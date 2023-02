[잇속] LGU+·네이버·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆LGU+, 플라나와 통신 기반 UAM 데이터 전송 기술 공동 연구





LG유플러스(032640)와 UAM 기체 스타트업 플라나는 통신 기반 UAM 데이터 전송 공동 연구를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.





전영서 LG유플러스 기업서비스개발Lab장(왼쪽)과 김재형 플라나 대표가 경기도 이천에 위치한 플라나 R&D센터에서 업무협약식을 진행하고 기념사진을 촬영하는 모습. ⓒ LG유플러스



플라나는 국내 유일 하이브리드 기반의 VTOL(수직이착륙) 전기 추진 항공기 개발 기업으로, 플라나 기체는 차세대 항공연료인 SAF를 이용해 기존 헬리콥터 대비 이산화탄소 배출을 80% 이상 저감하는 것이 특징이다.





경기도 이천에 위치한 플라나 R&D센터에서 열린 업무협약식은 전영서 LG유플러스 기업서비스개발Lab장(담당)과 김재형 플라나 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.





양사는 이번 업무협약을 통해 UAM 교통관리 플랫폼과 기체 간의 데이터 전송 기술을 개발하고 UAM 교통관리 플랫폼과 연동한 실증 운항 데이터를 공동 확보해 나갈 계획이다.





먼저 양사는 항공용 통신 기술을 실증할 수 있는 테스트베드를 확보하고, 항공 전자장비와 교통관리플랫폼 간 실시간 항적, 기체상태 및 기상 데이터 등을 전송하는 기술을 연구 및 개발해 나갈 방침이다.





또 UAM 교통관리 플랫폼을 활용해 회랑(UAM 항공기가 목적지로 이동하는 통로) 내 교통 관리나 충돌 회피 등 도심항공교통 관리 역량을 검증하는 동시에 기체의 비행 데이터와 고고도 5G·LTE 커버리지 데이터 등 실증 운항 데이터도 확보해 나갈 예정이다.





LG유플러스는 정부 실증사업인 'K-UAM 그랜드챌린지' 참여에 앞서 UAM 교통관리 플랫폼을 개발하고 있다. 플라나와 업무협약을 통해 데이터 전송 기술을 개발하고 기체 데이터를 확보함으로써 기술의 완성도를 한층 높인다는 전략이다.





◆네이버, 튀르키예·시리아 지진 피해 복구에 100만달러 기부





네이버(035420)가 튀르키예·시리아 피해 복구를 위해 100만 달러의 구호 성금을 전달한다.





ⓒ 연합뉴스



구호 성금은 해피빈을 통해 대한적십자사 및 유엔난민기구에 전달된다. 이는 지난 6일 튀르키예 남동부와 시리아 북서부에서 발생한 진도 7.8 규모의 강진 피해복구에 쓰일 예정이다.





네이버의 온라인 기부 플랫폼 '해피빈'에서도 튀르키예·시리아 피해 복구를 위한 기부 행렬이 이어지고 있다. 13일 현재(오전 9시 30분) 기준 32만 명의 참여자가 총 58억원을 기부했다.





◆카카오, 선물하기에 '호텔 예약 상품권' 론칭





카카오(035720)의 커머스CIC가 운영하는 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)가 호텔 예약 상품권을 론칭했다.

ⓒ 카카오



선물하기는 수도권 및 주요 관광 도시의 4~5성급 호텔 예약 상품권을 출시했다. 서울신라, 롯데, 조선, 하얏트, 파라다이스 호텔앤리조트 등 약 25여 곳의 인기 호텔들이 입점했다. 16일까지 50곳으로 확대할 예정이다.

이번 상품은 선물하는 사람과 받는 사람 모두의 번거로움을 줄인 것이 특징이다. 선물하기 호텔 예약 상품권으로 발신자는 온라인으로 부담 없이 선물하고, 수신자는 원하는 일정에 맞춰 호텔을 예약할 수 있다.





호텔 예약 상품권은 선물하기 내 호텔예약 카테고리에서 호텔 브랜드, 지점, 룸 타입을 선택해 자가구매하거나 선물할 수 있다. 상품권을 선물 받은 사람은 선물함에서 숙박 예약하기 버튼을 눌러 상품권 번호를 입력한 뒤 원하는 날짜를 선택해 예약하면 된다.





선물하기는 향후 다양한 호텔 패키지 상품도 선보일 방침이다. 호텔 다이닝∙베이커리를 즐기는 '스몰 럭셔리' 트렌드 확산에 맞춰 호텔 숙박과 F&B를 결합한 선물도 출시할 예정이다. 또 호캉스의 추억을 간직할 수 있도록 각 호텔의 굿즈도 판매할 계획이다.





◆미디어로그 셀로, 갤S23 출시 중고폰 보상 이벤트





미디어로그 중고폰 매입 플랫폼 셀로(sello)는 LG유플러스에서 갤럭시S23 시리즈 개통 완료 고객을 대상으로 기존 사용 휴대폰에 대한 보상 이벤트를 14일부터 운영한다.





ⓒ 미디어로그



내달 말까지 LG 유플러스에서 갤럭시 S23 시리즈 휴대폰을 구매∙개통한 후 중고폰을 반납하면 중고폰 시세(판매대금)에 더해 최대 15만원의 기기 모델별 추가보상을 실시한다.





△갤럭시 S21울트라, S20 울트라, 노트20 시리즈, 노트10시리즈, 노트9은 15만원 △갤럭시 S21, S21+∙S20,S20+, S20FE, S10 5G S10+, S10 S10e는 10만원, 갤럭시노트8은 8만원의 추가 보상이 이뤄진다. LG유플러스에서 갤럭시S23 시리즈를 개통한 고객은 중고폰 매입 플랫폼 셀로앱을 통해 개통 2주 유지 확인 후 보상이 진행된다.





셀로는 삼성 추가 보상 프로그램 외에 고객 참여 확대를 위해 다양한 혜택을 담은 이벤트를 단독 진행한다.





우선 유플러스닷컴 단독 이벤트를 진행한다. 갤럭시S23 시리즈 사전 예약 기간 동안 유플러스닷컴에서 사전 예약 후 셀로로 중고폰 판매 시 선착순 1000명에게 3만원 신세계 상품권을 증정한다. 유플러스닷컴 사전예약 기간은 13일까지이며, 셀로에중고폰 판매기간은 오는 14일부터 28일까지이다.