중형, 대형, 오버나이트, 슈퍼롱 오버나이트)와 '유기농 순면 커버 팬티라이너'(레귤러, 롱, 슈퍼롱)로 이루어졌다.





'라엘 매니아'는 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있는 '센서티브 생리대' 중형 1개와 대형 2개, 속옷처럼 편안한 착용감을 자랑하는 팬티형 생리대 '유기농 순면 커버 입는 오버나이트' 미디엄 4매 1개, '유기농 순면 커버 팬티라이너' 롱 2개와 초슬림 1개로 구성됐다.





코웨이가 넉넉한 용량과 강화된 위생성이 특징인 '프라임 스탠드 정수기(CHP-5720L)'를 출시한다.





이번 신제품은 냉수, 온수, 정수를 대용량으로 설계해 식당, 관공서, 학교 등 다양한 곳에서 사용하기에 부족함이 없도록 했다. 냉수, 온수, 정수 용량은 각각 7.1L, 3.6L, 10.4L이다.





프라임 스탠드 정수기는 물 저장 탱크와 물이 나오는 파우셋을 99.9% 살균해 스스로 깨끗하게 만들어주는 '스스로 UV 살균' 기능을 탑재해 위생성을 높였다. 이 제품은 물 저장 탱크를 12시간마다 4시간씩, 파우셋은 6시간마다 45분씩 UV 살균을 진행한다.





이 외에도 손쉽게 분리 세척 가능한 파우셋, 손으로 만질 필요 없는 전자식 레버 등을 적용해 위생성을 강화했다. 출수 파우셋 팁 등 오염에 민감한 주요 부품들은 36개월마다 무상 교체도 진행한다.





프라임 스탠드 정수기는 RO멤브레인 필터 시스템을 탑재해 물속에 녹아있는 중금속부터 바이러스까지 총 48가지 유해 물질을 제거하는 성능을 발휘한다.





이 제품은 가로 32cm의 슬림한 사이즈로 어떤 공간에도 간단하게 설치할 수 있으며 오트밀 베이지 색상을 적용해 공간 속에 잘 어우러진다.





프라임 스탠드 정수기는 에너지 소비효율 1등급을 달성한 경제적인 제품이다. 해당 제품은 내외부 온도를 실시간으로 모니터링하고, 사용 상황에 맞춰 스스로 전기량을 조절하는 '멀티 센싱 및 인버터 기술'을 적용해 자사 기존 제품(CHP-671L) 대비 연간 전기료를 약 20% 절감할 수 있다. 빛 감지 센서를 통해 주변 밝기를 감지함으로써 야간에는 절전 모드로 자동 전환되는 '빛 감지 절전 시스템'도 탑재했다.





KT&G가 '레종(Raison)' 브랜드의 패키지 디자인을 전면 교체했다. 이번 리뉴얼은 레종 제품의 디자인을 일관되게 통합해 브랜드 통일성을 강조한 것이 특징이며, 패키지 외 각 제품의 특성은 그대로 유지된다.





KT&G는 지난해 '레종' 브랜드의 론칭 20주년을 맞아 이를 기념하기 위해 현대적 감성에 맞게 브랜드 리뉴얼에 돌입, 올해부터 새 디자인이 적용된 제품을 편의점 등 전국 유통채널 및 면세채널을 통해 순차적으로 선보이고 있다. 2002년 '레종'이 출시된 후 총 일곱 번의 리뉴얼을 거친 후 이번이 여덟 번째다.





지난 1월 출시한 신제품 '레종 리저브'와 이번 리뉴얼을 통해 레종 브랜드 11종 전 제품에는 '패밀리룩' 디자인이 적용됐다. 제품 패키지에 'Raison' 제품명의 'R'을 활용한 심볼 이미지로 차별적이면서 간결한 디자인 아이덴티티를 전달하고, 브랜드 로고와 제품명 등을 각 제품에 통일성 있게 배치했다. 또, 오리지널‧프레쏘‧휘바‧프렌치 각 제품군에 맞게 고유의 패턴과 컬러를 반영해 종전보다 각각의 특성을 명확히 드러나도록 했다.





할리스가 프리미엄 커피 및 디카페인 커피 수요 증가에 따라 프리미엄, 디카페인 블렌드 캡슐커피 2종을 새롭게 출시한다.





국내 캡슐커피 시장은 2022년도 기준 4000억원 이상 규모로 추정되며, 홈카페, 오피스 카페 등 변화하는 소비자 라이프스타일 트렌드에 따라 지속 성장하고 있다. 할리스는 지난 2021년 9월 캡슐커피 시장에 진출했으며, 신규 캡슐커피 출시로 라인업을 확장해 다양한 커피 취향을 지닌 소비자를 공략한다.





에티오피아 원두와 콜롬비아 원두를 블렌딩해 화사한 산미와 과일과 같은 달콤한 맛이 특징이며, 깔끔한 후미와 미디엄 바디감을 갖췄다. 아이스 아메리카노로 마셨을 때는 산뜻한 커피 맛을 즐길 수 있다.





카페인에 민감한 소비자를 위한 할리스 캡슐커피 디카페인 블렌드는 브라질산 원두와 콜롬비아산 원두를 블렌딩한 제품이다. 디카페인 원두는 화학약품을 사용하지 않고 물을 이용해 카페인을 제거하는 친환경 방식의 SWP(스위스 워터 프로세스)공법을 적용했다. 균형 잡힌 바디감과 부드럽고 중후한 풍미를 느낄 수 있으며, 견과류의 고소함까지 어우러져 최상의 밸런스를 맞춘 디카페인 제품이다. 신규 캡슐커피 2종은 모두 네스프레소 오리지널 캡슐 사용 머신과 호환 가능하다.





'돔 페리뇽'이 풍성하면서도 담백한 매력과 정밀성을 보여주는 와인 '돔 페리뇽 빈티지 2013'을 출시했다.





창조에 대한 돔 페리뇽의 포부는 매혹적인조화를 향한 영원한 도전으로 정밀성, 강도, 촉감, 광물성, 복잡성, 완전성, 그리고 돔 페리뇽 특유의 향미 지속 방식이 그것이며, 단일 연도의 수확분을 증언하겠다는 의지 또한 견고히 하고 있다. 빈티지의 특별한 개성이 빛을 발할 수 있도록, 약 10년간의 앙금 숙성을 거친 '돔 페리뇽 빈티지 2013'은 조화의 청아하고 선명한 선을 드러내며, 이는투명한 와인이 가진 우아한 매력을 보여주는 것이라 할 수 있다.





돔 페리뇽 빈티지 2013은돔 페리뇽의 창조가 가지는 두 가지 차원을 부각시킨다. 첫째,2013년의 상보적이면서도 대조적인 특성, 즉 풍성한 바디감과 산미의 배합이다. 여기서 창조적인 요소는 원료 특성 사이의 공명을 드러내고, 다양한풍미의 균형을 끌어올리는 대화를 구축하는 작업이다. 두 번째 요소, 깊은 투영의 차원에 기반을 두고 있다.





조각가나다이아몬드 연마공이 대리석 덩어리나 거친 원석에서 원동력을 포착해 미래의 조각상이나 보석 장신구를 마음 속에 그려내듯이, 돔 페리뇽의 샴페인을 창조하는 셰프 드 꺄브는 숙성 작업을 예측하고 향후 세월의 흐름이 배합의 조화에미칠 영향을 평가한다. 이것이 돔 페리뇽의 셰프 드 꺄브가 선보이는 예술의 구성요소이다.





10년에 가까운 숙성을 통해 돔 페리뇽은 2013년의정수를 보여주는 배합을 완성했다. 새롭게 선보이는 이 빈티지는 우아하고 섬세한 매력과 절대적인고전미가 특징이다.





롯데호텔 제주와 부산, 롯데리조트 속초는 바다를 품은 여행지에서 화이트데이를 보낼 수 있는 '화이트데이 에디션(White Day Edition)' 패키지를 선보인다.





롯데호텔 제주는 2박 전용 상품 '파라다이스 인 제주(Paradise in JEJU)'를 준비했다. 사랑하는 연인과 푸른 바다와 유채꽃으로 노랗게 물든 제주의 정취를 느끼며 행복한 추억을 만들 수 있다.





△객실 1박 △더 캔버스 조식 박당 2인 △더 라운지 앤 바 디너코스 2인 1회 △V SPA 2인 1회를 비롯해, 바다 위에서 오붓하게 즐기는 △ACE 프라이빗 요트 2인 1회 △풀 카페 스페셜 메뉴 1회 등 꽉 찬 하루를 위한 풍성한 혜택으로 구성했다. 4월1일까지 투숙할 수 있다.





롯데호텔 부산에서는 3월31일까지 이용할 수 있는 '로맨틱 홀리데이(Romantic Holiday)' 패키지를 선보인다. △클럽프리미어 스위트 1박 △클럽라운지 2인, 핸드크림과 립밤으로 구성된 △논픽션 1세트 △실내외 수영장 2인 1회 △사우나 및 피트니스 2인 1회 등의 혜택을 포함했다.





푸른 동해 바다를 품은 롯데리조트 속초에서는 '럭키 유어 화이트데이(Lucky Your White Day)' 패키지를 판매한다. △호텔형 객실 1박 △프랑스 디저트 브랜드 '브아시에(BOISSIER)' 캔디 1박스 △스윗로제와인 1병 △아틀리에 코롱 디스커버리 1세트(2mlx10개) 등의 혜택을 제공한다. 3월16일까지 투숙할 수 있다.





롯데호텔 월드는 '향수 여왕' 조 말론 CBE(Commander of the Order of the British Empire·대영제국 훈장)의 니치 향수 브랜드 조 러브스(Jo LOVES)와 제휴를 맺고 '센트 오브 스프링 위드 조 러브스(The Scent of Spring with Jo LOVES)' 패키지를 출시했다.





니치 향수 중 조 말론 CBE의 향수는 향수 브랜드 국내 평판 조사에서 항상 수위권을 차지할 정도로 소비자들이 매우 선호하는 제품이다. 롯데호텔 월드는 세계적인 조향사 조 말론 CBE의 방한에 맞춰 조 러브스와 협업을 진행하게 됐다. 조 러브스는 일반인의 1000배 이상 후각 능력을 타고났다는 조 말론 CBE가 키워낸 그녀의 두 번째 글로벌 향수 브랜드이다.





롯데호텔 월드의 조 러브스 객실 패키지는 총 3종으로 출시됐다. 센트형과 러브스형은 객실 1박과 함께 조 러브스의 대표 향수를 시향해볼 수 있는 프레그런스 디스커버리 키트(2mlX7)를 공동 제공한다. 센트형은 룸서비스 메뉴 2종, 러브스형은 서울스카이 내 2인 전망대 티켓 및 123라운지 티 세트, 포토존 촬영 바우처가 각각 특전으로 포함됐다.





스프링형은 스위트룸 1박과 클럽라운지 2인 혜택으로 구성됐다. 젤 형태로 만들어져 원하는 부위에 향수를 쉽게 바를 수 있는 프레그런스 페인트브러시가 특전으로 제공된다.





3월14일 화이트데이 당일 투숙객을 위한 조 러브스 캔들 증정 이벤트도 있다 상기 패키지는 오는 5월30일까지 예약이 가능하다.





제주신라호텔은 상춘객이 몰리는 봄을 맞아 레저 전문가와 함께 봄을 만끽할 수 있는 △필 더 스프링(Feel the Spring), △숨비탐사단 G.A.O. 프로그램을 새롭게 선보인다.





제주신라호텔이 선보이는 '필 더 스프링'은 제주의 봄을 만끽할 수 있는 명소로 안내하는 G.A.O. 프로그램이다.





지난해 가을에는 억새와 단풍을, 겨울에는 인생 사진 명소의 겨울 바다로 안내했던 '필 더 시즌' 프로그램이 올해 봄에는 봄꽃 명소로 고객들을 안내한다. 제주에서는 총천연색의 다채로운 봄꽃과 어우러지는 자연을 감상할 수 있다. 지금 제주 전역을 물들인 유채꽃을 시작으로, 3월 중순에는 개나리, 진달래가 만개할 예정이며, 직후에는 벚꽃 절정기도 맞물려 있어 3월 중순~4월에 제주를 방문하면 꽃으로 물든 제주도를 즐길 수 있다.





제주신라호텔의 레저 전문가들은 각 꽃 절정기에 따라 꽃과 어우러진 풍경을 감상할 수 있는 최적의 장소로 안내한다. 3월에는 서귀포에 위치한 대왕수천예래생태공원을 방문할 예정이다. 서귀포시 상예동에 위치한 대왕수천예래생태공원은 올레 8코스의 하이라이트라고 할 정도로 빼어난 자연 경관과 해안 절경으로 유명하다. 조용한 숲길을 산책하며 제주의 대표 봄꽃인 매화, 유채꽃, 벚꽃을 감상할 수 있으며 길 끝에 다다르면 드넓게 펼쳐진 제주 바다를 만날 수 있다. 이 곳은 모든 장소가 포토존이라고 해도 과언이 아닐 정도로 지역 주민들뿐 아니라 여행객들에게 핫 플레이스로 떠오르고 있다.





'필 더 스프링' 프로그램은 3월부터 5월까지 매주 월~금요일 오후 3시부터 두 시간 동안 진행된다. 월, 수, 금요일은 야경이 아름다운 테라스 가든에서 수제 맥주를 함께 즐길 수 있는 혜택이 포함된 '더 스프링(The Spring)' 패키지 고객에 한해 참여 가능하며, 화, 목요일은 사전 예약한 투숙객이라면 누구든 사전 예약 후 참여 가능하다.





또한, 제주신라호텔은 사계절 내내 야자수와 다양한 제주 수목으로 우거진 4만 4천㎡의 넓은 부지의 '숨비정원'에서 어린이 투숙객을 위한 프로그램 '숨비탐사단'도 운영한다.





'숨비탐사단'은 아이들이 레저 전문가와 함께 숨비정원을 산책하며 꽃, 풀, 나무, 열매 등을 직접 관찰하는 자연 체험 프로그램이다. 레저 전문가에게 다양한 식물에 대한 설명을 들으며 식물 채집·사진 촬영·드로잉 등을 체험하고, 각자의 방법으로 정원을 탐사하며 채집품과 사진을 활용해 '나만의 탐사 워크북'도 제작해볼 수 있다.





워커힐 호텔앤리조트(이하 워커힐)가 3월1일부터 인천국제공항 제2여객터미널에 위치한 프리미엄 라운지 '마티나 골드(Matina GOLD)'를 재오픈한다. '마티나 골드'는 항공사 VIP 고객은 물론 원하는 고객이면 누구나 이용할 수 있는 프리미엄 라운지로, 2018년 1월 오픈 이후 20만명 이상의 여행객들에게 편안한 휴식을 선사해왔다.





워커힐은 코로나19로 잠정 운영 중단 후 만 2년만에 '마티나 골드' 라운지의 문을 다시 열며, 럭셔리한 휴식 공간으로 시설을 대폭 업그레이드 하고 좌석을 확장해 한층 차별화된 프리미엄 공항 서비스를 제공한다는 계획이다.





먼저, 워커힐은 기존 '마티나 골드' 라운지의 전체 좌석수를 기존 162석에서 191석으로 확대하며 고객의 좌석 선택 편의를 개선했다. 또한 최상위 고객의 휴식을 책임질 하이엔드 라운지에 걸맞게 공간 디자인과 인테리어를 업그레이드함으로써 한층 더 프리미엄한 가치를 전달할 수 있는 공간으로 재탄생시켰다.





이 밖에도 워커힐은 특급 호텔 운영 노하우를 기반으로 이용 고객의 니즈에 맞는 휴식을 제공할 수 있도록 '마티나 골드' 라운지의 시설을 재정비했다. 특히 마사지 의자가 비치된 전용 릴렉스 공간을 새롭게 마련해 가족 단위 및 소집단 별로 프라이빗한 휴식을 즐기며 안락한 여정을 준비할 수 있도록 한 것이 눈에 띈다. 뿐만 아니라 '마티나 골드' 라운지는 비즈니스 출장객들에게 편리한 업무 환경을 제공하는 비즈니스센터와 회의실, 상쾌한 장거리 여행을 돕는 샤워실도 갖추고 있다.





'마티나 골드' 라운지의 세미 뷔페도 재오픈에 맞춰 대대적인 메뉴 개편에 나섰다. 워커힐은 다년간의 식음료 업장 운영과 국가 귀빈들을 위한 케이터링 경험을 토대로 차별화된 고메 푸드를 선보일 계획이다.





가장 큰 변화는 기존의 누들 메뉴를 포함한 다수의 즉석 요리를 제공하는 '셰프의 라이브 코너(Chef's Live corner)'의 신설이다. 해당 코너에서는 신선한 재료로 즉석 조리한 요리와 셰프의 손맛이 담긴 스페셜 디저트를 맛볼 수 있다. 전체 샐러드 메뉴에서 한식 스타일의 샐러드 비중을 50%로 편성해 외국인 고객부터 내국인 고객까지 남녀노소 누구나 맛있게 한식을 즐길 수 있도록 한 것도 변화로 꼽힌다.





더불어 워커힐은 장시간 비행에 앞서 부담 없이 다양한 메뉴를 맛보고자 하는 고객의 니즈를 반영해 한 입에 즐길 수 있는 포션 메뉴를 확대하고, 디저트 코너의 경우 시즌 별 테마에 맞춰 수제 디저트로 재구성하며 고객들의 눈과 입을 모두 만족시키는 뷔페를 선사할 예정이다.





메이필드호텔 서울은 세계 각국의 전통 메뉴를 다양하게 즐길 수 있는 글로벌 고메 투어 시즌 원 '테이스트 오브 사우스 아메리카(Taste of South America)'를 4월30일까지 진행한다.





메로구이·LA갈비·양갈비 등이 준비되는 라이브스테이션, 호텔 직영 농장의 제철 식재료로 선보이는 건강식, 스시 섹션 등 다양한 테마로 150여 종의 메뉴를 선보이는 캐슬테라스는 봄 시즌을 맞아 브라질, 멕시코 등 남아메리카를 대표하는 각 국의 전통 메뉴 셀렉션을 마련해 약 13종의 음식을 선보인다.





대표 메뉴로는 브라질의 전통 꼬치 구이 '슈하스코'를 비롯해 토르티야에 고기, 미트소스, 치즈 감자, 해산물 등을 넣어 구워 먹는 멕시코의 '엔칠라다', 해산물이 풍부한 페루의 대표음식으로 얇게 뜬 해산물에 레몬 또는 라임즙을 재운 후 차갑게 즐기는 '황새치세비체', 파이 반죽에 소고기를 넣어 구운 아르헨티나의 '엠파나다', 타임과 로즈마리, 그리고 큐민으로 마리네이드한 양갈비에 갖은 채소를 넣어 오랜시간 끓인 에콰도르의 '에콰도리안 램스튜' 등이 준비되며 이 외에도 대중에게 친숙한 다양한 메뉴들을 선보인다.





한편 캐슬테라스는 3월17일까지 최대 30% 할인혜택을 제공하는 '릴레이 페스타(Relay Festa)'를 진행한다. 요일별 테마를 정해 재미를 더한 이벤트로 매주 월요일 '지역민 데이'는 강서구 및 양천구 거주 고객 대상 주민등록증 지참 시 동반 고객 포함 20% 할인, 수요일은 '레디이스 데이'로 여성 고객에 한해 20% 할인, 목요일 '뉴 비기닝 데이'는 졸업과 입학을 맞이하는 학생 대상으로 증빙 서류 지참 시 동반 고객 포함20% 할인, 금요일 '해피 버니스 데이'는 2023년 계묘년 해를 기념해 토끼띠 고객에게만 30% 할인을 제공한다. 주중에 한해 6인 이하 방문 시 혜택을 받을 수 있다.





그랜드 하얏트 서울 호텔의 '더 델리'와 '파리스 바'에서 세인트 패트릭스 데이(St. Patrick's Day)를 맞이해 스페셜 케이크와 칵테일 프로모션을 선보인다.





세인트 패트릭스 데이는 아일랜드에 기독교를 전파한 성 패트릭(St. Patrick)을 기리는 축제로 매년 3월17일이면 아일랜드를 비롯해 세계 곳곳에서 성 패트릭을 상징하는 녹색 옷을 차려입고 퍼레이드와 축제를 즐긴다.





그랜드 하얏트 서울의 프리미엄 베이커리 '더 델리'는 세인트 패트릭스 데이의 대표 상징인 세잎 클로버를 케이크 위에 그려 보기만 해도 행복이 들어올 것만 같은 '클로버 초콜릿 시폰 케이크'를 선보이며 세인트 패트릭스 데이를 기념한다. 시폰 케이크는 더 델리에서 오랫동안 사랑받아온 시그니처 케이크로 촉촉하고 부드러운 초콜릿 시폰 사이 프리미엄 초콜릿을 3단 샌드 해 초콜릿의 고급스러운 풍미와 달콤한 맛이 동시에 느껴진다. 여기에 더 델리에서 특별히 엄선한 아이리시 위스키와 맥주를 15% 할인된 가격에 판매하고 있으니 케이크와 함께 즐기기를 추천한다.





로맨틱 파리의 정취를 느낄 수 있는 클래식 피아노 바 '파리스 바'에서는 3종의 아이리시 위스키를 선보인다. '워터 오브 라이프(Water of Life)'는 위스키의 시초인 아이리시 위스키를 넣어 만든 사워 칵테일로 톡 쏘는 깔끔함, 신맛과 단맛의 조화를 느낄 수 있다.





'그린 페어리(Green Fairy)'는 청량한 청포도 에이드 같은 상큼 달콤한 맛으로 요정들이 날아다니는 듯한 기분을 느낄 수 있는 싱그러운 칵테일이다. 무알코올 칵테일인 '목테일'로도 제공 가능해 술을 못하는 이들도 취향에 따라 즐길 수 있다.





롯데관광개발은 7일 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 '객실 뷰 업그레이드 및 레이트 체크아웃' 프로모션 예약을 오는 13일까지 단 7일간 진행한다.





이번 프로모션은 객실 뷰 업그레이드와 함께 오후 2시 레이트 체크아웃(기존 오전 11시) 혜택을 제공해 더욱 길고 여유로운 이용이 가능하다.





객실만 제공되는 상품 뿐 아니라 조식 포함 상품도 있어 여행 및 호캉스 스타일에 따라 선택할 수 있다. 특히 조식 포함 상품은 12만원(2인 기준) 상당의 조식을 반값 수준으로 이용하는 셈이라 합리적이다.





투숙기간은 6월30일까지로 유채꽃, 벚꽃 피는 제주 봄캉스는 물론 5월 가정의 달 호캉스를 비롯해 초여름 여행까지도 미리 계획할 수 있다.





이랜드 켄싱턴호텔앤리조트가 43년간의 운영 노하우와 경험을 토대로 오랜 시간 공들여 준비해온 럭셔리 브랜드 '그랜드켄싱턴'을 선보인다.





그랜드켄싱턴은 'Enriching Moments, Enhance Your Value' 섬세한 환대와 잊지 못할 경험을 통해 고객의 여정을 풍요롭게 하며 고객의 가치를 높이는 브랜드 철학을 기반으로 운영한다.





그랜드켄싱턴은 프리미엄 라이프스타일을 반영한 럭셔리 독자 브랜드로, 현 켄싱턴호텔앤리조트 브랜드 포트폴리오의 최상위 등급이다. 대자연 속 진정한 휴식과 프라이빗한 여정을 제공해 고객이 누리는 가치를 극대화 하는 것을 목표로 한다.





그랜드켄싱턴의 첫 번째 모델은 강원도 고성에서 선보일 예정이다. 현 켄싱턴리조트 설악비치 인근 부지 강원도 토성면 봉포리 일원에 1만5285㎡ 규모로 들어설 예정이다.





2025년 오픈 예정인 '그랜드켄싱턴 설악비치'는 원대한 항해를 시작하는 크루즈를 모티브로 디자인한다. '지상에서 가장 아름다운 프라이빗 비치 휴양지' 컨셉을 통해 그 동안 경험할 수 없었던 새로운 차원의 휴양지를 구현할 계획이다.





특히 '그랜드켄싱턴설악비치'는 물을 활용해 다양한 공간을 설계하고, 투숙객에게 색다른 경험을 제공할 계획이다.





고성 바위에서 영감을 받아 자연과 어우러진 건축요소로 디자인한 <락 클리프 라군 풀>을 구현해 바다와 가장 가까운 또 하나의 바다를 조성한다. 또한, 마치 바다 에 있는 떠 있는 듯한 16m 글라스 <행잉 풀>을 통해 360˚ 파노라마 뷰를 감상 할 수 있다. 이와 더불어 사계절 실내 패밀리 온수 풀 <오션피니티>는 파노라마 윈도우를 통해 바다 전경을 만끽하면서, 동시에 <키즈 전용 풀>과 <자쿠지>를 통해 온 가족이 편안하게 물놀이를 즐길 수 있다.





글래드 호텔은 봄을 맞아 글래드 여의도 1층 로비에 벚꽃 가든과 함께 친환경 공간 '에코 플래닛(ECO PLANET)'을 선보인다.





에코 플래닛은 글래드 호텔에서 사용 후 회수된 무라벨 생수 아임에코의 병뚜껑으로 만든 업사이클링 가구와 오브제가 비치된 친환경 공간이다. 특히, 글래드 호텔은 친환경 브랜드 아임에코의 자연순환 캠페인인 '클로징 더 루프(Closing the Loop)'에 동참해 어메니티로 제공하는 무라벨 생수의 빈 페트병을 모아 아임에코에 전달하고 있다.





이를 통해 페트병은 재생원사로 재활용해 글래드 여의도 뷔페 레스토랑 '그리츠' 직원들의 유니폼 셔츠와 앞치마를 리사이클 폴리에스터 국산 원사를 사용한 친환경 의류로 제작해 착용 중이다. 또한 글래드 여의도 1층 로비에는 투숙 기간 동안 사용한 생수병을 회수할 수 있는 '에코 환전소'를 설치해 고객 동참 친환경 캠페인을 진행하고 있다.





이와 함께, 친환경 아이템을 선물로 제공하는 '초성 맞추기 SNS 이벤트'를 3월13일부터 3월31일까지 진행한다. 참여 방법은 공식 인스타그램 채널 글래드 호텔과 메종 글래드 제주를 팔로우한 후 이벤트 게시글에 글래드 호텔의 친환경 공간 이름을 댓글로 남기면 된다. 이벤트 경품은 글래드 호텔의 친환경 객실 패키지 1박 이용권부터 친환경 아이템, 스타벅스 기프티콘 등 푸짐한 선물을 제공한다. 당첨자 발표는 오는 4월5일(식목일)에 글래드 호텔 공식 인스타그램을 통해 발표한다.