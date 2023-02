현대차 '더 뉴 아반떼' 디자인 최초 공개

[프라임경제] 현대자동차(005380)가 더 뉴 아반떼(이하 아반떼)의 디자인을 최초로 공개했다.





아반떼는 지난 2020년 4월 출시 이후 3년 만에 선보이는 부분변경 모델이다. 기존 모델의 강렬한 존재감을 강조하면서도 디자인 완성도를 한 단계 끌어올린 것이 특징이다.





아반떼가 한층 역동적으로 진화한 인상과 함께 돌아왔다. ⓒ 현대자동차





현대차는 기존 모델에 녹아져있는 파라메트릭 다이나믹스(Parametric Dynamics) 테마를 더욱 강조함과 동시에, 수평적인 그래픽 요소를 확장함으로써 보다 낮고 와이드한 비례감을 완성했다.





전면부 헤드램프는 보다 예리하면서도 입체적으로 디자인돼 전체적인 인상을 역동적으로 변화시키고, 라디에이터 그릴은 센터 크롬가니시를 기준으로 상하로 깔끔하게 정돈함으로써 차량을 한껏 넓어 보이게 해준다.





측면부는 삼각형 문양의 패턴이 강조된 델타커버와 새로운 디자인의 알로이 휠을 적용해 보다 고급스러워진 자태를 갖췄다. 후면부 리어 범퍼는 투톤 그래픽과 함께 견고하면서도 날렵한 디자인이 적용돼 한껏 또렷해진 인상을 구축하고, 윙 타입의 실버가니시 적용으로 스포티한 캐릭터와 안정감 있는 스탠스를 완성했다.





후면은 스포티한 캐릭터와 안정감 있는 스탠스를 완성됐다. ⓒ 현대자동차





신규 바이오 친환경 소재를 사용한 세이지 그린 컬러가 새롭게 적용된 인테리어는 신선한 이미지를 부여함과 동시에 친환경을 중시하는 고객층의 공감대를 형성할 것으로 기대된다.





현대차는 한층 강인한 인상으로 거듭난 아반떼의 디자인에 동급 최고 수준의 상품성을 입혀 대표 준중형 세단 모델로 자리매김을 한다는 방침이다.





현대차 관계자는 "더 뉴 아반떼는 고객의 눈높이를 적극 고려해 기존 모델의 역동적인 이미지와 강렬한 인상을 더욱 부각하는데 초점을 맞췄다"며 "다양한 고객 연령층에게 두루 사랑받는 준중형 세단 시장의 독보적인 선두주자 입지를 굳건히 지킬 것이다"라고 말했다.





더 뉴 아반떼 인테리어. ⓒ 현대자동차





한편, 현대차의 글로벌 베스트셀링카 아반떼는 우수한 상품성과 가격경쟁력을 기반으로 고객들에게 꾸준한 사랑을 받아오고 있다.





특히 2021 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)에 오른데 이어 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)로부터 우수한 충돌 안전 및 예방 성능을 갖춘 차에 부여되는 톱 세이프티 픽(Top Safety Pick) 등급에 선정된 바 있다.